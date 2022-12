Copa do Mundo 2022

Duelo de bicampeões

Desde a entrega definitiva da Taça Jules Rimet na histórica final entre Brasil e Itália (1970), os deuses do futebol são caprichosos para a consagração de tricampeões, porque a coroação sempre ocorre com o enfrentamento entre dois bicampeões na final da Copa do Mundo. A história se repetiu com Itália e Alemanha (1982), com Alemanha e Argentina (1990) e, hoje, será entre Argentina e França (2022).

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Argentina x França

A final da Copa hoje será América do Sul contra Europa, e eu vou torcer contra os franceses. Mais do que isso: vou torcer para Lionel Messi, o melhor jogador do século 21 e um dos cinco melhores da história do futebol mundial. Ele é fenomenal de todas as formas. Que vença o tango!

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

*

Governo Lula 3

Mau começo

Após quatro sofridos anos de trapalhadas, incapacidades, corrupção – denunciada e comprovada – e até de atitudes fascistas do atual presidente, o Brasil conseguiu a duras penas se livrar de um governo vergonhoso. Mas, infelizmente, o que lhe vai suceder começa mal, muito mal. Não é animador o que Lula, eleito e diplomado, começa a projetar para os próximos quatro anos. Parece uma volta ao passado: muitas viagens (talvez para receber novos títulos honoris causa); trazer para o convívio alguns indesejáveis; criar ou recriar ministérios e secretarias para alojar companheiros (algumas almas perdidas); apoiar mudança na Lei das Estatais para favorecer a ocupação do comando dessas empresas por políticos; dizer que “vai (sic) acabar as privatizações”, mantendo empresas sob controle da União para alocar companheiros – o cabide sem fim; aliar-se ao grupo de parlamentares do chamado Centrão, que na verdade é quem comanda as finanças do País, para que a liberação de vergonhosas emendas do orçamento secreto continue sendo feita sem transparência, num anonimato de finalidades inconstitucionais – como já disse em seu voto a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber.

Adriles Ulhoa Filho

adriles@uai.com.br

Belo Horizonte

*

Expectativa

Qual vai ser o novo “ão” que Lula e seus companheiros vão aplicar no Brasil?

Walter Tranchesi Roriz

wtroriz@hotmail.com

São Paulo

*

Dono do Brasil?

Nuvens muito negras já cercam o governo do dono do PT, que nem começou. Lula pensa que pode conquistar tudo com conversa mole e choro fácil, além das enormes e imorais concessões que em seu governo recendendo a naftalina vem anunciando, com ares de dono também do Brasil. O pior é que tive de votar nele. Isso não corre o risco de dar certo.

Antonio do Vale

adevale@gmail.com

Ubatuba

*

Terceiro mandato

A julgar pelas primeiras medidas e nomeações, parece que Lula voltou, mesmo, à cena do crime.

Jéthero Cardoso

jetherocardoso@gmail.com

Bauru

*

Enganados

A partir de janeiro, Lula terá a oportunidade de reescrever sua biografia. Caso insista em priorizar os princípios ideológicos do PT, adiando sine die as medidas e reformas de que o País precisa para sair do atoleiro, milhões de brasileiros que votaram nele se sentirão novamente enganados.

Jorge Spunberg

jspunberg@gmail.com

São Paulo

*

Economia

O grilo do BC

Presidente do BC lança alertas para Haddad (Estado, 16/12, B28). Depois de afastados os economistas do mercado que se posicionaram na campanha eleitoral, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, com independência de atuação, poderá se tornar o grilo falante (de Pinóquio) da área econômica do novo governo. Suas mensagens e seus conselhos podem diminuir os arroubos petistas dos membros da equipe econômica e desviá-los do já conhecido e desastroso caminho que parecem querer tomar. Que ele continue vindo a público, trazendo alertas e análises sobre as consequências de medidas que estejam nos planos do governo Lula.

