Transição de governo

Mudança na Presidência

O caminhão de mudança na frente do Palácio da Alvorada mostra que felizmente Jair Bolsonaro está de saída. Lula da Silva, no entanto, comete o mesmo erro de Bolsonaro: não entende que foi eleito com o voto de muitos que não queriam o seu opositor no poder. Lula diz que entende que foi eleito por uma frente ampla, mas suas primeiras atitudes e nomeações mostram que o que vai valer, mesmo, são as ideias retrógradas do petismo. Retrocesso no Marco Legal do Saneamento, modificação da Lei das Estatais, fim das privatizações e assim por diante. Urge que líderes da sociedade – principalmente aqueles que confirmaram o voto em Lula, mesmo não concordando com a filosofia petista – não se calem diante da ameaça de um retrocesso muito grave. É a única esperança, porque contar com nossos deputados, que só pensam nas vantagens que podem obter, é inútil.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

São Paulo

O prefácio não anima

Chegamos ao fim da era Bolsonaro, que poderia facilmente ter sido estendida por mais quatro anos, bastando para isso decência e atitudes dignas do cargo. Tudo o que nunca houve. Bolsonaro & Cia. devolveram de bandeja o governo ao PT, partido praticamente sepultado com seu histórico de corrupção, malfeitos e atraso. Agora, já começamos a colher os frutos antes mesmo de o novo governo ser empossado. Mais uma edição do livro petista, aparentemente com o mesmo texto ruim. Além da PEC do estouro, que vai minar as combalidas contas públicas (mais juros altos para combater a inflação decorrente), e do aceno negativo às privatizações, vemos agora a mudança na Lei das Estatais, que ajuda a acomodar o companheiro Aloizio Mercadante no BNDES. São sinais de intervenção e atraso que não só a Faria Lima condena, mas também o capital estrangeiro interessado no País. Não há nem haverá, seguindo essa cartilha, ambiente para confiança, estabilidade e previsibilidade. Difícil de acreditar na decolagem do Brasil, onde faltam verdadeiros patriotas e sobram raposas astutas e sorrateiras.

Rodrigo Cezar Pereira

São Paulo

Força ao Centrão

A flexibilização da Lei das Estatais é mais um erro do governo Lula que nem começou ainda. Esse erro dá força para o Centrão entrar no governo com o velho toma lá dá cá. Será que novamente os petistas da população brasileira vão apoiar mais esta medida sem verificar as consequências?

Luiz Antonio Solino Carvalho

Cuiabá

Atraso

O lema do Centrão, se hay gobierno, soy a favor, em muito contribuiu para o atraso do Brasil.

Roberto Mendonça Faria

São Carlos

Traição

Numa democracia representativa se espera que os representantes eleitos honrem o mandato recebido dos representados. Mas as especulações sobre a formação do novo governo Lula mostram que será mantida a tradição política brasileira de o representante trair o eleitor, trocando o mandato recebido por cargos no Executivo. Traição que se esconde em justificativas grandiloquentes, citando “governabilidade” e “serviço ao País”. Na nossa capenga democracia, o cidadão fica em último lugar e o respeito ao resultado das urnas é só formal.

Arnaldo Mandel

São Paulo

Governo do PT

O governo Lula ainda não tomou posse e já está escanteando a “frente ampla” que o elegeu, e escolhendo para formar seu governo só uns cumpanheiros? O vice-presidente Geraldo Alckmin que se cuide!

Tania Tavares

São Paulo

Direitos humanos

Mortos na ditadura

Sobre a matéria Comissão de mortos na ditadura é extinta (Estado, 16/12, A11), não se pode apagar o passado. Quando se tenta isso, os traumas não desaparecem, mas ressurgem como recalque, a assombrar as gerações posteriores. A supressão da memória da violência passada induz à violência no presente. O respeito e a convivência em nada se beneficiam da negação da violência infligida no passado.

Pedro Paulo A. Funari,

professor titular do Departamento de História da Unicamp

Campinas

LEI DAS ESTATAIS

Estarrecida, a nossa sociedade faz forte pressão contra esta vergonha de flexibilização da Lei das Estatais, aprovada com a anuência de Lula, a toque de caixa, na Câmara dos Deputados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), preocupado com a reação negativa também de parte dos senadores, decidiu não colocar em votação no plenário o tema na quinta-feira (15/12), como estava previsto. Ou seja, em boa hora empacou sua aprovação. Se ela ocorrer, pode esculhambar esta importante lei, criada no governo de Michel Temer em 2016. Lembremos que a Petrobras, nas gestões de Lula e Dilma Rousseff, quase foram quebradas pelo alto nível de corrupção, e hoje, bem administrada e recuperada graças também a esta lei, passou a apresentar bons resultados. É bom frisar que é insano o acordo que Lula fez com o Centrão, do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), para deturpar a Lei das Estatais. Se aprovada também no Senado, vai reabrir as porteiras da corrupção com a possível indicação de apadrinhados políticos para ocupar a direção destas empresas, e, assim, esse patrimônio público poderá ser novamente dilapidado.

Paulo Panossian

São Carlos

GOVERNO LULA 3

O Brasil espera que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva não seja novamente o BNDESperdício de dinheiro público do desgoverno Lula 1. A ver...

J. S. Decol

São Paulo

O STF E O ORÇAMENTO SECRETO

Em outras palavras, quando a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, votou pela derrubada do orçamento secreto, também quis dizer: vamos pensar no Brasil e nas necessidades do povo brasileiro (Estado, 15/12, A7). Fim do fisiologismo, em detrimento do bem comum, com interesses privados. Fim deste orçamento secreto sem a necessidade de indicar as prioridades e metas oficiais. Enfim, ao votar, foi como se a ministra dissesse “está proibido roubar dinheiro público”.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

ANTIDEMOCRÁTICO

O orçamento secreto é inusitado e absurdo. De início, trata-se de uma expressão incompatível com o atual sistema político, intitulado como democrático. O julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) não pode ter outro desfecho que não seja a imediata extinção do orçamento secreto. Caso contrário, o País continuará afrontando o sistema democrático de governo perante o mundo, uma vez que tal expressão é incoerente e visivelmente incompatível com todo e qualquer regime democrático. É paradoxal rotular algo como “secreto” numa democracia.

Gary Bon-Ali

São Paulo

O CAMINHO DA ÁGUA

Os políticos são como água. Sempre que encontram uma barreira, acham uma fresta por onde podem escoar seus interesses. Quando fica difícil de indicar apaniguados, altera-se a Lei das Estatais. Quando não é permitido estourar o teto de gastos, cria-se a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Se o orçamento secreto for declarado inconstitucional, veremos o caminho que a água irá seguir.

Ely Weinstein

São Paulo

ANISTIA PARA A BADERNA

Atacar a democracia obstruindo vias públicas e destruindo propriedades alheias é crimes descritos nos artigos 95 do Código de Trânsito Brasileiro e 213 do Código Penal Brasileiro. Mesmo assim, o deputado federal Vitor Hugo de Araújo Almeida, militar e advogado, filiado ao Partido Liberal (PL) apresentou o Projeto de Lei 2.858/22 para conceder anistia para crimes políticos e eleitorais praticados a partir do término do segundo turno eleitoral. O objetivo da anistia é proteger “aqueles que lutam, pacificamente, pela democracia”. Leia-se: os baderneiros e os que financiaram tais atos. O Brasil pode progredir com tamanha irresponsabilidade?

Omar El Seoud

São Paulo

ORDEM DE MORAES

Que os arruaceiros, que certamente cometeram alguns crimes na diplomação do presidente eleito Lula, agora respondam pelos seus atos. É correta a ordem de buscas contra esses suspeitos, emitida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Quando forem condenados, peçam ajuda para Jair Bolsonaro.

Marcos Barbosa

Casa Branca

BRASIL E VENEZUELA

Não há problema algum no Brasil reatar relações diplomáticas com a Venezuela (Estado, 15/12, A10). A questão principal não é essa. É fazer vista grossa à descarada violação dos direitos humanos e a falta de liberdade de imprensa que acontece na Venezuela, Cuba, Nicarágua, etc., como se isso fosse um detalhe irrelevante. Pior, fingir que somos ricos e superavitários e financiar obras na própria Venezuela, Cuba e países africanos, como ocorreu no passado — que fim levaram esses financiamentos? Qual foi o retorno? Lula precisa reavaliar os erros do passado. Repeti-los não está no radar.

Luciano Harary

São Paulo

NOVOS GOVERNOS

A cada quatro anos conjugamos mais o verbo desfazer do que o verbo fazer. A cada novo governo que entra — e é pior quando são governos antagônicos—, parece que o mais importante é desfazer o que o governo anterior fez, tenha sido isso bom ou ruim, do que pensar no que fazer para melhorar. Infelizmente, os grandes brasileiros que pensam/pensavam o País e não o voto, que enxergam/enxergavam dez anos à frente e não o voo de galinha, esses estão em falta. Ou, o que é pior, fazem parte de uma espécie que foi extinta.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

VOTO CONSCIENTE

Nunca podemos nos esquecer de que tudo o que se faz na vida e na política gera, como consequência, envolvimento e responsabilização. Um dia aparece um fato mais forte e o sujeito se vê, irremediavelmente, com o rabo preso. Ninguém sai livre e impune — tal qual quem votou errado.

Charles Alexander Forbes

São Paulo

DPVAT

O colunista Antonio Penteado Mendonça (É hora de tratar do seguro obrigatório, 12/12, B11) defendeu que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos (DPVAT) deve voltar. Ao mesmo tempo, defendeu que o dinheiro do DPVAT não é público. Se não é público, por que somos obrigados a pagar? Se é privado, deixe as relações privadas resolverem as situações. Não é verdade que existe um modelo igual ao DPVAT em qualquer outro país ou planeta, além do Brasil. É a jabuticaba que criaram para encher de dinheiro o bolso de seguradoras e bancos às custas dos proprietários de veículos.

Fabricio Gatto Lorenzoni

Curitiba

CARTÃO POSTAL

Será que o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) tem passado de carro ou apenas sobrevoado a avenida Paulista, nosso cartão postal? Está cheia de defeitos no asfalto, pois mudaram as faixas, mas não recapearam adequadamente. Agora, no sentido Paraíso-Consolação, na tentativa de consertar um buraco, criaram uma lombada. Além disso, é permitido nas calçadas, todos os dias, diferentes tipos de comércios. E lá será realizada a corrida de São Silvestre e o show de final de ano. Tomara que ninguém se machuque.

Tania Tavares

São Paulo

CENTRO DE SP

Apesar da dramática situação do centro da cidade, não há uma semana que o Estadão não traga notícias de um novo empreendimento cultural ou comercial acontecendo na região. Ou seja, ações pontuais estão pipocando. E o poder público acena com investimentos em obras maiores. Mas falta uma notícia imprescindível: a ação planejada e executada minuciosa e continuadamente, na questão social do centro, que envolva os moradores sem teto e os dependentes químicos. O centro de São Paulo tem solução, mas apenas com o poder público e a sociedade civil atuando juntos, com transversalidade, criatividade e dedicação.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

RUAS CARIOCAS

As ruas da zona sul do Rio de Janeiro e de grande parte da Tijuca tornaram-se absolutamente não frequentáveis, tal a quantidade de desocupados e marginais que invadem os espaços e estão em todos os lugares. É um mar de gente revirando lixo e fazendo uma sujeira ímpar pelas ruas da cidade. Este caos e esta miséria absurda nas esquinas não recebem nenhuma resposta, seja da prefeitura do Rio ou do inapetente e omisso Governo do Estado. É necessário criar frentes de trabalho, ofertar salário e higiene pessoal para essas pessoas que querem trabalhar — seria o mínimo por parte do poder público. As leis deste País que tudo permitem e que são coniventes com este estado de coisas são outro agravante social. Hoje em dia as pessoas de bem estão ilhadas em suas casas enquanto as ruas foram entregues à marginalização e à bandidagem. Uma cidade que se diz turística não pode ter este dantesco quadro social.

Paulo Alves

Rio de Janeiro

PAPEL DA IMPRENSA

Eugênio Bucci, mais uma vez de forma precisa, toca no importante papel da imprensa (O final e o depois, 15/12, A6). Há que se considerar que a impunidade dos ditadores resultou na possibilidade de questionamento, hoje, do real papel das Forças Armadas. Associada ao tresloucado no poder, vivemos em momentos de tensão com atos criminosos intensificando no País. A imprensa deve denunciar toda e qualquer ação que fira nossa Carta Magna, seja no âmbito criminal, civil ou político.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas