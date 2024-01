Economia

Projeto intervencionista

A insistência do governo Lula em tomar conta da Vale é simplesmente imoral. Colocar o ex-ministro Guido Mantega em sua administração seria o golpe mortal em uma das maiores mineradoras do mundo, um dos sustentáculos da economia brasileira. Usar a empresa como uma marionete para acomodar partidários seria um ato obsceno, indecente, diante dos acionistas indefesos. Esperamos que o projeto intervencionista na economia para manter-se no poder seja desmascarado, para a população reagir contra o mal que assombra o País.

Mário Negrão Borgonovi

marionegrao.borgonovi@gmail.com

Petrópolis (RJ)

*

Guido Mantega

No ano de 2023, a aprovação da pífia reforma tributária, a queda da inflação e a alta de 22% na Bolsa animaram as expectativas do mercado financeiro. Mas no novo ano as coisas parecem um pouco mais nebulosas. Não vejo, francamente, motivo para euforia, porque o crescimento do PIB será inferior ao do ano passado e o tal déficit zero não será jamais alcançado com políticos do PT dando palpites desastrosos sobre economia. Agora, para piorar sensivelmente a situação, surge novamente Lula tentando nomear o fraquinho economista Guido Mantega para o conselho da Vale. Mantega, ao lado de Aloizio Mercadante, dizia que o Plano Real tinha caráter eleitoreiro e não iria funcionar. Sua capacidade como economista foi suficientemente comprovada como um verdadeiro horror em função dos números que apresentou durante suas gestões nos governos do PT. Não posso crer que Lula da Silva seja tão irresponsável a ponto de nomear para o conselho de administração de uma das maiores e mais importantes empresas do Brasil alguém do nível de incompetência como a do referido economista. O governo brasileiro tem, felizmente, participação minoritária na Vale, e espero que haja bom senso por parte dos envolvidos no caso para que esse cidadão não seja eleito.

Leão Machado Neto

lneto@uol.com.br

São Paulo

*

30 anos do Plano Real

Parabéns ao professor Pedro Malan e a todos os professores e ex-alunos do Departamento de Economia da PUC-Rio pelos 30 anos do Plano Real (Estado, 14/1, A4). Graças ao trabalho competente desses profissionais o Brasil alcançou êxito no combate à inflação, alcançando a estabilidade econômica e favorecendo o povo brasileiro. Boas comemorações!

Idérito Miguel Caldeira

iderito@gmail.com

São Paulo

*

Segurança pública

Saída temporária

O projeto que acaba com a saída temporária de presos é exemplo do provérbio “jogar fora a criança com a água do banho”. Há um bocado de demagogia e preguiça mental na proposta. Prioriza-se o imediatismo, o radicalismo, o eleitoralismo, em vez da discussão mais consequente sobre formas de mitigar efeitos negativos minoritários, sem prejuízo dos majoritários benefícios de teor progressista, pois alinhados com a política de ressocialização de detentos. Esse dispositivo representa significativo avanço na área de direitos humanos previstos na Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, nas palavras de inesquecível liderança da redemocratização, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, saudoso deputado federal Ulysses Guimarães, vítima de acidente aéreo fatal num momento em que ainda teria muito a contribuir no bom combate da política de nosso país.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Tecnologia

Criação com vida própria

Que sacada fantástica do inspirado Demi Getschko no Estadão (Noticiário não humano, 16/1, B12). Relacionar o acrônimo GPT (de Transformador Generativo Pré-Treinado) com Gepeto e o filho que transforma sua passividade em vida é sensacional. Por aí vêm então a busca de identidade e autonomia, decisões equivocadas e uso de liberdade, trilha que um filho saudável tem que seguir. A governança desse treino dos filhos para a vida é feita pelos pais e pela escola. Quem comanda Pinóquio? Se já faltam ferramentas para orientar um filho frente às telas devido à superficialidade, ao egoísmo e ao protecionismo, imagina controlar uma tela que tem vida própria e está pouco ligando para o que querem os demais.

