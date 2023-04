Relações exteriores

A visita de Lavrov

Depois que o presidente Lula fez a declaração inacreditável de que a Ucrânia, país agredido pela Rússia, também seria responsável pela guerra no seu território, chegou ontem ao Brasil o chanceler russo, Serguei Lavrov, para combinar o preço desse apoio. Vamos comprar fertilizantes baratinhos? Ou receber gás com desconto? Só uma cabeça tacanha pode se achar tão esperta nesta circunstância. Estamos voltando ao nosso papel de pária internacional.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

O que o move?

Realismo, pragmatismo ou ideologia, o que move o presidente Lula a também responsabilizar a Ucrânia pela guerra que adveio de sua invasão pela Rússia? Em outras palavras, Lula se move pela verdadeira convicção, pela conveniência de uma falsidade interesseira e pragmática ou, ainda, por uma ideologia de esquerda que, historicamente, só verificou e confirmou o fracasso, a inexequibilidade e os interesses pessoais de ditadores e déspotas?

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Solidariedade

Espero que a comunidade ucraniana do Brasil e o povo ucraniano em sua pátria recebam minha solidariedade neste momento difícil e triste de agressão à integridade de sua terra natal, minha admiração pela coragem e defesa valorosa que os ucranianos têm sustentado e minha esperança de que o conflito termine logo, com a completa expulsão do inimigo invasor e sua punição por seus hediondos crimes de guerra. Esses sentimentos são também da maioria dos brasileiros, povo pacífico e solidário, que recebe de braços e corações abertos quem busca refúgio em nossa terra. Manifesto, assim, total discordância das lamentáveis palavras de nosso presidente sobre esta guerra injusta. Elas expressam sua opinião pessoal, não a da maioria do povo brasileiro, que ele deveria representar enquanto estiver no cargo que ocupa. Força à Ucrânia!

Márcia Barros Scaranello

marciascaranello@uol.com.br

São Paulo

*

Diplomacia inconveniente

Faz quase 80 anos que Taiwan se declarou independente da China comunista. Contestar isso agora, como fez Lula durante visita à China, é o mesmo que apoiar o que a Rússia está fazendo na Ucrânia a pretexto de anexar territórios que já não fazem parte da União Soviética há muito tempo. Seria melhor que Lula ficasse quieto, em vez de apoiar invasões que inexoravelmente podem se transformar numa nova guerra, carnificina que ceifa milhares de vidas.

Ricardo D. de Campos Salles

dauntsalles@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

*

Recursos públicos

O Brasil dos privilegiados

Judiciário autoriza pagamento de penduricalho de R$ 1 bi a juízes federais (Estado, 17/4, A6). Surreal. É no mínimo estranho autoridades que deveriam se pautar pela justiça usarem seu poder para se beneficiarem injustamente num país onde a fome é endêmica. Realmente, para alguns o dinheiro público só serve para beneficiar uns poucos privilegiados. Falta absoluta de cidadania.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

Home office

Modelo em discussão

Sobre a matéria Superada a pandemia, empresas começam a questionar home office (Estado, 15/4, B16), importantes os critérios de avaliação listados para a escolha do melhor modelo de trabalho pelas empresas. A natureza da atividade, a estrutura necessária para o desenvolvimento dela, os aspectos culturais, o trabalho em equipe, o segmento de mercado de atuação, os riscos. Senti falta de um olhar para a caótica infraestrutura de transporte (e segurança) de São Paulo. Num dia de pane no metrô, por exemplo, pessoas podem levar até 6 horas no trajeto casa-trabalho – o que também não é incomum em dias normais. E quem não é usuário do transporte público não fica atrás, especialmente em dias de chuva, quando semáforos e alagamentos tornam os deslocamentos impossíveis. Isso tudo compromete a produtividade e a satisfação no trabalho. E há ainda que considerar o impacto desses deslocamentos no meio ambiente – uma empresa ambientalmente responsável deve realizar um estudo desse impacto. Num momento em que a responsabilidade social e ambiental está em pauta, vale a pena expandir os horizontes dessas análises.

