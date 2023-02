Governo Lula 3

Decepção

Resolução do PT amplia decepção de ‘frente ampla’ com rumo do governo (Estado, 17/2, A7). Lula não está estressando só a Economia com sua falação, embora os juros determinados pelo Banco Central (BC) estejam muito altos. Ficar negando os erros do passado, insistir em que o impeachment de Dilma foi “golpe” e ignorar a frente ampla que o ajudou a se eleger, trazendo a petezada de volta para ocupar os melhores postos no governo, é desconsideração que ofende os eleitores. Pedir explicações ao seu ministro das Comunicações sobre a corrupção explícita com dinheiro público que beneficiou o próprio ministro, seus familiares e amigos – irregularidades reveladas pelo Estadão em diversas matérias – é pouco. “Esse sujeito” já tinha de ter sido demitido.

Jane Araújo

Brasília

Atentado contra os fatos

O impeachment de Dilma Rousseff, em 31 de agosto de 2016, foi selado numa sessão no plenário do Senado presidida pelo ministro Ricardo Lewandowski, então presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) à época. Foram 61 votos a favor e 20 contra. Segundo Lula da Silva e o PT, que reiteradamente insistem em reescrever a história – Lula falou sobre isso até quando estava no exterior e o PT, na recente resolução do seu Diretório Nacional –, aquilo foi um golpe. Até quando o Senado e o Supremo vão engolir calados o que afirmam Lula e o PT?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

O PT e a corrupção

Reescrever a História para que ela se adapte às suas necessidades, repetindo George Orwell no clássico livro 1984, é o que nos indicam as falas do presidente Lula, como fez na festa de aniversário do PT esta semana. Felizmente, nossa memória está viva e os registros não foram ainda apagados: houve, sim, intensa corrupção nos governos petistas.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

Mais cínicos

Então a tal “frente ampla” está decepcionada com Lula e o PT? Juntem-se a milhões de nós, que estamos muito decepcionados com os líderes desta frente (Fernando Henrique Cardoso, Geraldo Alckmin, Aloysio Nunes, Miguel Reale Júnior e tantos outros) que preferiram cômoda e irresponsavelmente acreditar na miragem do Lula inocente e estadista para “defender a democracia”, ao invés de construírem uma alternativa viável, que nos livrasse tanto de Lula quanto de Bolsonaro. Lula e o PT continuam a ser o que sempre foram, só que, agora, mais presunçosos e mais cínicos.

César Garcia

São Paulo

Juros na Argentina

Socorro

O Banco Central da República Argentina resolveu manter a taxa básica de juros de sua economia, atualmente no patamar de 75% ao ano, visando, segundo sua liderança, à estabilização financeira e cambial e ao abrandamento da taxa de inflação ao consumidor, hoje em mais de 85%, acumulada de janeiro a novembro de 2022. Dá para imaginar qual seria o grau de fúria do qual estaria possuído Lula da Silva neste início de governo, diante de números tão sinistros por aqui, e a intensidade do tag de culpa que estaria ele anexando à atuação do nosso Banco Central e ao seu presidente? Em tempo: a autoridade monetária dos hermanos é independente desde 1990. Mantenha a calma, presidente Alberto Fernández, o socorro está próximo, via BNDES do Brasil.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Educação

Reajuste das bolsas

Excelente a notícia sobre os reajustes no valor das bolsas de graduação, pós-graduação, de iniciação científica e na Bolsa Permanência – que não são aquelas tratadas por economistas com existência quase transcendental. Essa notícia veio da área de educação, ciência e tecnologia. O reajuste leva o Brasil de volta ao jogo mundial na formação de recursos humanos especializados em todas as áreas do conhecimento. Ainda que aquém do esperado, a correção é um primeiro passo para evitar a fuga de cérebros e o desmantelamento da pós-graduação, por exemplo. Vamos acompanhar, também, o aporte de recursos para projetos e manutenção das instituições de ensino e pesquisa.

Adilson Roberto Gonçalves,

pesquisador da Unesp

Campinas

‘MEDIDAS COERCITIVAS’

Já não basta o cidadão que está inadimplente ficar sem crédito em bancos e no comércio? Quer agora o nosso ativíssimo Supremo Tribunal Federal (STF) – vivendo à tranquila distância das mazelas da vida dos cidadãos comuns, bebendo vinhos premiados e comendo lagostas do Maine – ampliar as punições e aflições dos inadimplentes, suspendendo seu direito de dirigir, de viajar ao exterior e de participar de concursos públicos. Ora pois, essas medidas só vão dificultar mais ainda a vida de pessoas honestas que querem acertar suas contas, sem conseguir acabar com os golpistas que são safos e experts e continuarão ativos. Já que é assim, proponho também que se tome o RG do cidadão e que também este fique proibido de morrer enquanto não liquidar seus débitos. Ora pois, STF.

