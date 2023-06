Relação entre Poderes

Governo sob cerco político

Há uma crescente preocupação de que Lula esteja se tornando refém de Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, ao ceder a seus pedidos por cargos (ver análise de Vera Rosa no Estadão de 16/6, A7). A relação política entre ambos parece estar comprometendo a independência do presidente da República. Essa situação levanta questionamentos sobre o verdadeiro poder de Lula e até que ponto ele pode fazer valer suas demandas sem se submeter aos interesses de Lira. É alarmante presenciar líderes políticos abdicando de sua autonomia em troca de favores pessoais, minando a integridade e a eficácia das decisões tomadas em nome do povo. A democracia exige lideranças independentes e comprometidas com o bem comum.

Câmara dos Deputados

Interesse próprio

A Câmara aprovou um projeto de lei que tipifica o crime de negar abertura ou manutenção de conta bancária e concessão de crédito a pessoas politicamente expostas. O projeto abrange pessoas que estejam respondendo a investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou que figuram como rés em processo judicial em curso, sem trânsito em julgado. Ou seja, nada de negar crédito a Sérgio Cabral, já condenado a mais de 400 anos de prisão, por exemplo. Nada de negar crédito a qualquer um que, no Brasil, tenha dinheiro suficiente para pagar advogados caros e não precisar de crédito. Ou será que, dado este primeiro passo, o próximo será o STF, por analogia, interesse ou apadrinhamentos, ampliar o escopo desta concepção política do filho de peixe peixinho é? Eis que a rápida tramitação do projeto na Câmara diz muito de suas intenções e finalidades. Interesse da sociedade e do País? Nenhum.

Danielle Cunha

Câmara blinda de discriminação pessoas politicamente expostas. De autoria de Danielle Cunha, filha do notório Eduardo Cunha, vê-se que mal começou o mandato e já está legislando em causa própria. Como diz a sabedoria popular, filho de peixe peixinho é.

Gestão pós-tragédia

Muito além do dinheiro

Depois das chuvas que atingiram São Sebastião no carnaval, revela-se agora outra tragédia: a ineficaz gestão pública municipal. Uma ONG, o Instituto Verdescola, está dando uma lição de como atender a população atingida e fazer muito com pouco. Durante a tragédia, abrigou famílias, distribuiu alimentos e até cirurgias foram feitas em suas dependências. Tendo recebido R$ 13 milhões em doações, aplicou R$ 4 milhões em locação de contêineres, contratação de psicólogos, treinamento da população para enfrentar riscos climáticos e até aluguel de ônibus para transporte escolar emergencial. Como restaram R$ 9 milhões em caixa, criteriosamente e em conjunto com a Fundação Getulio Vargas, mapeou e elegeu mil pessoas afetadas no evento que vão receber de R$ 8,5 mil a R$ 15,8 mil, de acordo com suas perdas, com o que poderão reequipar seu lar com utensílios, móveis e eletrodomésticos. Enquanto isso, a prefeitura local, com orçamento de R$ 1,4 bilhão, mais de cem vezes o valor aplicado pela ONG, nem conseguiu tempestivamente implantar obras mitigadoras de enchentes, sistemas de alerta e treinar a população na prevenção de catástrofes. Portanto, comparando as realizações fruto do orçamento municipal com o que foi feito pela ONG, constata-se que não se trata de verbas, e sim de gestão dos recursos. Essa é outra tragédia.

Caso Americanas

Abismo

Existe um abismo muito maior do que a fraude estimada em R$ 50 bilhões nas contas das Lojas Americanas. No modelo atual, a marca envolve uma quantidade imensa de outras empresas e milhares de trabalhadores diretos e indiretos. Estarrecedor é constatar que grandes empresas de auditoria privada, de renome internacional, não identificaram os desmandos cometidos. Os três senhores que comandam a marca precisam dar satisfações ao povo brasileiro. Se a moda pegar, todo o sistema corre sério risco.

LAUDO DE SAÚDE MENTAL

O procurador Demétrius Macedo foi considerado inimputável por ser esquizofrênico e, consequentemente, não vai responder criminalmente pelas violentíssimas agressões à sua chefe, bem como às outras servidoras que defenderam a vítima. Só pergunto: essa enfermidade não o impede de ser procurador?

NOVO ESCÁRNIO DA CÂMARA

Quando você pensa que já viu tudo de indecente ser protagonizado pela nossa classe política, deputados da Câmara aprovam a toque de caixa um projeto que torna crime agir com “discriminação” contra políticos e até seus parentes porque estão sendo investigados e processados por corrupção. Esse projeto que afronta a Nação foi criado pela deputada Danielle Cunha (União Brasil-RJ), filha do ex-presidiário e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha. Esses parlamentares da Câmara, infelizmente, regem leis escancaradamente em benefício próprio, como se não devessem dar satisfação a seus eleitores e ao País. Escárnio que pode ser evitado se o Senado não aprovar esse indigno projeto.

A CASTA DE VESTAIS INTOCÁVEIS

A última dos nossos caros e caríssimo deputados federais foi criar uma blindagem para poderem depositar grana suspeita em bancos em nome de primos, sobrinhos, cunhados e agregados. Tentaram inclusive proibir críticas a seus atos e ações pelos eleitores brasileiros. A casta de vestais intocáveis da Nação. Era só o que faltava. Não falta mais.

LIBERDADE COM RESPONSABILIDADE

O Congresso deveria dar exemplo da “liberdade com responsabilidade”, mas legisla em causa própria ao tentar penalizar quem critica político. Demos uma procuração aos eleitos, mas agindo assim não nos representam, não são dignos do nosso voto.

POLÍTICO BLINDADO

Já vi carro blindado, agora político blindado é a primeira vez.

QUEM NÃO ARRISCA NÃO PETISCA

Excelente, o editorial A inacreditável ‘TV PT’ (15/6, A3), que chama a atenção para a ousadia petista, leia-se Gleisi Hoffmann, presidente do partido, para ter a concessão de um canal aberto de rádio e TV. Como está claro no texto, dificilmente será atendido, pois, mesmo que passe pelo Ministro das Comunicações e Presidência da República, terá de ser apreciado pelo Legislativo, mas, se este decidir que não só o PT tem esse direito, aí então o Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá sobre esse imbróglio perfeitamente evitável, provocado pelo PT, para criar mais confusões no País. O editorial ainda lista uma série de exigências que impedem que o “grandioso projeto” de radiodifusão para uso da militância siga em frente, mas, como diz o ditado, “quem não arrisca não petisca”. Não custa tentar, vai que...

MELHORAS NA ECONOMIA

Menos, senhores petistas. As melhoras atuais conseguidas na economia (primeiro trimestre) não são fruto destes desastrosos seis meses do novo governo, se considerarmos que insistem no furo do teto de gastos, entre outras aberrações, como compra de nova aeronave presidencial, gastos supérfluos inadmissíveis, verbas volumosas para emendas parlamentares, entre outras irresponsabilidades. Devemos esse resultado positivo na economia ao trabalho responsável do ex-ministro da Economia Paulo Guedes e ao competente Roberto Campos Neto, do Banco Central, que trabalha segundo normas e despreza imposições politicas.

TAXA QUE INIBE O CONSUMO

O vice-presidente Geraldo Alckmin diz ser preocupante a taxa de juros, reclamando dos 13,5% da Selic. Juro por Deus, poderia reclamar também da taxa do rotativo do cartão de crédito, que atingiu 447,7% ao ano; essa sim inibe o consumo!

DEMANDA COM DIAS CONTADOS

Recentes falas do nosso presidente sobre temas econômicos revelam um potencial economista a defender novas teses. Depois de discorrer sobre como uma nova moeda (em uma ocasião falou em moeda dos BRICs; em outra em uma moeda do dos países da América do Sul) pode provocar um afastamento do dólar, e realçar como isso iria levar ao aumento da soberania das nações envolvidas, agora implanta um subsídio pontual – prazo curto – para baratear carros de passeio. Sr. presidente, consulte os livros básicos de economia: incentivos dessa natureza (prazos curtos) não alteram o nível de produção e emprego nos setores beneficiados. Ninguém investe ou contrata com o conhecimento de que a demanda assim turbinada está com dias contados. Desovarão os estoques e ponto final.

FEBRE MACULOSA

Há muito tempo os casos de febre maculosa assustam a população campineira. Avisos estão em todos os parques em que houve casos de identificação do carrapato-estrela ou de capivaras e outros animais com histórico de contaminação. Mas parece que, por ser endêmico, pouco esforço tem sido feito para seu devido controle, faltando o esforço de um Carlos Chagas em relação ao barbeiro e à doença que leva seu nome. Por enquanto, fechar os parques e condenar as inocentes capivaras são as medidas mais diretas tomadas.

HOSPEDEIROS DO CARRAPATO

Sobre a morte de pessoas vítimas da febre maculosa, me lembrei de que não fui mais para a minha fazenda porque proibiram a caça das capivaras, que são os hospedeiros do carrapato responsável por essa doença. O lago da fazenda ficava infestado desses roedores cheios de filhotes e dos carrapatos enormes que brilhavam sobre eles nas noites de luar. Deus perdoa sempre, os seres humanos às vezes, mas a natureza não perdoa nunca. Tudo o que está na natureza foi criado por Deus para o homem.

PLANO DE SAÚDE

Tenho 66 anos, sou aposentado e pelo segundo ano consecutivo meu plano de saúde SulAmérica teve um reajuste abusivo, agora foi de 24,76%. Ano passado foi de 19,34%. Está ficando impagável. Saúde é direito fundamental. Quando o governo ou os senhores deputados olharão para esse tema? Acho que nunca, pois eles não precisam se preocupar em pagar um plano de saúde, nós é que pagamos o deles.

FALTA DE VACINAS

Quem é o responsável pela falta das vacinas Pneumo 13 e Pnemo 23?

FORMAÇÃO DE MÉDICOS A GRANEL

O artigo Um grave problema na assistência médica (Estado, 13/6, A4), do médico Braulio Luna Filho, é uma manifestação válida quanto à expandida formação de médicos, expondo as consequências atuais e futuras quando da atuação desses profissionais junto à população. No artigo, destaca a reconhecida leniência do governo na autorização de novos cursos e, ainda mais, na fiscalização destes. Verificando-se a legislação pertinente, a fiscalização do exercício do profissional médico, bem como a garantia do desempenho técnico da profissão, é também de responsabilidade dos conselhos de medicina (CMs). Entretanto, nós usuários claramente percebemos, quando atendidos, que o médico prioriza o diagnóstico através dos exames laboratoriais e de imagens, secundarizando a anamnese e o exame físico, certamente fruto de sua formação, não se conhecendo qualquer abordagem dos CMs para corrigir essa equivocada tendência. No serviço público, é comum o descumprimento das jornadas de trabalho pelos médicos, com os CMs igualmente omissivos à irregularidade, prejudicial àqueles não atendidos. E, considerando-se que em sua maioria esses serviços são gerenciados também por médicos, a sempre alegada falta de condições de trabalho termina por se constatar como uma corresponsabilidade médica à situação. No caso, repete-se o silêncio dos CMs. Finalizando, em exemplo recente, o governo federal lançou o Programa Mais Médicos, provocando intensa discussão sobre o registro médico e a remuneração, porém, não se constatando nenhuma recomendação dos CMs quanto ao suporte complementar de biomedicina e enfermagem, com o fornecimento de equipamentos básicos de laboratório de análises clínicas e raios X, nos locais onde estes não existam, em evidente prejuízo aos assistidos pela redução da eficácia diagnóstica. Constata-se, portanto, que os problemas vão muito além da formação de médicos a granel.