Ana Cristina Lessa Simões

anacris.114422@gmail.com

São Paulo

*

MAIS LENHA NA FOGUEIRA

Não é de agora que Lula da Silva se candidata a pacificador de conflitos internacionais. Tentou no passado com a questão Palestina-Israel e agora faz o mesmo com China-Taiwan e Rússia-Ucrânia. Entretanto, as opiniões que emite em relação às particularidades de cada uma dessas situações não são nada pacificadoras. Em 2010 declarou ser inaceitável a expansão dos assentamentos judaicos em territórios ocupados, o que causou mal-estar em Israel, na época. Agora, afirma sem mais nem menos que “Taiwan é parte inseparável do território chinês” e atribui à Ucrânia a risível responsabilidade por ter começado a guerra. Pacificador deve sugerir soluções. Além de não sugerir nada, Lula joga ainda mais lenha na fogueira em temas espinhosos de difícil solução. Sugestão: o presidente poderia tentar pacificar primeiro o Brasil para, depois, se tiver sucesso, tentar carreira internacional.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

PACIFICADOR DO MUNDO

O presidente Lula está se superando pelo lado negativo, está difícil de se elogiar: ele, invés de trabalhar para o Brasil, resolveu ser o pacificador do mundo. Uma figura indigesta para a comunidade internacional, cantando de galo em outros terreiros, vai se expondo ao ridículo e provocando os EUA. O que ganhamos nós? A farra continua, gastando o dinheiro público com uma comitiva imensa, se mostrando para o mundo e inflando seu superego. A culinária nos ensina que camarão com chuchu é um prato delicioso. Lula com chuchu, uma possibilidade que, cada vez mais, se torna indigesta. Já chuchu sozinho pode ser a solução.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

MUNDO DEMOCRÁTICO

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu início ao julgamento dos chamados atos antidemocráticos de 8 de Janeiro, enquanto Lula da Silva retorna da China, um país que é um primor de liberdade, e recebe, em Brasília, Sergey Lavrov, homem-forte da Rússia, outro país onde a democracia impera. O Brasil só tem a perder se afastando do mundo ocidental capitalista e democrático.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

LULA 3

Não alimentava grandes esperanças com a volta de Lula. Escolhi-o por exclusão, não podia deixar que aquele que jamais deveria ter sido presidente permanecesse com seu projeto de destruição de tudo de valor que ainda nos restava. Mas esse Lula, que voltou prometendo equilíbrio e uma condução serena e pacífica para o País, vem se revelando pior do que podia imaginar. Agora, bajula perigosos autocratas, dá uma banana para os que primeiro saudaram seu retorno, já colocou a velha companheirada em cargos para os quais jamais deveriam nem ser cogitados e, para piorar, dificulta a vida dos que teimam em manter um mínimo de bom senso nas questões fundamentais para que o Brasil não seja levado ao desastre total. Lula 3 está assustando não apenas o mercado, mas um enorme contingente da população com capacidade de avaliar suas atitudes. Quem dera ouvisse os que ainda estão ao seu lado e que também não devem concordar com suas atitudes e com as escolhas que tem feito. Desse jeito, em 2026 teremos a volta dos radicais de ultradireita ao poder. Deus nos livre desse triste destino.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

FLUENTE DE ‘LULÊS’

Quem é fluente em lulês não precisa saber inglês. Nem para descolar uma boquinha. Esta aí o tal Jorge Viana, o maior exemplo (Sem saber inglês, Jorge Viana muda estatuto da Apex para ficar no cargo, 15/4, A15).

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

CARGO DE ALTA RESPONSABILIDADE

Não sou do ramo, mas imagino que a Agência de Promoção de Exportações do Brasil (Apex-Brasil) seja de máxima importância para o desenvolvimento de nossas exportações num mundo globalizado, altamente competitivo, onde as questões são resolvidas depois de grandes debates e diálogos. Ora, debates e diálogos são feitos através de palavras e, se elas primarem pela clareza, pela concisão e por sempre transmitirem a ideia firme do orador, representarão os melhores interesses do Brasil, não esquecendo jamais a imprescindibilidade do saber. Essas qualidades são exercidas em qualquer idioma (não nos esqueçamos que já tivemos um presidente que fez uma conferência na Academia Francesa, totalmente na língua local, e foi aplaudido de pé). Mas o nosso português, indiscutivelmente belo, é pouco conhecido neste mundo complicado e não habilita ninguém a exercer funções no exterior. Felizmente, tenho conhecimento de jovens preparando-se para suas carreiras já fluentes em três idiomas ou mais. É relevante notar que o presidente nomeado da Apex, sr. Jorge Viana, foi governador do Acre e senador pelo mesmo Estado quando devotou grande fidelidade ao nosso “inigualável” presidente Lula, o que não o credencia para exercer cargos de alta responsabilidade no comércio exterior, em que parte importante dos interesses do Brasil precisam ser tratados com responsabilidade e eficiência. Ainda mais sendo monoglota. São fatos assim que fizeram o Brasil andar para trás nos últimos 20 anos.

Affonso Maria Lima Morel

affonso.m.morel@hotmail.com

São Paulo

*

GASTOS COM PESSOAL

Do jeito que estamos indo, não haverá dinheiro para sustentar os gastos com pessoal no Brasil. Logo após a imprensa divulgar que oficiais-generais chegaram a ganhar cerca de R$ 100 mil por mês no desgoverno Jair Bolsonaro, chegou a vez (mais uma vez) de o Judiciário fazer sua parte. Conforme manchete de primeira página, juízes terão um penduricalho salarial que poderá custar até R$ 1 bilhão (Estado, 17/4, A6). Coisa extinta há 17 anos, redescoberta e aprovada por decisão monocrática de um ministro do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Tenho muito dó dos beneficiados. Ganham tão pouco!

Éllis A. Oliveira

elliscnh@hotmail.com

Cunha

*

CONTROLE DE GASTO RACIONAL

O governo federal terá de enviar, ainda este mês, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), uma espécie de prévia do Orçamento da União. Segundo o Ministério do Planejamento, os números serão de assustar, uma vez que levará em conta o teto de gastos e não o novo arcabouço fiscal, que sequer foi apreciado pelas duas casas legislativas. O teto de gastos, regra que limitou os gastos públicos e criada na gestão Michel Temer, mostrou-se ineficaz e inexequível. Embora tenha sido criada por meio de Proposta de Emenda à Constituição (PEC), todos os governos encontraram, por meios de outras emendas à Constituição, explodir o teto e gastar bem mais do que regra, de fato, permitiria. Além disso, ela foi muito mal formulada. Pressionou as despesas e receitas, impondo restrições orçamentárias inimagináveis. Todos somos favoráveis ao controle de gasto, mas que ele seja minimamente racional. A reforma tributária e o novo arcabouço fiscal serão, de fato, as duas únicas alternativas possíveis para termos previsibilidade e racionalidade em relação ao que entra e ao que sai do Tesouro.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

CONTA DE LUZ

Em seu artigo Os ‘gatos’ e sua conta de luz (16/4, B2), Celso Ming aborda mais uma maneira de sermos todos tungados por empresários aliados a autoridades e congressistas de ocasião. Apesar de ser um golpe, que é seu termo correto, o denominado jabuti vem sendo aplicado há muito tempo, principalmente no setor de energia elétrica. Mas apresenta uma novidade, pelo menos para mim. Os “gatos” do poste não oneram só as distribuidoras, pois boa parte dos prejuízos vêm nas nossas contas de energia. Aqueles que agora produzem energia, através das placas fotovoltaicas ou eólicas, são vítimas de outro jabuti inserido na legislação por um político, a pedido de um empresário, ambos desonestos, que é a autorização para nos cobrar, pasmem, taxa de utilização de suas redes. É um absurdo, o particular aplica um capital para instalar as fotovoltaicas, por exemplo, e economiza uma energia que gastaria, devolvendo-a, ou mais, para a rede, recebendo uma compensação de acordo com norma da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Ora, isso não tem nenhuma lógica. Seu excedente entra na rede de sua propriedade, e essa energia a concessionária irá vender adiante para outro consumidor, com o valor que incluirá o adicional dos gatos e dos roubos. E o infeliz que lhe entregou essa “nova energia” ainda paga pelo uso da rede da sua propriedade? Talvez tivesse alguma lógica se a concessionária lhe pagasse pela energia elétrica que produziu, a um preço determinado por ele. É mais um assalto ao consumidor. Cumpre acrescer que, com as disponibilidades de energia solar e outras de que este país dispõe, poderíamos já estar muito mais avançados na produção de energias limpas, usando o potencial existente nos imóveis localizados em áreas ensolaradas, por todo o nosso território. Mas a roubalheira patrocinada pelos jabutis não permite. O correto seria o governo incentivar todos a instalar placas fotovoltaicas e turbinas eólicas em seus imóveis, aumentando a geração de energia elétrica exponencialmente.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

GOVERNO DE IMPROVISO

O País está indo à deriva. É preciso promover debates que estejam conectados à realidade da população. As discussões que tomam conta das pautas não têm a menor relevância. Muitas pessoas e o Congresso estão preocupados com lacração, quem tem mais seguidores, quem foi cancelado, etc., pautas que em nada ajudam o Brasil a sair do buraco. Enquanto isso, o Marco do Saneamento e a violência nas escolas vão caindo no esquecimento. Assim constroem uma narrativa mentirosa que engana os pagadores da conta. Para quem olha de fora percebe-se que no andar de cima o mar está para peixe e, no andar de baixo, o contribuinte está se afogando. Já trabalhamos quase cinco meses e nada de importante foi votado, ou seja, vivemos um governo de improviso. Até quando?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

CRÍTICA À OPOSIÇÃO

No editorial PT, a verdadeira oposição ao governo (16/4, A3), enfim pude ver uma crítica à oposição, que insiste em convocar ministros de Estado com o propósito, até aqui, apenas de atrair seus seguidores mais radicalizados em redes sociais. Infelizmente isso toma tempo dos ministros, que poderiam empregar seu valioso tempo em outras demandas.

Adailton Alves Barbosa

adailton888@yahoo.com.br

Itú

*

SALA DE AULA

Como bem salientou o Estadão, é preciso reforçar o vínculo e o valor de estar em sala de aula. Depois de anos de um governo que exaltou a violência e as armas e demonizou escolas, professores e informação, é urgente desmontar essa bomba.

Maria Ísis Meirelles Monteiro de Barros

misismb@hotmail.com

Santa Rita do Passa Quatro

*

PROGRAMADA MÉDICO DE FAMÍLIA

Até há pouco tempo tínhamos em SP o Programa Médico de Família, em que colaboradores do setor da saúde visitavam habitualmente as famílias para acompanhar e orientar sobre os cuidados com a saúde e a execução dos tratamentos indicados pelos médicos. Parece-me que esse programa foi descontinuado apesar da grande aceitação pelo público. Por que esse tipo de assistência não poderia ser retomado, contendo ainda conselhos aos pais de como monitorar e proteger os filhos de conteúdos impróprios nas redes sociais? Acho que seria mais eficaz do que colocar pessoas armadas dentro das escolas.

Sergio Massara

smassara@gmail.com

São Paulo

*

DEPRESSÃO NA ADOLESCÊNCIA

Excelente o artigo de Rosely Sayão A ansiedade e a depressão presentes (16/4, A19). Em meio às suas considerações e orientações, só faltou acrescentar que a homeopatia tem apresentado excelentes resultados nesses casos, e que, portanto, o acompanhamento simultâneo de um médico homeopata certamente ajudaria muito a essas crianças e seus pais.

João Manuel Maio

clinicamaio@terra.com.br

São José dos Campos