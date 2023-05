Dallagnol cassado

A mesma medida

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma decisão arriscada cassando o mandato do deputado Deltan Dallagnol. Não é possível que tenhamos dois pesos e duas medidas naquela corte. Portanto, sugiro que os políticos brasileiros, daqui para a frente, coloquem suas barbas de molho, ou, então, vai parecer o que muitos acham: que houve perseguição no caso de Dallagnol.

Pedro Sergio Ronco

Ribeirão Bonito

Vingança

Deltan Dallagnol, deputado federal mais votado no Paraná, um dos responsáveis por desvendar o maior esquema de corrupção da história do País, teve o mandato cassado por tentar fraudar a Lei da Ficha Limpa. O Congresso Nacional está repleto de “picaretas” envolvidos em falcatruas, e não são importunados pelo TSE. A cassação de Dallagnol é o início da vingança do “honesto” Lula da Silva. O próximo é Sergio Moro. Para delírio dos aloprados.

José A. Muller

Avaré

Ato violento

A cassação do mandato de Dallagnol é mais um ato violento contra quem se insurge contra a corrupção, e vai afastar ainda mais do interesse pela militância política pessoas honradas. Foi uma noite triste neste lindo país de frágil democracia.

Celso Luís Gagliardo

Americana

Audácia

Que sirva de lição e fique claro que todos aqueles que tiverem a audácia de combater a corrupção neste país acabarão – eles, e não os corruptos – condenados, como criminosos. “De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto” (Rui Barbosa).

Bernardo Szyflinger

São Paulo

Deltan Dallagnol

“Eles pensam que a maré vai, mas nunca volta”, já dizia o poeta. A lei do retorno é implacável. Alvíssaras!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Itapeva

Anistia a partidos

O PT e a moral eleitoral

Interessante saber que quem pediu a cassação do deputado Deltan Dallagnol foram PT, PCdoB, PV e PMN. Vingativos. Ah, mas o PT também votou a favor da anistia dos crimes eleitorais dos partidos políticos, o que é amoral.

Tania Tavares

São Paulo

Vergonha

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados perdeu uma excelente oportunidade de mostrar que respeita o Estado Democrático de Direito ao não rejeitar liminarmente a admissibilidade constitucional da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) de anistia a todos os partidos que descumpriram a lei na eleição de 2022 – em relação a cotas de sexo e raça, bem como quaisquer irregularidades anteriores. E por que rejeitar? Porque Constituições são elaboradas sob a égide da justiça e da moral, portanto uma anistia imoral como esta atenta contra a Constituição. A exceção fica com o Partido Novo e o PSOL, além de alguns poucos parlamentares de outros partidos, que se recusaram a compactuar com essa vergonha. Como querem os senhores que os respeitemos, bem como as leis votadas por V. Exas.?

Carlos Ayrton Biasetto

São Paulo

Criminalização da política

Ao aprovar na CCJ a PEC da Anistia, os políticos brasileiros assumem que são eles mesmos os responsáveis pela criminalização da política, e com esta PEC eles garantem que o crime compensa.

Arnaldo Mandel

São Paulo

Carro popular

Populismo

Será que o governo Lula 3 vai seguir o exemplo de Itamar Franco e optar por reiniciar a produção do Fusca, que nos anos 90 custava apenas US$ 7 mil? Ou será que vai seguir a abordagem de Emerson Fittipaldi, que considerou os carros populares como aqueles de US$ 30 mil, e abrir um financiamento para tornar esses veículos mais acessíveis? Parece que a estratégia atual é adotar medidas populistas.

Reinner Carlos de Oliveira

Araçatuba

SAÚDE FISCAL

A existência de punição em caso de descumprimento das metas fiscais é o mínimo que a Câmara e o Senado devem exigir. Não é nada razoável que o presidente da República possa descumprir metas fiscais, explodir o endividamento público e, ainda assim, não sofrer nenhum tipo de penalidade. A responsabilidade fiscal é item determinante para a volta do crescimento econômico, geração de emprego, aumento da renda e redução dos juros. Tudo o que vier de forma diferente, frouxa, flexível e inexequível aumentará as dúvidas em torno da sustentabilidade da dívida e da capacidade de pagamento do Brasil. A Câmara dos Deputados, na condição de casa iniciadora, tem enorme responsabilidade no desenho de um arcabouço fiscal que, de fato, dê confiança e previsibilidade.

Willian Martins

Guararema

VOTAÇÃO DA REGRA

Lula não precisa enquadrar o PT para evitar racha na votação da regra fiscal. Já deu cargos e até “comprou” com o orçamento secreto outros vendáveis. A sociedade está de olho nessa aprovação do jeito que o governo quer: poder gastar sem nenhuma punição. Muitas são as críticas a este governo que vestiu uma roupa de cordeiro e se revelou um grande lobo mau. Sacrifica os que trabalham aqui e pagam as contas dos seus passeios e dá nosso dinheiro a países falidos devido à má gestão. Assim como o cidadão percebe todas as manobras, resta saber o que pensam aqueles que foram eleitos para mudar este país. A cada quatro anos tudo pode mudar.

Izabel Avallone

São Paulo

A CASSAÇÃO DE DELTAN DALLAGNOL

“Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção”, disse Deltan Dallagnol, com propriedade, após ter o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A corrupção venceu e vai seguir seu caminho de destruição da Nação. Vivam os soltos da Lava Jato! E Sergio Moro que se cuide.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

AOS AMIGOS, TUDO

Desta vez o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foi longe demais. Sob a batuta do Supremo Tribunal Federal (STF), o TSE cassa o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol, um dos mais preparados para um bom e correto exercício do seu mandato. Eleito regularmente pelo povo, perde o mandato a pedido do “rei”, enquanto bandidos corruptos confessos e outros calhordas são soltos e têm os processos anulados. E la nave va. Para não dizer mais: as cortes supremas têm julgado aplicando a lei do “para os amigos, tudo; para os inimigos, a lei”. Deus salve nosso Brasil!

Walter Rosa de Oliveira

São Paulo

DOIS PESOS

O Brasil continua inovando: aqui, o xerife é cassado e o bandido é eleito.

Sergio Cortez

São Paulo

DESCRENÇA

A Operação Lava Jato deu orgulho, alento e esperança a muita gente no Brasil. É revoltante assistir ao que está ocorrendo com Deltan Dallagnol e outros que ousaram combater a corrupção dos poderosos. Fica muito difícil de acreditar num futuro melhor para o nosso país.

Marcos Lefevre

Curitiba

EDUARDO CUNHA

Eduardo Cunha já voltou ao ambiente político do Congresso. Conclusão: o juiz que condenou os corruptos foi suspeito enquanto os corruptos condenados voltaram e são líderes parlamentares. Essa é a realidade brasileira. Triste futuro, o nosso!

Luiz Frid

São Paulo

SEM PUNIÇÃO

Realmente o ministro Aloizio Mercadante tem razão, nenhum político que participou da farra da corrupção da Lava Jato foi punido.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

VELHOS POLÍTICOS

Enquanto o País ficar à mercê desses velhos políticos, nunca iremos para a frente.

Freddy Grandke

São Paulo

TAXA DE JUROS ARGENTINA

O Banco Central da República Argentina anunciou o aumento da taxa de juros de 91% para 97% como medida para conter a inflação de 108,8% ao ano. A medida é parte de um pacote idealizado pelo ministro da Economia, Sergio Massa, nomeado em 2022 pelo presidente Alberto Fernández, com o objetivo de conter a inflação sem causar desemprego e queda do crescimento econômico. Não, isso não é fake news, tampouco um pesadelo bizarro e absurdo. É a realidade calamitosa argentina que precisa ser tomada como exemplo pela linha dura do PT que insiste em desmoralizar o Banco Central do Brasil, cuja atuação tem sido fundamental para conter a inflação que, como se vê na Argentina e já vimos no Brasil, destrói o valor do dinheiro e a vida dos mais pobres. Ainda bem que o Banco Central brasileiro é independente e faz frente brilhante à pressão aventureira do governo. O Brasil não pode virar uma Argentina.

Luciano Harary

São Paulo

VELHA ECONOMIA SUL-AMERICANA

O Estadão noticiou que a Argentina elevou a taxa de juros a 97% ao ano. Com uma inflação anual de 108,8%, a taxa de juros é negativa. Quando os governos aumentam a liquidez em excesso na economia, como fizeram os Estados Unidos e a União Europeia, e mantêm a taxa de juros a zero e até mesmo negativas, segundo os arautos da nova economia, a finalidade é a de fazer que, com a rápida circulação dos meios de pagamento, a produção cresça e com ela o PIB. Dessa forma afasta-se a crise econômica, aumentam os empregos e a situação fiscal se estabiliza, com a diminuição dos gastos públicos. Essa é a teoria. No Brasil, o presidente aumenta os gastos públicos e, como consequência, aumenta a quantidade de moeda em circulação, que não é dirigida à produção. Se a taxa de juros for baixa ou negativa, a consequência é inflação e não o crescimento do PIB. É a velha economia sul-americana. Pobre Argentina.

Charles Alexander Forbes

São Paulo

PAI GENEROSO E COMPLACENTE

Governo prepara corte no tributo de carros (16/5, B5). Novamente vemos o governo federal agindo como um pai generoso e complacente, sem aparentemente sequer exigir em troca qualquer compromisso da indústria automotiva nacional referente a aumento da produtividade, inovação e competitividade internacional. A continuação do obsoleto e fracassado modelo de concessão de subsídios, isenções e crédito fácil só irá prolongar essa situação de atraso evidente da nossa indústria, gerando lucros artificiais apenas para uma pequena parcela de beneficiados, em detrimento dos consumidores nacionais e do erário público. Onde está a preocupação com a população brasileira, que possivelmente irá sentir o já anunciado e festejado corte de tributos sob a forma de menor gasto em outras áreas sensíveis do cada vez mais comprometido orçamento público? Quem em Brasília está vendo o lado dos consumidores, que continuarão a pagar um preço excessivamente elevado por veículos que provavelmente nem despertariam grande interesse nos grandes mercados internacionais? Infelizmente, temos a continuação de uma tragédia anunciada. E viva o Dia da Indústria, em 25 de maio.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

CARRO POPULAR

Lula tem razão. O carro popular brasileiro, segundo ele, custando R$ 90 mil, realmente é caro para ser popular. Na China o carro popular elétrico, Wuling NanoEV, da GM, sai de fábrica com ar-condicionado, quadro de instrumentos digital, sistema de áudio simples, vidros elétricos, airbag para o motorista, controle de estabilidade, sensor de estacionamento com autonomia de 305 km, e é vendido por cerca de R$ 17 mil (US$ 3,2 mil). Será que um dia teremos no Brasil o NanoEV por R$ 17 mil?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

‘CARRO DO LULA’

Quando você compra um carro você quer o máximo de acessórios e itens de série. Se você for comprar o “carro do Lula”, o raciocínio tem que ser ao contrário. Quanto menos, mais o carro vai ganhar o selo de “carro do Lula”. Ao chegar numa concessionária você faz o “L” e, pronto, o vendedor já sabe da sua preferência. Esqueça, logo de cara, vidros elétricos, retrovisor rebatível, botão de partida, airbag do carona, ar-condicionado, sensor de chuva, freio a disco, câmbio automático. Teto solar pode ser uma opção, nesse caso o carro vem sem teto – versão CST, numa homenagem ao MST. Quer mais? Quer dizer, quer menos? Câmera de ré, nem pensar; bancos reclináveis, esquece; freio ABS, só se for ABS de abraços; e você precisa ficar atento porque não existe aviso de quantidade de combustível, você que se vire para descobrir. Finalmente, mas não menos importante, você precisa saber que o carro não vai para a direita de jeito nenhum, aliás, esse é o principal item de fábrica. Para trás não tem problema, anda que é uma beleza.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

HOMENAGEM AOS POPULARES

Bem que o governo e as montadoras podiam fazer uma homenagem aos famosos e populares Fusquinha e Uno Mille, que tanta alegria e utilidade deram aos usuários. Volta, vai, acho que todos vão gostar e com certeza vai ser um sucesso.

Jaime E. Sanches

São Paulo

REAJUSTE ABUSIVO

Tenho 66 anos e pelo segundo ano consecutivo meu plano de saúde, SulAmérica, teve um reajuste abusivo, agora foi de 24,73%. Quando o governo ou os senhores deputados olharão para esse tema? Acho que nunca, pois eles não precisam se preocupar em pagar um plano, nós que pagamos o deles.

Sylvio Ferreira

São Paulo

NOVA FASE

Tudo tem a primeira vez. E, pela primeira vez, eu envelheci. A sensação é estranha, mas estou deixando a vida me levar. Ainda não fui ao geriatra. Mas, quando for necessário o tratamento geriátrico, espero encontrar apoio dos familiares, dos amigos, do governo e da sociedade. E do plano de saúde também. Todos têm que compreender essa nova fase.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo

IPTU SEM RETORNO

A missivista Elisabeth Migliavacca (Fórum dos Leitores, 15/5, A4) reclama, e com razão, da destruição de casas para dar lugar a prédios de “apertamentos”. Mais adiante, na mesma edição do jornal, fico sabendo que as pessoas estão desistindo de ter a casa própria. Elementar, meu caro, diria o famoso detetive. Uma pessoa se sacrifica, trabalha, se priva de tantas coisas, faz economia para ter sua casa e não pagar aluguel. Doce ilusão, mesmo a casa sendo sua o governo cobra o IPTU, que é um aluguel muito caro, por algo que já é seu e você já pagou justamente para não ter que pagar quando não puder mais trabalhar. O governo aumenta esse confisco sempre que precisa de dinheiro, e não oferece nada em troca. Não temos segurança, as árvores das calçadas não são tratadas nem podadas nas épocas certas, e quando morrem (as árvores morrem em pé) caem sobre carros, na fiação elétrica, nas casas, causando prejuízos materiais e até mortes, sem que o governo indenize as vítimas.

Maria Gilka

OFENSAS HOMOFÓBICAS

Um dado curioso é o deplorável episódio de ofensas homofóbicas na partida entre São Paulo e Corinthians ter sido protagonizado por torcedores de um clube pressionado, há poucos dias, a demitir um treinador sob acusação de violência sexual acontecida há mais de 30 anos. Cabe realçar que a referida pressão foi embalada por movimento do time de futebol feminino corintiano, nomeado “Respeitem as Minas”, e contou com o incentivo do treinador Arthur Elias. Não seria o caso de o movimento se pronunciar também agora, de forma igualmente crítica e contundente, com relação ao comportamento homofóbico de torcedores do clube no domingo, 14/5?

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro