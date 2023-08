Gasolina e diesel

Aumento de preços

Agora a estratégia ficou clara: represar até o limite, para soltar tudo de uma vez – o preço dos combustíveis, a inflação, o esgotamento do caixa do governo, as fragilidades econômicas, a falta de estratégia, a falta de entendimento com a sociedade, com o mercado, com o Congresso e a base aliada. E pensar que Lula será operado em breve e ficará fora por um tempo, deixando o tsunami para Alckmin surfar até não mais poder... Qualquer problema, a culpa será dele ou de Campos Neto. Brilhante!

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

Apagão

Sistema vulnerável

O sistema elétrico de potência ideal possui proteções adequadas para identificar e isolar eventuais defeitos em linhas de transmissão, transformadores, geradores, reatores e outros equipamentos. Quando ocorre uma falha numa linha de transmissão, ela deve ser isolada, para não propagar a falha a outras partes do sistema elétrico. Os atuais sistemas de monitoramento têm registros de atuação dos relés de proteção e geram relatórios automáticos, para possibilitar a rápida correção e o religamento. Falhas de projeto, de construção, de manutenção e de configuração das proteções dos componentes do sistema elétrico podem gerar apagões indevidos em regiões muito distantes do local de origem do evento que iniciou a falha. O apagão de terça-feira comprova a indesejável vulnerabilidade do sistema interligado de energia elétrica brasileiro.

José Carlos Saraiva da Costa

jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

Gestão

A primeira-dama Janja credita à privatização da Eletrobras a crise energética de terça-feira. Para ela, companheiros aninhados nas estatais dariam maior eficiência à gestão da empresa. Janja deve ter sido formada nas grandes empresas de consultoria de gestão do mundo, e devemos aproveitar esta sua bagagem para que ela aconselhe o marido no processo de absorver Fufuca e Costa Filho no seu Ministério: não importa em quais pastas serão acolhidos, claramente apresentam currículos que permitem excelente atuação quaisquer que sejam a missão e o conteúdo da capitania a ser herdada.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

Operação Lucas 12:2

Ginástica

Wassef admite ter recomprado Rolex nos EUA (Estado, 16/8, A12). Só para relembrar, o tal Frederick Wassef não é aquele que escondeu o ex-assessor Fabrício Queiroz em Atibaia, durante as investigações do suposto esquema de rachadinha? Agora, ele compra com dinheiro próprio um relógio do ex-capitão, para devolver ao erário? Soa muito, muito estranha toda esta ginástica. Se o Rolex tivesse tido o destino correto, teria passado a fazer parte do patrimônio da União, não teria sido vendido e, portanto, não precisaria ser recomprado, como queima de prova.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

Devolução

Wassef admite ter recomprado Rolex para devolvê-lo à União. Quem diria, um grande democrata! (Contém ironia.)

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

Patrimonialismo

Em 1958, o jurista e cientista político Raymundo Faoro publicou seu monumental livro Os Donos do Poder. Nele Faoro desenvolve o conceito de patrimonialismo. De forma extremamente simplificada, o patrimonialismo é a forma de governo em que o governante trata a coisa pública como se fosse sua propriedade, ou patrimônio. Sessenta e cinco anos após a publicação do livro de Faoro, o patrimonialismo não apenas permanece vivo, mas tem assumido formas cada vez mais grotescas, como demonstra Jair Bolsonaro, este “cupim da República”, para adotar o termo utilizado pelo Estadão em seu editorial de 16/8, sobre o caso das joias.

André Álvares

andre92cyber@hotmail.com

Belo Horizonte

Millôr Fernandes

100 anos

Se há algo não unânime em Millôr, é a escolha de uma de suas frases que seja representativa de sua obra. Nos 100 anos, há mil tons de um tradutor ímpar de seu tempo e de nosso mundo, abençoado desde o princípio pelos deslizes caligráficos do escrivão.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

PROTESTO CONTRA UMA NAÇÃO EM RUÍNAS

As próximas eleições presidenciais na Argentina, em outubro, retratam um cenário deveras preocupante no mapa político latino-americano. De um lado, o governo peronista de centro-esquerda; do outro, a oposição de centro-direita; e, correndo por fora, o radicalismo de extrema direita do outsider libertário Javier Milei, que ameaça pôr fogo no circo, à Nero. A Argentina, país à beira da falência que nunca esteve tão próximo da ingovernabilidade, do caos econômico e da ruína democrática, tem nos 30% de votos em Milei o protesto da juventude contra uma nação em ruínas, com inflação anual de nada menos que 116%, onde 1 dólar vale cerca de 700 pesos e metade da população vive em estado de pobreza. O país que há tempos dança um tango desafinado e fora do tom está ameaçado de eleger o economista Milei, de 52 anos, com ares de cantor de rock, que urra em seus comícios “eu sou o leão”. Diante do cenário dantesco, que pode contaminar as próximas eleições na América Latina com a ascensão de governos autoritários e populistas, cabe dizer que choramos por ti, Argentina.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

