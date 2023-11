Guerra Hamas-Israel

Os reféns em Gaza

Finalmente a ONU aprovou uma resolução minimamente equilibrada que pede que todos os reféns mantidos pelos terroristas do Hamas sejam libertados. Se mostrar determinação para fazer cumprir essa parte da resolução, conquistará respeito em relação às demais partes.

Jorge A. Nurkin

São Paulo

Negacionismo

A aprovação, pelo Conselho de Segurança da ONU, de pausa humanitária em Gaza foi quase uma concessão política. Dificilmente será cumprida e não é difícil de entender por que, pelas palavras diretas e objetivas da embaixadora dos EUA, Linda Thomas-Greenfield: “Não há desculpas para não condenar os atos de terror. Vamos ser claros: foi o Hamas quem colocou o conflito em andamento”. É lamentável, um verdadeiro horror, o quase esquecimento por vários líderes mundiais e entidades internacionais da chacina de 7 de outubro em que 1.400 civis israelenses, inclusive crianças, foram brutalizados e assassinados e centenas foram feitos reféns. Ignorar esses fatos faz parte de um fenômeno condenável que o brasileiro conheceu bem durante a pandemia: o negacionismo. Enquanto não houver reconhecimento internacional veemente da necessidade de eliminar o Hamas do mapa, não haverá cessar-fogo possível. Paz, então, nem se fale.

Luciano Harary

São Paulo

Ambiente

Mais árvores em SP

Enquanto São Paulo tosta, vale lembrar que a arborização urbana é uma das maneiras mais eficientes de mitigar as bolhas de calor criadas pela urbanização (e pioradas pelas mudanças climáticas) e que são um crescente risco à saúde. São Paulo precisa de muito mais árvores, junto com o enterramento das fiações e enquadramento das concessionárias que fazem corpo mole. E precisa da implementação do plano municipal de arborização, que, a julgar pelo número de árvores mortas no cimentão do Anhangabaú, por exemplo, à vista da Prefeitura, parece longe de ser lembrado pelo alcaide.

Fabio Olmos

São Paulo

Ilha de calor irreversível

Calor, chuva e eventos extremos: 6 saídas para criar cidades mais resistentes a mudanças do clima (Estadão, 13/11). Acrescento, à excelente matéria, uma sétima saída para a cidade de São Paulo: a restrição ao adensamento e à verticalização, na revisão da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, ora em discussão na Câmara de São Paulo – liberando-os somente à habitação popular. Tal restrição também deve ser adicionada à revisão do Plano Diretor Estratégico feita no primeiro semestre. Assim, as autoridades paulistanas cessarão de atuar a favor exclusivamente de empreiteiras e incorporadoras e passarão a privilegiar os paulistanos em suas ações. Essa mudança de foco é necessária para evitar que São Paulo cresça ainda mais como uma ilha de calor extremo e irreversível. O choque de preço climático (Estadão, 13/11, A13) para a cidade é incomensurável. Tal análise também abrange a área metropolitana, a ser planejada em conformidade. Cabe lembrar às autoridades a sua nova responsabilidade funcional e pessoal em matéria de mudanças climáticas, lembrando o exemplo português em que jovens litigam mudanças climáticas na Corte Europeia de Direitos Humanos (Estadão, 31/10, A6), que pode ser aplicado aqui também. O Brasil e, em especial, o Estado de São Paulo oferecem muitas opções às incorporadoras e empreiteiras que atuam nos nichos das classes A e B, para pesquisar novas oportunidades de negócios em seus segmentos e neles atuar com sucesso.

