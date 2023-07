Reforma tributária

Imposto sobre herança

Vejo o ministro Fernando Haddad defendendo bravamente a taxação de heranças, imposto que pode aumentar com a reforma tributária. Para alguns isso pode parecer justo, um dízimo bíblico para os mais necessitados. Só que não. Este dízimo é coisa de classe média, amigos. Várias postagens na internet mostram como você pode criar empresas patrimoniais familiares e se safar de pagar o imposto. Os ricos e muito ricos vão entregar seus dedos? Nem os anéis. Fica tudo igual. Mas a classe média, odiada com suas duas TVs em casa, sem capital suficiente para contratar experts para abrir sua empresinha de fachada, pagará a conta. Acham mesmo que deputados, senadores e ministros supremos tirarão dos filhotes para os desvalidos? Ingênuos...

Paulo Melo Santos

policarpo681@yahoo.com.br

Salvador

*

Política econômica

Maquiagem

Samba de uma nota só. É só o que sabem o presidente Lula e seu partido. Agora, voltam a falar em subsídio para a compra de eletrodomésticos. Economia com subsídios assim é uma economia doente, é fazer maquiagem, não resiste no tempo. Mas fazer o quê? Foi o que o povo escolheu.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Narrativa populista

Gosto de ver a forçação de barra do governo para justificar suas ações populistas. Para justificar o subsídio para eletrodomésticos, aponta que haverá economia no consumo de água e energia elétrica. Sim, e foi executado algum estudo sobre isso? Qual o número de eletrodomésticos que serão substituídos? Quanto custará esse subsídio ao Tesouro Nacional? A isso se aplica a conhecida frase: “Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

Governabilidade

Caraduras

Centrão: parcela do Congresso Nacional que não tem ideologia política clara, a não ser a defesa de seus próprios interesses. Costuma transitar entre governos, sejam de esquerda ou direita, oferecendo apoio em troca de favores. Atualmente, cerca de 220 parlamentares de diversas siglas fazem parte desse bloco. E o “tíquete para parcerias é sempre o mesmo: ministérios, nomeações, cargos” (Estadão, 9/7). Lula, agora, tenta impor limite a esse bloco: presidente quer “mãos dadas” para entregar vagas nos ministérios (Coluna do Estadão, 14/7, A2). Ou seja, é pegar ou largar. Márcio França (PSB), ministro de Portos e Aeroportos, pode sair para acomodar o Centrão. E, no partido Republicanos, embora o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, seja contrário a esse casamento, é quase certa a debandada rumo ao governo: o deputado Silvio Costa Filho, nome certo para o Ministério do Esporte, e Marcos Pereira, de olho na presidência da Câmara, puxam a fila. Só resta ao governador paulista pedir o boné e sair da sigla – aliás, deve, como prometeu. Muito triste ver que, diante de bilhões – hoje pagos a olhos vistos –, parlamentares caraduras se vendem, em oposição ao interesse daqueles que os elegeram.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Indústria de celulose

Lignina

Creio que é a primeira vez que minha querida lignina aparece em título de artigo importante (Árvores com menos lignina, Estado, 15/7, A14). Fernando Reinach discorre sobre pesquisa realizada há décadas quanto à produtividade de celulose em árvores, mas sem esquecer que, sem a lignina, não há formação de lenho e, portanto, as células vegetais seriam uma massa disforme espalhada pelo chão sem sustentação aérea. No entanto, hoje a lignina não é descartada, como está no texto, e sim usada na biorrefinaria para obtenção de uma gama enorme de produtos, tornando-se tão importante quanto a celulose, uma vez que o mercado de papel para impressão está em queda e estabilizado o de tissue, o papel absorvente usado em produtos de higiene e enchimento. Apenas para informar que lignina é uma macromolécula, e não polímero, e o principal agente químico para removê-la da madeira é o sulfeto de sódio, junto com o hidróxido, obtido a partir da redução do sulfato. É o processo kraft, também chamado sulfato.

