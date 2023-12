Ônibus em São Paulo

O prefeito Ricardo Nunes comunicou que, a partir de hoje (17/12), o paulistano andará de ônibus gratuitamente aos domingos. A medida se aplicará aos 4.830 veículos que operam as 1.175 linhas do transporte coletivo da capital, entre zero hora e 23h59. A novidade valerá, também, para o Natal, ano-novo, aniversário da cidade e todos os domingos e feriados vindouros. Até agora, os ônibus transportaram cerca de 2,2 milhões de passageiros por domingo, com o que arrecadaram R$ 280 milhões por ano. Segundo o prefeito, a frota circulou com ocupação média de 40% e, ainda que a gratuidade atraia mais 40%, a ocupação será de 80%, não exigindo investimento na colocação de mais veículos nas linhas. No raciocínio de Nunes, a renúncia de receita de R$ 280 milhões deverá ser compensada pela ativação da economia da cidade decorrente da presença dos passageiros transportados no regime de tarifa zero. Espera-se que essa população atraída gaste consideravelmente com lazer e comida. A inovação é discutível, porque, ao mesmo tempo que beneficiará os usuários de ônibus, levará todos os pagadores de impostos a pagar a conta. O prefeito precisa se apressar e explicar ao povo quais as vantagens do sistema que determinaram sua atitude. E evitar os comentários de que teria adotado a medida com os olhos nas eleições de 2024, quando será candidato à reeleição.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

Populismo

A demanda pelo passe livre no transporte urbano, embora atraente à primeira vista, é frequentemente rotulada como populista. Implementar tal medida sem considerar as complexidades econômicas pode resultar em sérios desequilíbrios fiscais. A necessidade de financiar a iniciativa pode levar a um aumento de impostos, prejudicando os cidadãos que se queria beneficiar.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

Contas públicas

Promessas de campanha

Na campanha de 2022, Lula afirmava que já havia governado por dois mandatos com responsabilidade fiscal e apresentado superávit. Agora, em realidade diversa, ele se insurge contra o equilíbrio fiscal e indaga qual é o problema de o País se endividar para crescer. Lula tergiversa, pois sabe que qualquer organização contrai dívidas com responsabilidade para fazer investimentos que trarão retorno suficiente para quitá-las. O País, igualmente, se endivida com os tão xingados rentistas do mercado, que cobrarão o que consideram adequado ao nível percebido de controle do governo, entre outros a relação dívida/PIB. Assim, não se trata de dar um cheque em branco ao governo, mas da necessidade de financiar projetos com início, meio e fim de governos que não primam exatamente pela coerência e qualidade, com programas em que são empregados recursos públicos sem acompanhamento. E, muito menos, fazer empréstimos para agradar à classe política visando às próximas eleições, motivo mais que evidenciado em recente reunião do PT.

Alberto M. Dowell de Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

‘Argentinização’ do Brasil

Ao ler o editorial A retórica perdulária de Lula (Estadão, 14/12, A3), lembrei-me da antiga e famosa frase da propaganda de vodka “eu sou você amanhã”, tão apropriada a este momento. Será que Lula e os líderes do PT não enxergam o que aconteceu com a Argentina? Não reconhecem a calamitosa gestão econômica de Dilma Rousseff? Não consideram os alertas quanto à importância fundamental da responsabilidade fiscal? Se não enxergarem isso, um triste fim nos espera: a argentinização do Brasil.

Marcos Lefevre

lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

Argentina

Aventura perigosa

O povo argentino brincou com fogo: depois de um governo que não entregou resultados positivos, com inflação e queda da qualidade de vida, decidiu entregar o comando do país a um inconsequente. Ao tomar posse, Javier Milei declarou o fim de um pensamento histórico, de uma maneira de governar, mas as democracias não permitem tal atitude. Quem perde pode voltar a governar pelo voto. Agora, o governo cria protocolos para limitar protestos de rua no país. Estejamos atentos, aventureiros só aumentam os prejuízos existentes. Para uma sociedade próspera, não há saída fora da democracia.

Celio Cruz

celiocruz@terra.com.br

Recife

COMUNISTA NO SUPREMO

“Pela primeira vez na história deste país conseguimos colocar na Suprema Corte um ministro comunista.” Essa é mais uma daquelas frases enigmáticas ditas por Lula da Silva que talvez nem ele próprio saiba exatamente por que falou. Fato é que nem o presidente, tampouco o ministro Flávio Dino, são, foram ou serão comunistas no sentido estrito da palavra. O mais provável é que tenha sido uma provocação de Lula aos que equiparam a palavra “comunista” a algo demoníaco, usando-a como forma de xingamento, como já aconteceu com repórteres do Estadão e com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Em tempos conturbados, certas bizarrices nos fazem rir.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

CAMINHO DA EXTREMA ESQUERDA

O comunista “graças a Deus” ministro da Justiça agora vai ser o comunista “graças a Lula” ministro do Supremo. Essa é a democracia relativa de Lula, que está impondo ao País o caminho da extrema esquerda. Quem sabe ele também não queira fazer uma rachadinha com seu amigo Nicolás Maduro e incorporar Essequibo ao território nacional?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

FALAS DE LULA

Lula da Silva é o verdadeiro homem da cobra. Fala muito e, na maioria das vezes‚ destila veneno. Criticar Dilma Rousseff por viajar na primeira classe de um voo é ser fascista, segundo o ex-metalúrgico. Enaltecer Flávio Dino como sendo o primeiro comunista a integrar o STF mostra como Lula é um defensor da democracia. Por essas e outras é que recente pesquisa revelou que 40% não confiam ou acreditam nas palavras do atual presidente.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

FRACASSO COMUNISTA

Alguém precisa explicar para o presidente Lula que o comunismo foi um retumbante fracasso em todos os países, basta ver a estrondosa diferença no desenvolvimento entre a Alemanha ocidental, capitalista, e o lado oriental, que era comunista. Os países comunistas não se desenvolveram, ficaram estagnados. Sem lucro não há investimento. Tudo dependia do governo, que era corrupto e incompetente. As pessoas eram proibidas de ter iniciativa, criar, empreender. Imagine depender do governo para tudo: pensar, falar, viajar, criar. A vida nos países comunistas era um pesadelo do qual todos queriam fugir. O presidente Lula precisa tirar o pinico do comunismo da cabeça e parar de enaltecer o fracasso. Cada vez que Lula enaltece o comunismo, perde milhões de votos.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

REGIME DEMOCRÁTICO

Sr. Lula, que bom que ainda somos uma democracia e no STF podemos ter ministros terrivelmente evangélicos, comunistas ou socialistas, garantistas, legalistas, “monocratistas” e até mulheres. Se o regime fosse o que Flávio Dino diz que é, comunista, não haveria os Três Poderes.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

CONTROLE FISCAL RÍGIDO

Os neoliberais adeptos do controle fiscal rígido são os mesmos que, incoerentemente, aplaudem a derrubada do veto presidencial à desoneração, que buscava possibilitar uma melhor arrecadação para se alcançar o sugerido controle. Contradição, não?

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

MULHER ECONOMISTA DE 2023

A distinção conferida a Dilma Rousseff como “mulher economista de 2023″ não sugere que ela tenha sido uma excelente economista, mas destaca sua influência e contribuição significativas no âmbito econômico, embora essa influência nem sempre tenha sido boa ou eficaz. Rousseff, ex-presidente, é reconhecida por sua perspicácia e dedicação ao enfrentar desafios econômicos complexos. O prêmio celebra sua notável trajetória, certa ou errada, como mulher que transcendeu barreiras, moldando o cenário econômico com visão e liderança. Uma honraria que ressalta não só a competência técnica, mas também o impacto e a inspiração que uma mulher economista exemplar pode proporcionar à sociedade.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

CARGO DE MORO

Temos visto tantos abusos com o dinheiro público e nenhum parlamentar se indigna. Como se trata de um mandato, a alcateia de lobos está a postos para tomar na mão grande o cargo de senador de Sergio Moro. Ir para as urnas e se eleger dá trabalho, não é? Seria mais honroso se esses que farejam o mandato abrissem mão do Fundo Eleitoral e Partidário e realmente mostrassem que estão preocupados com o suado dinheiro do pagador de impostos. O que vemos são oportunistas em busca de mais poder. Quem tem o direito de cassar o parlamentar é o eleitor, através do voto, e não por vingança e perseguição, como fizeram com Deltan Dallagnol. O eleitor deve ficar atento às investidas dessa gente e barrá-la nas urnas.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

CAMINHOS POLÍTICOS

Aposto um pirulito que o senador Sergio Moro vai ser cassado. Pelos caminhos políticos tortuosos que percorreu, ele conseguiu o inusitado: no mundo político, com valores não tão nobres, ele não tem apoiadores, só adversários.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

PRAIA GRANDE

A cidade de Arraial do Cabo, região dos Lagos, no Rio de Janeiro, tem um problema crônico há anos. Na Praia Grande, ventou um pouquinho mais forte, cai uma das fases da rede elétrica. Pelo menos na orla. O resto da cidade tem luz normal. Não sei por que só na Praia Grande que acontece. É antigo, esse problema, desde a década de 1980. O serviço é privatizado. Quando o Estado privatiza um serviço, é porque não lhe interessa ou não tem condição de atender de forma decente. Mas não é o que está acontecendo no caso dessa privatização. A concessionária é a Enel, bem conhecida dos paulistanos e velha conhecida dos cabistas. A Enel ficou com a cereja do bolo na privatização, que é São Paulo, mas pegou também um osso, que é Arraial do Cabo. O cidadão não quer saber disso. Ele quer e tem direito a um bom serviço. Por isso lhe cobram. Quando a cidade recebe os turistas de verão, aumenta a população em razão da população flutuante, que chega a quase dez vezes da população fixa da cidade. Sem contar os que vêm das cidades vizinhas só para passar o dia nas praias. Por que essa demanda não está dimensionada pela Enel? Cai fase, falta luz, queima motor de geladeira e bomba d’água, etc. O cidadão vem para descansar, usufruir da cidade, mas encontra esses pesadelos. Cabe ao poder concedente fiscalizar com rigor e tomar providências.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

PERSONALIDADES NEGRAS

Junto dos cumprimentos à Prefeitura de São Paulo pela louvável iniciativa de homenagear personalidades públicas negras com estátuas espalhadas pela cidade, tais como o atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva, a escritora Carolina Maria de Jesus, a sambista pioneira do carnaval paulistano, Deolinda Madre, os compositores e cantores Geraldo Filme e Itamar Assumpção, cabe perguntar por que razão o Rei Pelé, ”o Atleta do Século” 20 e maior jogador de todos os tempos, ainda não ganhou seu lugar no pedestal. Apesar de ter nascido em solo mineiro e ter jogado pelo Santos F.C., foi no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, que marcou grande parte de seus 1.283 gols espetaculares e inesquecíveis.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

ÁRVORE DE NATAL DA RODRIGO DE FREITAS

É lamentável que o prefeito do Rio esteja obcecado pela política do pão e circo dos tempos da Roma antiga. O excesso e apologia das festas de Natal, Carnaval e demais intermediárias são sua compulsão. A árvore de Natal colocada na Lagoa Rodrigo de Freitas é o exemplo mais contundente. A atração naquela região da capital fluminense é um tiro fulminante na tranquilidade de quem paga um dos impostos mais elevados do município e não merece sofrer com a bagunça generalizada no bairro, com trânsito insuportável e com reflexos em toda a cidade por conta das obstruções do Túnel Rebouças.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

OBRA NA AV. SANTO AMARO

Há mais de um ano eu escrevi uma carta que foi publicada no Estadão criticando a obra na Avenida Santo Amaro, porque depois de fazer vários buracos que atrapalhavam o trânsito os trabalhos foram abandonados. O abandono continuou, o trânsito está péssimo e eu imagino que em meados do próximo ano veremos uma inauguração ao vivo e em cores mostrando que o prefeito merece ser reeleito por causa dessa obra belíssima. É muito triste pensar que durante dois anos se sacrifica a população de uma parte da cidade para aplicar esse conto do vigário em busca da reeleição. Fiquei convencido do inverso.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

GABRIEL BORIC

As propostas maximalistas para uma nova Constituição fracassaram no Chile. No primeiro projeto, que foi levado à votação em setembro do ano passado, as propostas da esquerda foram derrotadas pela direita. No segundo projeto, levado agora a um novo referendo, as propostas da direita são derrotadas pela esquerda. O presidente socialista gastou quase metade de seu mandato de quatro anos num processo constituinte, o qual provocou apenas um grande desgaste político e causou um enorme descontentamento tanto à esquerda como à direita. Gabriel Boric poderia ter feito propostas minimalistas com cinco eixos temáticos gerando cinco emendas constitucionais: a) saúde pública; b) educação pública; c) previdência social; d) segurança pública e imigração; e) meio ambiente e direitos dos indígenas. Um referendo com cinco votações independentes teria mais chance de aprovação, de cada um dos temas, do que as duas votações maniqueístas de tudo ou nada contra a integralidade da carta magna de 1980.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

ONDAS DE VIOLÊNCIA

Tenho visto notícias como Onda de violência na pacata Suécia choca país e governo promete ‘guerra às gangues’ (Estado, 29/9). É a mesma coisa em vários países outrora calmos que agora enfrentam ondas de violência. Viajamos para esses países e as pessoas dizem: “Exagero da imprensa”. Falaram isso para mim, antes de ir ao Chile. Cheguei a Santiago e foi um sossego tremendo, não vi qualquer criminalidade. Essas notícias têm o objetivo de culpar os imigrantes e atendem aos interesses da extrema direita. No mundo todo, vemos a ascensão ininterrupta de políticos de extrema direita, até simpatizantes de nazismo, devido à ação da imprensa e comunicação de massa em geral. Isso precisa acabar urgentemente.

Rynaldo Papoy

papoy3@gmail.com

Guarulhos