CONSCIÊNCIA POLÍTICA

A fatura resultante do inconformismo social não está liquidada em favor do histriônico ultradireitista Javier Milei, cujas proposições em nada o diferenciam das loucuras de Donald Trump e Jair Bolsonaro. Prévias são apenas prévias. A elevada cultura da virada do século passado da Argentina, a imprevisível nação do cone sul, lançou raízes de consciência política que não permitirão aventuras temerárias. A candidata do Juntos por el Cambio, ex-ministra da Seguridade, Patricia Bullrich, ao conquistar 28,2% dos votos, face aos 30,2% conferidos ao pretenso vencedor das eleições, em coligação com Rodrigues Larreta e mesmo com votos úteis dos peronistas, poderá demonstrar que a insanidade política não ganhará espaço entre “los hermanos” e, independentemente das inclinações ideológicas, o regime democrático não será insultado.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

JAIR E JAVIER

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que está feliz com avanço do candidato a presidente da extrema direita argentino, Javier Milei. Na minha terra se diz que os doidos se entendem, tenho que concordar.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

MAIS UM COLAPSO POLÍTICO-INSTITUCIONAL

A vitória de Javier Milei nas primárias que definiram as cinco coligações partidárias que concorrerão à presidência da Argentina deixou o mundo político e os mercados em pânico. Anarcocapitalista, mais para furioso fascista, amigo de Bolsonaro e uma opção suicida para os eleitores argentinos, cansados de tanta incompetência em seus governos dos últimos cem anos. A América Latina está à beira de mais um colapso político-institucional.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

AUSTERIDADE FISCAL

O problema da Argentina é a recusa em implementar medidas de austeridade fiscal. O país tradicionalmente gasta mais do que arrecada. Para financiar os gastos, o governo literalmente imprime dinheiro. Não há candidato à presidência da República que resolva esse problema crônico sem o apoio da sociedade argentina e do Congresso.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

PILHAGEM DE JOIAS

Para quem achava que a pirataria era apenas parte de uma história de saques e pilhagem de joias praticados principalmente na Época Dourada entre 1650 e 1730 no Caribe, Bolsonaro e seus asseclas, desta vez de altas patentes do Exército brasileiro – e não só –, mostraram ao mundo moderno que desviar riquezas de outrem é – ou deveria ser – bom negócio. Só que os bucaneiros, que um dia habitavam o palácio presidencial, se esqueceram de que não vivemos mais num tempo de velhos galeões, pernas de pau, tampouco olhos de vidro, caras de mau e papagaios no ombro, e que os mapas do tesouro escondido hoje são PowerPoint, Polícia Federal (PF) e até FBI, sem falar nas “terríveis” mídias sociais que costumam levar criminosos à forca e à lei marcial.

João Di Renna

joao_direnna@hotmail.com

Quissamã (RJ)

INVESTIGAÇÃO DA PF

Esta frase explica muito bem o que vem acontecendo no Brasil nos últimos dias: “Você pode enganar uma pessoa por muito tempo; algumas por algum tempo; mas não consegue enganar todas por todo o tempo” (Abraham Lincoln). Tem gente passando por maus bocados por ter imaginado que conseguia enganar todos por todo o tempo, mas deu com os burros n’água, não conseguiu enganar a Polícia Federal. Eu gostaria de saber o que passa hoje pela cabeça dos pastores que ontem punham a mão no fogo por essa turminha que está em maus lençóis por ter praticado um montão de ilicitudes. Não pare, PF!

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari

JOGO EM 2026

No domingo, 13/8, ex-presidente Bolsonaro disse no final de uma entrevista a um canal do YouTube: “O grande jogo vai ser em 2026″. Que jogo? O que ele está querendo insinuar? Será que ainda acredita que em 2026 terá a mesma força para liderar os políticos e o povo brasileiro de hoje? Pois ele sabe muito bem que está inelegível por oito anos para qualquer cargo eletivo, pela Justiça Eleitoral, o que quer dizer que ele tem que ficar afastado por pelo menos oito anos da política brasileira. Além disso, os seus ex-assessores mais confiáveis e outros “João ninguém” que ainda o apoiam continuarão presos por mais tempo. Ainda não foi comprovada a sua participação, direta ou indiretamente, no ato de vandalismo na Praça dos Três Poderes, em Brasília, mas quem estaria mais interessado do que ele em demonstrar a insatisfação do resultado da última eleição? A fala do ex-presidente significa que, na eleição de 2026, teremos uma surpresa ou um novo “ato de insatisfação” do ex-presidente e seus aliados?

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

AUTOPREMIAÇÃO

Gostaria de dar uma sugestão à PF sobre as joias do coroa. Verificar se de fato eram presentes ou uma forma de lavagem de dinheiro ao presentear-se pagando pelos presentes. Seria como autopremiar-se comprando bilhetes da loteria sorteados, que como todos sabem houve no passado.

