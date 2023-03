Sistema financeiro

As crises bancárias

Pilares do sistema capitalista, bancos comerciais e de investimento passam por crises cíclicas e abalam a economia mundial, como foram as crises de 1929 e de 2008, ambas na capital mundial do capitalismo: Nova York. A Grande Depressão de 1929 foi causada pelo excesso de crédito e bens de consumo, especulação na Bolsa de Valores de Wall Street e falta de regulação no mercado de capitais. Em 2008 foi a bolha imobiliária causada pela facilidade de empréstimos com garantia de imóveis, ambição alucinada dos cinco grandes bancos de investimento de Wall Street, que emitiram títulos sem garantias reais e sólidas. Especulação irresponsável. Agora, temos uma crise de liquidez em bancos mal administrados. Cabe aos bancos centrais maior fiscalização e melhor regulação de todo o sistema financeiro irresponsável e incompetente.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Lei das Estatais

Portas abertas

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que está de saída da Corte – vai antecipar sua aposentadoria –, acaba de deixar a porta aberta, não a porta do Supremo, mas a porta do compadrio, que fica ao lado da porta que dá para a corrupção. Ao suspender trechos da Lei das Estatais que dificultavam a indicação de políticos para a direção de empresas estatais, Lewandowski promove o retrocesso na gestão dessas empresas. Com a decisão liminar, agora elas estão permeáveis a decisões de cunho político.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

Fora da curva

A atitude do ministro do STF Ricardo Lewandowski, ao permitir nomeações políticas nas estatais, mostra sem nenhum constrangimento como a Corte se envolve em interesses políticos. Não deveria!

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

Tribunais de Contas

Mandato

Se a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 16/2019 pretende colocar um fim no mandato vitalício dos ministros do STF, estabelecendo um mandato de 8 anos, vedada a sua recondução, nada mais justo que o mesmo critério seja estendido aos Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios de São Paulo e do Rio de Janeiro. Assim, tornariam mais aceitáveis casos como o ocorrido recentemente no Estado do Pará e que deixou rastro de indignação.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

*

Inação

Mulher de Helder Barbalho é aprovada pela Assembleia do Pará para cargo vitalício de conselheira do Tribunal de Contas com holerite de R$ 35 mil (Estado, 15/3). Acerca da nomeação de mulheres de ministros e governadores para cargos nos tribunais de contas, causa espécie a inação de órgãos do Judiciário ou do Ministério Público, uma vez que essas nomeações colidem com princípios como o da impessoalidade e imparcialidade no trato da coisa pública. Seria, igualmente, um dever dos partidos políticos questionarem no STF a constitucionalidade dessas indicações, já que a função dos tribunais de contas é justamente fiscalizar e julgar a probidade das despesas governamentais. Está fora de dúvida que esse tipo de indicação deveria ser vetado, pois pessoas ligadas por laços conjugais ou familiares ao político em análise não têm, obviamente, a necessária isenção.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Governo Lula

Festa na China

A viagem dos 200 empresários para a China me lembra a primeira festa com cofres públicos do governo Lula, em 2005, no seu primeiro mandato, só que naquele ano o destino era o Japão. Foram cerca de 200 supostos empresários, entre eles alguns que eu conhecia, como um promotor de churrascarias e sua esposa. Foi uma festa. O voo com mordomias, diárias pagas em hotéis de luxo e fizeram turismo, tudo à custa dos cofres públicos. Foi a primeira festa com o dinheiro do povo realizada pelo PT logo após a posse alegando a mesma ladainha: a busca de investimentos. A história se repete. O País está acéfalo, Lula passeando pelo mundo, fazendo turismo com Janja, e nós, pobres contribuintes, pagando as mordomias. Não sei quando um dia isso vai parar.

Jose Rubens de Macedo Soares

joserubens@jrmacedoadv.com.br

São Paulo

*

CRIATIVIDADE NA ALIMENTAÇÃO

Os companheiros no governo Lula têm se esmerado em criar novas ideias e apresentar alternativas. Temos surpresas dia após dia. Tenho uma sugestão. Os preços do arroz, do feijão e dos ovos aumentaram tremendamente este ano. O preço do prato feito mais do que dobrou. É um problema seríssimo que afeta todas as regiões do País. Para algumas autoridades, inflação é um brinquedo, mas para os trabalhadores e suas famílias, arroz, feijão e ovos são uma questão vital. Aquilo que nos discursos se chama de “segurança alimentar”. Assim, que tal usar a sua criatividade para sugerir ao povo uma alternativa igualmente nutritiva e mais barata para substituir os elementos principais de sua dieta, cujo custo já não está cabendo em seu orçamento?

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

POPULISMO BARATO

Agora a novidade do governo são as passagens baratas a R$ 200 para os funcionários públicos, aposentados, pensionistas e estudantes com Fies; só falta, para complementar, os felizes viajantes comerem picanha durante o voo. Populismo barato é isso mesmo.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DESCONTO EM PASSAGENS

Espero que o Programa Voa Brasil não seja igual àquele que concede desconto de 50% nas viagens rodoviárias para aposentados. De São João del Rei (MG) para São Paulo só existe uma empresa, por exemplo, que coloca à disposição quatro horários diariamente, mas só de ônibus executivo e leito. E o desconto de 50% para o aposentado só é válido no ônibus convencional, que só possui um horário por semana.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

*

PARCIALIDADE NOS JULGAMENTOS

O ex-juiz Sergio Moro liderou investigação da Operação Lava Jato e mandou prender muita gente graúda e depois foi acusado de parcialidade nos julgamentos. Caso Cristiano Zanin, advogado de Lula na Lava Jato, seja indicado para o Supremo Tribunal Federal, como será sua postura em relação ao presidente da República? Certamente ele será faccioso, iníquo e sectário, e somente o Senado poderá impedir tal despautério.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CRIME POLÍTICO

Num Estado em que vários governadores e prefeitos já foram presos por corrupção, como também coronéis da Polícia Militar, e numa cidade em que 25% de sua área é dominada por milicianos ou traficantes, é improvável que a polícia estadual investigue e prenda o mandante de um crime politico em que uma vereadora que combatia esses bandidos foi assassinada. Marielle Franco era um obstáculo para conhecidas e poderosas familícias.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

DEMONSTRAÇÃO DE FORÇA

Os acontecimentos de 8/1/2023, pela forma e motivação até agora conhecidas, foram encarados mais por seu aspecto político-partidário: os vencedores das últimas eleições exigiram vingança. Então vieram as prisões em massa. Aí começam os problemas: mesmo com tantas imagens, difícil é a mais correta identificação de responsáveis por suas respectivas condutas. Ocorre que, com acusados presos, exige-se oferecimento de denúncias rapidamente sob pena de soltura dos investigados/acusados. Com a vingança exigida por parte dos donos do poder, eventual soltura de grande número dos detidos em flagrante que tiveram suas prisões convertidas em preventivas em audiências de custódia em que os juízes de primeiro grau nada podiam decidir, mas só o ministro Alexandre de Moraes, contrariaria muitos interesses. Mostrar força naquele momento parece que foi entendido como vital. Assim, as denúncias foram oferecidas sem o tempo hábil para uma investigação mais detalhada. Tivessem os processos dos envolvidos nos atos de vandalismo sido enviados ao foro competente em primeiro grau, mesmo se não mantidos presos, o órgão acusador teria melhores condições para ofertar denúncias mais consistentes e com maior chance de resultados mais efetivos.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

EDITORIAL

Perfeitos e precisos o título do editorial Prisão não é ato discricionário de juiz (11/3, A3) e seu subtítulo: “Ao soltar presas do 8 de janeiro por ocasião do Dia da Mulher, Moraes deixa claro que não havia base legal para mantê-las na cadeia. Prisão decorre da lei, e não da vontade do juiz”.

