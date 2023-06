Congresso Nacional

Contra a discriminação

Sobre a aprovação do esdrúxulo projeto de lei que torna crime a discriminação contra políticos (Câmara aprova projeto que blinda políticos investigados, Estado, 15/6, A6), por 252 votos a favor e 163 contrários, eu gostaria muito que fosse divulgada a lista dos nomes dos 163 deputados que se opuseram à imoral medida. Facilitaria, e muito, a escolha dos futuros congressistas por eleitores conscientes. Um pouco menos de podridão, um pouco mais de civismo, por favor!

Irene G. Freudenheim

São Paulo

Questão de prioridades

O que deveria ter sido aprovado na Câmara, em votação relâmpago, não é uma lei contra a discriminação de políticos, mas, ao contrário, uma que elimine de vez a imunidade parlamentar. Se pessoas “politicamente expostas” são cidadãos de bem, não haveria por que temer a lei, qualquer lei, e seguramente não seriam discriminadas. Está na hora de discutir o expediente regimental que permite votações relâmpago indecentes e imorais.

Luciano Harary

São Paulo

TV PT

Fome

A fome do PT não tem tamanho. Não basta o partido receber dinheiro dos fundos pagos pelo cidadão, usar a EBC para fazer suas propagandas nem ter garantido o horário político gratuito de propaganda de rádio e TV, agora ele quer um canal próprio de televisão para propagar suas ideias. Um pouco no caminho da Venezuela, quer dominar as comunicações. A depender do ministro da área, Juscelino Filho, não haverá óbice, até porque pesam sobre ele diversas denúncias de irregularidades no exercício do seu cargo, mas isso parece não incomodar o presidente Lula. Embora a Constituição federal (artigo 223) diga que a outorga de concessões de radiodifusão compete ao Poder Executivo, a decisão deverá ser apreciada pelo Legislativo, que poderá ver neste caso a chance de cada partido ter o seu próprio canal. Como diz o ditado, de boas intenções o inferno está cheio.

Izabel Avallone

São Paulo

Closet

“A ideia de que o PT possa ter concessão pública de radiodifusão, esdrúxula, reforça a vocação antitrrepublicana do partido, incapaz de distinguir o público do privado” (editorial A inacreditável ‘TV PT’, do Estado, 15/6, A3). Este não seria apenas um cabide, mas um closet inteiro para abrigar os companheiros.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

Ministério da Saúde

Breque na reconstrução

O Ministério da Saúde não pode voltar a ser entregue ao Centrão, pois, além dos motivos muito bem expressos no editorial O Ministério da Saúde na quitanda do Centrão (Estado, 14/6), A3), devemos lembrar que a pasta está em pleno processo de reconstrução administrativa, retomando programas, projetos e atividades destruídos pelo governo anterior. Caso o governo Lula ceda, isso acabará antes da hora.

Marcelo Kawatoko

São Paulo

Tributação

Bombom ou bolacha?

Sobre a matéria Sonho de Valsa é bombom ou bolacha? Entenda as distorções criadas pelo sistema tributário do País (Estado, 14/6), seja uma coisa ou outra, continua com a mesma riqueza em carboidratos, grandes responsáveis pelo expressivo crescimento do maior problema médico atual da humanidade: a obesidade e suas consequências (diabetes, doenças cardiovasculares, neoplasias, calculose urinária e até Alzheimer, entre várias outras). O imposto deveria ser proporcional aos malefícios que causam, e não se é chocolate ou biscoito wafer. Isso é, no mínimo, ridículo.

Pedro Renato Chocair

São Paulo

Viagem e turismo

Idade da Pedra

Os assuntos do momento são inteligência artificial, ChatGPT, digitalização, robôs, etc. Mas algo ainda está na Idade da Pedra: o atendimento em consulados na cidade de São Paulo para emissão de visto de turista. Em geral, serviço ruim, demorado, burocrático e nada inteligente. E não há perigo de melhorar.

Luiz Gornstein

São Paulo

TV PT

Agora o PT quer o aval do governo, do PT, para ter a concessão de canal de televisão e rádio para “difundir ideias da militância” (A inacreditável ‘TV PT’, 15/6, A3). No pedido ao Ministério das Comunicações, comandado por Juscelino Filho – aquele da estrada que passa na porta de sua fazenda, do sogro que despacha no seu gabinete e do avião da FAB que usa para ir a leilão de cavalos –, chama atenção uma das finalidades alegadas, “promoção de educação política”. Qual educação política o PT quer difundir? O petismo do presidente Lula da Silva que criou o famigerado mensalão? Ou o petismo de Lula responsável pelo maior esquema de corrupção que já existiu no país, o petrolão? Talvez o petismo da ex-presidente Dilma “Inepta” Rousseff, que levou o País a um caos político, econômico e social? Ou o petismo de Lula que envergonha brasileiros e o mundo ao receber com pompa um ditador perverso e responsável por um quarto da população do seu país migrar para longe das suas garras? Adolf Hitler usou o rádio como o principal veículo de comunicação do nazismo, só não usou a televisão porque ainda não existia (na verdade já tinha sido inventada, mas era embrionária e sem poder de difusão em massa). Por que a comparação? Por nada, apenas foi a primeira coisa que me veio à memória. O PT argumenta, no seu pedido, que “um canal de comunicação próprio possibilitaria o cumprimento de um dever constitucional, legal e estatutário, oportunizando uma participação política para além do simples ato de votar”. Entenderam? O PT quer e acha constitucional, com dinheiro público, através da Rádio PT e da TV PT, “ensinar” (não seria melhor doutrinar?) o povo brasileiro a votar no PT. Cuidado, Brasil. Aqui não é a Venezuela, mas pode vir a ser.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

GLEISI HOFFMAN

Tem toda a razão o editorial sobre a inacreditável TV PT, com um pedido encaminhado pela sua presidente de uma empáfia que não condiz com a realidade. Temos uma dívida com o presidente Lula por derrotar Jair Bolsonaro e nos livrar de uma ditadura estulta e ignara. Porém, tanto ele como alguns de seus correligionários deveriam parar de se acharem os salvadores da Pátria, pois, sem os demais partidos, tendo à frente Simone Tebet, terceira colocada no primeiro turno, a apoiá-lo decididamente, no segundo turno teria sido derrotado. Portanto, essa empáfia dos petistas não se justifica, porque Bolsonaro foi consequência direta da péssima gestão de Dilma Rousseff e da investigação do petrolão. Portanto, querer agora uma concessão pública para rádio e TV já é passar muito da conta e do direito ao ridículo. Coincidentemente, a coluna do jornalista William Waack, na mesma edição (Estado, 15/6, A7), aponta qual a preocupação que a deputada Gleisi Hoffmann deveria ter. No Congresso onde atua, e não com tal abobrinha. A presidente do partido está por fora da realidade e Lula deveria adverti-la por isso. De sua parte, ele deveria se preocupar mais com os nossos problemas internos e viajar menos para o exterior. Desta vez, realmente herdou uma herança maldita e não está sabendo administrá-la.

Gilberto Pacini

São Paulo

A SAÍDA DO BRASIL

Câmara aprova texto que torna crime discriminar (criticar) políticos. Achei que o Brasil já estava no fundo do poço. Descobri que há um alçapão e o buraco é mais embaixo. Em breve, poderemos apenas publicar poesias e receitas de bolo. Odete Roitman tinha razão: “A saída do Brasil é o aeroporto”.

Sérgio Eckermann Passos

Porto Feliz

AME-O OU DEIXE-O

O projeto aprovado pela Câmara que prevê prisão para quem discriminar políticos é, infelizmente, uma nova versão de um slogan da ditadura: “Político, ame-o ou deixe-o”.

Carlos Gaspar

São Paulo

PARLAMENTARES

Com a aprovação do projeto que torna crime discriminar os políticos, o que mais nossos “beatos” parlamentares sabem fazer?

Luiz Frid

São Paulo

VINGANÇA DE EDUARDO CUNHA

As pessoas politicamente expostas vão deitar e rolar. Vergonha.

Robert Haller

São Paulo

NAS URNAS

Pois é, eu só vou discriminar os políticos na hora de votar, ou seja, nas urnas. E estaremos quites!

Tania Tavares

São Paulo

LEGISLAR EM CAUSA PRÓPRIA

Puxa vida, os deputados aprovaram lei com novos privilégios para eles mesmos. Estou surpreso, muito surpreso, nunca vi algo assim… nos últimos 15 minutos. Ora, legislar em causa própria é parte da tradição política brasileira, sancionado e incentivado pelo absurdo sistema de eleição proporcional que garante que nossos representantes representem somente a si próprios. E, coerentemente, lutem pelos seus representados.

Arnaldo Mandel

São Paulo

CENTRO DE SÃO PAULO

Quando é que os governos de São Paulo, estadual e municipal, vão criar coragem ou terão vergonha na cara para acabar definitivamente com esses atos absurdos e violentos cometidos contra vítimas pessoais e patrimônios empresariais no centro da cidade? O governador e o prefeito de São Paulo precisam parar de fazer cara de paisagem e agir com todo o rigor que a situação exige. Basta de covardia!

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

RUA MÉXICO

Certamente o prefeito Ricardo Nunes, há mais de ano, não passa pela Rua México, quase esquina da Avenida Brasil. Ora, os buracos, as ondulações, a falta de manutenção se perpetuam em mais essa importante via carroçável dos Jardins. Afinal, senhor prefeito, o senhor não passa nesse endereço por vergonha ou falta de tempo? Não se esqueça das eleições de 2024!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

APOSTAS ESPORTIVAS

A respeito do editorial Apostando na anomia (15/6, A3), que trata da invasão das casas de apostas esportivas online no País – um gigantesco mercado de nada menos que R$ 12 bilhões por ano –, malgrado a vigência da Lei de Contravenções Penais, cabe, por oportuno, evocar a célebre frase do ditador Getúlio Vargas: “A lei, ora, a lei”. O País continua sendo uma republiqueta bananeira de quinta categoria e a casa da mãe Joana. Vergonha.

J. S. Decol

São Paulo

SANTOS-DUMONT

Justa homenagem de Luciana Garbin (Estado, 15/6, C8) ao lembrar Santos Dumont à juventude e aos novos cientistas, que deveriam vê-lo como exemplo, pois numa época com poucos recursos tecnológicos ele desenvolveu seus famosos aviões, o 14-Bis e o Demoiselle, e inúmeras outras invenções. Não podemos desmerecer invenções tecnológicas, inclusive na área de saúde, de inúmeros brasileiros, apesar de terem poucos recursos e incentivos. O governo precisa se debruçar mais sobre o tema, pois levaria ao incremento industrial do Brasil, tão necessário à evolução econômica e consequentemente à melhora da situação das famílias de baixa renda.

José Luiz Abraços

São Paulo

REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Show, o artigo do incrível Eugênio Bucci ((A caverna portátil), 15/6, A5). Claro que a mudança, em menor amplitude, ou a reforma, em número muito mais elástico, gera ansiedade, medo e muita apreensão quanto ao futuro. Mas, como a revolução industrial, as outras revoluções também facilitaram a vida dos cidadãos. Esse aparelho da Apple diminui muito a visão para fora, aquela com a qual o indivíduo interpreta a realidade. Já a virtual, na caverna, invisibiliza a interpretação da realidade externa, de fora, e a substitui pelo show visual, psicodélico e dopaminérgico daquilo que se quer ver mas não o é. Esse apetrecho não vai facilitar a vida, talvez seja fake que a deixará mais colorida, mas com certeza dará a sensação de movimento intenso enquanto estamos parados e a sós.

Carlos Ritter

Caxias do Sul (RS)

ESCALADA DA TECNOLOGIA

Cumprimentos ao professor Eugênio Bucci por sua insistente jornada para preservar o que pode nos restar de humanismo ante a escalada da tecnologia e da inteligência artificial (IA). Agora é noticiado pelo brilhante articulista do Estadão mais uma iminente geringonça fabricada pela Apple, uma tapa-olhos que todos acabarão sentindo como dever usá-lo, como uma máscara de mergulho capaz de produzir imagens ampliadas e modificadas da realidade circundante. Não veremos mais o mundo com nossas pupilas, mas com a engrenagem do virtual e do imaginário. Bem se conclui que o mundo das cavernas de Platão levou 2.500 anos para concretizar-se, como previu o escritor português José Saramago. Passa da hora de um tratado internacional, subscrito pela maioria dos países e que se integre às respectivas constituições, como a brasileira, disciplinar com rigor o emprego civilizatório das “conquistas” tecnológicas.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

MEDO DO FUTURO

Muitas pessoas declaram ter medo do futuro e daquilo que a inteligência artificial pode trazer para a humanidade. Vejo esse recurso como mais uma ferramenta. Cabe a cada um e à sociedade como um todo decidir a sua utilização. Tenho mais medo da febre maculosa, e de outras doenças; da intolerância política e social, em todas as suas camadas; e do projeto de lei aprovado na Câmara de Deputados que assegura privilégios e dificulta investigações de políticos, seus parentes e assessores.

Oscar D’Ambrosio

São Paulo