Joaquim Alves

Santos

EFEITOS PRÁTICOS

Se os congestionamentos nas grandes cidades forem reduzidos com a decisão do STF de que sejam cassadas as CNHs de inadimplentes, a queda de receitas com as multas de trânsito e a necessidade de investimentos em transportes público derrubarão essa medida. Os governantes das cidades mostrarão que o dinheiro em caixa vale mais do que leis em papel.

Carlos Gaspar

São Paulo

RODOVIA RIO-SANTOS

Vergonhoso o fechamento da Rodovia Rio-Santos, no litoral sul fluminense. Para ir do Rio para Paraty a via é fechada por várias vezes pela administradora/concessionária. Uma viagem que levaria normalmente cerca de duas horas leva o triplo do tempo. Um total desrespeito com os cidadãos. Inaceitável. Revoltante. Palhaçada total.

Renato Khair

São Paulo

LÍDERES PRESOS

William Waack analisou o comportamento de Lula da Silva em sua coluna Irrealismo (16/2, A11), comparando Lula 3 com sua postura anterior na Presidência. Há um (compreensível) ressentimento por parte de quem passou 580 dias preso, observa o jornalista, entre outras questões. É incontornável comparar a experiência de Lula com a de Nelson Mandela, que passou 24 anos na prisão, de onde saiu para a Presidência da África do Sul e à condição de maior estadista do século 20. O que torna um homem verdadeiramente líder é sua grandeza de alma. Sua superioridade de caráter. Saem da prisão ou da vida para entrar para a História.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

LULA PERDIDO

Sobre o editorial O governo Lula parece perdido (16/2, A3), mais uma crítica contundente aos primeiros 45 dias do Lula 3. Não sou pessimista, mas, assim como no editorial, não esperava que o novo governo fosse incapaz de “apresentar respostas aos problemas que ele mesmo aponta”. O PT e seu ser supremo mostram nesses primeiros dias que não aprenderam com os erros do passado. E, agora sendo pessimista, talvez realista, temo que o que não foi destruído no governo anterior o será pelo atual. Afinal, o PT não mudou, piorou. Não tem projeto nem nunca terá, parafraseando seu admirador Chico Buarque, continua se alimentando do nós x eles e sempre à procura de um bode expiatório para justificar, lá na frente, o que não teve capacidade para melhorar: o PIB, a economia, a vida de cada brasileiro. Lula também não mudou, continua no palanque, tem sempre um inimigo terrível a ser vociferadamente combatido – já foi FHC, Jair Bolsonaro e agora Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central –, não sabe fazer alianças a não ser abrindo os cofres e as benesses, não tem ideia de onde estamos nem para onde estamos indo ou deveríamos estar indo. Bolsonaro era o perigo da extrema direita, Lula é o perigo da extrema esquerda e, assim como na seleção canarinho, não temos no meio de campo nomes que coloquem a casa em ordem. E assim o País caminha, como o bêbado que não sabe quem ele é, não sabe onde mora e perdeu a chave na sarjeta.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

PROJETO DE PAÍS DO PT

Governo Lula parece perdido? Como pode estar perdido se nem rumo nunca teve? O editorial desta quinta-feira, 16/2, não parece que dá conta de que o Brasil colocou na Presidência da República um cidadão que passou os últimos dez anos pensando em como escapar da cadeia e não pensando em um projeto de país. Esse projeto foi pensado lá atrás, quando nosso iletrado favorito fundou o Foro de São Paulo. Não esperem nada de novo desses enormes comitês que o PT monta para apresentar propostas estapafúrdias e acientíficas. Mas, calma, faltam três anos e dez meses para isso acabar.

Oscar Thompson

São Paulo

CACOETES

Depois de um mês das eleições o “vencedor’’ não consegue descer do palanque. Suas falas e posturas são próprias de um candidato que parece estar desesperado e repete o nome do oponente a cada sentença. O presidente eleito que pregava no palanque em questão uma tal de ‘’paz e amor” se mostra raivoso, vingativo, esquecendo suas promessas e só esbraveja pra uma plateia totalmente convidada e não aparece em público aberto esquecendo que mais da metade dos brasileiros não suportam nem mesmo ouvir seus berros e infelizmente um monte de inverdades. O Brasil não merece mais uma vez um presidente cheio de cacoetes.