Franz Josef Hildinger

frzjsf@yahoo.com.br

Praia Grande

OS HORRORES DE BOLSONARO

O professor de Filosofia Denis Lerner Rosenfield, em seu artigo Ascensão e queda (14/8, A4), fez um resumo cirúrgico sobre os horrores praticados pelo investigado e provável condenado ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde um grupo montado dentro do Planalto para ludibriar a população afirmando que a vacina contra a covid-19, que o governo Bolsonaro comprou com muito atraso, faria virar jacaré e que o melhor remédio seria a cloroquina, sem comprovação cientifica, etc. Enquanto isso milhares de brasileiros morreram porque seguiram sua criminosa orientação. Também se negou a fiscalizar a Amazônia, liberando sua devastação e criminosa exploração do garimpo em terras da União e indígenas. E quem discordasse de suas atrocidades ameaçava a agredir, como fez com diversos jornalistas. Resumindo, quando achamos que o ápice de suas afrontas à Nação teria sido a tentativa de golpe de Estado, em 8 de janeiro, a nossa eficiente imprensa informa que também Bolsonaro se beneficiou com desvios e vendas das joias valiosas que recebeu de presente durante seu mandato, que por lei pertencem ao Estado brasileiro. Como diz o articulista, se lideranças de direita e conservadoras forem capazes de se distanciar das posições de extrema direita de Bolsonaro, podem obter sucesso nos próximos pleitos.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

LIVES DE LULA

As lives do presidente feitas através da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) não decolam porque o cidadão acostumado a frequentar as redes sociais espera mais de um presidente que se dizia governar para todos. Assim, as lives são produzidas a partir de perguntas previamente combinadas com o intuito de mostrar um presidente de cara nova. Por enquanto o que a EBC produz é um plantel de militantes a serviço de um partido que pouco tem a mostrar e muito a gastar. São 421 cargos comissionados, razão para não ver esse teatro, e ter que pagar para ouvir mentiras e promessas é muito caro. Nesse sentido, parece que os brasileiros aprenderam a não dar ouvidos à demagogia.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

AUDIÊNCIA BAIXA

O ex-retirante, ex-metalúrgico, ex-deputado federal, ex-presidiário e ser humano mais honesto do planeta volta a ser presidente (terceiro mandato) e, apesar de toda a estrutura da Empresa Brasileira de Comunicação, não consegue nas lives audiência expressiva. Por que será? Simples, o protagonista não tem mais o que oferecer à Nação.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

REESCREVENDO O PASSADO

O presidente Lula está empenhadíssimo em reescrever seu passado condenatório. Além das viagens internacionais para, com microfone nas mãos, tentar obter êxito na sua empreitada, agora resolveu recuperar as empreiteiras “quebradas” pela Lava Jato para que participem do PAC 3, fracassado no passado. A intenção de Lula é dar mais agilidade nas parcerias público-privadas, mas, na verdade, o grande objetivo é arregimentar o apoio dessas empreiteiras para fazer coro de que a Lava Jato é que foi culpada por tudo o que aconteceu, mas nunca pelos seus protagonistas. Afinal, se os erros permanecerem, certamente haverá a Lava Jato 2, com o mesmo propósito de colocar os corruptos na prisão. Quem viver, verá!

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

METAS DO MARCO DO SANEAMENTO

No atual momento só 55,8% dos brasileiros têm esgoto em casa. Uma pesquisa da Associação e Sindicato Nacional das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto mostra que o Brasil precisa investir R$ 893,3 bilhões para conseguir cumprir as metas definidas pelo Marco do Saneamento, aprovado em 2020. Lula desativou o plano de Bolsonaro para o setor e agora, no seu novo PAC, anuncia só R$ 16 bilhões de investimento no saneamento. Se não era para o setor público investir, deveria ter deixado a iniciativa privada cuidar do assunto. Não há nada que beneficiaria mais as pessoas menos favorecidas de nosso país do que prover-lhes esgoto e não há nada que prejudique mais esses cidadãos, inclusive em termos sanitários e de saúde. Possivelmente essa é a maior causa de doenças e de mortes que poderiam ser evitadas no nosso país. Um verdadeiro genocídio constante dirigido contra os mais humildes. E pensar que tudo começou com a sugestão de Guilherme Boulos, então deputado federal e um dos coordenadores do grupo técnico sobre cidades do gabinete de transição. Lula, com seu novo PAC, irá manter 40% dos brasileiros literalmente na “m”.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

DEPENDÊNCIA DO TURISMO DE PETRÓPOLIS

O que está acontecendo com Petrópolis? Antigamente o município produzia por meio da indústria têxtil e havia alguma produção vinda de sua área rural localizada principalmente nos distritos de Pedro do Rio e Posse e no atual município emancipado São José do Vale do Rio Preto. Hoje a dependência quase que total do turismo do centro histórico e gastronômico do distrito de Itaipava encaminha para a decadência econômica e dependência do clima frio no inverno e sujeito a enchentes no verão. O sobressalto da população, que amarga a eleição de políticos anacrônicos, é notório e triste. O comércio reflete bem a situação desesperadora que aflige a população e que vai desembocar na próxima eleição para prefeito. Ah, que saudades de d. Pedro II!

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)