Suely Mandelbaum, urbanista

São Paulo

Literatura

Machado de Assis

O Bruxo do Cosme Velho volta a ser destacado em mais uma tentativa de obra completa do magistral escritor (Mostra e livros narram formação do gênio Machado de Assis, Estadão, 16/11, C1). Digo tentativa porque Machado parece ser infinito, haja vista a quantidade de crônicas que escreveu, assinadas ou não, com pseudônimos conhecidos ou com aqueles que continuam a ser descobertos. A mostra será um deleite para ver mais facetas do maior escritor brasileiro, na minha modesta opinião. Sem contar que seus textos têm uma atualidade impressionante, mesmo escritos há mais de século e meio.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

PAZ

A foto que retrata Xi Jinping e Joe Biden sorridentes e apertando as mãos traz um alento de esperança e paz. Xi diz a Biden que ‘o planeta terra é suficientemente grande’ para os EUA e a China (Estado, 16/11, ). Um conflito armado entre as duas superpotências econômicas e militares traria consequências catastróficas e irreversíveis à humanidade. Ao darem o primeiro passo em direção ao entendimento, os poderosos países nos enchem de esperanças para um futuro harmônico e pacífico.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

JOE BIDEN E XI JINPING REUNIDOS

Causou decepção aos petistas, na foto de capa do Estadão desta quinta-feira (16/11), não constar a figura do figura do presidente Lula da Silva, mas apenas do chinês Xi Jinping e do americano Joe Biden para discutir a turbulência atual do circo politico mundial. Os demais são apenas auxiliares. Não pode uma falha desse calibre, não convidar Lula para a reunião, que deve estar se remoendo por não estar presente no evento. Afinal, ele pensava ter importância no xadrez da política mundial. Melhor se consolar. Inglaterra, França e Rússia também não participaram.

Laércio Zanini

Garça

ISRAEL X ONU

Finalmente, foi apresentada por Malta ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) uma resolução para a libertação dos reféns detidos pelo Hamas, a implementação de uma pausa humanitária na Faixa de Gaza e a criação de corredores para a passagem de bens e serviços necessários para a população. A resolução foi aprovada sem contestação pelos membros permanentes do Conselho. Ou seja, o mundo inteiro está procurando libertar os reféns e parar o massacre em Gaza. Menos o governo de Israel, que criticou a referida resolução por estar “desconectada da realidade”. Qual realidade é essa que o Benjamin Netanyahu se refere? Deixar 2,3 milhões de palestinos sem água, comida, remédios e eletricidade? Matar 11.300 pessoas, entre as quais 4.650 são crianças e 3.145 mulheres, além de ferir outros 29.200? É permitir a invasão de hospitais pelo exército israelense? A verdade, nua e crua, é que o Netanyahu e seu ministro da Defesa Yoav Gallant estão interessados em prolongar essa guerra ao máximo, para escapar do duro julgamento que virá depois. É deprimente ver como essa dupla está levando Israel à ruína, além de desmoralizá-lo perante o mundo!