Helio Teixeira Pinto

helio.teixeira.pinto@gmail.com

Rio de Janeiro

*

GUERRA HÍBRIDA

Manifestações de violência coletiva tornam-se amiúdes e intensas. Estendem-se dos atos de 8 de Janeiro aos conflitos atuais no Estado do Rio Grande do Norte, ao lado das incursões da polícia do Rio de Janeiro na periferia, de que nunca se conhecem bem os objetivos e resultados. Estes últimos, aliás, inexistem, porque a tal “guerra do tráfico” aparenta se distanciar mais do fim do que a guerra da Ucrânia. O quadro verificado no Brasil segue em processo de franco acirramento. Até porque, como observa o editorial Denúncias genéricas, um velho e grave problema (15/3, A3), a capacidade de investigação do Estado é ineficiente, caracterizada por responsabilizações simplistas. Nessa toada, convém notar que a confluência de tais manifestações pode assumir feição de guerra híbrida, fenômeno politicamente manipulável que tende a escapar da capacidade das forças de repressão oficiais.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS

O governo Lula acena com a volta das discussões acerca da legalização das drogas. Aplaudamos. Já passou da hora de tratarmos dessa questão. Em cidades europeias, como Roma, Florença e Amsterdã, vende-se, em lojas legalizadas e que recolhem impostos, a maconha recreativa e nenhum desastre ocorreu por lá. Chega de hipocrisias e batalhas perdidas que mais não fazem que gerar riquezas ilícitas para bandidos e más polícias, além de um contingente imenso de inocentes mortos e feridos. As leis proibitivas impedem as cracolândias? Impedem o uso dos entorpecentes? Nunca impediram ou sequer inibiram. Mas os palanques se enchem de interessados interesseiros em busca não de soluções para essa questão, mas dos holofotes e das sinecuras propícias à manutenção de um criminoso status quo. Apoiemos a busca por verdadeiras soluções e não a manutenção dos mitos e dos dogmas pouco inteligentes e úteis.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

Quem não deve não teme! Queremos CPI do 8 de Janeiro! Queremos nomes de quem insuflou o povo!

Rachel Salomão

familia.salomao@uol.com.br

São Paulo

*

REFÉM DO CONGRESSO

Só o fato de o presidente Lula e seus fiéis bajuladores serem contra a CPI dos atos antidemocráticos e de vandalismo completo nas dependências dos Três Poderes, do 8 de Janeiro em Brasília, já dá o tom de quanto eles são reféns do Congresso nestes primeiros meses de governo.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

*

ANEL VIÁRIO

Depois de muitas idas e vindas e obras paralisadas, finalmente o último trecho do Rodoanel, o Norte, de 44 km de extensão, foi leiloado pelo governo de São Paulo na terça-feira, 14/3. O vencedor que terá garantia 31 anos de concessão é a Via Appia FIP, que deve concluir a obra com trecho de São Paulo, Guarulhos e Arujá em 2026 e investimentos estimados de R$ 3,4 bilhões. Pelos cálculos do governo estadual, hoje sob a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), esse trecho após sua conclusão deve tirar da Marginal do Tietê 30 mil caminhões e 54 mil automóveis. Esse importante anel viário foi idealizado e iniciado em 1998, pelo ex-governador já falecido Mario Covas.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

RODOANEL

O Rodoanel é uma das maiores vergonhas de todos os tempos, criada no governo tucano, que ficou 28 anos no poder. Eivado de denúncias de desvio de dinheiro e superfaturamento, nunca recebeu o devido cuidado e independência do Ministério Público de São Paulo, sempre inerte, ineficiente e ineficaz na defesa da sociedade.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

NOVA SEDE DO GOVERNO

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, irá conseguir o que muitos governos tentaram, que é a troca da sede do governo de São Paulo para onde era no passado. Tomara que as forças retrógradas não consigam atrapalhar. O centro de São Paulo, na região da Praça Princesa Isabel, Barão de Limeira, merece ser utilizado. A região tem toda a estrutura. Parabéns. Que a ala podre do poder não tenha força. Tarcísio de Freitas tem uma postura de empreendedor. Que bom. São Paulo merecia enfim.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

DESCABIDA MUDANÇA DE NOME

Nestes novos tempos de cancelamentos e perseguições por atos do passado e do presente mundo afora, Brasil incluso, a única explicação possível para a surpreendente e descabida mudança de nome da futura estação Paulo Freire, na expansão da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, na Avenida Educador Paulo Freire, para bandeirante Fernão Dias, é porque o Metrô é uma empresa estatal, agora sob o governo do bolsonarista Tarcísio de Freitas. Como se sabe, Paulo Freire é reconhecido mundialmente por sua competência e tido como “o patrono da educação” do País, enquanto Fernão Dias Paes Leme é conhecido como o destemido “caçador de esmeraldas” e responsável pela escravização de indígenas no século 17. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo