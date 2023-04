Lula na China

Versão 3.0

Para a visita à China, Lula levou na sua comitiva o companheiro João Pedro Stédile, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST). E este não desapontou, ao declarar que as invasões de terra no Brasil vão acontecer também nos meses seguintes ao “Abril Vermelho”. Ainda sobre a visita de Lula à China, para aumentar a tensão naquela região após os exercícios militares chineses que cercaram Taiwan, o presidente brasileiro declarou que a ilha é “parte inseparável do território chinês”, embora Taiwan só tenha passado a ser província chinesa no fim do século 19 e a República Popular da China jamais tenha exercido o poder na ilha. E, ainda, criticando o uso do dólar, Lula perguntou “por que não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda?”, sem especificar como isso poderia ser feito. Sua tentativa de agradar aos anfitriões trouxe de volta lembranças da época não saudosa da União Soviética. É sempre bom lembrar que muitas pessoas que não são eleitoras do PT votaram em Lula por falta de opção e por acreditarem que a versão Lula 3.0 seria diferente das versões anteriores.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

Stédile

Cada vez que leio o noticiário deste jornal fico mais indignado com este governo. Como pode uma figura que nada representa para o País – a não ser como invasor de propriedade alheia – aparecer na comitiva do governo em viagem à China? Parece-me que o governo perde a oportunidade de levar pessoas que realmente tenham a contribuir com o País. Vergonha para nós.

Pedro Genésio Ramos

pgrrramosmed@yahoo.com.br

São Paulo

*

O Brasil na China

Quando o presidente de um país toma, clara e formalmente, o lado da China contra os EUA no cenário da política mundial atual, isso representa a opinião dele ou a de todos nós? Eu, insignificante pessoa, porém cidadão, agricultor brasileiro, jamais aceitaria a moeda chinesa como pagamento do milho que exporto para lá. Como apreciador do Direito e da liberdade, jamais aceitarei a invasão de um país independente e soberano, como a Ucrânia, pela Rússia – ou Taiwan pela China. O cidadão Da Silva foi eleito presidente, porém terá ele poderes, sem autorização do Congresso, para inserir o Brasil num conflito que, por sua magnitude, teria poder de aniquilar nossa economia e nos colocar como adversários dos EUA, com quem sempre tivemos ligações fraternais?

Charles Alexander Forbes

charles@saving.com.br

São Paulo

*

Começar de novo

Pela maneira como Lula foi recebido na China por Xi Jinping, com toda pompa e cerimônia, caminhando ambos lado a lado ao som da linda canção de Ivan Lins – o que deu um toque de emoção simbolizando o nosso recomeço como nação na cena mundial –, tive certeza de que a viagem foi bem-sucedida, além de provocar em mim um orgulho danado de ser brasileira, sentimento que há muito havia perdido, desde Fernando Henrique Cardoso. Obrigada, Lula!

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

8 de janeiro de 2023

Omissão

O artigo de autoria do advogado Almir Pazzianotto Pinto intitulado A rebelião das massas (Estado, 15/4, A4) coloca os pingos nos is da algazarra de 8 de janeiro de 2023 em Brasília, com depredação dos prédios dos Três Poderes da República, chamada de “tentativa de golpe de Estado”. Afinal, uma “multidão anárquica, sem controle e sem liderança”, não tem o condão de aplicar um golpe de Estado. A omissão de todas as autoridades envolvidas é a verdadeira culpada.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

França

Armadilha de médio prazo

O aumento da idade mínima para aposentadoria na França foi aprovado de maneira injusta com o uso do artigo 49.3 da Constituição. Sendo assim, pelos próximos quatro anos, tanto a esquerda com Jean-Luc Mélenchon como a direita com Marine Le Pen podem fazer campanha aberta pela revogação imediata desta medida da reforma da previdência, propondo a utilização do mesmo dispositivo constitucional, após a realização das eleições presidenciais de 2027. O presidente Emmanuel Macron colocou o país numa armadilha de médio prazo.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

LULA E A GUERRA NA UCRÂNIA

O presidente Lula apresentou ontem (16/4) uma análise completamente oposta à adotada pelos Estados Unidos e por países europeus integrantes da Otan sobre as razões para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em entrevista durante escala nos Emirados Árabes Unidos, na sua viagem de volta da China, o petista disse: “A decisão da guerra foi tomada pelos dois países”. Lula, a cada dia, nos surpreende mais: ele deve ter estudado muito sobre a relação Rússia x Ucrânia no período em que ficou preso e pode falar sobre o assunto do alto de sua vasta cultura geopolítica mundial. O nosso presidente ou é um sábio ou um palpiteiro. Seja qual for a qualificação, no cargo que atualmente ocupa, deveria ficar calado.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

A VISÃO DE LULA

A proposta de Lula para acabar com a guerra na Ucrânia é muito simples: a Otan para de fornecer armas para a defesa da Ucrânia, a Rússia ganha fácil e anexa o território. Na cabeça de Lula, essa é a solução para acabar com o conflito. A mesma ideia vai servir quando chegar a vez de a China invadir Taiwan, ninguém ajuda a ilha, que será rapidamente anexada pelo invasor. Segundo Lula, o problema do estupro é a vítima tentar se defender, ou alguém ajudar a vítima. Se depender de Lula, as vítimas de estupro devem relaxar e gozar para o estupro acabar mais rápido.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MUITA SOBERBA, POUCO CONHECIMENTO

É inacreditável o alinhamento político de Lula com China e Rússia. Ridícula afirmação de que é a favor da paz, como se alguém fosse contra, e de que não quer que Estados Unidos e Europa ajudem militarmente a Ucrânia a se defender da invasão russa. Lula está se dando uma importância que não tem, como também está colocando o Brasil contra parceiros econômicos importantes. Muita soberba para pouco conhecimento histórico.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

GRANDE LÍDER

Interessante o raciocínio de nosso grande líder para terminar a guerra da Ucrânia: os Estados Unidos e a Europa têm de parar de fornecer armas para a Ucrânia para parar a guerra. Em seguida, eu imagino, a Rússia, apoiada pela China, se apodera de mais um naco da Ucrânia. Que bom termos um estadista como nosso presidente. Ele só falhou quando, além de levar o grande cidadão João Pedro Stédile para a China, não o nomeou ministro da Agricultura. Aí, sim, tudo ia dar certo!

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

SURTO IDEOLÓGICO

Lula, a Ucrânia é a VÍTIMA (em CapsLock)! Pare com seus surtos ideológicos pró-Rússia!

Sérgio Eckermann Passos sepassos@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

O PREÇO DAS NOVAS ALIANÇAS

Uma coisa é manter saudáveis relações comerciais com todos os países, outra é aliar-se estrategicamente a eles. O Brasil se distancia do Ocidente e se alia à China, à Rússia e ao Irã, entre outras ditaduras. Respectivamente, os detentores dos maiores campos de trabalho forçado, do maior número de crimes de guerra e do principal patrocínio do terrorismo no mundo. O Brasil não se identifica com essas práticas, mas provavelmente será identificado com elas pelos seus antigos aliados democráticos, dos quais se afasta a passos largos. Seria pueril demais pensar que consequências não viriam. Do lado do Ocidente: sanções, embargos, desinvestimentos, redução de empréstimos e coisas do gênero podem se tornar o preço dessa brincadeira. Do lado dos novos aliados: submissão econômica, cerceamento da liberdade de pensamento e aumento do terrorismo, entre outros.

Jorge Alberto Nurkin jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

INSENSIBILIDADE ABSOLUTA

Ouvir Lula falar da guerra Rússia x Ucrânia me levou à era Bolsonaro. Insensibilidade absoluta. Não deve saber que a Rússia invadiu a Ucrânia. Aconselhando a União Europeia e os EUA a não fornecerem armas à Ucrânia Lula apoia a Rússia, que, assim, englobaria a Ucrânia. Deveria ser proibido de falar assim como presidente do Brasil. Não me representa. Está inebriado por si mesmo. Não vai dar certo!