Adilson Roberto Gonçalves,

pesquisador da Unesp em

Biorrefinaria de Ligninas

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

MINISTROS ‘TROCÁVEIS’

“Tem ministros que não são trocáveis”, disse Lula da Silva. É verdade. Por exemplo, ministro que usa dinheiro público para construir estrada que beneficia fazendas da família não é trocável. Outros exemplos: ministros – ao menos quatro – que emplacaram esposas em Tribunais de Contas com salários estratosféricos também não são trocáveis. O bom é que, com 37 ministérios, ainda tem muito escambo em curso, não é mesmo, Lula da Silva?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

COBIÇA MINISTERIAL

“Há ministros que não são trocáveis”, declarou Lula sobre Nísia Trindade, ministra da Saúde. A saúde do Brasil e o povo brasileiro assim esperam. Se o mais importante ministério fosse entregue à sanha por dinheiro do Centrão, a saúde da Nação e dos pobres brasileiros morreria de corrupção aguda. Tudo o que o Centrão vê no Ministério da Saúde são os R$ 162,9 bilhões.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

‘O CENTRÃO COMO ELE É’

Sob o título acima, o editorial de 13/7 do Estadão demonstra que o Centrão continua o mesmo, desde que surgiu, durante a Assembleia Constituinte de 1988, por iniciativa de José Sarney, presidente da República, e Antônio Carlos Magalhães, presidente do Senado Federal, para dar governabilidade ao chefe do Executivo. Para mim, explica o fato de a Carta Magna conter artigos que permitem que um réu acusado de um crime entre com tantos recursos que é comum o processo prescrever por decurso de prazo. Porém o principal problema deste grupo é que, com o passar dos anos, ele se apoderou do controle do Congresso e, em consequência, do governo federal, não importa quem for o presidente eleito. Tem, como primeira meta, o enriquecimento e a garantia da reeleição de seus membros. Estamos assistindo atualmente à sua conduta forçando Lula a demitir a ministra da Saúde, Nísia Verônica Trindade Lima, doutora em Sociologia e presidente da Fiocruz, para nomear o deputado dr. Luizinho, médico, filiado ao PP ­– de Arthur Lira e um dos partidos líderes do Centrão e, para nós, paulistas, de Paulo Maluf, de triste memória. Tal pretensão chega a ser um acinte, pois o objetivo único do PP é se apropriar da polpuda verba do SUS. Também por decisão do Centrão, o presidente está tendo de engolir no Ministério das Comunicações Juscelino Filho, cuja única atividade, como ministro, é cuidar dos seus cavalos. Uma vergonha para a Nação. Enfim, ao Centrão só interessa arrecadar as verbas do governo federal, produto dos impostos que pagamos. Cabe a todos nós votarmos com mais responsabilidade para não votar em candidatos dos partidos do Centrão.

Gilberto Pacini pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

‘TOMA LÁ, DÁ CÁ’

Em países sérios, alianças com o Executivo se fazem negociando pautas. Aqui, no nosso país, decaímos tanto que se faz às claras o que antes se fazia às escondidas. Negocia-se apoio com verbas e cargos. “Te apoio, independentemente do que você vier a propor ou fazer, se receber o ‘incentivo’ certo.” Um toma lá, dá cá vergonhoso e péssimo para o País. O pior é que a sociedade está se acostumando com isso. Poucos se revoltam com este absurdo estado de coisas.

Marcos Lefevre lefevre.part@hotmail.com

Curitiba

*

HIPOCRISIA

Chega a ser divertido observar as estampas de indignação e ruborização de aluguel nos rostos de muitos de nossos parlamentares que, ao serem contrariados em seus interesses, denunciam o clima do toma lá, dá cá, do qual, paradoxalmente, todos são protagonistas. Ora, tal mecanismo de troca, na verdade, é o combustível básico do funcionamento da política, tanto a de resultados imediatos como a de maior amplitude, entre chefes de Estado. Num país como o nosso, atormentado pela corrupção e pela falta de ética dos seus homens públicos que só focam nos interesses paroquiais e passam ao largo dos anseios dos seus eleitores, a exibição de espanto e falsa perplexidade por eles encenada, em face das trocas de favores a todo momento reveladas, constitui um show da hipocrisia que em alta densidade domina a sociedade brasileira.

Paulo Roberto Gotaç pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

QUEM MANDA AQUI AGORA

Agora, não existe mais política. Sob o comando do Centrão, leia-se Arthur Lira, as matérias votadas na Câmara seguem a determinação do presidente da Casa. É ele quem manda e o presidente da República come em sua mão. Para conseguir emplacar projetos de interesse do País, o chefe do Executivo precisa abrir a bolsa e liberar dinheiro, muito dinheiro, para a turma de Lira, tudo agora com o carimbo de orçamento secreto, ou seja, a grana é deles, não dos brasileiros que suam para pagar seus impostos. Eles aplicam a dinheirama onde bem entendem e ninguém fica sabendo para que e para quem foi. Então, não temos mais democracia, certo? É a ditadura do Centrão! E, não bastasse essa aberração, agora mandam também nos ministérios. O povo está com o tal Juscelino Filho entalado na garganta até agora no Ministério das Comunicações. O tal que usou jato da FAB para ir a uma feira de gado e cavalos, matéria de seu interesse particular, e que também delegou o poder do cargo ao cunhado da irmã para despachar no ministério que ele preside só de fachada. É a Casa da Mãe Joana, fica tudo em família e entre alguns amigos. Agora, para o acerto da bolada que resultou na aprovação rápida da reforma tributária, eles querem os ministérios dos Esportes e do Desenvolvimento Social. Chegaram a cogitar até o da Saúde e o da Educação, mas Lula disse não, aí já seria demais. Então nós, os tolos que votamos para manter o regime democrático, recebemos, na xepa, uma ditadurazinha do Centrão. Agora, eles não se preocupam mais nem em disfarçar.

Jane Araújo janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

URGÊNCIAS

Duas coisas importantes que devem acontecer em Brasília: ministros do Supremo Tribunal Federal abandonarem a política partidária e se ater à Constituição e o chamado Centrão parar de se preocupar só com vantagens pessoais dos parlamentares e se preocupar com o Brasil, para o que foram eleitos. Todos os brasileiros agradecerão.

Luiz Frid fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

‘ATO FALHO’

O ministro Luís Roberto Barroso se desculpou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, atribuindo sua fala “derrotamos o bolsonarismo” a um “ato falho”. Não foi o primeiro; ano passado, Barroso já havia soltado um sonoro “perdeu mané, não amola”, em Nova York. Só que desta vez não foi somente o ato que foi falho. Barroso falhou acintosamente no formato palanqueiro de seu discurso no Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE) – mais parecia um político em plena campanha eleitoral – e no conteúdo desnecessário, infeliz e tendencioso. O Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou protagonismo desde a criação da TV Justiça, em 2002, quando as sessões plenárias passaram a ser transmitidas ao vivo. Se, por um lado, a publicidade dos julgamentos trouxe conhecimento e transparência ao público, de outra parte vários de seus integrantes não raro ultrapassaram os limites da liturgia exigidos pelo cargo. Barroso declarou no Conune “eu saio daqui com a energia renovada pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos”. Pois é em nome dessa plena democracia que o Supremo precisa rever seus procedimentos, incluindo opiniões impulsivas de ocasião, para evitar atos falhos e atitudes constrangedores.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

*

PERDÃO E PUXÃO DE ORELHA

Com efeito, não poderia ser mais inoportuna e inapropriada a infeliz declaração do ministro do STF Luís Roberto Barroso no congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Brasília, ao dizer sem meias palavras que “nós derrotamos o bolsonarismo”. Cabe, evidentemente, a um ministro se portar em qualquer ocasião com a devida e necessária imparcialidade exigida de um magistrado, sobretudo do STF. O que ocorreu na fala de Barroso deve ser creditado a uma mistura da lembrança de seu passado de líder estudantil que combateu a ditadura militar com o seu importante cargo na mais alta Corte do País. Como já se retratou logo após a repercussão do caso, merece ser perdoado com um forte e dolorido puxão de orelhas para que não se esqueça do lamentável ocorrido.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SAIR DE CENA

Existem certos tipos de declarações que são tão infelizes e desastradas que se tornam incorrigíveis e insanáveis, como a do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso sobre a derrota de Bolsonaro no ano passado. Às vezes, dependendo da função pública ocupada, a única solução é, mesmo, pegar o boné sair de cena. Literalmente, é o caso do ministro.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

AFRONTA À IMAGEM DO STF

O ministro do Supremo Luís Roberto Barroso, infelizmente, discursando em evento da União Nacional dos Estudantes (UNE) em Brasília, ao afirmar que “derrotamos o bolsonarismo”, dá uma demonstração de que não entende que seu dever é o de respeitar a importância de seu cargo de ministro da nossa Corte, em que se exige um comportamento ético e institucional irrepreensível. Ou seja, não cabe a um ministro do STF vir a público e demonstrar sua posição política ou partidária, ou coisa que valha. Já que, como Nação democrática, o eleitor fez a sua parte, e de forma cristalina, ao derrotar no último pleito o mais deplorável presidente desta República: Jair Bolsonaro. Este discurso fora de prumo de Barroso, na realidade, afronta a imagem do STF. Lamentável!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

CASCA DE BANANA

Entendo que Luís Roberto Barroso é o melhor ministro do STF, como jurista e como ser humano. É bem preparado, tem muito conhecimento, bom senso e razoabilidade. Ele não está lá para criar problemas, mas para resolvê-los. Está tudo tão errado nesta história da declaração na UNE, que é difícil de saber até por onde começar. Um desastre absoluto e com potenciais consequências de longo prazo. Já não bastasse aquele “perdeu, mané, não amola” em Nova York, ele agora atravessa a rua para escorregar numa casca de banana na outra calçada. Por favor, nunca mais faça uma barbaridade dessas.

Flavio Calichman ibracal@uol.com.br

São Paulo

*

A REPUTAÇÃO

Segundo um ditado oriental, “a reputação de mil anos pode ser determinada pelo comportamento de uma única hora”. Sabedoria japonesa que se aplica fielmente, e mais alguma coisa, à atual configuração do STF. Com a máxima vênia aos preclaros e saudosos ministros supremos que insculpiram suas biografias na pedra angular de nossa Justiça, a sociedade está a dizer que bastam alguns minutos de holofotes concedidos aos iluministros Barrosos, Moraes, Fachins, Mendes, Toffolis e demais colegas para a reputação do STF cada vez mais chafurdar na lama e a referida pedra angular, virtualmente, se transformar em areia para a higiene e alívio de gatos ou em entulho inerte sujo, usado em obras públicas superfaturadas.

Celso David de Oliveira david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DESPRESTÍGIO DO STF

A confissão do ministro do STF Luís Roberto Barroso, de que “derrotamos o bolsonarismo”, feita no congresso da UNE (local onde ele não deveria se manifestar politicamente), somente reforça que os ministros do STF agiram e agem contra quaisquer pessoas que se envolvam ou que votaram com o ex-presidente Bolsonaro. Por essa e outras, o STF encontra-se cada vez mais desprestigiado e suspeito.

Darci Trabachin de Barros darci.trabachin@gmail.com

Limeira

*

FALTA DE CRIATIVIDADE

Há uma falta de criatividade para implantar qualquer programa público que não seja assaltando o bolso do consumidor. A proposta do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) de taxar os usuários de internet para custear uma agência de ciberseguranca, ao custo de R$ 600 milhões ao ano, foi desautorizada em boa hora pelo governo. Um projeto que morreu no ninho. Espera-se, pois, se o GSI necessita do serviço, deve fazê-lo sem onerar o bolso do cidadão que já paga muito para ter a sua internet e também é obrigado a pagar por sistemas de segurança em suas máquinas. Sob a alegação de que é preciso aperfeiçoar o sistema, pois os ataques cibernéticos causam enormes prejuízos, e que o Brasil é o principal alvo dos ciberataques, isso não é nenhuma novidade, todos os que têm acesso à internet estão sujeitos aos ataques. Igual providência devem tomar os bancos a fim de proteger seus clientes. Já pensou se a moda pega? Infelizmente, o contribuinte sempre é lembrado para pagar a conta e votar. Depois, é ignorado. Cortar na própria carne? Nunca.

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

O RACHA NO PL

O racha dentro do PL, principal partido oposicionista ao governo, é evidente, tanto que 20 de seus integrantes, contrariando a sigla, votaram favoravelmente à reforma tributária (PEC 45/2019). Para acirrar um pouco mais os ânimos, o potencial candidato à Presidência da República em 2026 e governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também apoiou a reforma. Foi contestado por Bolsonaro, pelo deputado federal Ricardo Salles e vaiado por grande parte dos parlamentares presentes em reunião do PL convocada para lavar a roupa suja após desencontros dentro do partido. Mas, entre tapas e beijos, Valdemar Costa Neto, chefão da sigla, aparentemente apaziguou os ânimos. Com Bolsonaro, que seria seu natural adversário, inelegível até 2030, Lula vai nadar de braçadas até o pleito de 2026, tanto que, sem querer querendo, já lançou a sua pré-candidatura para se tornar tetrapresidente, sem precisar prometer picanha barata e cervejinha gelada.

Sérgio Dafré sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

ELEIÇÃO NA VENEZUELA

O líder chavista da Assembleia Nacional, Jorge Rodrigues, declarou que nenhuma missão de observadores da União Europeia será autorizada a acompanhar as eleições presidenciais no próximo ano. A Venezuela que, segundo Lula da Silva, é mais democrática que o Brasil, reelegerá o ditador Nicolás Maduro com quase 100% dos votos, já que os opositores não poderão participar do pleito. Dessa forma, está provado que a Venezuela é, de fato, uma democracia.

José A. Muller josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

DERROTA BRASILEIRA

Os desatentos se espantaram com a notícia do Estadão de terça-feira (11/7) informando que o Brasil perdeu R$ 52 bilhões de exportações para a China. Desatentos! A China tem uma carga tributária 70% inferior à brasileira e infraestrutura logística de causar inveja no mundo. O produto sai do outro lado do mundo, usando matéria-prima brasileira, e chega ao nosso quintal mais barata que a produção local. A senha está dada, mas Brasília prefere focar em qualquer fórmula para aumentar os gastos. Daqui a pouco, a indústria brasileira vai sentir saudades destes R$ 52 bilhões.

Oscar Thompson oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

POPULISMO EXACERBADO

O presidente Lula da Silva, em mais um dos seus discursos populistas, pediu a seus ministros um programa de incentivo para que seus ouvintes pudessem renovar a linha branca, como o próprio rei da cocada preta e para fazer sucesso. Por sua vez, os ministros, pegos de surpresa, nem sabiam do que se tratava. Aliás, esta não é a primeira vez – e não será a última – que o demiurgo de Garanhuns, no seu afã, se esquece de que antes da geladeira – e do incentivo à compra de carros – é necessário haver comida dentro dela, coisa impensada por Lula. Afinal, Lula, deixe seu populismo exacerbado de lado e entenda o que está realmente acontecendo com a fome dos brasileiros!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

SALVAR A REFORMA TRIBUTÁRIA

A aprovação da reforma tributária pela Câmara foi um passo importante para reduzir o pandemônio tributário e facilitar a vida das empresas, que poderão reduzir as incertezas existentes, a guerra fiscal e o custo da burocracia que decorre do cipoal legislativo existente. Cabe ao Senado confirmar o que foi definido pela Câmara, mas preocupa muito ver que há entidades patronais fazendo programas de TV a favor dessa reforma. Corremos o risco de jogar no lixo essa oportunidade de melhorar nosso país?

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo