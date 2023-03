Rodoanel

Trecho Norte

Depois do leilão do Trecho Norte do Rodoanel, as obras devem ser retomadas. A novela se arrasta desde antes de 2013, quando a obra começou. Convém lembrar que movimentos ambientalistas lutaram pelo trajeto menos impactante ao meio ambiente, considerando que ele atravessa perpendicularmente a Serra da Cantareira, a menos de 12 km do centro de São Paulo. E convém não esquecer que fumaça, barulho e trepidações (além das invasões) serão levados para junto do Parque Estadual da Cantareira, pulmão verde da metrópole.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

Dez anos

Sobre o editorial A novela do Rodoanel (15/3, A16), gostaria que o governo do Estado explicasse detalhadamente quais foram as reais causas de tanto atraso e paralisações. Quem foram os responsáveis? Quais foram as dificuldades encontradas? Senti falta de transparência neste caso.

Douglas Marin Del Nero

São Paulo

Joias sob investigação

Devolução

Cada dia mais a situação de Jair Bolsonaro se complica. Agora, foi obrigado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a devolver ao País joias e armas (uma pistola e um fuzil) que ganhou no tempo em que foi inquilino do Palácio do Planalto. Afinal, da corrupção miúda se chegou às joias milionárias. Essa falha de caráter reforça o padrão da família Bolsonaro, que teve início com as famosas rachadinhas. Bolsonaro está atolado até o pescoço.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

CPI

Diz-se que virá por aí a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Joias, para juntar-se às CPIs do MST, do 8 de Janeiro, da Covid e outras esquecidas em gavetas. Assim trabalham os nossos caros congressistas, fazendo pouco para chegar a lugar algum.

Carlos Gaspar

São Paulo

Congresso Nacional

Pelo fim das emendas!

Ainda que transparente e com respeito à moralidade pública, considero inaceitável o instituto das emendas parlamentares. São nada mais do que verbas controladas por deputados e senadores, destinadas às suas bases eleitorais, sem uma avaliação técnica da necessidade, da viabilidade e do retorno do investimento feito, de modo a distorcer o processo eleitoral. Afinal, que condições de disputa igualitária têm candidatos que não ocupam cargo público, mas pretendem concorrer com parlamentares que têm valores milionários para agradar a sua base de vereadores e prefeitos? Além disso, parcela considerável dessas emendas tem estado sob sigilo, uma vez que não se sabe o nome do deputado que as indicou, além dos inúmeros indícios de superfaturamento País afora. Para atender de fato às demandas locais, temos de discutir seriamente uma reforma de nosso pacto federativo. Uma revisão de competências e recursos para as prefeituras, sem intermediários e negociatas políticas na jogada. Infelizmente, não parece que essa é a disposição do atual governo.

Elias Menezes

Belo Horizonte

Ministério da Saúde

Vacinas vencidas

O Brasil perdeu cerca de R$ 2 bilhões com vacinas contra a covid vencidas no Ministério da Saúde. É preciso apurar o responsável por isso e punir com rigor. Servidores têm de tratar os recursos públicos com responsabilidade.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

Semana do Consumidor

Clientes e fornecedores

A tecnologia facilitou muito a vida do consumidor, mas tem seus inconvenientes. O fato de os clientes se cadastrarem num site de uma loja não dá o direito irrevogável deste fornecedor de ficar atulhando a caixa de e-mail dos seus usuários. E, nos cursos de educação financeira, deveria ser explicitado que, no ambiente de livre comércio, num determinado momento as pessoas podem ser clientes ou fornecedores. Quando trabalham, são fornecedores, quando saem para o consumo, são clientes. Fornecedores devem ser especialistas, clientes são generalistas. Precisamos trocar as chavinhas em nossa mente. Aí todos os consumidores serão sempre bem tratados.

Lincoln Scorsoni

São Paulo

PÂNICO COM QUEBRA DE BANCOS

Apesar de o Brasil ter um sistema financeiro sólido, a quebradeira de bancos nos EUA, como o SVB e o Signature Bank, também está gerando preocupação no nosso mercado. Correntistas pelo mundo, em pânico, tentam reaver seus valores depositados. Como efeito dominó, os índices das bolsas despencam, e afeta também a brasileira. Para piorar, as ações do banco Credit Suisse, que já vinha capengando, derreteram 30% e isso pode atingir outros bancos europeus. E o barril de petróleo, na onda das más notícias, teve uma das maiores quedas, 7%. Certamente esses eventos vão respingar sobre a economia brasileira, até aqui sem rumo. Nesse caso, seria prudente que o governo Lula, urgentemente, apresentasse o novo arcabouço fiscal e convencesse o Congresso a agilizar a reforma tributária, a fim de melhorar a confiança do mercado e dos investidores estrangeiros, alavancar a atividade produtiva e, de forma técnica e justificada, abrir caminho para a imperiosa queda de juro da taxa básica Selic.

Paulo Panossian

São Carlos

FALTA SOBRIEDADE FINANCEIRA

Com inflação argentina de 102,5% e a Venezuela no buraco, Lula 3 tem que, literalmente colocar as barbas de molho. A desenfreada euforia de gastos desde antes da posse (PEC Fura-Teto), a profusão de benefícios, os 37 ministérios. Falta segurança jurídica, sobriedade financeira e respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal para primeiro crescer e, depois, com parcimônia, praticar as benesses. Existem duas soluções, ou Lula 3 cria juízo e é substituído com outra visão administrativa/econômica, ou o Brasil quebra.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

DISPOSITIVO ANTICÍCLICO

Algumas palavras sobre o tão esperado dispositivo que deve substituir o teto de gastos: será anticíclico. Ou seja: investimentos públicos, elevação de gastos e endividamento podem ser feitos mesmo durante a baixa na economia. Em outras palavras: durante o mandato de Lula, as pretendidas verbas serão liberadas, “agradando a todos” – nas palavras de Simone Tebet. Depois, pode haver controles rígidos e cortes nos gastos públicos. Se, por acaso, a passagem petista pela administração se estender, como o dispositivo em questão está sendo aprovado em forma de lei, bastará maioria simples no Congresso para substituí-lo por outro que, no futuro, convenha mais. O resto são meros detalhes.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

DILEMA

A assembleia do Pará votou a favor da mulher do governador ser eleita para o Tribunal de Contas. Trata-se de uma aberração. Ela vai verificar as contas do marido e parece que, se reprovar, será um dilema, pois pode chegar em casa e levar uma bronca danada. A outra questão é que ela não está preparada para o cargo, pois analisar contas é assunto de economista, e não de advogado.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

COMPORTAMENTOS EQUIVOCADOS

Presidentes populistas, partidos de araque dominados por famílias, figuras como Artur Lira que insistem em ritos legislativos inconstitucionais para preservar seu poder, mulheres de governantes estaduais nomeadas para Tribunais de Contas, sem qualquer formação adequada, e outras persistentes mazelas do Estado brasileiro estão há tempos demarcando o nosso patriotismo. E nesse ambiente nacional periclitante, onde a cada dia fica mais difícil o exercício da cidadania e a vivência patriótica, resta a sensação generalizada de frustração e descrédito com o meio político e seus líderes propositalmente inertes. Por consequência e imitando o comportamento oportunista dos mandantes de plantão, que agem notoriamente trocando nossa representação pelo interesse próprio, alguns milhares decidiram também formar seus próprios grupos de interesse, forjando regras ilícitas e comandando ações catastróficas como a agora vivida pelo Rio Grande do Norte, e quase que diariamente no Rio de Janeiro, aliás, repetição de iguais ocorrências em outros Estados. A continuar esse comportamento oportunista e ideológico pelos ditos governantes, reprisado pelo mundo do crime em substituição ao Estado, estaremos no rumo da insolvência generalizada. Exemplos atualíssimos da América do Sul atestam essa afirmação.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

JOGAR CONTRA

Na matéria Bancada Ruralista diz que não aceitará alíquota única na reforma (15/3, B2), o gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria defende a isenção de impostos para o produtor rural que fatura até R$ 30 milhões. São situações como essa que fazem o Brasil estar numa situação econômica trágica há anos, com crescimento pífio do PIB nas últimas décadas. Sugerir que um produtor, empresa ou algo do gênero com faturamento de R$ 30 milhões ao ano não pague imposto é jogar contra o País e seu povo. Precisamos de líderes com bom senso e coragem para destravar a economia. Aqueles que olham apenas para o próprio umbigo não contribuem em nada.

Ricardo Algranti

São Paulo

APOSTAS ESPORTIVAS

Sobre o editorial O jogo ainda é ilegal no Brasil (16/3, B16), não é isso o que se vê por aí. Sites e aplicativos de apostas esportivas estão inundando as emissoras de TV. Nesses comerciais é comum a presença de ex-jogadores famosos, dando aval para que a jogatina se alastre pelo País. Outro fato que não condiz com a proibição é que todos ou quase todos os times das séries A e B do Campeonato Brasileiro têm patrocínio de sites de apostas. A dinheirama chega à casa dos bilhões e, como o jogo é “proibido”, a contravenção tem a complacência das autoridades. De repente, o mundo esportivo descobriu que não há vida fora desses sites. Sediados no exterior, também não se sabe a que regras respondem e não se tem a mínima noção sobre sua idoneidade. Será que não estamos diante de uma bolha prestes a explodir?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

SISTEMA JURÍDICO COMPROMETIDO

É irresistível a comparação entre a famosa operação “Mãos Limpas” dos anos 90 do século passado, na Itália, e a sua versão tupiniquim, a nossa Lava Jato. Em ambas, juízes e promotores envidaram grandes esforços para diminuir o alcance e a magnitude da grande corrupção reinante nos dois países. Seus efeitos foram, no entanto, neutralizados por um sistema jurídico comprometido que reabilitou politicamente os dois maiores responsáveis pelas manobras ilícitas, um deles até permitido a se candidatar para a Presidência. São ou não bem semelhantes os dois cenários?

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

RETORNO DAS JOIAS

Jair Bolsonaro vai devolver as joias para a Presidência com humildade, como é o casal ex-presidencial. A polícia tem de fiscalizar muito o paradeiro do colar, para que não vá parar em outros pescoços.

Gilberto Dib

São Paulo

‘CASO DE LADRÃO DE GALINHA’

Lendo este jornal há décadas, o assunto das joias, interessante, considerou a mancha na imagem de Bolsonaro como “típico caso de ladrão de galinha”. Penso que a maioria dos criadores das palavras publicadas nas seções de opinião defende mais uma seção, a de “militantes dos famosos ‘ladrões de casaca’”.

Edison Ribeiro Pereira

São Paulo

CASO MARIELLE

Notícia de 14 de março diz que o ministro da Justiça vai interferir na investigação do caso do assassinato de Marielle Franco e de seu motorista. Sugiro que inclua na investigação o assassinato de Adriano da Nóbrega na Bahia; parece queima de arquivo. Sugiro também reabrir o caso Celso Daniel.

Ildeu Caudi do Lago

São Paulo

JUSTA HOMENAGEM

O Metrô SP rebatizou a futura estação de metrô Paulo Freire, o “educador”, para o nome do bandeirante Fernão Dias. Justa homenagem ao cidadão que desbravou o Brasil e descobriu Minas, entre outros feitos de relevância. Nada o desabonou como homem público. Freire, por sua vez, condenou a educação do Brasil ao atraso.

Paulo Henrique Coimbra de Oliveira

Rio de Janeiro

VEIA BOLSONARISTA

A agressividade do governador Tarcísio no leilão do Rodoanel é ato falho. Não precisa nem ser muito especialista em Freud para detectar, é a sua veia bolsonarista, só faltou fazer a arminha com as mãos.

Marcos Barbosa

Casa Branca

OBSTÁCULO AOS MAIS VELHOS

Três imbecis atacaram uma cidadã com mais idade pelo fato de tentar cursar uma faculdade. Há cerca de um mês, minha irmã (psicóloga) tentou se inscrever num concurso da Prefeitura de São Paulo. Resposta: idade incompatível. Aviso a cidadã que o maior obstáculo não são as imbecis, mas algo invisível.

José Roberto Palma

São Paulo

EDUCAÇÃO DE ADOLESCENTES

MA-RA-VI-LHA o artigo de Leandro Karnal (Estudar o quê? Para quê?, 12/3, C8)! Visão perfeita e fascinante digna de historiador, professor e escritor de tão grande valor, conhecimento e responsabilidade. Pena que apenas poucas pessoas percebam o que estão fazendo com a educação. Como citado, Rubem Alves já dizia que “a rebeldia de alguns alunos não é sintoma de adolescência birrenta, porém um sinal saudável de pessoas que conseguem dizer que não identificam valor naquela atividade” (aulas, vestibulares). Concordo (humildemente) com tudo o que foi dito e sei que algumas pessoas, preocupadas verdadeiramente com os nossos adolescentes e com a educação, aplaudiram o autor ao ler o artigo. Para aqueles que não o leram, façam-no, sem demora. Muito obrigada, professor Leandro Karnal.

Nilma Sanches Cruz Salles

São Paulo