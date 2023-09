Operação Lava Jato

E agora?

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli descarta rever sua decisão sobre a Operação Lava Jato e a anulação de todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht, mesmo tendo aparecido agora, nos autos do processo, um documento que Toffoli disse em sua sentença não existir. O que é isso? O ministro é um semideus? E aquela história de que ordens e decisões flagrantemente ilegais não devem ser seguidas e cumpridas? Ninguém no próprio STF tem dignidade e estofo moral para contestar este absurdo decisório? Vai ficar assim mesmo? E a sociedade brasileira, é imprestável para fazer valer os seus direitos básicos de detentora dos poderes essenciais do Estado? Todos estamos apenas amordaçados, vendados e vendidos?

Marcelo Gomes Jorge Feres

O gato no telhado

Ofício da Lava Jato à Suíça surge e enfraquece decisão de Toffoli (Estadão, 14/9). O gato do ministro Dias Toffoli já tinha subido no telhado quando, de repente, encontrou um gato suíço e, de susto, escorregou e quase caiu, mas o gato suíço foi-lhe em cima. A dúvida, agora, é se os vizinhos vão salvar o gato de Toffoli na queda ou se vão deixar ele cair e morrer.

Filippo Pardini

O afã do ministro

O zeloso ex-advogado do PT Dias Toffoli, no afã de descondenar seu chefe-mor Lula da Silva, acabou por dar um tiro no próprio pé, alegando cooperação ilegal. Só que não. Afinal, ao anular as provas, peremptoriamente, o ministro não sabia – ou não queria saber – da existência da solicitação formal de cooperação jurídica internacional com a Suíça pela Operação Lava Jato, confirmada agora em ofício do Ministério da Justiça ao STF, o que acarretou o enfraquecimento de sua tese natimorta anulatória, conforme informado pelo Estadão (14/9, A8). Não houve, pois, acesso clandestino no caso da Lava Jato e da Odebrecht. É no que dá ir com muita sede ao pote, como dizia aquela senhorinha de Taubaté. Que vergonha, ministro!

Júlio Roberto Ayres Brisola

Documento encontrado

A pressa é inimiga da perfeição.

Arcangelo Sforcin Filho

Violência na Bahia

Fora de controle

A guerra de facções em Salvador está fora de controle. Na sexta-feira (15/9), um policial federal perdeu a vida. Os tiroteios se espalham por vários bairros, não só na periferia, mas também em bairros de classe média. A Bahia (como os baianos se referem a Salvador) é comandada pelo PT há mais de 16 anos. O governador atual é o inexpressivo Jerônimo Rodrigues, que a cada declaração demonstra total incapacidade para estar no cargo e tropeça até na língua portuguesa. O Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, parece que detectou essa falência do Estado e está em guerra para tomar os principais pontos de venda de drogas da cidade. Do ministro da Justiça, o “comunista graças a Deus” (palavras dele) Flávio Dino, ainda não se ouviu nada sobre essa situação – ele está mais preocupado em atender aos pedidos de seu chefe, Lula da Silva, o mais recente a retirada do Brasil do Tribunal Penal Internacional. É o vermelho (o do PT e o da facção criminosa) deixando um rastro de sangue na outrora pacata Bahia.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

‘Cair para cima’

De acordo com a Coluna do Estadão de sexta-feira (Lula sabe que perdeu debate da segurança pública e Dino tem cargo ameaçado pelo PT), então o ministro da Justiça, Flávio Dino, será premiado por ser incompetente em relação à segurança pública, mas será competente para assumir a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal? Estamos indo de mal a pior!

Tania Tavares

8 de Janeiro no STF

Os peixes graúdos

Entendo que o Supremo Tribunal Federal está fazendo o seu papel em julgar e condenar aqueles que invadiram e depredaram as instalações dos edifícios da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Mas, se essas punições só alcançarem os peixes pequenos, e não os graúdos (mandantes, financiadores e fomentadores do golpe), restará ao presidente Lula baixar decreto de indulto perdoando os condenados.

Jorge de Jesus Longato

PERPLEXIDADE NACIONAL

Embora seja esperado que a decisão de um juiz ou ministro da Corte Suprema não deva ser influenciada por pressões manifestadas pela imprensa, não se entende como deva ele deixar de considerá-las, pois ele também faze parte da sociedade e em nome dela trabalha. Recentemente, um dos integrantes do nosso Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu monocraticamente anular provas de processo condenatório de corrupção, fato que provocou perplexidade nacional por constituir atitude contrária à práxis jurídica, aceita como axioma no País. Faz lembrar um hipotético cientista que, convencido da correção de uma teoria por ele criada, se vê, no entanto, diante de sua indiscutível incorreção, comprovada experimentalmente. Ao ser questionado sobre tal discrepância entre seus cálculos e os fatos, responde: “Pior para os fatos”.

Paulo Roberto Gotaç

FREIO DE ARRUMAÇÃO

Na sua decisão que anulou o acordo de leniência da Odebrecht, o ministro Dias Toffoli se baseou, entre outras coisas, na falta de um documento de cooperação entre as autoridades brasileiras e suíças. Pois bem, esse documento existe e foi “encontrado” pelo Ministério da Justiça, que o enviou ao STF. Diante disso, ou o ministro pede desculpas pelo seu erro e desfaz a anulação do acordo de leniência ou chegou a hora de alguma instância do Judiciário entrar com um pedido de impeachment contra o ministro Dias Toffoli. Isso seria bom para o STF? Acho que sim. Funcionaria como o freio de arrumação que o STF está precisando para voltar a atuar como um colegiado, pautar suas decisões de acordo com a Carta Magna e deixar, definitivamente, de atuar como um órgão político, que não é e nunca deveria ter se prestado a tal.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

DESMORALIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES

A imparcialidade do ministro Dias Toffoli, o “amigo do amigo do meu pai”, ficou mais do que comprometida nessa sua decisão monocrática de anular as provas da corrupção do governo anterior do PT. Ou o plenário do Supremo Tribunal Federal torna sem efeito a desastrosa e suspeita decisão do seu ministro ou o Senado toma para si a questão e abre – com urgência – um processo de impeachment do ministro. Não há outro caminho. A desmoralização não será só do STF, será do País e de todas as suas instituições. O Senado tem o dever legal de interferir em situações em que o ativismo político do Judiciário coloca em risco não só a credibilidade do País mas torna efetiva a “democracia relativa” do presidente Lula da Silva. Qual o investidor que arriscará depositar suas economias em um país em que as leis são cumpridas ao sabor da vontade do governante? É a desmoralização do Brasil perante o mundo. E esse governo ainda almeja fazer parte da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)? Com esse Supremo ativista?

Nilson Otávio de Oliveira

‘ANULAÇÃO DO FIM DO MUNDO’

Excelente, o artigo sobre a “anulação do fim do mundo” (Estado, 14/9). O ministro Dias Toffoli, que teve a posse contestada antes integrar o STF, por “duvidoso saber jurídico”, reprovação em dois concursos para juízes e ter exercido o cargo de advogado do PT na era Lula, agora solta essa “bomba” que, certamente ainda trará grandes prejuízos aos brasileiros. Primeiramente, o atual presidente ainda não foi inocentado na ação da Lava Jato; por vícios no julgamento, não se sabe lá o porquê (erro das três instâncias da Justiça?). Os autos continuam nas mãos da Justiça, portanto, nada de “pedir perdão e/ou indenização” de uma coisa não julgada. Tentar controlar outros Poderes, anular atos perfeitos, que tiveram a aprovação do próprio STF, sendo apenas mais um membro da Corte, mas sem poder para tanto? O que nos diz o plenário do STF?

Éllis A. Oliveira

DECISÕES MONOCRÁTICAS

Brasileiros e brasileiras, chega de decisões monocráticas no STF. A anulação do acordo de leniência da Odebrecht pelo ministro Dias Toffoli só enoja o cidadão brasileiro honesto e pagador de impostos deste país. Como resolver isso?

Jose Roberto Iglesias

PASSADO PETISTA

O que se percebe é que o ministro Toffoli saiu do PT, mas o PT ainda teima em não sair de sua mente.

Cesar Araújo

LEGADO DA LAVA JATO

A decisão do ministro Toffoli parece soprar “bons ventos” à obstinação do presidente Lula e de seus aliados de apagar o legado da Operação Lava Jato. É lamentável que a análise do ministro do STF tenha culminado em tal decisão, mesmo diante da robustez de todas as provas reunidas no decorrer da operação.

Sérgio Eckermann Passos

CAIXA DE PANDORA FISCAL

Se a Justiça permitir o pagamento dos acordos de leniência com prejuízo fiscal estará abrindo uma caixa de pandora fiscal. Leia-se: todas as multas e dívidas com o Estado poderão ser pagas com prejuízo fiscal. Será o sonho de consumo de todos os sonegadores de impostos neste país.

Oscar Thompson

‘BON VIVANT’

Foi nos anos 1970 que Lula iniciou sua caminhada rumo à glória. Após uma carreira fulminante, chegou à presidência do poderoso Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, tornando-se líder inconteste de sua categoria. Seus discursos, sempre indignados e raivosos, empolgavam as plateias reverentes. Tudo nele contribuía para isso: sua vasta cabeleira, sua barba farta, furiosamente negra, seu semblante feroz e sobretudo sua voz rouca, poderosa e característica, completavam o cenário para o seu sucesso. Todos queriam saber quem era aquele jovem nordestino que conseguia parar as grandes fábricas do ABC e negociava de igual para igual com suas diretorias, quase sempre com sucesso. Causava curiosidade, no entanto, o fato de Lula conseguir fazer seus discursos nas portas das fábricas e nas assembleias sindicais no Estádio de Vila Euclides, sem ser incomodado pelas forças de repressão do regime militar que via todo movimento operário como coisa de comunistas. A história que rolou foi a seguinte: toda a política de repressão do regime militar era exercida pelo temido Serviço Nacional de Informações (SNI), comandado pelo implacável general Golbery do Couto e Silva, seu fundador e tido com estrategista de toda política de segurança do regime militar. O grande temor dos militares era Leonel Brizola, político hábil, matreiro, com um discurso mais consistente que o de Lula e um filocomunista perigoso. O general Golbery concebeu então um plano para anular Brizola, dando mão forte a Lula para que este crescesse e pudesse enfrentar Brizola no futuro. Para isso, mandou o SNI fazer uma devassa na vida de Lula, procurando qualquer vestígio de comunismo. Ao cabo da pesquisa, o general concluiu que Lula não era comunista, era apenas um “bon vivant”. O tempo passou, Lula derrotou Brizola e alcançou o pináculo da glória. Essas atitudes esquerdistas que ele tem manifestado são apenas a embriaguez do poder. O general Golbery tinha razão.

Affonso Maria Lima Morel

MISSÃO ESPACIAL LONGA

“O astronauta Frank Rubio está em órbita baixa da Terra há mais de 355 dias, quebrando o recorde da missão espacial mais longa de um astronauta norte-americano.” Imagino o pensamento de Lula ao ler essa notícia: “Que inveja, esse viaja mais do que eu”.

Roberto Solano

PORTO DE MARIEL

Lula vai a Cuba e o calote do financiamento do Porto de Mariel estará na pauta. Bom. É a grande chance da nossa imprensa de abordar esse assunto tão relevante que tem sido mantido no mais absoluto segredo. E explicar os valores e as características anormais desse contrato, bem como listar todos os beneficiados e os envolvidos na aprovação do mesmo e cobrar de nossas autoridades por que não foram responsabilizados pelo malfeito. Principalmente ir atrás deles para descobrir como fizemos um empréstimo tão grande sem garantias efetivas e por que não ficamos nem ao menos com a propriedade do porto em caso de inadimplência, como faz a China em financiamentos de infraestrutura semelhantes e como é a praxe internacional. Será que houve corrupção? Quem seriam os envolvidos? Caberia investigar ou não? Também seria bom debatermos qual o interesse do Brasil em financiamentos internacionais de coisas assim, enquanto nossa indústria se contrai brutalmente devido à falta de recursos que o BNDES estava destinando para coisas do tipo. Voltando à viagem de Lula, o que o Brasil precisa de Cuba a respeito do calote em questão não são belas palavras, mas garantias reais. O que se espera de seu governo são as respostas às perguntas acima elencadas e as providências contra os responsáveis. Bem como o compromisso de não pôr mais dinheiro novo na ilha sem resolver de fato essa grave pendência. Boa sorte, presidente.

Jorge Alberto Nurkin

HOMENS BRANCOS DO CONGRESSO

A mudanças na legislação eleitoral são mais uma rasteira às normas atuais. Perdoam-se faltas anteriores, reduzem os direitos dos negros e das mulheres. Há anos estamos tentando melhorar mas os homens brancos do Congresso fazem de tudo para piorar. Os congressistas honestos (poucos) têm de resistir a mais este abuso.

Aldo Bertolucci

ALTERAÇÃO NO CÓDIGO ELEITORAL

Eu tenho vergonha da maioria dos políticos brasileiros, principalmente dos deputados federais, com raríssimas exceções. Só três partidos, PSOL, Rede e Novo, não aprovaram alterar o Código Eleitoral, fragilizando a transparência eleitoral e a prestação de contas de partidos. Procure saber como votou seu deputado e em 2026 melhore seu voto!

Tania Tavares

PL 4.438

Avança a sem-vergonhice (15/9, A3). O Supremo julga e condena com punições exemplares três réus dos eventos ocorridos em 8/1. Por que essa mesma Corte não condena os participantes da Câmara dos Deputados pela aprovação do texto-base do Projeto de Lei 4.438/23? Não existe nenhuma diferença entre os delitos e crimes cometidos de uns (8/1) e os deputados, atentando contra a Nação e o povo brasileiro.

Werner Sönksen

PROIBIÇÃO DE PORTE DE DROGA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para incluir na Constituição federal a proibição da posse e do porte de qualquer droga ilícita. Ou seja, o senhor Pacheco pretende ser melhor para o Brasil encher as prisões de “maconheiros”, e não de políticos corruptos que infestam impunemente todo o País.

Marcelo Gomes Jorge Feres

