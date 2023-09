8 de Janeiro no STF

Primeiras condenações

Supremo julga que houve tentativa de golpe e condena primeiros réus a penas altas (Estadão, 15/9). É o mínimo para um Estado civilizado.

Maria Lucia R. Jorge

Piracicaba

Pedagógico

Além do caráter pedagógico, a condenação a duras penas de três réus por crime de golpe de Estado, o Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, dá um claro recado àqueles que ousam atentar contra o Estado Democrático de Direito. A sociedade brasileira comprometida agradece.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

Só o início

O STF acaba de condenar os três primeiros réus responsáveis pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Para a maioria dos ministros, que aplicaram penas e multas até certo ponto rigorosas (como tem de ser), ficou claro que não será permitido qualquer ataque à democracia e às instituições – alicerces imprescindíveis do regime político que mais se aproxima da soberania e da liberdade do cidadão. Mas isso foi só o início, pois ainda há os financiadores, os apoiadores daqueles atos e o maior interessado no evento golpista: o ex-presidente derrotado. Ao que tudo indica, estes também serão pegos não pela sanha da Justiça, mas pelo desejo que os cidadãos de bem almejam de ver um país onde a lei prevaleça e o caos institucional e seus partícipes façam parte só de um triste episódio da história do País.

João Di Renna

Quissamã (RJ)

Alto preço

Triste 8 de janeiro de 2023 para aqueles que, alimentados por aventureiros que sonhavam continuar no poder, mesmo depois da rejeição nas urnas, atentaram contra a nossa democracia. Naquele dia, os infratores acreditavam que seus intentos seriam alcançados. Imaginavam que, fazendo o que fizeram, o vandalismo na sede dos Três Poderes, o presidente eleito não assumiria a direção do País e haveria a tão sonhada intervenção militar. Não deu. Tiveram suas expectativas frustradas. Hoje, certos de que pagarão caro pelos crimes cometidos, devem estar certos de que fizeram besteira. Não compensou.

Jeovah Ferreira

Taquari (DF)

Lula em Cuba

Dinheiro sem volta

O presidente Lula está em Cuba para a reunião do G-77+China, levando na mala a intenção de descongelar a relação com aquele país, mesmo ciente de que a ilha de Fidel não tem como pagar os US$ 538 milhões devidos ao Brasil, oriundos de empréstimos contraídos em seu governo anterior. Conhecendo o nosso mandatário, é até possível que possa ceder mais algum. É o nosso dinheiro investido num governo atrasado, ditatorial, que não respeita os direitos humanos. E o que tem Cuba a oferecer? Charutos e rum.

Fernando P. de Araújo Ferraz

São Paulo

Presentes de luxo

A resposta da Secom

Assim respondeu a Secretaria de Comunicação (Secom) da Presidência da República sobre a reportagem do Estadão (15/9) que conta que Lula ficou com relógios de luxo e um colar de ouro branco que ganhou de presente em seu primeiro mandato: “Objetivo de gerar desinformação nascida talvez do inconformismo e preconceito do jornal com a origem social do presidente”. Quem não tem defesa parte para o ataque. Resposta preconceituosa, burra, agressiva e infeliz.

Eleonora Franco

Jundiaí

Tragédia no Sul

Alerta para o Brasil

Por muitos anos foi hábito dizer que o Brasil era um país abençoado, porque não havia em seu território vulcões nem áreas sujeitas a desastres naturais. Mas o que agora acontece no Rio Grande do Sul desmente essa verdade de antanho. Hoje estamos vulneráveis e esse tipo de tragédia pode se estender para todo o Brasil. É um alerta. Os governos federal, estaduais e municipais deveriam se apressar para evitar danos maiores. É melhor prevenir do que ter de amargar suas vítimas. Que os governantes tenham sensibilidade para, diante das mudanças climáticas que já afetam o País, adotar medidas necessárias e salvar vidas. Em vez de discursos, optem por atitudes.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

CRIME DE MULTIDÃO

É óbvio que a tese do crime de multidão sem individualização das condutas defendida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do 8 de Janeiro, estará sujeita à injustiça. Quantos, no meio da multidão, não estiveram lá de livre e espontânea vontade, mas a mando de superior hierárquico ou que não tocaram ou danificaram nada, mas apenas assistiram? Na verdade a tese defendida pelos sr. Moraes é a da presunção de culpa – que é inaceitável. Para sua excelência não importa se o réu praticou ou deixou de praticar ato de vandalismo. Só o fato de estar presente nas proximidades do local já configura crime. É preciso separar o joio do trigo.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

ATRIBUIÇÕES DO STF

É pacífico que os participantes do quebra-quebra de 8 de janeiro devem ser punidos pelos seus atos. Entretanto, entre nós cidadãos vige a indagação se é atribuição do Supremo Tribunal Federal atuar no julgamento de infrações tipificadas em legislação infraconstitucional, inclusive retirando dos infratores a possibilidade de recursos, por se tratar de estância terminativa de julgamento. Oportuno mencionar que o próprio site dessa Corte atribui como suas principais funções o julgamento de eventuais inconstitucionalidades de leis e atos normativos editados por autoridades, adentrando na área penal exclusivamente na ocorrência de infrações cometidas pelo presidente da República, o vice-presidente e outras autoridades de igual patente. Assim, pela natureza de suas atribuições, essa Corte não possui estrutura para esse tipo de atuação, podendo inclusive tais julgamentos afetarem o decurso de questões constitucionais em apreciação. Ademais, o enquadramento por tentativa de golpe de Estado deve ser aplicado aos incentivadores, organizadores e financiadores da turba, não àqueles que foram por estes habilmente cooptados por um recorrente discurso malicioso e que, não é de agora, permeia nosso povo, ceifa a verdadeira consciência política, bloqueia a realidade e alimenta ilusões.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

PERCEPÇÃO DE INJUSTIÇA

Primeiro, não tenho dúvidas de que o movimento de 8/1 teve realmente como objetivo um golpe, e de que não estava sendo implementado apenas pelos “bagrinhos” sendo agora julgados. Mas algumas perguntas não podem deixar de ser feitas. 1) O STF ( guardião do Constituição e julgador de pessoas com foro privilegiado) deveria enfrentar o tema ou o julgamento deveria iniciar na primeira instância? Crime de vandalismo, certamente na primeira instância; crimes contra a democracia são avaliados de imediato e só pelo STF? Qual a justificativa? A resposta na primeira instância não inviabiliza o STF ter a palavra final. O problema é a lerdeza da Justiça – se chegasse ao STF talvez tivesse prescrito. 2) A rapidez desse processo – mais rápido que processos no EUA – deveria ser padrão na Justiça. Nossos juízes não têm prazo para decidir; e pedidos de vista não justificam o processo ir direto ao STF. 3) A qualidade dos que se sentam por décadas no STF: juízes que não passaram no concurso da magistratura, juízes indicados por serem “terrivelmente evangélicos”, etc. estão capacitados para enfrentar essas complexas questões jurídicas? Por que será que o Brasil é visto no mundo como país de “insegurança jurídica”? Injustiça – efetiva ou percebida pela população – é alimento de degradação social.

Eduardo Aguinaga

Rio de Janeiro

NÃO DEFESA

Triste ver a cena do advogado do golpista do 8/1 confundindo O Pequeno Príncipe com O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, e citando “Afonso” Pilatos, o que lavou as mãos. Uma página negra na história da advocacia e dos advogados que estudam, leem e defendem seus clientes com afinco, em vez de envergonhar toda uma classe, em cores e ao vivo. E pobre do cliente, que não foi sequer lembrado na não defesa. Lastimável.

Elisabeth Migliavacca

‘GOLPE DE ESTADO’

Houve “golpe de Estado” no Brasil em 8/1? Quem assumiria a Presidência da República, o indivíduo que defecou no STF? E o vice-presidente seria o indivíduo que destruiu o quadro de Di Cavalcanti?

Jorge João Burunzuzian

São Paulo

O PROBLEMA SÃO OS LÍDERES

É indiscutível que os vândalos baderneiros, golpistas ou não, têm de pagar pelo que fizeram, mas não acredito que a democracia corria risco. Sabe aquela história do líder religioso que induz seus seguidores a se suicidarem? O problema são os líderes. Os que foram induzidos agora ficarão presos sabe-se lá por quanto tempo. Se bem que, aqui, assassino e traficante saem rapidinho da cadeia, nunca cumprem a pena a eles determinadas. Que julgamento, que dosimetria! Parece uma minissérie de streaming. É muito triste ver tudo o que está acontecendo no Brasil.