Carlos Ritter

carlos_ritter@yahoo.com.br

Caxias do Sul (RS)

*

GUERRA EM ISRAEL

Mais de 100 dias após o abjeto, inominável e abominável ataque surpresa do grupo terrorista Hamas a Israel, em pleno Shabat, sábado de descanso respeitado conforme determinado no velho testamento, vê-se que o tiro árabe saiu pela culatra. Além de unir algumas das grandes economias ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, em apoio ao estado judeu e pôr grande parte da opinião pública mundial contra si, o que o Hamas não previu foi a descoberta pelo exército de Israel de uma complexa e gigantesca rede de túneis subterrâneos abaixo da Faixa de Gaza, que pode alcançar mais de 700 quilômetros de comprimento, sete andares de profundidade, covardemente camuflados sob escolas, mesquitas, igrejas, hospitais e prédios residenciais, servindo de base de apoio, movimentação e paiol de armamentos para os ataques surpresa. Com a descoberta de que a rede subterrânea é bem maior e mais extensa do que se pensava, o exército de Israel não baixará armas enquanto não obtiver a libertação de todos os mais de 130 reféns capturados, entre inocentes civis e militares, além da eliminação completa dos integrantes do Hamas e a total destruição dessa verdadeira cidade formigueira abaixo da terra. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

INDULTO

Os outros 24 governadores do Brasil deveriam se juntar aos senhores Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, e Romeu Zema, governador de Minas Gerais para acabar definitivamente com este maldito indulto.

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

*

TESTE DECISIVO

A democracia, no Brasil e nos Estados Unidos, sofreu ataques quase mortais, de dentro para fora dos núcleos do poder central. Em 8 de janeiro de 2023, no Brasil, e em 6 de janeiro de 2021, nos Estados Unidos, a democracia foi brutalmente atacada por bandos de arruaceiros fascistas, insuflados por ex-presidentes derrotados. Jair Bolsonaro passou os quatro anos de seu mandato atacando o sistema eleitoral e as instituições democráticas do Brasil, como Donald Trump fez em seu mandato nos Estados Unidos. Em suas tentativas de reeleição obtiveram mais votos do que quando foram eleitos, numa demonstração inequívoca do grande apoio que suas posições antidemocráticas gozam de quase metade dos eleitores do Brasil e dos Estados Unidos. Os dois ex-presidentes contaram, e ainda contam, com o apoio de lideranças empresariais muito ricas, fazendeiros e por uma massa de eleitores com pouca instrução, nenhuma cultura política e escassos recursos financeiros da imensa classe C de ambos os países. O Brasil em 2026, como os Estados Unidos neste ano, passarão por um teste decisivo para saber se são as nações democráticas de verdade ou se preferem líderes autocratas a plutocracias de oligarcas.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

SEGURANÇA PÚBLICA

“O lutador e professor de artes marciais Diego Braga Alves, de 44 anos, foi morto nesta segunda-feira (15), após tentar recuperar a moto furtada na própria casa, na comunidade da Muzema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, durante a madrugada.” Mais uma morte de um inocente que foi confundido em área controlada por traficantes/milícias. A prefeitura deveria colocar placas de interdição, cercar bairros de riscos, controlar a circulação de pessoas nessas áreas. Não há solução: o Rio de Janeiro tem que ser dividido até que o poder paralelo tome conta de tudo. Rezemos.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CAMPANHA BRASIL-ISRAEL

Louvável a campanha lançada pelo Instituto Brasil-Israel: “pense antes de falar”, cujo título diz tudo, contra o preconceito. A campanha aborda o racismo como um todo e matizes específicos relacionados ao preconceito contra o público LGBT+, intolerância religiosa, islamofobia e antissemitismo. É evidente que o público-alvo não são os preconceituosos com ideias engessadas e prontas, mas a parte desinformada da população que se deixa levar pelos besteiróis os mais absurdos. Aliás, certos integrantes do governo federal fariam bem, não só em esclarecer e inteirar dos conteúdos da campanha, como também em refletir profundamente sobre o título, pois não foram poucas as vezes desde que foi eleito em que o próprio presidente Lula da Silva falou pelos cotovelos, sem pensar absolutamente nada.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

TRIBUNAIS DE CONTA

Há que se fiscalizar e moralizar com urgência a cobrança de taxas pelos cartórios, inclusive a cobrança ilegal (no Rio de Janeiro e alguns estados) de análise de pedidos, e fixar data para atendimentos. É urgente uma ação do TJRJ, pois os cartórios do Rio de Janeiro e Niterói estão cobrando taxas acima daquelas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça e, mais ainda, cobrando além das taxas para analisar os pedidos. Cartório no Brasil é uma vergonha! Só tem aqui! É urgente uniformizar essas taxas em todo o País, em valores justos e suportáveis, obrigar a colocação de placas com os valores e telefone da corregedoria dos tribunais, impedir que cartórios ajam fora da lei e que se divulguem as tabelas em todos os cartórios para que os cidadãos possam ver o que tem que pagar efetivamente! Da mesma forma, quem compra um imóvel tem de pagar várias taxas a entidades particulares e de classe em vários estados do País, inclusive Rio e São Paulo. É um assalto. Os TJs criam as taxas e fica por isso mesmo. Isso é constitucional, STF? Vamos atuar para proteger o povo?! País de quinto mundo explorado por uma casta de privilegiados protegidos pela Justiça! Isso é uma vergonha!

Elio Dias Gomes

ericadf@bol.com.br

Brasília

*

GOLPES DE ESTADO

Os golpes de Estado, protagonizados por Donald Trump e Jair Bolsonaro, são muito semelhantes. Ora, a dupla negou a ciência e permitiu informações mentirosas e incorretas para que se propagasse sobre a saúde. Ambos estão enroscados com a Justiça. A mediocridade de ambos acabou por retirá-los da reeleição. A única diferença é que Bolsonaro incentivou o golpe de Estado, com a invasão da Praça dos Três Poderes e fugiu para Miami. Já Trump incentivou a invasão do Capitólio, mas não teve coragem de se refugiar aqui no Brasil. Por que será?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

POLÍTICA DOS ALOPRADOS

A gastança do dinheiro público para comprar apoio no Congresso e a criação do 38º ministério mostra que o déficit zero prometido para este ano é mais uma falácia do atual governo. O desacreditado capitalismo de estado, desejo de Lula da Silva como forma de impulsionar a economia, vai contra o controle das contas públicas. Vamos gastar, depois a gente vê como fica. Essa é a política econômica dos aloprados.

José Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

São Paulo

*

PARTICIPAÇÃO EM DAVOS

Creio que o motivo do presidente Lula da Silva, ou um substituto representativo (Geraldo Alckmin e Fernando Haddad), não participar do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, se deve a não ter nada a apresentar. Como depois de um ano não temos efetivamente nada na educação, segurança pública, desmatamento do Cerrado, demarcações de terras indígenas e reforma agrária, me arrependi de meu voto em apenas um ano de governo. Além disso, Lula não é mais “o cara”.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

São Paulo

*

VISITA DE LULA

Matéria do Estadão desta quarta, 17/1, chamada Lula visita Abreu e Lima, refinaria que virou ‘símbolo’ de corrupção investigada pela Lava Jato (A10). Isso me faz lembrar as premonitórias palavras do atual vice-presidente, Geraldo Alckmin: “depois de quebrar o Brasil, Lula da Silva quer voltar à cena do crime”. A volta está marcada para dia 18/1, em Ipojuca, região metropolitana de Recife.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Bahia

*

ALIENAÇÃO PATOLÓGICA

Nota-se que uma preocupação vem aos poucos tomando conta da mídia à medida que o mês de janeiro avança. É o carnaval que começa a dar o ar de sua graça através de imagens cada vez mais frequentes nas matérias da televisão de graciosas meninas fantasiadas de coelhinhos e ursinhos, e rapazes vigorosos, caracterizados como piratas e bebês, com chupetas avantajadas, todos ansiosos para mergulhar num dos muitos blocos que começam a se organizar, exibindo brilho de aluguel (permita-me, Aldir Blanc), tendo como cenário um dos estados o Rio de Janeiro, com avançado estágio no processo de naufrágio administrativo iminente e quase náufrago real nas últimas chuvas. Tudo isso, um exemplo berrante de alienação patológica. Onde foi que erramos?

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

RACISMO AMBIENTAL

Direita critica ‘racismo ambiental’ citado por Anielle Franco, e ministros saem em defesa do termo (17/1). “Quando a gente olha os bairros e municípios que foram mais atingidos, a gente vê algo que eles todos têm em comum, que são áreas mais vulneráveis. Qual é a cor das pessoas que vivem nesses lugares?, questionou a ministra Anielle. Respondo: as imagens divulgadas por diversos meios de comunicação revelaram números aproximadamente iguais de brancos e não brancos entre os flagelados atingidos pelo lamentável desastre ambiental proporcionado pelas chuvas que assolaram o estado do Rio de Janeiro. Políticos existem não para delegar em causa própria, receberem salários vultosos, mordomias, “passearem” pelo mundo, comprar sofás, colchões e lençóis caríssimos. Devem, prioritariamente, criar políticas sociais de proteção às populações menos favorecidas de áreas mais vulneráveis, independentes da cor, protegendo-as, dentre outras coisas, de instabilidades climáticas.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

São Paulo

*

INDICAÇÃO DE GUIDO MANTEGA

Lula da Silva deixa claro ao indicar Guido Mantega ao conselho da Vale que o que vale mesmo não é o mérito, mas ser amigo fiel para ganhar em “empreguinho” bem remunerado.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

POLARIZAÇÃO POLÍTICA

A polarização que se estabeleceu com a ascensão da extrema direita ao poder em 2018 não pode ser descrita como uma simples disputa entre Lula da Silva e Jair Bolsonaro . É muito mais do que isso. É a diferença entre os defensores da democracia e os saudosistas da ditadura militar. É o antagonismo entre os que querem manter a brutal concentração de renda e os que lutam por justiça social e combate à miséria e pobreza. É a visão das forças armadas como mantenedoras da paz e segurança, e não instrumento de manutenção do poder ferindo a Constituição. É a posição do Brasil como protagonista mundial, sendo ouvido e respeitado, e não como lacaio de grandes potências. É a defesa do meio ambiente e do desmatamento contra a devastação das florestas e o garimpo ilegal. Enfim, é o governo de união e reconstrução eleito em 2022 contra o desgoverno que quase destruiu o País e foi banido do poder em eleições livres e democráticas.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

COMBATE AO BULLYING

Regulado e tipificado está o bullying pela recente lei nº. 14.811/24. Entretanto, como bem salienta o Estadão no editorial Não há bala de prata contra o bullying (17/1, A3), a realização do malfeito continuará, embora em escala menor, até que a educação familiar atinja um ponto em que consiga doutrinar seus membros a respeito da sua prática maléfica. É preciso que fique salientado que muitas carreiras profissionais foram atrapalhadas em decorrência de sua prática, da mesma forma que inúmeros problemas psicológicos afetam a personalidade de muitos jovens que sofreram os efeitos do malfeito. Entretanto, o referido diploma legal servirá como ponto de partida ou marca da nova era de combate ao bullying, cujos benefícios o tempo irá aquilatar melhor.

José Carlos de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

São Paulo