Flávio Madureira Padula

flvpadula@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br





NO APAGAR DAS LUZES

Jair Bolsonaro libera exploração de floresta em terras indígenas, mais um ato criminoso e tresloucado, que precisa de todo rigor da lei após sua saída.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

PERSPECTIVAS

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva voltou à liberdade graças à decisão de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O povo, por falta de uma melhor opção, o elegeu novamente presidente da República. Ao invés de ser grato pela sorte imensa com que foi brindado, o presidente diplomado tem desafiado tal sorte. Nem é preciso mencionar seu desatino ao apedrejar “o tal mercado” do qual ele não parece atinar o integral significado. Igualmente não tem demonstrado bom senso no trato das finanças públicas, quer no sentido econômico, quer na indicação de amigos de competência duvidosa e baixa experiência em cargos-chave, até alterando inconsequentemente a legislação de controle arduamente conquistada para incluí-los a qualquer custo no governo e seus órgãos. Infelizmente, a perspectiva que se apresenta, que era de muita dúvida de sucesso, passa a ser de forte desequilíbrio na contramão do que o povo esperaria.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

INGENUIDADE

É preciso muita ingenuidade para acreditar que o governo Lula 3 será diferente do Lula 2 e 1. Como lembra o velho adágio, “o lobo perde o pelo, mas não o vício”.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

EMOÇÕES CONFLITANTES

A diplomação do presidente eleito Lula me provocou emoções conflitantes: primeiro, um profundo alívio por nos livrarmos do atual mandatário, Jair Bolsonaro, que dispensa comentários; segundo, uma profunda revolta com a diplomação, com pompa e circunstância, do político auto incensado “alma mais honesta do Brasil”, sob cujas barbas se produziram os maiores escândalos de corrupção da nossa história e que agora, cinicamente lacrimejante, se apresenta como arauto da verdade e da democracia; terceiro, uma profunda decepção com a elite pensante do Brasil, incompetente para apresentar um estadista e preferiu, comodamente, fingir que tais escândalos não existiram; quarto ponto, uma enorme preocupação com os semideuses do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que de defensores da Constituição passaram a interpretadores de suas intenções e entrelinhas, punindo e retirando punições de acordo com sua inquestionável onisciência. Quais forças se unirão para corrigir esses descaminhos?

César Garcia

cfmgarcia@gmail.com

São Paulo

*

LIDERANÇAS ALIADAS

É importante salientar que os não petistas que deram seu apoio a Lula almejaram para ele o papel para o qual está vocacionado, qual seja, o de um líder de estatura mundial, que poderá resgatar o Brasil da mediocridade e desesperança na qual o governo Bolsonaro nos colocou e alçá-lo para o lugar que merece entre as grandes nações, com todo o potencial que tem de se tornar um país mais justo e mais desenvolvido. Esperamos que o Partido dos Trabalhadores (PT) não coloque entraves nessa trajetória tão almejada, com seus interesses paroquiais de ocupar espaço demais no novo governo, impedindo que pessoas da melhor qualidade, como Simone Tebet, ocupem um ministério à sua altura, como o de Desenvolvimento Social. Lembrando que nada nem ninguém irá tirar de Lula o seu protagonismo na luta contra a fome, a miséria e contra essa injustiça social que é a nossa saga, a marca registrada do Brasil, que precisa ser maior do que tem sido até hoje por pura falta de visão. Lula não é mais o presidente do PT, é nosso presidente, é do Brasil inteiro.

Eliana França Leme

efleme@gmail.com

Campinas

*

SIMONE TEBET

Convenci muita gente a votar no Lula para ter a chance de tirar Jair Bolsonaro do poder. Muita gente que votou na Simone Tebet, eu dizia, ela agora vota em Lula. Lula venceu apertadamente. Agora, por ouvir o velho PT, ele reluta e vai colocar Simone num lugar ao sol. Sai do salto, alto futuro presidente, e esteja próximo de gente que faz. Exigimos Simone Tebet, que já provou do que é capaz.

Cecilia Centurión

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

PEC DA TRANSIÇÃO

Estamos assistindo às manobras do Senado Federal e da Câmara dos Deputados para aprovar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. Um jogo de interesses que só foi interrompido nos últimos quatro anos. Mas ao apagar das luzes, eis que o PT ressuscita o modus operandi, de como tomar o poder, parecendo que tudo é feito com a mais extrema lisura e transparência. Lula chega exigindo bilhões nos próximos quatro anos. Com um cheque em branco, o Congresso será descartado e Lula não terá dificuldades para aprovar o que quiser. Como o que está em jogo são cargos e mais cargos, não raro, deputados e senadores se vendem sem o menor pejo. E ainda somos obrigados a ler que essa PEC é tudo que o Brasil precisa. É com essa grande mentira que veremos o Brasil mergulhar no lamaçal de onde teve tudo para sair ileso, mas optou por investir na corrupção novamente.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

EQUIPE DE TRANSIÇÃO

Não seria mais adequado chamar de balcão de negócios?

Robert Haller

São Paulo

*

GOVERNO 2023

Em janeiro de 2023 o Brasil finalmente tomará um rumo: o PT voltou forte, renovado e revigorado. Já temos o impostômetro, precisamos religar o corruptômetro no primeiro dia de governo. Devemos criar uma comissão apartidária para fiscalizar.

José Roberto Iglesias

rzeiglezias@gmail.com

São Paulo

*

O PERIGO DO DESLUMBRAMENTO

Por favor, alguém aí avise à Rosângela Lula da Silva, a Janja, sobre o perigo que o deslumbramento de ser primeira dama traz quando pretende fazer enorme show comemorativo com artistas famosos, multidões, etc. Alguém mostre para ela o montão de “patriotas” dispostos a tudo, a ameaça à segurança que eles representam, sendo fácil imaginar o que tentarão aprontar em meio as pessoas que um espetáculo deste tipo certamente atrairá. Cuidado, senhora. Deixe o deslumbramento mais para a frente, quando as coisas se acalmarem, se é que irão se acalmar algum dia. Não exponha as pessoas a perigos sem necessidade.

Ruy Carlos Silveira Crescenti

ruycarlos39@uol.com.br

Águas de São Pedro

*

FORÇA CONSTITUCIONAL

Os ataques à democracia brasileira já se revelaram em sua intensidade. Centenas de mandados de prisão, buscas e apreensões, quebras de sigilo bancário, apreensão de passaportes, bloqueios de contas bancárias, etc. Tudo de modo a formar uma imensa rede, nacional e internacional, contrária às conquistas democráticas recentes do povo brasileiro. Com certeza, atos que não podem ficar reduzidos a um inquérito no STF e sob a responsabilidade única do ministro Alexandre de Moraes, que se desdobra para um imprevisível enfrentamento. O Judiciário, a partir de sua cúpula, deve organizar uma força repressiva contra as iniciativas antidemocráticas, contando com todos os seus agentes (juízes, promotores, polícias federal e estadual), inclusive para promover prisões em flagrante, oferecer denúncias, movimentar ações penais e decretar prisões temporárias e preventivas, sob pena de um dia em que possamos não nos queixar de termos sido incursos em trevas políticas. Uma força incontestavelmente constitucional.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

ORÇAMENTO SECRETO

Incrível a dificuldade do STF em acompanhar o brilhante voto da ministra Rosa Weber e acabar com a roubalheira generalizada do orçamento secreto. Proponho que os ilustres ministros mandem o Tribunal de Contas da União (TCU) fazer uma auditoria em meia dúzia de emendas secretas — vão constatar que o dinheiro sumiu e nada foi feito —. A corrupção generalizada está cada vez mais inserida no coração do governo. Roubar dinheiro público faz parte do dia a dia em Brasília, se acabar a corrupção acaba o governo, só não vê quem não quer.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

ESPORTE E POLÍTICA

O Brasil vai mal: tanto a seleção brasileira quanto a política do País. No esporte fizemos uma bela partida, fomos melhores, mas a lógica não funcionou e fomos alijados. A ditadura judicial, com poderes de fênix quando só faltava um prego para fechar o caixão, virou presidente o condenado, sobrepujando até a Lei da Ficha Limpa. Nossa seleção é penta e vai se refazer, mas na política estamos ferrados.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

COPA DO CATAR

Nunca o Brasil teve uma seleção tão ordinária como essa que esteve na Copa do Mundo no Catar. Foram mais de 20 pernas de pau correndo atrás da bola como pelada de fim de semana.

Ariovaldo Batista

arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

PEDÁGIOS

O aumento acima da inflação dos pedágios (Estado, 15/12, A16) apenas revela o lucro, a ganância e ambição do modelo de privatização. Não bastasse a contrapartida de quem viaja, o recebimento de multa —tamanho o número de radares e velocidades de 40 km que desafiam qualquer bom motorista prudente—.

Carlos Henrique Abrao

abraoc@uol.com.br

São Paulo