Leila Elston

Itanhaém

AS METAS DE HADDAD

A equipe econômica do governo Lula está quebrando a cabeça para resolver o assunto sobre as “metas” a serem atingidas, mas não se entendem. Deveriam consultar a deposta Dilma Rousseff, que, na sua época, ensinou “como fazer”: “Não vamos colocar meta. Vamos deixar a meta aberta, mas, quando atingirmos a meta, vamos dobrar a meta”. Agora deu para entender, Fernando Haddad e equipe?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

CONTA DA CORRUPÇÃO

O Brasil não pode continuar ignorando o problema da corrupção no governo. Toda a discussão econômica fica prejudicada. Não se pode falar em taxa de juros, teto de gastos, reforma tributária, sem levar em conta o tamanho da gigantesca conta da corrupção. O balanço do governo sem levar em conta a corrupção vale tanto quanto o balanço das Lojas Americanas antes de admitirem as inconsistências contábeis.

Mário Barilá Filho

São Paulo

CAUSA E EFEITO

Está difícil de entender por que com juros tão altos a inflação não só não baixa, como sobe. Alguma coisa parece não encaixar. Não sou economista, mas tudo indica não haver relação de causa e efeito entre uma coisa e outra. Não há demanda que justifique. Então só pode ser uma inflação de custo. E daí os preços sobem mesmo até onde não precisariam subir, por osmose. Da mesma forma, os investidores que não geram nenhum emprego são os mais privilegiados, não por maldade, mas é a lei do mercado. Não dá para entender a lógica do Banco Central. Não precisa ser petista para concordar com Lula. É preciso que o sr. Campos Neto se lembre de que milhões de brasileiros estão passando por muitas necessidades e que o fosso entre ricos e pobres aumenta ainda mais, o que é profundamente injusto. Talvez, se baixasse um pouco os juros, poderia gerar melhora no ânimo daqueles que desejam produzir e empregar, fazendo a roda da economia girar. E quem sabe se os doutores do Comitê de Política Monetária (Copom) pusessem os pés em locais paupérrimos deste país pudessem entender que as questões sociais não podem ser jamais desconsideradas; é muita pobreza, é muito sofrimento. Como é difícil conciliar tudo isso! Mas navegar é preciso.

Eliana França Leme

Campinas

CONVOCAÇÕES DO CONGRESSO

Em vez de convocar o presidente do Banco central, Roberto Campos Neto, para explicar a elevada taxa de juros do País, prerrogativa da função de Campos, o Congresso deveria convocar o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, para explicar os seus gastos particulares com cartão corporativo do governo, que não é prerrogativa dele. Diminuir gastos exorbitantes dos governos instalados faz sobrar mais para investimentos e contribui para menores taxas de juros.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

GASTOS DE MOURÃO

O general Hamilton Mourão gastou R$ 3,89 milhões em seu cartão corporativo durante os quatro anos em que foi vice-presidente de Jair Bolsonaro. O general gastou R$ 38 mil quando se hospedou no hotel InterContinental, em São Paulo, e R$ 31 mil no Atlântica Hotels International, em Belém. Mourão estudou na Academia das Agulhas Negras, trabalhou em Angola e na Venezuela também. Sempre falou na garantia das instituições, na lei e na ordem. Mourão criticou o 13.º salário e elogiou o golpe de Estado no Brasil em 1964. Recebeu várias condecorações no Exército brasileiro, mas ofendeu os contribuintes destroçando o cartão corporativo.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

SÃO PAULO EM PERIGO

Mesmo diante de cerca de 700 mil mortes causadas pela pandemia de covid-19 no País, a vereadora licenciada Sonaira Fernandes (Republicanos), atual secretária estadual de Políticas para Mulheres de São Paulo, usou as redes sociais para combater o uso de máscaras contra o vírus, afirmando, sem ficar corada, que a proteção é um erro por não ter eficácia comprovada. Por oportuno, cabe lembrar que o governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afastado do dia a dia por ter contraído covid, provavelmente por não ter sido vacinado nem usar máscara protetora, derrubou a obrigatoriedade do passaporte de vacina. Como se vê, São Paulo corre perigo. Vacina já!

J. S. Decol

São Paulo

PABLO NERUDA

A descoberta agora cinco décadas após a morte do Nobel de Literatura Pablo Neruda de que ele foi envenenado pela ditadura militar chilena é emblemática daqueles regimes que dominaram a América do Sul naqueles idos. Esse fato prova que todos os regimes de exceção são tenebrosos e devem ser evitados para que a humanidade vivencie momentos de civilidade. Por isso é sempre bom lembrar a frase mantra de Winston Churchill: “A democracia foi o pior regime inventado pelo homem, exceto todos os demais”. Nada mais perfeito do que isso.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro