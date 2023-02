Ouro ilegal

Lei de 2013

Segundo o Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), presidido pelo ex-ministro da Defesa Raul Jungmann, das 104 toneladas de ouro extraídas anualmente no Brasil, nada menos que 50% são oriundas de atividades ilegais em terras de conservação, como as indígenas. Segundo afirmou em entrevista à Rádio Eldorado, o centro do problema está numa lei de 2013 que permite a comercialização do nobre metal apenas com base na informação do vendedor, sob presunção de boa-fé. Diante de número de tal quilate e magnitude, faz bem o governo Lula 3 em dar início ao combate sem trégua à indústria clandestina de extração de ouro (e cassiterita) na Amazônia. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Só dez anos depois

O surgimento do garimpo ilegal tem dois vieses de responsabilidades e, como consequência, uma tragédia ambiental que durante um século vai afetar, além dos povos originários locais, todos nós. O primeiro viés ocorreu quando, em 2013, no governo de Dilma Rousseff, foi promulgada a lei que presumia a legalidade do ouro adquirido e a boa-fé do adquirente. Esse texto foi incluído na medida provisória que tratava da ampliação do Programa Garantia-Safra, portanto, um “jabuti”. Em novembro de 2022, dois partidos políticos ingressaram com ações no Supremo Tribunal Federal (STF) – após dez anos de vigência da lei e durante as tumultuadas eleições do ano passado. O segundo viés se iniciou no governo Bolsonaro, que insistiu em se omitir na repressão ao garimpo ilegal e em socorrer os indígenas afetados. A tragédia ambiental se consolidou com o derramamento de mercúrio nos rios da Região Amazônica, e este agora contamina outros cursos d’água, situação que vai permanecer por cem anos, segundo especialistas. Enquanto isso, quem consumir peixes da região estará acumulando mercúrio no organismo. Conclui-se, assim, que, enquanto continuarmos a eleger presidentes que se restringem a governar para seus seguidores e legisladores que priorizam o atendimento a lobbies, ambos pondo à parte os reais interesses do povo, estamos predestinados a renunciar à nossa soberania para estes poucos que dizem nos representar.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

Salário mínimo

Aumento de R$ 18

Finalmente, após diversas reuniões e estudos do governo, em 1.º de maio teremos o grande aumento do salário mínimo no valor de R$ 18,00 (dos atuais R$ 1.302,00 para R$ 1.320,00 mensais). Enquanto isso, parlamentares foram autorizados neste ano a gastar até R$ 9 mil por mês em combustível. Nenhum motorista de taxi gasta esse valor em três meses. Cada vez sinto mais orgulho de ser brasileiro... Vergonha! Vergonha!

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

*

Forças Armadas

PEC incompleta

Muito bem-vinda, e muito necessária a iniciativa do PT de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que proibiria militares da ativa de participarem de cargos civis no governo (Estado, 16/2, A8). Entretanto, ela é incompleta. Falta uma medida que proíba membros do Legislativo de assumirem cargos no Executivo quando no exercício do mandato. A tão comum farsa de licenciamento pingue-pongue é um desrespeito aos eleitores e uma desvalorização da representação por eles outorgada.

Arnaldo Mandel

amandel@gmail.com

São Paulo

*

Urbanismo

Construção ilegal

A matéria Prédio de alto padrão é erguido no Itaim-Bibi sem ter licença (Estado, 16/2, A16) é prova de que a justiça e a polícia só funcionam contra os pobres. Em área nobre da cidade não se veem cenas de retroescavadeiras destruindo imóveis para reintegração de posse, por exemplo.

Eliel Queiroz Barros

monoblocosantoandre@hotmail.com

Santo André

*

Desfecho

Excelente a matéria denúncia do Estadão sobre o edifício em construção na Rua Leopoldo Couto de Magalhães – embargado só após questionamento do jornal. Infelizmente, já sabemos como será o fim da história, igualzinho ao do espigão da Rua Tucumã e muitos outros. O dinheiro vai falar mais alto.

Moyses Cheid Junior

jr.cheid@gmail.com

São Paulo

*

TAREFA DE IMENSA RESPONSABILIDADE

A mídia divulgou que Michelle Bolsonaro e Janja Lula da Silva poderão ser candidatas nas próximas eleições para presidente da República. Questionamos o real motivo de remover os brasileiros altamente qualificados dessas disputas eleitorais. Governar o complexo e problemático Brasil é tarefa de imensa responsabilidade. Desprezar os currículos dos candidatos é assustador. Excluir alternativas decentes de candidatos se tornou habitual nos últimos pleitos.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

*

MICHELLE BOLSONARO

É desanimador ver quem faz parte do mundo político. Valdemar Costa Neto, que já foi preso mas abrigou Jair Bolsonaro na sua legenda e lucrou com isso, agora sugere Michelle Bolsonaro para candidata à Presidência da República. O Brasil precisando de pessoas com conhecimento para resolver todos os problemas que nos assolam, e esse cidadão escolhendo uma saltitante Michelle, quando André Mendonça foi indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF), e que ajoelhava no gramado do Alvorada chorando ou ainda para tirar moedas do lago em que viviam as carpas. Posso dizer que o diabo é brasileiro, sim.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

RESPONSÁVEIS PELO 8 DE JANEIRO

Corajoso e necessário o editorial Os maiores responsáveis pelo 8 de Janeiro (16/2, A3), ao cobrar a punição de todos os envolvidos no crime de atentado aos Poderes constituídos e tentativa de golpe de Estado. Os que ficaram à frente dos quartéis na minha cidade, por exemplo, são tão culpados quanto os que estiveram em Brasília, pois fomentaram os crimes da mesma forma. E continuam a propagar o discurso de ódio nas redes sociais a que ainda têm acesso, ocupando lugares de destaque na vida cultural, política e social local.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

BOLSONARO NÃO SERÁ PRESO

O Estadão informa que ministros do STF e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acreditam que Bolsonaro ficará inelegível, mas é difícil ser preso. Opinião incrível, mas não duvido de que isso ocorra, basta lembrar de alguns anos atrás, quando a então “presidenta” Dilma Rousseff sofreu um impeachment e perdeu o cargo. Ela foi condenada mas não presa, com manutenção de uma série de privilégios dados a ex-presidentes, como salários, segurança pessoal e outros “bichos” inerentes ao cargo, mas, atenção, continuou com o absurdo de ainda manter direitos políticos. O Brasil não é mesmo uma piada?

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

SIMPLISMO DEMAGÓGICO

O socialista François Mitterrand pretendia acabar a pobreza e não com os ricos. Bolívar Lamounier disse que distribuir o que não se tem é como repartir pobreza, e Antônio Delfim Netto dizia que era preciso fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. Já a alta burocracia estatal acha que “com pouca farinha, meu pirão primeiro”. Lula deveria refletir sobre o assunto para evitar com o seu simplismo demagógico agir como elefante em loja de louças. Mais que palavras, é preciso boas propostas para produzir e distribuir riquezas.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

SEM BOIA

Lula 1 e Lula 2 aproveitaram a onda internacional favorável e surfaram no “nunca antes na história deste país”. Lula 3, sem boia de flutuação, está navegando em direção ao iceberg do Titanic.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

SELIC POLÊMICA

A taxa Selic em 5/8/2020 era de 2%, foi crescendo e, em 2/2/2022, chegou a 10,75%. Mas nada disso se tornou polêmico no governo Bolsonaro.

Walter Tranchesi Roriz

wtroriz@hotmail.com

São Paulo

*

TRANSE

É emocionante constatar a dedicação, o amor e o estado de quase transe de boa parcela do povo brasileiro ao defender as cores de sua agremiação carnavalesca ou de seus clubes de futebol. Constata-se uma capacidade de mobilização que não se vê, por exemplo, diante da divulgação de reportagens mostrando os semblantes de dor de pais e parentes de vítimas de balas perdidas e de cenários que escancaram a perda gradativa do direito de ir e vir nas cidades. É espantosa a ausência de reação e a inércia diante de revelações dando conta de que nossos nobres políticos, “suas excelências“ – muitos deles engalfinhados em processos na Justiça, com a qual mantêm às vezes relações promíscuas –, fazem acordos de catacumba em benefício próprio. Já passou da hora de o povo expandir o entusiasmo pelo carnaval e pelo futebol para essas e muitas outras questões vitais, e se apropriar do poder que lhe é devido num regime que se diz democrático, começando a entender que os eleitos foram colocados no poder para defender os interesses da população e não usar os eleitores, descartáveis após os pleitos, somente para garantir a promoção de poder e fortuna.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SETOR TURÍSTICO

Com a chegada deste carnaval, quando a pandemia da covid-19 felizmente esmorece entre nós, o setor turístico nacional ganha novamente contornos positivos, principalmente nas grandes capitais estaduais onde a folia é mais robusta. Na cidade do Rio de Janiero, a potência da festa carnavalesca está tão forte que o setor hoteleiro de alto nível se aproxima de ocupação de 100% de sua capacidade. Sabermos aproveitar essas potencialidades do setor turístico entre nós, é a grande forma que os gestores públicos dessas cidades têm para arrecadar tributos fundamentais na gestão pública.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MORTOS POR COVID

Agora que me chamou atenção. Não exibem mais o pool da imprensa, que no início dos jogos de futebol aparecia no rodapé da tela, nem quantos morreram e nem o minuto de silêncio. O que houve? Acabou a pandemia da covid? Não há mais óbitos? Faz um “L”.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

VÍRUS MARBURG

Depois dos cerca de 7 milhões de mortes mundo afora pela pandemia de covid-19, provocada pela contaminação de morcegos, na China, sabe-se do surgimento de um novo vírus letal, o Marburg, na Guiné Equatorial, transmitido por morcegos frugívoros, com taxa de letalidade de até 88%. Diante da nova ameaça, cabe perguntar se não seria o caso de uma campanha mundial de exterminação de morcegos. Afinal, além de transmitir vírus para os humanos, para que servem essas horrendas criaturas voadoras?

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DESPERDÍCIO DE DINHEIRO

Por que as autoridades ao invés de destruir os tratores e as aeronaves dos mineradores não utilizam os tratores para abrir caminhos e as aeronaves, para as polícias usarem contra os mineradores e traficantes? É muito desperdício de dinheiro. Dos traficantes guarda-se os carros e aeronaves para utilizar, e por que não essas mesmas coisas dos mineradores? Acho que iriam ser de muita utilidade. Querem fazer economia, mas jogam um monte de dinheiro fora.

José Claudio Canato

jccanato@yahoo.com.br

Porto Ferreira

*

PAPEL DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

Votei em Marina Silva para deputada federal por São Paulo, mas creio que esteja fazendo papel de fantoche neste governo e só está no cargo de ministra para o governo ter um selo de qualidade no meio ambiente. Eis os fatos: foi afundado o porta-aviões com material tóxico pela Marinha; a Petrobras informou que pretende construir novas refinarias de petróleo; o governo demonstra interesse de financiar, via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o gasoduto Vaca Muerta, na Argentina, que tem grandes polêmicas ambientais. E o Ministério do Meio Ambiente não opinou em nenhum dos casos. Triste papel.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO

Ricardo Nunes prometeu fornecer abrigo a todas as quase 32 mil pessoas que, de acordo com o Censo da Prefeitura, estão em situação de rua na cidade. A relação custo-benefício do que está fazendo tanto em prol dessa população como em prol de todos os cidadãos ao redor da mesma que convivem com esse terrível problema não deixa dúvidas da imensa importância dessa complicada tarefa. Parabéns para nossa cidade, que está se tornando muito melhor graças a esse seu trabalho. Que tenha muito sucesso enfrentando os múltiplos desafios que fizeram os outros desistir de resolver a questão.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

PUNIÇÃO NO FUTEBOL

Punir um clube porque um torcedor praticou um ato racista é a mesma coisa de punir o TSE porque Bolsonaro disse que as urnas eletrônicas não são confiáveis. Tem que punir o infrator, e não a instituição.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)