José Roberto Iglesias

São Paulo

ALEXANDRE DE MORAES

Michel Temer, presidente do Brasil por um curto período, primou pela elegância, fluência verbal, tranquilidade e bom trato com a mídia, totalmente ao contrário de Dilma Rousseff, Lula e Bolsonaro. Mas, como ninguém é perfeito, cometeu um erro imperdoável ao indicar Alexandre de Moraes para o STF. O ministro Moraes cabe perfeitamente naquele velho e surrado dito popular: “Quer conhecer alguém? Dê poder a ele”.

J. A. Muller

Avaré

FALTA DE CORAGEM

No julgamento dos três primeiros réus dos ataques golpistas de 8 de janeiro, em que foram vandalizadas as dependências do Congresso, Palácio do Planalto e STF, os ministros indicados por Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, votaram covardemente. Ficou claro, pelo discurso cínico das defesas que fizeram, que se tivessem coragem absolveriam todos de todos os crimes lá praticados.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

NUNES MARQUES

A presença de Nunes Marques no Supremo Tribunal é uma ofensa ao saber jurídico e à tradição da Corte . Tosco no conhecimento da lei, recebeu a nomeação como um régio presente, e tudo faz para agradecer pelo indevido cargo.

Sylvio Belém

Recife

RECRUDESCÊNCIAS DO AUTORITARISMO

Foi notado que a pena imposta aos réus do evento de 8 de janeiro é duas vezes maior do que a do primeiro julgado pela invasão do Capitólio nos EUA. Diferença que denotaria um grau de variabilidade acima do normal, em se tratando de sociedades que seguem os padrões comumente adotados no âmbito da chamada democracia ocidental. Se os Estados Unidos são o padrão do que entendemos ser o modelo de sociedade democrática, caberia pôr em questão essa diferença não desprezível notada no grau de rigor das penas aplicadas em face de transgressões sob todos os aspectos equivalentes. Convém assinalar que as sociedades que deixam de questionar arroubos cometidos por representantes do mais elevado poder da República estariam no fundo a revelar algo de si mesmas. No caso do Brasil, é de se perguntar se isso não indicaria pontos ainda remanescentes da experiência da ditadura militar. Recrudescências do autoritarismo devem ser percebidas e denunciadas, no mesmo diapasão com que se tem combatido discursos saudosistas daquele período, pois o processo de plena superação de experiências acachapantes envolve o tempo subjetivo, psicológico, para além do momento cronológico em que a ruptura se deu formal e institucionalmente. Convém não fechar os olhos a possíveis recidivas, mesmo em setores em que menos se esperaria acontecerem. Democracia é um bem a ser defendido por princípio, não um objeto de que se lança mão quando vem ao caso.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

O REMÉDIO DA ANISTIA

A anistia é o ato unilateral do governo, do Congresso Nacional ou de outra instância autorizada por lei que perdoa os agravos cometidos por cidadãos durante crises políticas e similares. Equivale ao esquecimento do fato criminoso, como se ele não tivesse ocorrido. São muitos os perdões concedidos pelo governo brasileiro desde os primórdios da República, tanto para perdão de sublevados quanto para devolver a paz possível entre os contendores, sejam eles civis ou militares. Desde o nascimento da República (1889) o remédio da anistia precisou ser ministrado pontualmente para a solução de crises políticas. Foram mais ou menos abrangentes ou demoradas, conforme as conveniências de cada época. E evitavam novos distúrbios e, principalmente, a produção de vítimas. Só em 1979, ao fim do ciclo militar, é que o País teve a Lei da Anistia, sancionada pelo então presidente João Batista Figueiredo, que possibilitou a volta dos exilados, liberação de presos políticos, reintegração de servidores públicos e outras reparações. Da mesma forma que socorreu os adversários do regime, a anistia também protegeu os militares acusados de violação dos direitos humanos. Hoje nos encontramos em outra encruzilhada política. A polarização, que tornou adversários políticos inimigos irreconciliáveis, opôs Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Bolsonaristas foram às portas dos quartéis pedir o impedimento da posse de Lula (e não foram atendidos). Mas 1.350 deles restaram presos no dia seguinte às manifestações de 8 de janeiro, quando as sedes do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidas e depredadas. Agora surgem as primeiras sentenças relativas àquele episódio com condenações de 14 a 17 anos, aplicadas diretamente pelo STF, o que na prática dificulta recursos, pois aquela é a mais alta corte de Justiça do País. Não há a quem recorrer. Não nos cabe discutir as penas e nem saber os nomes dos apenados. Mas é preciso lembrar que as acusações de tentativa de golpe de Estado, abolição do Estado Democrático e outros crimes são frágeis. O máximo que a maioria dos presentes aos acampamentos deveria estar almejando era a sensibilização dos congressistas de oposição para a abertura do processo de impeachment contra o presidente recém-empossado. Não portavam armas nem tinham suporte de grupos armados. Não há o mínimo indício de que o golpe foi deflagrado e nem de haver, na data, as condições objetivas para a sua concretização. Essa imagem nos conduz novamente à utilidade da anistia pacificadora. Em vez de manter centenas de homens e mulheres encarcerados por mais de uma década, como presos políticos, o mais aconselhável, segundo a tradição política brasileira, é anistiá-los e, evidentemente, cobrar somente os crimes de depredação e outros realmente comprovados, não os presumidos. Que o presidente da República e os congressistas pensem muito bem nisso e encontrem bons conselheiros.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

SEGURANÇA DAS SEDES DOS PODERES

A cara e a ficha dos condenados pelo golpe de 8 de janeiro já dizem tudo. Não passam de uns pobres coitados sem plano, inteligência, capacidade, coordenação, recursos nem contatos para dar um golpe. A única pergunta é que não teriam nem sequer a competência para terem adentrado nos prédios invadidos e fazerem o estrago que fizeram se a segurança dos mesmos estivesse funcionando. Com a palavra, os responsáveis pela proteção desses prédios para explicar como suas tropas de elite foram sobrepujadas por esses bobos alegres praticamente desarmados no 8 de Janeiro. O mais interessante é que as seguranças independentes dos prédios dos Três Poderes falharam ao mesmo tempo como se tivessem saído para tomar café em conjunto no bar da esquina e se esquecido de fechar a porta. Nenhum prédio bem guardado do nosso país teria sido invadido desse jeito por uma turba de tão baixo calibre como a desses elementos. E se fosse, nenhuma das imagens das câmaras relativas ao dia em questão teria sido apagada.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

SAÍDAS TEMPORÁRIAS

Começou em 12/9 a saída temporária de internos de diversos presídios em São Paulo, cujo retorno deverá ocorrer em 18/9 até as 16 horas. Em São Paulo são quatro saídas temporárias: março, de 14 a 20; junho, de 13 a 19; setembro, de 12 a 18; e dezembro, de 23/12 a 3/1. Como se não bastasse a bandidagem no dia a dia, teremos mais esses internos que ganharão as ruas. Como nossa lei é morosa, tolerante e leniente, muitos sequer voltarão. Deveria ter uma lei bem específica para o interno que for recapturado após o período de retorno perder o benefício dessas saídas. Aqui o bandido desfaz da Justiça, afronta as leis. O penalizado é o cidadão de bem, que vive com medo e sem proteção. A imprensa deveria prestar um serviço à população informando o número de internos que saíram e quantos retornaram.

Luciana Lins

Campinas

QUADROS DA USP

A Universidade de São Paulo (USP) se consolida como a melhor universidade da América Latina e vive dilemas do embate entre experiência e modernidade para manter seus quadros de servidores (USP perde 800 professores em uma década e cursos têm aulas canceladas, 15/9, A16). De um lado, há ofertas mais vantajosas em outros setores para docentes trabalharem, uma vez que o salário da carreira acadêmica é limitado pelos proventos do governador do Estado. Muita gente antecipou a aposentadoria por esse motivo, diminuindo também a profícua convivência entre seniores e novatos na troca de experiência. Por outro lado, profissionais experientes se candidatam a vagas abertas, ainda que haja algum preconceito não declarado de só contratar jovens doutores para os quadros universitários e que não tenham vindo de instituições “concorrentes”. Há que se mudar tais paradigmas, ainda que a inércia administrativa seja grande para dar vazão aos concursos públicos, reconhecida e apontada pelo próprio reitor na reportagem.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

OITENTA ANOS DE MARCOS VALLE

Uma Viola Enluarada toca e ilumina a música brasileira desde 1967, quando Marcos Valle compôs a melodia e Paulo Sergio Valle escreveu a letra. Liberdade, amor e natureza numa só canção. Marcos Valle completa 80 anos vividos de pura música e emoção. Dei o disco Viola Enluarada a Matt Monro, quando esteve no Brasil, em 1968, como canção-símbolo da música brasileira. Cantada por Milton Nascimento, Elis Regina e Gal Costa, foi um grito de liberdade em plena ditadura recém-imposta ao Brasil. Parabéns, Marcos Valle, por seus 80 anos e centenas de músicas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre