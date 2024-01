Indústria automotiva

Mercado cativo

Qual será a lei que impõe ao Brasil insistir em políticas públicas que já deram errado, esperando que a insistência traga resultados inversos? Esse é o caso do novo velho Programa Mover, de substituição de importações de veículos elétricos. Mais uma vez o governo cria benefícios para aqui produzir esses veículos, um processo complexo que evolui por etapas e necessariamente deveria ter sido desenvolvido em conjunto com a indústria, fixando prazos e compromissos formais. Vantagens comparativas não são anuladas por voluntarismos, mas com ações concretas de investimentos em educação e pesquisa (coisas em que o País não é pródigo), além de condições naturais e escala de produção. Esse tipo de visão já levou um presidente a chamar nossos carros de carroças, e um maquinário industrial com tecnologia superada quase levou à breca a indústria têxtil ao ser exposta à competição internacional. Não precisa ser gênio para perceber que a competição é que induz modernização e desenvolvimento tecnológico, e não oligopólios em um mercado cativo protegido por barreiras tarifárias, à custa do consumidor brasileiro.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

Carro híbrido

Incentivos para carros elétricos é gelada. A solução será carro híbrido nível dois para uso de etanol dois, pois o custo de fábrica será menor e a revenda, bem maior, não tem necessidade de muitos pontos de recarga elétrica e, no caso brasileiro, é perfeito para todas regiões, além de o etanol ser a nossa energia limpa. Elétrico puro é coisa de modismo. Já está passando e, neste ano, vai perder fôlego.

Luís Norberto Pascoal

São Paulo

Meio ambiente

Fórum Econômico Mundial

O artigo Em 2024 o destino da humanidade será traçado (16/1, A5) é um indispensável alerta para evitarmos a autoextinção do Homo sapiens mediante a aceleração do aquecimento global. Oxalá o Fórum Econômico Mundial estabeleça a coordenação de governos e cientistas, como o artigo sugere, a fim de deter essa “marcha da insensatez”.

Marcos Peixoto Mello Gonçalves

São Paulo

Mortes por tempestades

Rio de Janeiro e São Paulo têm pelo menos 14 mortes a lamentar como decorrência das tempestades da última semana. Problemas que poderiam ter sido evitados, pois todos sabiam que o mau tempo ocorreria. Mesmo assim, as vítimas facilitaram e foram atingidas pelo fenômeno. Parecem ignorar que uma enxurrada com lâmina de água de 15 centímetros pode derrubar e arrastar uma pessoa e que uma lâmina de 30 centímetros leva de roldão até um veículo. Precisamos convencer os cidadãos a não pisar nem entrar de carro na enxurrada, porque isso pode ser fatal. Além de realizar obras de engenharia que evitem os transbordamentos, os governos precisam educar o povo por meio de campanhas de esclarecimento. Uma boa opção seria recorrer às escolas (públicas e particulares) e às igrejas (de todos os credos) para alertar seus integrantes – alunos e fiéis – dos riscos da má relação do ser humano com as águas incontroladas.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

São Paulo

Imóvel tombado

Quer dizer que a construtora São José, que ergueu um prédio sem alvará no Itaim que não será demolido, mas só multado, é a mesma que demoliu o telhado de uma loja em Pinheiros da antiga Vila Cerqueira César, que teve tombamento provisório em outubro passado? Sugestão aos subprefeitos, que deixam a desejar, com raríssimas exceções, é que façam um levantamento na sua jurisdição de imóveis tombados permanente ou provisoriamente e coloquem bem grande o recado de que ali não podem construir arranha-céus.

Tania Tavares

São Paulo

Donos da cidade

As construtoras não podem ser as donas da cidade. Bairros antes calmos e aprazíveis estão sendo transformados em formigueiros humanos e automotivos. Urge que leis sejam votadas para conter esses abusos ilegais que apenas beneficiam empresas, sem nenhum compromisso com a cidade e seus moradores.

Vera Bertolucci

São Paulo

ELEIÇÕES AMERICANAS

O pontapé inicial na corrida presidencial nos Estados Unidos teve início com a escolha primária do candidato do partido Republicano, no estado de Iowa. Tudo indica que Donald Trump será o candidato dos conservadores americanos, reféns do populismo do ex-presidente, um golpista assumido, que tentou uma insurreição contra a democracia em 6 de janeiro de 2021 ao ser derrotado por Joe Biden nas eleições de 2020. Os dois dinossauros vão se enfrentar novamente numa democracia a perigo de virar uma autocracia plutocrata.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

ASSALTO EM SÃO PAULO

Um sargento tem que entregar a arma que matou dois assassinos que iriam matar quantas centenas de pessoas se não fossem eliminados? E o sargento herói de tantos anônimos tem a sua arma apreendida. O Brasil é assim: “o cachorro faz xixi no poste”; “a melancia morde a nossa boca”

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

DECISÕES MONOCRÁTICAS

Assim como qualquer juiz que comete alguma irregularidade no desempenho de suas funções precisa ser repreendido ou punido, o mesmo deve acontecer com o ex-juiz Sergio Moro se for mesmo comprovado abuso dele no início dos anos 2000 contra o empresário Tony Garcia. A questão central, entretanto, é que quem determinou a abertura de inquérito para investigar o que aconteceu foi o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, conhecido simpatizante petista e antipatizante da Lava Jato e, portanto, de Sergio Moro. É em momentos como esse que a buscada e perigosa politização do STF pelo presidente Lula da Silva, a seu favor, obviamente, se faz presente, independentemente da verdade dos fatos. E é em momentos como esse também que a discussão sobre a regulação das decisões monocráticas aparece com força. O Supremo da Venezuela pertence a Nicolás Maduro. O STF brasileiro não pode pertencer a governo algum.

Luciano Harary

São Paulo

DAR A CARA A BATER

O governo, realmente, gosta de “dar a cara para bater”. Na verdade, conseguiu errar duas vezes seguidas. Ora, deixou de enviar em tempo hábil a proposta para desoneração da folha de pagamentos das grandes empregadoras do País, antes que o veto fosse derrubado pelo Congresso. Agora, com “cara de cachorro que caiu do caminhão de mudança”, mete os pés pelas mãos editando uma medida provisória que, certamente, também não será conhecida e devolvida ao executivo. Lula da Silva precisa viajar menos e dar atenção ao Brasil, cumprindo sua obrigação de presidente.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

LULA vs SERGIO MORO

A única promessa que Lula vai cumprir é “destruir” o ainda senador Sergio Moro por pura vingança pessoal. Está usando o Judiciário que, aliás, é um dos mais caros do mundo para buscar provas absolutamente discutíveis e prescritas para denegrir o ex-magistrado. É só ver a folha corrida dos dois para ver em quem confiar.

Luiz Frid

São Paulo

SÃO PAULO SUCATEADA

O maior estado e o mais rico da Nação ao longo de 28 anos (1995 – 2022) foi sucateado pelo partido PSDB, que arrasou com a segurança pública e as demais áreas. Na segurança existe um déficit de 37 mil pessoas nas corporações da Polícia Militar, Civil e Rodoviária. Esse é o verdadeiro motivo para o crescimento dos furtos e roubos no estado, em particular na capital paulistana. Algo que a mídia esconde, nem Datena fala. O governador Tarcísio de Freitas, que nada fez no primeiro ano de gestão, disse que vai contratar 13 mil policiais. Entretanto, é preciso ver se isso é algo factível ou se apenas estava imitando os seus antecessores que mentiam e nunca faziam a reposição dos policiais. Infelizmente, a nossa sociedade elege e reelege pessoas que não possuem compromisso com a verdade e a coisa pública. Torram recursos com bobagens, privatizam o que não deveriam e deixam de fazer aquilo que é obrigação de um gestor.

Rafael Moia Filho

São Paulo

AUSÊNCIA DE PLANOS CONCRETOS

Em relação à matéria intitulada Governo prepara pacote de benefícios para produção de carro elétrico no País (16/1, B1), gostaria de tecer os seguintes comentários: infelizmente, não se vê um plano concreto e crível para a indústria brasileira ter maior produtividade, inovação e competitividade internacional, mas sim um amontoado de iniciativas que, provavelmente, só continuarão a onerar nossos consumidores na forma de produtos bem mais caros em relação aos produzidos por indústrias situadas fora do Brasil. No caso específico do setor automobilístico, a própria medida provisória nº 1.205/2023, que criou o (novo?) programa MOVER, em seu artigo 22, sequer prevê que o relatório anual a ser entregue pelo grupo de Acompanhamento do programa também apresenta aos cidadãos, que o custeiam, as melhorias obtidas na competitividade internacional, quais novos mercados foram conquistados, qual foi a variação do valor das exportações e qual foi o aumento da produtividade do setor. No fim, os contribuintes sempre acabam passando um verdadeiro cheque em branco para o governo de plantão, que há décadas insiste em financiar esse modelo obsoleto e fracassado de concessão de benefícios fiscais, crédito fácil e proteção de mercado a setores escolhidos a dedo, sem exigir praticamente nada em troca. Isso não funcionou no passado e, com certeza, não funcionará no futuro. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

COERÊNCIA

O Irã é um patrocinador do terrorismo internacional, fornecendo armas aos grupos terroristas do Hamas, Hezbolah e Houthis, além de pregar a destruição total de Israel. Mas, passou a integrar o bloco BRICS e é bem visto pelo Brasil do honesto e inocente Lula da Silva, que está aí graças ao Supremo Tribunal Federal (STF). Até a justiça boliviana é mais coerente que a nossa, proibindo a participação do cocalero Evo Morales nas eleições presidenciais daquele país.

José Muller

São Paulo

DEMOLIÇÃO IRREGULAR

E a famigerada construtora São José, que tem o nome de santo de nada menos que o pai de Jesus, segue cometendo graves pecados. Depois de ser condenada pela construção de um arranha-céu de alto luxo no Itaim-Bibi sem o necessário e exigido alvará da prefeitura, acaba de ser flagrada novamente por ter cometido outro sério delito: a demolição irregular do telhado de uma loja em Pinheiros denunciada pelos vizinhos e pela organização Pró-Pinheiros. Diante das seguidas faltas cometidas e do desrespeito à cidade e a sua história, espera-se da Justiça a condenação da empresa useira e vezeira em infringir a lei e o boicote da sociedade ao não adquirir nenhum de seus imóveis irregulares.

J. S. Decol

São Paulo

CHUVAS NO RIO DE JANEIRO

As fortes chuvas que atingiram o Rio de Janeiro nos últimos dias, provocando a morte de 12 pessoas na baixada fluminense, mostra como a ausência de obras saneadores nos rios da região produziram tais tragédias. Ao mesmo tempo fica patente a resiliência, da humilde população sofredora de tais eventos climáticos, bem como a total e absoluta apatia dos governantes estadual e municipais, em atividade saneadora para evitar tais eventos trágicos aqui entre nós.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

TRAGÉDIA NO RIO

Mais uma vez o Rio de Janeiro é abatido por uma tragédia aprontada pela natureza com a conivência dos seres humanos. Mais uma vez vejo um grupo imenso de políticos dizendo que vão resolver os problemas das enchentes e o dos deslizamentos. Todo esse povo não tem o mínimo sentimento com a vida humana, pois faltam políticas de estado e não de governo. Nos próximos meses, infelizmente, veremos tragédias iguais ou piores, no Rio de Janeiro ou em qualquer outro estado. Como dizia a minha santa avó: agora que o burro fugiu, querem fechar a porteira.

Luiz Francisco A. Salgado

São Paulo

EMPATIA

Mas há algo que escapa aos homens públicos desse nosso País, faltando a todos eles, e sendo de qual poder da República forem: a empatia, a capacidade e necessidade de se colocar na posição e na situação do outro. Mas vi tal empatia no cassado Deltan Dallagnol e ainda a vejo no senador Sergio Moro. E isso – de empatia – se vê na sinceridade que a pessoa tem consigo mesma, no dizer das coisas do modo como é dito, com vontade que todos verifiquem, de fato, o que se afirma. Empatia, senhores, inibe todos os desvios tão próprios dos egocentrismos e egoísmos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

Rio de Janeiro

MELHOR DO MUNDO

Mais uma vez Lionel Messi é escolhido como melhor jogador do mundo. Além de excelente futebolista, se destaca como pessoa e cidadão de comportamento exemplar. Lutou e levou seu país ao título mundial. Muito diferente do milionário e exibicionista Neymar, que nunca conseguiu tamanha projeção e nunca foi indicado dessa forma. Se nosso país for depender de Neymar, jamais chegaremos a título nenhum. Enquanto isso, ele, guiado pelo pai, continuará mostrando e gastando a enorme fortuna que amealhou nos fantásticos contratos que assinou.

Sylvio Belém

Recife

DIFERENTES ISMOS

O presidente Michel Temer fez uma longa defesa de um semipresidencialismo como forma melhor de governo que o atual presidencialismo. Outros preferem um parlamentarismo, outros gostam do que está aí. Todos deixam de lado um problema central: a não representatividade do Congresso, decorrente da forma com que seus membros são eleitos. Temos um sistema que privilegia a representação partidária à representação popular, a representação geográfica à representação das pessoas. Confere mandatos longos, robustos, independentes da atuação e de compromissos com os eleitores. Poderia melhorar um pouco se houvesse a possibilidade concreta de recall de mandatários durante o mandato. Voto distrital daria, em princípio, condição para implantar esse mecanismo. Mas o brasileiro é criativo, e qualquer proposta concreta nesse sentido só seria aprovada se completamente desfigurada, assim não proponho nada. Mas que fique claro que toda essa discussão entre os diferentes ismos são só sobre formas diferentes de apropriação da soberania popular.

Arnaldo Mandel

São Paulo

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

A fórmula correta para eliminar o homo sapiens já foi encontrada: basta juntar um óculos de realidade virtual com aplicativos de inteligência artificial. Em pouco tempo, o ser mais destruidor de nosso planeta estará extinto.

Aldo Bertolucci

São Paulo