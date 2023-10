Guerra Hamas-Israel

Impasse em Gaza

O mundo de olho em Gaza, onde os terroristas do Hamas escondem os 199 sequestrados no ataque que matou 1.300 israelenses e onde sobrevivem 2 milhões de palestinos. Israel adia a invasão da parte norte, por pressão de vários países. O Egito resiste em abrir a fronteira em Rafah para a saída de refugiados. Frota naval americana na costa, liderada pelo porta-aviões Gerald Ford. Do outro lado, ameaças do Irã, mentor do Hamas. Ao norte, Hezbollah na fronteira do Líbano. Joe Biden vai se encontrar com governos de Israel e da Autoridade Palestina, além de Egito e Jordânia. Uma guerra na região mais explosiva do mundo é tudo o que precisa ser evitado. O Brasil, em meio à crise, ocupa a presidência do Conselho de Segurança da ONU. É a 3ª Guerra Mundial por um fio.

Paulo Sergio Arisi

A resolução russa

Parece piada, mas não é: Conselho de Segurança rejeita proposta russa e rediscutirá resolução do Brasil sobre Israel e Hamas (Estadão, 16/10). A Rússia, que sem motivos relevantes invadiu criminosamente a Ucrânia, senta-se sobre o próprio rabo e se vê no direito de dar pitacos na guerra dos outros. Pior, palpites inescrupulosos, que revelam alinhamento ideológico com o terrorismo ao evitar a condenação direta do Hamas. A Rússia, enquanto mantiver esta estúpida guerra contra a Ucrânia, deveria perder o direito de participação em qualquer evento patrocinado pela ONU.

Maurílio Polizello Junior

Seca na Amazônia

Brasil pós-floresta

Grandes secas estão se tornando o novo normal na Amazônia, cada vez mais intensas e com intervalos cada vez menores. As previsões de que a Floresta Amazônica iria desaparecer para dar lugar a uma savana estão se confirmando muito antes que o esperado. A água de rios como o Negro já sumiu, logo mais a floresta vai sumir também. Os rios voadores, que sempre levaram água em abundância para o Cerrado, o Pantanal e as Região Sul e Sudeste do País também devem um dia secar, ficar irregulares, muito mais fracos do que atualmente. O Brasil já pode começar a pensar num cenário pós-Floresta Amazônica, com muito menos água disponível e um clima completamente diferente do que existe hoje. Que ninguém se engane: todas as mudanças parecem que serão para pior.

Mário Barilá Filho

Poder Judiciário

Em Paris

O editorial O comício de Barroso em Paris (17/10, A3) revela o quanto o Estadão, como representante de uma imprensa livre, deve combater descalabros como esta atitude de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) se misturarem com o corporativismo empresarial. Será que há nisso um ganho para o Brasil? Acredito que não. O País nunca ganha. Somente se desmoraliza.

Paulo César Pereira

Trabalho

Remoto ou presencial?

Confesso que fiquei surpresa ao ver o resultado da pesquisa da KPMG com 1,3 mil CEOs sobre modelo de trabalho, dando conta de que para 62% deles o modelo presencial deveria ser adotado nos próximos três anos e que apenas 4% apoiam o trabalho totalmente remoto (Estadão, 14/10, B8). Já escrevi outras vezes a esse respeito, mas entendo ser importante trazer o assunto novamente: o tema ESG está na pauta de todo CEO que conheço. É importante, relevante e necessário. Este mesmo jornal publicou recentemente matérias que dão conta de que trabalhadores em home office geram menos emissão de carbono que no presencial e de que a alimentação fora de casa subiu acima da inflação: comer em restaurantes durante a semana ficou 14,7% mais caro em um ano. É evidente que existem atividades que não podem ser realizadas remotamente e penso que devemos deixar a cota de emissão de gases de efeito estufa para esses casos. Tanto pelo E (de meio ambiente) quanto pelo S (de social), deixo aqui a sugestão para que estes CEOs e todos os demais revejam suas posições a partir dos dados reais da emissão dos deslocamentos de seus colaboradores, bem como do impacto do valor da alimentação no orçamento desses trabalhadores. Vamos falar a sério sobre sustentabilidade nos negócios, ampliando as análises de impacto para além das linhas de produção?

Ana Cristina Lessa Simões

GOLPE CONTRA A DEMOCRACIA

No relatório da CPMI do 8 de Janeiro, a senadora Eliziane Gama mostra com clareza que Jair Bolsonaro e os militares que o cercavam, após perderem as eleições, não aceitaram o resultado e tentaram dar um golpe contra a democracia. Agora é preciso que, em obediência à Constituição, sejam punidos pelos crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito.

Sylvio Belém

RELATÓRIO DO 8 DE JANEIRO

A senadora Eliziane Gama é competente o suficiente para fazer um relatório em que evidencie os responsáveis pela tentativa de golpe no 8 de Janeiro, não somente os executores, como, principalmente, os financiadores e mandantes. É claro que sofre pressão de todos os lados e esperamos que a CPMI seja um marco na história política do País, como foi a CPI da Covid. Se controlamos a pandemia, o relatório de Eliziane é para colocar um fim ao pandemônio da atividade golpista no País.

Adilson Roberto Gonçalves

MODIFICAÇÕES NA SUPREMA CORTE

Quatro limitações ou segmentações de trabalho importantes ao Supremo Tribunal Federal (STF). Primeiramente, reduzir o volume de casos a ponto de que estes se limitem a questões exclusivamente constitucionais, como ocorre nos EUA e em outros países, por exemplo. Em segundo lugar, limitar as decisões monocráticas, com maior atenção ao conjunto de ministros atuando nos casos. Em terceiro lugar, determinar ou fixar por lei o tempo de mandato dos ministros para oito ou onze anos, por exemplo, dado que a perenidade traz comodidade e absolutismo no exercício do poder; e, finalmente, em quarto lugar, aumentar o número de ministros, o que possibilitará a diversidade de tendências e pensamentos. Na realidade, são modificações para aprimorar a Suprema Corte, evitando que ela conste diuturnamente de debates sobre a qualidade ou oportunidade de seus decisórios. Na atualidade, a Suprema Corte e os ministros são objeto de críticas diuturnas e de embates que reduzem a importância que deve ter um STF.

José Carlos de Carvalho Carneiro

GRANDE MOVIMENTO HUMANITÁRIO

Em uma visão realística o destino da Faixa de Gaza parece já estar traçado, ou seja, a anexação, mais cedo ou mais tarde, pelo Estado de Israel. Então, deixemos de lado qualquer tipo de posição política e demais celeumas, o que urge é salvar vidas. É hora de o Brasil encampar um grande movimento humanitário, dispondo de aviões da FAB para que todos os moradores da Faixa de Gaza que desejam começar a vida em nosso país possam vir, trazendo consigo os seus animais de estimação, assim como os parcos bens móveis que ainda lhes restam. Muito do Brasil foi construído por refugiados, gente das mais variadas procedências que fugiram da pobreza ou da guerra; e lembremos que o sangue destes ainda corre em nossas veias. Se o ínfimo território da Faixa de Gaza é causa de tanto sofrimento para todos os lados, que o Brasil então demonstre a sua vocação de ser “gigante pela própria natureza”.

Victor Villon

LOCAL SAGRADO

Não vem ao caso neste momento se Lula da Silva reconhece ou não o Hamas como movimento terrorista. O que interessa é que seu governo está fazendo um trabalho impecável no resgate dos brasileiros e também dos de dupla nacionalidade que desejam sair da zona dos conflitos. Mas esperamos que essas pessoas não queiram retornar para aquela diminuta parte do mundo, que estará eternamente em luta. Grande parte das causas são as “balelas” religiosas de “terra santa”, “solo sagrado”, etc. Na verdade não existem lugares “sagrados”. O crente pode ir a lugares pisados por Cristo, Buda, Maomé ou quem ele considera seu ídolo, que nada de bom ou de ruim lhe acontecerá. O efeito é totalmente cerebral. Na verdade o único lugar verdadeiramente sagrado é nossa casa.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

BRASILEIROS NA ZONA DE CONFLITO

Estamos vendo que países, cujos cidadãos estavam nas zonas de conflitos, estão fazendo esforços para trazê-los de volta, o que é louvável e sua obrigação. Só espero que isso não seja usado como propaganda nas próximas eleições no Brasil.

Tania Tavares

RESSARCIMENTO AO ERÁRIO

Praticamente dois terços de nossa população são pobres, alguns em estado de insegurança alimentar. Crianças ficam sem aulas por causa do fogo cruzado nos locais onde precariamente residem. As ruas do Rio de Janeiro estão cheias de famintos dormindo ao léu. As de São Paulo, ocupadas por cracolândias. Contudo, a principal preocupação do País passou a ser os turistas que estava no Oriente Médio e outros brasileiros radicados há anos naquela região, alguns com cidadania. Concordo com opiniões já manifestadas neste Fórum de Leitores de que o erário público deveria ser ressarcido por recursos gastos com voos, aluguéis de casas, hotéis, alimentos, combustível, coisa e tal. Os que faziam turismo devem ter ido com passagem de volta comprada, então, poderiam ao menos repassar os tickets ao governo, sem prejuízo de outros ressarcimentos cabíveis. Quanto aos que já estavam radicados em Israel, Gaza ou adjacências, deviam estar cientes, ao se mudarem, dos riscos envolvidos naquele “barril de pólvora”. Será que vão depender de ajuda do governo aqui também, já que, residentes há muito em outro país, ao menos de imediato não terão emprego ou moradia?

Patricia Porto da Silva

EUFEMISMO DIPLOMÁTICO

Assim como o Brasil, em nota, disse que os brasileiros assassinados pelo Hamas “faleceram”, agora o Hamas diplomaticamente diz que os reféns estrangeiros em seu poder são “convidados”. Quanto eufemismo!

Vital Romaneli Penha

PROPOSTA BRASILEIRA

Enquanto conversam, inclusive no Conselho de Segurança da ONU, a guerra continua e inocentes são mortos. O fato de os terroristas do Hamas não usarem fardas facilita a penetração entre os civis. O Brasil apresenta proposta no conselho de um corredor humanitário, que só será aprovado com a concordância dos cinco membros titulares. Senão, é espuma para marcar presença. Acreditar na libertação dos sequestrados pelo Hamas, duvido. Afinal, sequestraram para tornarem moeda de troca por outros prisioneiros, como já ocorreu anteriormente. Melhor seria continuarmos resgatando os brasileiros, como está sendo feito, e deixar as grandes decisões para quem pode, em vez de palpitar para receber não.

Mario Cobucci Junior

A HISTÓRIA ENSINA

O mundo não gira, ele capota. Ver a Alemanha apoiando Israel, pedindo ajuda humanitária para os palestinos, minuto de silêncio e outros quetais me faz pensar que se as nações tivessem tido um décimo dessa solidariedade de hoje em 1942, o Holocausto poderia não ter ocorrido. Muitos países fecharam suas portas. Até o papa sabia das perseguições e muito pouco foi feito, fora os anônimos heróis que ajudaram. A história ensina. Será?

Elisabeth Migliavacca

DOUTRINAÇÃO DE CRIANÇAS

Não fica difícil entender quem são os combatentes do Hamas. Ainda eram crianças já com o domínio do Hamas na faixa de Gaza. Estudaram em escolas patrocinadas pelo grupo que desde cedo, foram doutrinadas para odiar os judeus e o Estado de Israel, considerando a necessidade de estes serem eliminados fisicamente e com toda crueldade possível ainda que lhes custe a vida, pois serão considerados mártires e terão acesso ao paraíso deles. Por essa lavagem cerebral não ter sido combatida em todo esse tempo, temos como resultado esta barbárie.

Luiz Frid

MASSACRES CONDENÁVEIS

Moralmente, muito mais condenáveis são os massacres promovidos por Israel que os cometidos pelo Hamas. Simplesmente porque, se o mundo soubesse sobre os do Hamas, os teria impedido. Porém, a respeito dos massacres que vêm sendo realizados por Israel, o mundo todo sabe, mas não faz nada para impedir.

Marcelo Gomes Jorge Feres

A QUESTÃO DA PROPORCIONALIDADE

Douglas Kear Murray é um renomado autor e comentarista político britânico, associado da revista The Spectator. A seguir vou trazer alguns trechos do que disse quando perguntado sobre se a resposta de Israel a Gaza era proporcional: “Há uma perversão profunda na Grã-Bretanha. Sempre que Israel está envolvido no conflito, se levanta a questão da proporcionalidade. Proporcionalidade em conflito raramente existe. Mas se decidirmos que deveríamos ter esse fetiche sobre proporcionalidade, isso significaria que, em retaliação pelo que o Hamas fez em Israel no sábado (7/10), Israel deveria localizar um festival de música em Gaza (para atacar) – boa sorte com isso –, e capturar e estuprar precisamente o número de mulheres que o Hamas estuprou no sábado. Matar precisamente o número de jovens que o Hamas matou no sábado. Deveria encontrar uma cidade exatamente do mesmo tamanho de Sderot. Ir de porta em porta, matando exatamente o número de bebês que o Hamas matou, atirando na cabeça precisamente no mesmo número de aposentados baleados, etc.”. Israel não está agindo por vingança, apesar que retaliar os cidadãos chacinados faria todo sentido. As principais preocupações de Israel são as crianças, as mulheres e os homens que foram feitos reféns e a grave ameaça futura que precisa ser eliminada por completo. Quando alguém fica no alto de um prédio com reféns metralhando a população que está embaixo, a última preocupação da polícia é atirar nele somente com o mesmo número de balas que ele utilizou. O que quer é eliminar a ameaça. É isso o que Israel está tentando fazer a duras custas. E procurando diferenciar, tanto quanto lhe for possível, os palestinos utilizados pelo Hamas como escudo humano.

Jorge Alberto Nurkin

DIA DO MÉDICO

O dia 18 de outubro foi escolhido para ser o Dia do Médico por ser a data consagrada a São Lucas, considerado o “amado médico”, segundo o apóstolo Paulo. Parabéns aos médicos!

José Ribamar Pinheiro Filho

