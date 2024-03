Tentativa de golpe

O dever do general

Ex-comandante do Exército ameaçou Bolsonaro de prisão em caso de golpe, diz ex-chefe da FAB (Estadão, 15/3). Nasce um novo herói nacional? O general Marco Antônio Freire Gomes teria cumprido seu dever ao informar o então presidente da República, Jair Bolsonaro, de que ele seria preso caso levasse adiante um golpe de Estado. Num país miserável de novos líderes, tão castigado pela corrupção generalizada e pela impunidade absoluta, bastou um cidadão cumprir seu dever para salvar a República.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Segurança pública

Ponto de não retorno?

No dia 14 de fevereiro, uma dupla de delinquentes aprisionada num presídio federal de máxima (in)segurança localizado na cidade de Mossoró (RN) conseguiu fugir. De lá para cá, foram mobilizados aproximadamente 600 policiais, helicópteros, viaturas, drones e o diabo a quatro. Todo esse aparato nada conseguiu neste um mês de perseguição, fazendo lembrar um autêntico exército de Brancaleone tupinicanizado. Francamente, não sei se o fato inspira riso ou choro. Na realidade, o sistema de segurança e o Judiciário brasileiro impõem um gasto orçamentário digno de países ricos, mas, para funcionar a contento, carecem muitíssimo de tecnologias de inteligência à altura – minimamente – das que são desenvolvidas pelo crime organizado. Tudo isso é resultado de décadas e décadas de omissão do Estado no que tange ao combate à criminalidade. A situação chegou a um ponto quase impossível de contornar. Este é o tributo pago pela sociedade por usufruir de um país “abençoado por Deus”. Prevalece a máxima de que o Brasil é um país muito sério na falta de seriedade.

Emmanoel Agostinho de Oliveira

Vitória da Conquista (BA)

Sequestro na rodoviária

A Lei nº 7.210/84, conhecida como Lei de Execução Penal, precisa ser revista. O lamentável sequestro que aconteceu na semana passada numa das maiores rodoviárias do Brasil, no Rio de Janeiro, acendeu um sinal de alerta. Um presidiário que gozava do regime semiaberto, com anotações criminais por roubo (inclusive um assalto a mão armada num ônibus, em 2019) e portando uma pistola, feriu gravemente um homem e causou enorme transtorno a milhares de pessoas, que tiveram o seu direito constitucional de ir e vir violado.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

Lula e a economia

Visita aos dinossauros

Quando precisou de recursos para o pré-sal, Lula visitou alegremente a Bolsa de Valores de São Paulo para abrir o pregão e vender ações da Petrobras, batendo aquele famoso martelo. Apesar de uma foto valer mais que mil palavras, agora Lula acha que o mercado não pensa no povo, só visa a lucros e que as empresas deveriam seguir o “pensamento desenvolvimentista do governo”. Em sua visão de capitalismo de umbigo, sonha com o planejamento central, como na antiga União Soviética, onde as empresas eram todas estatais e obedeciam às vontades do Estado. Em seus devaneios de grande guru do mundo, aparenta desconhecer que os 50 anos do regime soviético foram majoritariamente direcionados ao desenvolvimento militar e espacial à custa da miséria do povo, e resultaram na quebra do país. Seria seu grande sonho ser um Putin da Silva?

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

Na memória

A intervenção política de Lula na Petrobras afeta o setor sucroalcooleiro, que ainda tem vívidos na memória os anos turbulentos em que a súcia petista esteve no poder, em especial durante a administração fatídica de Dilma Rousseff. Nos seis anos sob o comando da mais disléxica e disfuncional presidente da República – e olhem que mediocridade tem sido uma exigência imperiosa no currículo de quem ocupa o Planalto nos últimos 20 anos, exceção feita ao presidente Temer –, o setor perdeu em receita e fatia de mercado algo próximo de R$ 80 bilhões a valores de hoje. Autêntico lambe-botas de ditaduras de esquerda, Lula, em seus sonhos megalomaníacos, gostaria de transformar a Petrobras nos moldes da PDVSA, da Venezuela, país que ele diz ser um exemplo de democracia. As declarações incoerentes de Lula provocam questionamentos: originam-se de um raciocínio mal elaborado no seu cérebro ou de impulsos menos nobres no seu intestino, reflexo direto de sua retórica descompromissada? Não surpreende, portanto, que sua popularidade esteja em franca queda, esgoto abaixo, em direção ao desprezo popular.

Arnaldo Luiz Correa

Santos

DIÁLOGO COM O AGRO

Lula da Silva está convocando cinco setores da agropecuária para conversar, porque está preocupado com o aumento dos alimentos, que, ainda segundo ele, está impactando as pesquisas negativas sobre a sua condução da economia e do País. Há pouco tempo Lula taxou o agronegócio de fascista, portanto está nas mãos de fascistas o presidente recuperar o seu prestígio. Isso mostra que Lula está sempre disposto a dialogar com quem quer que seja, até mesmo “fascistas”, desde que seja do seu interesse. É só mais um capítulo da série Lula é isso aí, conforme editorial do Estadão de 13/2 (A3).

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

‘LULA É ISSO AÍ'

Merece elogios a entrevista (Estado, 13/3, B4) de Samuel Pessôa, economista e pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV), que compara com propriedade o presidente Lula da Silva ao famigerado ditador Getúlio Vargas, por sua condenável e antiquada política intervencionista que deságua num condenável capitalismo de compadrio, ineficiência e ausência de regras. Cabe igualmente destacar na mesma edição o oportuno editorial Lula é isso aí, por dizer que o presidente nada esqueceu nem aprendeu com os graves erros do passado ao dobrar sua aposta no lulopetismo radical em seu terceiro (e oxalá o último) mandato. Sobre a mão pesada do governo na Petrobras e na Vale, ”o presidente demonstra estar disposto a degradar o valor das poucas companhias brasileiras capazes de competir no exterior para impor sua visão econômica atrasada, autoritária e, sobretudo, suicida”. Sob o mau comando de Lula, o País segue de marcha à ré engatada acelerando de encontro ao passado.

J. S. Decol

São Paulo

PETROBRAS E PDVSA

Em editorial, o Estadão compara a atuação de Lula e do PT, em relação à Petrobras, com o que Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram com a PDVSA, a grande empresa de petróleo da Venezuela, corrompida e destruída pelo bolivarianismo chavista. Em vez de enfrentar e solucionar nossos problemas sociais e de segurança, o governo Lula fica futricando em nossa grande empresa petrolífera, em transição para energia verde, para entupir a Petrobras com parasitas corruptos e incompetentes.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

FORMIGAS AFRICANAS

Como é sabido há muito tempo, o capital gosta de tranquilidade no solo que habita. Quando surgem ameaças, pressões ou ações não compatíveis, ele vai para outras plagas mais serenas. É o caso da Petrobras. Lula da Silva quer fazer e desfazer com os dividendos que, na realidade, são o lucro ou remuneração do capital de todos os acionistas: os privados e a União. Certamente haverá poucos novos acionistas da empresa e os que ainda estão vão procurar outras empresas menos abusivas para investir. Entretanto, os investidores privados ajudam a fiscalizar a empresa, mas, com poucos deles, o PT e Lula da Silva farão diabruras, como já fizeram, acarretando graves prejuízos à petroleira. Aqui, seria bom lembrar a ação das grandes formigas africanas, as marabuntas. Elas, por onde passam, arrasam tudo, como se fossem pragas de Deus. Não vale a comparação para as ações da esquerda lulista?

José Carlos de Carvalho Carneiro

Rio Claro

‘DINOSSAURO VORAZ’

É a bola da vez. Dá e dará voto nas contendas políticas. No Fórum dos Leitores e também na página B2 de 15/3, o tema acima está abordado. Repelem seus autores ser tratada a figura comercial “mercado” como monstro devorador voraz, nele indevidamente arroladas como monstruosas as nossas empresas Petrobras e Vale, apesar de ambas serem técnica, econômica e financeiramente saudáveis e tanto contribuírem para a geração de riqueza e emprego em favor da população. Oxalá os céus nos acudam!

Marden Braga

São Paulo

TENTATIVAS DE INTERVENÇÃO

Mercado vê risco para investimentos com postura intervencionista de Lula (15/3, B1). Infelizmente, não se pode nem se deve esperar nada diferente deste (des)governo, que simplesmente representa o atraso e é apoiado por quem se beneficia desse estado de atraso. Os problemas do Brasil só aumentam dia a dia, enquanto a administração atual aparentemente vive num mundo cor de rosa, concedendo incentivos ao carro popular poluente e prometendo despejar mais bilhões e bilhões de recursos públicos em setores protegidos e que são pouco competitivos, inovadores e produtivos, a exemplo da problemática indústria naval brasileira. Elogios a ditadores e provocações gratuitas a quem (ainda) investe no Brasil também não ajudarão em nada a reerguer o País. E agora, a pá de cal, com as desastradas tentativas de intervenção nas empresas onde o Estado tem maioria, num esforço inútil para tentar sustentar até as eleições de 2026 esse verdadeiro cenário de faroeste em que parece estar se transformando nossa economia real.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

TABELA DE IMPOSTO DE RENDA

A mídia noticiou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da proposta governamental de correção da tabela mensal do imposto de renda em valores ínfimos. Essa tabela, como todos sabem, está desatualizada em mais de 100% de seu valor desde os anteriores governos petistas. Zombando do contribuinte, que sustenta todas as orgias governamentais e parlamentares, inclusive o turismo de Lula, o governo, com a conivência do Parlamento, não alterou a legislação para contemplar a atualização das deduções relativas a despesas de educação e dependentes. Nem mesmo de acordo com os irrisórios índices aplicados à tabela mensal. Contribuinte, tenha paciência, porque a promessa é de aumento da tabela até o fim do governo petista; mais precisamente, com certeza, no ano da eleição presidencial. Até quando, tu, contribuinte, suportarás tamanha indecência?

Antônio Joaquim Ferreira Custódio

São Paulo

DESONERAÇÃO DA FOLHA

A intenção do governo Lula na desoneração da folha de pagamentos das maiores empregadoras do País chega a ser ridícula. Afinal, o deboche é só beneficiar cidades que tenham até 50 mil habitantes, mesmo depois de toda a celeuma e trapalhada do governo, lá atrás. Em “compensação” o governo propõe o ônus de um “financiamento” para prefeituras excluídas. Na verdade, o governo mostra o seu desapreço com os trabalhadores nessa sensível área econômica. Afinal, por que Lula não acaba com os supersalários que oneram os cofres públicos em quase R$ 4 bilhões ao ano? Que vergonha!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

RESTOS A PAGAR

Gostaria de expressar minha opinião sobre o recente editorial intitulado A necessária reforma do Orçamento (11/3, A3). O texto aborda uma questão crucial sobre a dificuldade de dar tratamento adequado às contas de restos a pagar, especialmente considerando o montante alarmante de R$ 285 bilhões alcançados em 2023. É interessante notar que existe um projeto em tramitação no Congresso com o objetivo de substituir a Lei 4.320/64. No entanto, como mencionado no editorial, a solução para os restos a pagar poderia ter sido encontrada de forma mais simples, se tivesse sido adotada a sugestão de veto parcial ao artigo 41 da Lei de Responsabilidade Fiscal, como proposto ao presidente Fernando Henrique Cardoso. A ideia de vetar apenas a letra “b” do artigo 41, que abrigava as emendas parlamentares, poderia ter sido uma abordagem eficaz para resolver o problema dos restos a pagar. Mantendo o restante do artigo, poderíamos ter evitado a acumulação dessas contas e suas consequências negativas para o equilíbrio fiscal. É importante refletir sobre essas oportunidades perdidas e considerar medidas alternativas para abordar questões orçamentárias complexas. Espero que esse debate estimule uma discussão mais ampla e construtiva sobre o tema.

Walter Penninck Caetano

São Paulo

TENTATIVA DE GOLPE

Cada vez mais as investigações sobre a tentativa de golpe pelo governo passado avançam no sentido de incriminar o ex-governante nacional. Agora, com o depoimento do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, que em depoimento à Polícia Federal relata que o ex-presidente Bolsonaro apresentou aos comandantes militares de então dois caminhos para reverter a derrota nas urnas. Com a recusa dessas lideranças militares a tais projetos, não tivemos a quebra das instituições democráticas entre nós.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

MARIELLE E CELSO DANIEL

O assassinato da vereadora Marielle foi resolvido. Ainda falta o do prefeito Celso Daniel; meios há. Basta querer.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

ASSUNTOS EMBLEMÁTICOS

Assuntos emblemáticos para o País. Quem mandou matar Marielle Franco e Celso Daniel. Quem mandou esfaquear Jair Bolsonaro. E quem mandou pagar os advogados de Adélio Bispo.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ

Brasil anuncia a construção de um túnel ligando a cidade de Santos ao Guarujá, obra de engenharia de grande complexidade. Passará por baixo do mar no canal do porto mais movimentado da América do Sul. A obra vai acabar com o gargalo das balsas que fazem a travessia e deverá promover grande progresso para toda a região. A construção do túnel está orçada em R$ 6 bilhões, valor comparável ao Fundo Eleitoral. Ao contrário do túnel, o Fundo Eleitoral não trará progresso nem desenvolvimento, não resolverá nenhum problema crônico. O Brasil não tem saneamento básico, a educação e a saúde públicas são fracas, mas não falta dinheiro para fazer propaganda dos políticos corruptos e incompetentes de sempre, que irão se refastelar dividindo bilhões de reais e manter o País atolado até a orelha no subdesenvolvimento de Terceiro Mundo. Até quando?

Mário Barilá Filho

São Paulo

ROUBO DE CABOS

O roubo de cabos de eletricidade e de comunicações no grande Rio vem atingindo proporções perturbadoras, a ponto de interromper o ritmo de vida das populações atingidas. Os meios de comunicação insistem que a polícia ainda não conseguiu sanar o problema por falta de competente repressão das atividades dos chamados “ferros-velhos”, receptadores do material subtraído. Paira no ar, no entanto, a desconfiança que alguns dos referidos estabelecimentos são controlados por milicianos, o que torna complicadas as interdições, às vezes até impossíveis. Preocupa também a sistêmica leniência da Justiça brasileira. Mesmo com provas irrefutáveis registradas por fotos e vídeos e eventuais prisões em flagrante no momento do roubo por forças policiais chamadas por moradores das imediações, seguidas por apresentação dos meliantes às delegacias para início do processo, a maioria deles é liberada pelos juízes após as audiências de custódia, por serem primários, ou por conta da lendária aleatoriedade das cabeças dos magistrados. Retrato de um sistema legal que conspira contra a sociedade que deveria defender.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

EDUCAR PARA O FIM DO PRECONCEITO

Como editor da Kadimah – revista da comunidade judaica de São Paulo –, tenho publicado nestes 25 anos muita matéria sobre o antissemitismo no Brasil e no mundo. A conclusão que chegamos é que a educação é a saída para o fim dos preconceitos, e para isso temos trabalhado editando livros e agora com um espaço em Perdizes, onde temos uma exposição sobre as mil faces do antissemitismo. Feita para educadores, jornalistas, políticos e famílias, leva o conhecimento desse preconceito milenar que todos pensamos que após o Holocausto nunca mais existiria. A exposição é grátis e fácil de agendar pelo site www.conteudojudaico.com.

Nessim Hamaoui

São Paulo