Omar El Seoud

São Paulo

DECLARAÇÃO DE LULA SOBRE A GUERRA

Aplaudo a afirmação do presidente Lula a respeito do massacre (e não guerra) do povo palestino pelos sionistas. Onde está o Estado Palestino que foi definido em 1947? Não existe, Israel nunca permitiu, porque faz o que quer na região. Seria Gaza um campo de concentração controlado por Israel? Ou talvez a Cisjordânia, tomado por colônias judaicas? Quem é o agressor e quem é a vítima? É próprio da extrema direita, além da violência e covardia, fazer o que bem entendem e, quando existe reação contrária, se colocam na posição de vítimas. O problema é o Hamas? Então, que entrassem em Gaza e lutassem contra o grupo. Sim, morreram inocentes do lado de Israel, horrível. Mas a reação dos sionistas foi insana, de novo concordando com o presidente Lula. Jogar bombas de alto poder de destruição em hospitais, escolas, campos de refugiados, assassinando milhares de crianças, recém-nascidos, prematuros em UTIs destruídas, civis inocentes, e querem que o presidente Lula aplauda essas ações criminosas, crimes contra a humanidade? Um dos psicopatas do governo sionista sugeriu jogar uma bomba nuclear sobre Gaza. Foi preso, demitido? Não, apenas afastado, já deve ter voltado. O carniceiro de Tel Aviv recebeu um fraterno abraço de Joe Biden (teve a coragem de afirmar que o bombardeio do principal hospital de Gaza foi obra do outro lado, a mentira foi desmascarada por jornais americanos. Prometeu US$ 100 bilhões para o estado sionista, além do que mandam normalmente). Geopolítica, claro, palavra bonita para justificar toda a sorte de horrores contra povos que não têm como se defender. “Interesses americanos”, americanos falam sempre dessa forma, é um mantra. Tem vídeos de Biden sobre Israel. Brasileiros, alguns pelo menos, têm a mania de chamar o “pacífico” Estados Unidos (mandaram um monstruoso porta-aviões para a área do massacre palestino, e outros navios de guerra. Com toda certeza é para enfrentar prematuros nos hospitais destruídos de Gaza) e seus satélites europeus de primeiro mundo. Sério? País de primeiro mundo é a Bolívia, que rompeu relações contra o sanguinário estado sionista, tão logo começou a barbárie. Sou brasileiro nato, nem judeu, nem palestino, senti orgulho de ser latino-americano e compartilhar essa condição com o bravo e digno povo boliviano.

Milton Lara

São Paulo

LULA E O “TERRORISMO” DE ISRAEL

O termo “terrorismo” usado por Lula para designar o contra-ataque de Israel ao verdadeiro terrorismo aplicado pelo Hamas contra centenas de cidadãos israelenses em 07/10 pode ter sido mesmo mal empregado, mas se “terrorismo”, na acepção do termo, esse contra-ataque não é, então podemos designá-lo simplesmente de “terror”, e, nesse ponto, Lula não está errado. Justifica-se massacrar toda uma população inocente, formada na maioria de crianças, na busca de se perseguir ou eliminar tal grupo terrorista, certamente formado por um número ínfimo de pessoas daquela população? É como se a polícia, a pretexto de caçar um chefão do tráfico escondido em uma favela brasileira, dizimasse a favela inteira. É essa, na prática, a famosa e sofisticada “inteligência” de guerra de Israel?

Luiz França G. Ferreira

São Paulo

BASTA ABRIR OS OLHOS

Mulheres e crianças palestinas não fogem de soldados israelenses. Médicos, enfermeiros e pacientes do hospital al-Shifa também não. Todos sabem perfeitamente o que Lula se recusa a enxergar: eles não são o alvo. Israel não está lutando contra o povo de Gaza, só contra os terroristas do Hamas. Por outro lado, o Hamas não está lutando só contra Israel, ou contra os judeus. Mas contra todos os infiéis. E, mesmo sendo muçulmano, se não for fundamentalista como eles, não se escapa dessa definição. Nem mostrando ser afiliado de partidos da esquerda.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

GOVERNO LULA

Nosso presidente não tem jeito. Muita gente votou nele, porque achava que ele faria um governo melhor do que o de Jair Bolsonaro. Ele poderia fazer um governo razoável apesar do PT se se dedicasse ao Brasil, mas, na ânsia de se projetar universalmente e não conseguindo se projetar nos melhores governos, escolheu os piores, prejudicando o nosso Brasil. Nesse esforço, comparando Israel à Hamas, chegou às raias do ridículo!

Luiz Antonio Ribeiro Pinto

Ribeirão Preto

HADDAD GANHA QUEDA DE BRAÇO

Como divulga a imprensa, parece ter um final feliz a queda de braço insana patrocinada por Lula e apoiada por parte de ministros petistas, que desejavam enterrar a meta fiscal zero para 2024, muito bem defendida (apesar de difícil alcance) pelo ministro Fernando Haddad, e apoiada pelo mercado. Ganha o Haddad, e o País, que não pode ver abandonada a busca pelo equilíbrio fiscal.