Cecilia Centurion ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

A DESTRAMBELHADA GEOPOLÍTICA DE LULA

“Alinhamento com a China e distanciamento dos Estados Unidos. A China é pró-Rússia, a invasora. Os Estados Unidos armam a Ucrânia, a invadida”, escreveu Eliane Cantanhêde, num resumo da ópera de Pequim, encenada por Lula, para satisfação de Xi Jinping, que ainda ganhou a cereja do bolo: “A China é uma só. Taiwan é parte da China”. Só falta Lula mandar munição para a Rússia e ajudar Xi Jinping a invadir Taiwan. Tinha de visitar os Estados Unidos, a China e a Europa para trazer novos investimentos e vender mais produtos do Brasil, e nem um pio sobre geopolítica.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

FALTA DE SABEDORIA

As pessoas envelhecem e se tornam mais sábias e ponderadas, o que não é o caso do presidente Lula. Em seu périplo pela China e Emirados Árabes, voltou a destilar seu besteirol culpando os EUA, a União Europeia e até a Ucrânia pela invasão russa. Em troca de investimentos e para fazer um agrado ao ditador Xi Jimping, declarou a existência de uma só China – e Taiwan que se dane.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

ANTIDEMOCRÁTICO

Não seria um ato antidemocrático um presidente brasileiro dar apoio à invasão de Taiwan pela China comunista? Ou dizer que a Ucrânia tem culpa de ser invadida pelos russos?

Luiz Henrique Penchiari lpenchiari@gmail.com

Vinhedo

*

A PAR DA REALIDADE

“Ninguém vai proibir que o Brasil aprimore suas relações com chineses” (Estado, 15/4). Presidente Lula, gostaria de perguntar honestamente para quem você dirigiu essa frase? Parece que o senhor quer impor a sua própria opinião para “alguém”. Ninguém irá contrariar o senhor, desde que a relação entre o Brasil e a China continue sendo estritamente comercial, e nada mais. Seria muito preocupante se o governo realmente deixasse a China investir em negócios básicos internos do Brasil, pois, como muitos sabem, a China tem uma política de investimento bastante perversa em países em desenvolvimento. Os chineses fazem investimentos, de fato, porém tiram proveito da falta de recursos desses países mais pobres, que, no final, ficam “à mercê da China para serem explorados internamente por eles”. O senhor está a par dessa realidade?

Tomomasa Yano tyanosan@gmail.com

Campinas

*

UM INVASOR NA COMITIVA

Fiquei sabendo por meio de uma nota aqui mesmo, no Fórum dos Leitores, de que o sr. João Pedro Stédile fez parte da comitiva presidencial que foi à China. Quem convidou esse cidadão? Por que o convidou? Quem pagou a viagem e a hospedagem? O que ele foi fazer na China? Aprender novas técnicas de invasão? Fechar acordos de financiamento para novas invasões aqui, no Brasil? Gostaria de explicações do presidente da República e do Itamaraty, mas eu sei que estou no Brasil, onde tudo pode, inclusive o que seria inadmissível. Triste Brasil. Escabroso Brasil.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

DINHEIRO PÚBLICO

Quantos Bolsas Família representam os gastos da viagem de Lula e sua comitiva à China?

Robert Haller

São Paulo

*

PALCO CHINÊS

O presidente Lula, na China, atacou os Estados Unidos em vários aspectos importantes para boas relações com o país americano, inclusive acusando-o injustamente de incentivar a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na outra ponta, cabe ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a difícil missão de botar panos quentes nos intempestivos e irresponsáveis ataques ao mais tradicional parceiro do Brasil. A tarefa é hercúlea, pois o astuto presidente chinês, Xi Jinping, montou um palco do jeito que o nosso presidente gosta para se exibir e dar seus tiros nos pés.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

PRIVATIZAÇÃO NÃO

Lula disse para a imprensa chinesa que o Brasil não vai mais privatizar as empresas estatais. Embora ainda tenha muitas empresas estatais por lá, o programa de desestatização da China privatizou dezenas de milhares delas durante os anos 1980, a maioria pequenas e médias, claro. Em 2019, a China tinha aproximadamente 16 milhões de empresas. Alguém tem de pôr na cabeça de Lula que a China só é “comunista” na política. Se é de altíssimo risco dar um carrinho de cachorro quente para Dilma tomar conta, paro Lula, caso eu tivesse e ele quisesse comer um, nem venderia hot dog para ele.

Lincoln S. Pessoa lsp.austria@sapo.pt

São Paulo

*

AVACALHAÇÃO NA APEX BRASIL

Não tem jeito, entra governo, sai governo, o que não muda é a avacalhação na administração pública. Reportagem do Estado revelou que o ex-senador do PT Jorge Viana foi nomeado pelo presidente Lula presidente da Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), com um salário de R$ 65 mil. Ocorre que o estatuto do órgão exigia, com razão, “a obrigatoriedade de inglês fluente para ocupar o cargo responsável por divulgar os produtos brasileiros no exterior”. Mas, como o ex-senador não o tem, “fez-se necessário” mudar o estatuto. Seria cômico, se não fosse uma avacalhação da coisa pública. A assessoria de Viana confirmou ao Estadão: “Ele fala inglês, mas não a ponto de fazer um discurso”. Ora, supõe-se que seus vencimentos também sejam determinados em razão do inglês fluente, mas este não teve redução. E, para terminar, já sob administração de Jorge Viana, a Apex afirmou que a nomeação dele “engrandece a agência” por “sua capacidade de diálogo e interlocução, contribuindo decisivamente para ampliar a presença do Brasil no ambiente internacional de negócios”. Sem ter inglês fluente?

Gilberto Pacini pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

OS ‘CUMPANHEIROS’ DO PT

O caso Apex é mais um dos muitos que ainda veremos? Moralidade? Onde? No Ministério de Juscelino Filho, a cada hora aparecem mais empregados do ministro, mas pagos com o nosso dinheiro. Na Lei das Estatais temos mudanças nas regras para acomodar Aloizio Mercadante. Agora, na APEX (Agência Brasileira de Promoção de Exportadores e Investimentos), altera-se o estatuto dispensando a necessidade de ser fluente em inglês para acomodar mais um “companheiro”: Jorge Viana. Alex Carreiro, no governo Bolsonaro, não ficou no cargo justamente por não falar inglês. E temos Dilma Rousseff no banco do Brics, também sem inglês fluente. E vamos engolindo tudo isso? Acho que assim é que começa o despotismo.

Tania Tavares taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

INFLAÇÃO NA ARGENTINA

A Argentina, uma das mais ricas nações até a 2.ª Guerra Mundial, segue dançando um tango desafinado e fora do tom, com expressivos 40% de sua população na faixa de pobreza, cerca de 11 milhões de pessoas. No último mês de março, sua taxa de inflação anual chegou a nada menos que 104,%, com 7,7% somente no mês, mais do que a inflação anual brasileira de 5,79%, em 2022. Argentina, quem te viu, quem te vê.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

ARGENTINA: INFLAÇÃO DE 104%

Vivemos situação semelhante no governo Sarney, os preços eram uma loucura, nos supermercados abarrotados e com falta de produtos nas prateleiras, carrinhos carregados de compras eram sequestrados. Era fácil de fazer greve por aumento de salários. Brandindo slogans, os líderes sindicais ficaram conhecidos. Hoje, nem sabemos quem são eles, porque perderam visibilidade após o Plano Real.

Paulo Tarso J. Santos ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

HIDROGÊNIO VERDE

Ainda que traduzido, o artigo de Max Bearak (Hidrogênio verde vira a nova aposta de energia limpa, Estado, 15/4, C6-C7) traz alguns pontos a esclarecer. O hidrogênio não pode ser considerado fonte de energia. Por ser uma substância quase inexistente, precisa de grande quantidade de energia elétrica para ser obtida a partir da água, tornando-se, portanto, um transportador de energia. Se essa eletricidade vier de fonte limpa, tudo bem, mas a maior parte ainda advém dos combustíveis fósseis, o que faz hidrogênio verde apenas pelo não amadurecimento da tecnologia. É necessário um contraponto ao etanol de cana-de-açúcar brasileiro, já sustentável há décadas, mas desprezado pelos mercados europeu e norte-americano. Por fim, a temperatura para liquefazer o hidrogênio é 20 graus acima do zero absoluto, não abaixo como está no texto.

Adilson Roberto Gonçalves prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

BEM-ESTAR

Excelente a matéria sobre atividade física na idade mais avançada (Estado, 15/4). Muito bem estruturada, e refere-se ao cuidado com a prática esportiva. Recentemente, participei, como entrevistado, de matéria sobre corrida, alertando sobre o cuidado para a prática, e fui execrado no Instagram. Espero que respeitem esta matéria.

Gilberto Camanho gilbertocamanho@gmail.com

São Paulo