Paulo Panossian

São Carlos

O EDITORIAL EMOLDURÁVEL

Vou emoldurar o editorial do Estado Lula e a má-fé da esquerda (Estado, 15/11, A3). E fica aqui a minha sugestão para os brasileiros em geral, inclusive petistas e lulistas. Afinal, todos temos que saber quem é e o que pensa aquele que está sentado na cadeira presidencial de um País que nós, eleitores, decidimos ser um País democrático.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

LULA E A ESQUERDA

Irretocável o editorial Lula e a má-fé da esquerda (Estado, 15/11, A3). Espero que os judeus que ainda apoiam a esquerda a lá PT reflitam e reciclem suas escolhas.

Tania Tavares

São Paulo

PIADA DE PORTUGUÊS

O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renunciou ao ser acusado por corrupção. O corrupto era outro: Antonio Costa Silva, o ministro da Economia!

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

VIOLÊNCIA NO RIO DE JANEIRO

Os tumultos nas praias do Rio de Janeiro têm se intensificado ultimamente, principalmente na praia de Copacabana. Arrastões, quebra-quebra, brigas, ônibus vandalizados, etc. Guerra urbana. Não se pode mais andar pela orla. E a polícia? Faz o que pode, dentro das suas limitações. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, etc. Enquanto os vândalos, arruaceiros, etc podem tudo. Tem o manto protetor da lei. Pensavam que não iam se intensificar? Faz um L.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

POLICIAL MILITAR OMISSA E PREPOTENTE

Tenho forte ligação com a polícia militar de São Paulo. Dois tios heróis da Revolução Paulista de 1932, pai soldado da antiga cavalaria, primos e amigos‚ e sempre que necessário recebo um bom atendimento. É claro que tal tratamento mudou sensivelmente com o golpe militar de 1964. Grande parte dos fardados acharam-se mais importantes que suas graduações ou patentes. Ainda bem que outros apenas se preocuparam em prestar serviços à comunidade. Atualmente, em quase todas ocasiões que esses militares estão envolvidos, surge a tal exclamação: “Sabe com quem está falando?”. No acontecido recentemente em São Paulo, envolvendo um pseudomilitar e um menor de idade flagrado tentando furtar um celular, o brutamontes alegando ser policial ameaçou o menor com arma de grosso calibre mostrando inominável covardia, própria daqueles “loucos por arma”. Para completar a cena, uma policial fardada, instada para conter o tal indivíduo que tentava matar o menor infrator, esquivou-se, alegando estar de folga. Não é preciso ter profundo conhecimento de Direito para saber que tal alegação não tem fundamento legal. Acho que devemos acompanhar o caso para verificar que todos os envolvidos – menor infrator e pseudomilitar portando armas não compatível com o evento. Claro que a investigação da origem da arma de fogo é imprescindível, dada a facilidade oferecida pelo o governo anterior. Também, a soldado deve receber uma orientação sobre o uso da gloriosa farda.

Carlos Gonçalves de Faria

São Paulo

A DAMA DO TRÁFICO

Embora seja uma falha gravíssima a presença da “dama do tráfico”, Luciane Barbosa Farias, em reuniões no ministério da Justiça, não existe prova nenhuma de que o ministro Flávio Dino esteja envolvido no episódio. Nesse sentido, se o pessoal do PT – existe até ministro do governo nessa – que discorda se indignou e se envolveu no fogo amigo contra o ministro são tão exigentes com a conduta ilibada, deveriam se recusar a fazer parte de um governo assim e pedirem desligamento.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

PROGRAMA DE MINISTÉRIO

Será que o verdadeiro convite à “dama do tráfico” para ir ao Ministério da Justiça não é o lançamento do programa do Ministério de “estrangulamento financeiro” ao crime organizado? Fica a oposição e fogo amigo do PT imaginando coisas.

Vital Romaneli Penha

Jacareí