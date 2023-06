Educação básica

Alicerce forte

A primeira vez que ouvi dizer que a educação era a chave para o desenvolvimento do Brasil foi na “campanha da vassourinha”, em 1960. Passados 63 anos, nada mudou. O tema retorna nas campanhas eleitorais ou quando sai o resultado do Pisa para alunos de 15 anos em testes de leitura, matemática e ciências. Em 2018, o último que teve os resultados divulgados para 79 países, ocupamos o 66º lugar, atrás de Chile, Uruguai, México e Costa Rica, e nos três primeiros lugares, não por acaso, estavam China, Cingapura e Estônia – esta a campeã digital mundial, onde só não se fazem casamento e funeral por via digital. É sabido que o vetor essencial para os resultados alcançados foi a atenção à educação básica, que principalmente nos países asiáticos é realizada sob programas decenais estratégicos e com metas assumidas como prioridade formal por governo e sociedade. Os impactos decorrentes disso em qualidade de vida e produtividade podem ser percebidos nos valores, obtidos pelos três países líderes, de renda per capita em dólares e sua evolução, considerando o período 2000 a 2021, comparados com os do Brasil, que foram de US$ 3.727 a US$ 7.507 no período: China (US$ 959 a US$ 12.556); Cingapura (US$ 23.852 a US$ 72.794); e Estônia (US$ 4.070 a US$ 27.944). Como se percebe, as rendas evoluíram, respectivamente, 13 vezes, 3 vezes e 7 vezes, enquanto a do Brasil, apenas 2 vezes. Como não ocorreu nenhum fenômeno excepcional no período sobre esses países, o único diferencial que explica essa imensa diferença foi a maior produtividade obtida pela maior qualificação das pessoas em razão da melhor educação oferecida à população. Essa narrativa talvez responda à pergunta retórica e de má-fé feita pelo presidente do Brasil em evento recente, sobre a disparada da China sobre o Brasil. Logo ele que, nos anos de governo de seu partido, resolveu começar o edifício pelo telhado, privilegiando demagogicamente a abertura de cursos superiores, e não pelo alicerce, que é o ensino básico, como determina a lógica.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

São Carlos

Febre maculosa

Olhar pós-pandêmico

Nos últimos dez anos, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, houve 2.006 casos de febre maculosa e 695 mortes pela doença. A taxa de letalidade foi de 34,6%. Há uma grande concentração de casos e de vítimas fatais nos Estados do Sudeste, onde neste ano já foram confirmados 53 casos e 8 mortes, com taxa de letalidade de 15%. Durante muito tempo, os casos esparsos e isolados não repercutiam tanto na imprensa e no público. Mas, nos últimos dias, a grande concentração de vítimas em Campinas chamou a atenção nacional para um problema grave de saúde pública, e nosso rigoroso olhar pós-pandêmico vai cobrar uma solução para enfrentar esta doença.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

Jair Bolsonaro

Às vésperas do julgamento

O ex-presidente Bolsonaro não tem motivo algum para temer a justiça. Dilma Rousseff foi impichada da Presidência da República e hoje representa o Brasil na presidência de uma grande instituição financeira internacional. Lula foi julgado, condenado e preso, teve o julgamento anulado e hoje preside a República. Na remota hipótese de Bolsonaro ser julgado e condenado, ficar inelegível ou preso, isso tudo se reverte facilmente, o Brasil tem um longo e tenebroso histórico de impunidade política, não será diferente com o mito imbrochável.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Poder Judiciário

Venda de parte das férias

A benesse concedida especialmente para juízes e que custou ao erário mais de R$ 3,5 bilhões nos últimos seis anos é claramente inconstitucional, como apontou o Estadão no editorial As lucrativas férias dos juízes (16/6, A9). Agora, é preciso descobrir qual seria o órgão do Poder Judiciário com coragem para declarar essa inconstitucionalidade.

Eduardo Ricca

São Paulo

Excesso de descanso

Sobre o editorial que trata dos 60 dias de férias dos juízes e da possibilidade de venda de parte dessas férias, devem ser lembrados, ainda, os 30 ou 40 dias de recesso no fim e começo do ano, além das diversas pontes sempre que há um feriado no meio da semana.

Ricardo Rogerio Valdibia

São Paulo

AS MESMAS SOLUÇÕES ANTIQUADAS

Infelizmente, pouco ou nada se falou no artigo Indústria forte, País forte (16/6, A4) em termos de exigir o aumento da produtividade, inovação e melhora da competitividade da indústria. A União Europeia cedeu dinheiro público a suas indústrias, mas estabeleceu metas e limites claros. Isso é completamente diferente do que está sendo vendido por aqui como justificativa para despejar ainda mais do cada vez mais escasso dinheiro público em setores ineficientes, com os resultados de sempre. O Brasil parece, portanto, completamente perdido em termos de política industrial condizente com a realidade do mundo atual e o novo governo, sem aparentar compreender essa nova realidade, parece ter escolhido oferecer apenas as mesmas soluções antiquadas, dispendiosas e inúteis. Assim sendo, provavelmente a chamada “neoindustrialização” virá sob a forma de um Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em que o governo garantirá ainda maiores isenções, incentivos e proteção para a cambaleante indústria nacional, destinando ainda mais recursos do Banco das Nações de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para setores escolhidos a dedo, isso tudo para uma suposta “inserção internacional qualificada”, o que quer que isso signifique.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

IMPACTO FISCAL

O custo fiscal da recente concessão de incentivos à indústria automotiva deveria ser medido pelo seu efeito líquido na arrecadação e não pelo seu custo bruto, isto é, deveria ser abatido deste o efeito na arrecadação do aumento das vendas em relação a um período de referência. Com essa ótica, o citado “incentivo” passaria a ser um “catalisador” para induzir uma retomada, mesmo que parcial, dos volumes históricos pré-pandemia produzidos pela indústria. Nesse contexto, é importante ressaltar que o relevante aumento dos preços dos produtos dessa indústria, em relação ao período pré-pandemia, foi mais afetado pela sua reestruturação em função de um patamar mais reduzido de negócios que pelo efeito da desestruturação das cadeias de produção. Na falta desse ajuste estrutural a única opção seria fechar as portas, como aliás foi feito pela Ford. Resulta dessa avaliação que, na medida em que forem dadas as condições para a indústria elevar a utilização de sua capacidade ociosa, ela tenderia a ajustar seus preços de forma correspondente. É por esse motivo que a avaliação do impacto fiscal desse programa deveria ser pelo seu efeito líquido, induzindo um efeito multiplicador aos recursos inicialmente disponíveis, comparativamente ao efeito muito limitado da abordagem fiscal atual.

Elie R. Levy

São Paulo

ROBIN HOOD AO CONTRÁRIO

A partir de setembro, a alíquota sobre o litro do combustível vai subir a R$ 0,11, cerca de um terço da alíquota cheia. Com isso, a equipe econômica pretende arrecadar R$ 2 bilhões em novas receitas. Ao ler que essa receita vai cobrir os descontos dos veículos ditos populares eu me pergunto se não há uma injustiça social “embutida” nessa medida economia, um Robin Hood ao contrário, tira dos pobres (diesel mais caro é inflação) para dar para os ricos. Uma vergonha para um governo de socialista.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

QUE CAMINHO TOMAR

A indústria brasileira de carros vive um momento de grande complexidade sobre qual caminho tomar, se o veículo híbrido movido a etanol ou elétrico. Aqui no Brasil, em um evento na Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), tais discussões foram ambas defendidas por representantes de várias marcas fabricadas aqui entre nós. Ao final do encontro desse setor industrial, ficou a percepção de que nesse jogo global o Brasil terá importância fundamental no futuro do ramo industrial locomotivo.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

ERA DA PETROQUÍMICA

A era da petroquímica se iniciou no Brasil em 1969 pela iniciativa de empresas privadas, o grupo Soares Sampaio, que controlava a Refinaria e Exploração de Petróleo União, em Capuava, com apoio dos grupos Ultra e Moreira Salles, e posterior participação da Petroquisa, e não pelo Estado, como diz a Coluna do Broadcast (15/6, B16). Em 1969 foi lançada a pedra fundamental, e em 1972 teve início a produção de eteno e outros derivados, criando-se assim a primeira central petroquímica do País, controlada pela Unipar do grupo Soares Sampaio. Até então existia produção de polietileno e outros produtos a partir de etanol de cana, do PVC a partir do carvão, de alguns produtos obtidos nas refinarias de petróleo, outros a partir do carvão, e ainda por processos químicos, como era o caso do fenol. Esse início da era da petroquímica está bem documentado numa edição da revista Química e Derivados, da Editora Abril, da qual na época eu era diretor. Só em 1973 a Petroquímica União passou a ser controlada pela Petroquisa, se tornando estatal. Depois, durante o governo militar, a empresa e as outras duas centrais petroquímicas criadas posteriormente, na Bahia e no Rio Grande do Sul, foram desdobradas em várias unidades e privatizadas.

Mario Ernesto Humberg

São Paulo

OPORTUNIDADE DO HIDROGÊNIO VERDE

O nosso país tem todas as condições necessárias para se tornar uma superpotência verde, podendo se tornar um líder mundial nesse quesito. É de conhecimento global que o hidrogênio verde, futuramente, será a energia mais limpa para o planeta. Potências já olham para o Brasil como o celeiro dessa fonte energética que não polui como os atuais combustíveis disponíveis. Aliás, segundo estudos avançados, esse novo mercado trará trilhões de dólares nas próximas três décadas. Vamos torcer pelo nosso país para que agarre com “unhas e dentes” essa alvíssara oportunidade, pois sabemos que Deus é brasileiro.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

LULA E BOLSONARO

O presidente Lula da Silva está copiando as várias ruindades do governo Jair Bolsonaro, como escolher para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) alguém com quem possa tomar uma tubaína, fazer live e usar a televisão estatal para a sua divulgação, escolher para a Procuradoria-Geral da República (PGR) candidato fora da lista dos três mais votados pela categoria, culpar outros para os erros do governo (Bolsonaro, o STF; Lula, o presidente do Banco Central). E assim caminha a mediocridade.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

VITIMIZAÇÃO

O Brasil precisa garantir que o ex-capitão Jair Messias Bolsonaro jamais consiga retornar ao comando do País. Nesse sentido, é fundamental para isso não o prender, embora motivos estejam sobrando. Então, torná-lo inelegível é o melhor caminho para garantir que isso não aconteça. Vejam o caso do atual presidente Lula, que comandou o maior esquema de corrupção no País. Foi julgado condenado, em todas as instâncias, e preso. Então vitimizado, saiu da cadeia e se elegeu novamente presidente da República do Brasil.

Abel Pires Rodrigues

Rio de Janeiro

NOMEAÇÃO DE ZANIN

Em nome de milhões de brasileiros, agradecemos ao sr. J. R. Guzzo pelo artigo ’Nomeação’ de advogado é escândalo em dose dupla (15/6, A9). Essa é minha convicção. Que Deus ilumine seus pensamentos. Parabéns ao Estadão também, dando voz livre a opiniões convictas e lúcidas, como as do sr. Guzzo.

Cesar Eduardo Jacob

São Paulo

HERANÇA BENDITA PARA O PT

J. R. Guzzo foi cirúrgico na sua análise sobre a escolha de Zanin para o STF. Lula está se lixando para o que pensa a sociedade, fala e faz o que dá na sua telha. Ele quer deixar uma herança bendita para o PT, mas maldita paro Brasil. O que deixa boa parte dos brasileiros indignados é a posição da grande imprensa que nada faz de útil para pressionar, investigar e encolher o cabresto do nosso Fidel Castro tupiniquim.

José Roberto Iglesias

São Paulo

ENSINO FUNDAMENTAL

Os leitores assíduos do Estadão certamente já notaram que, entra governo e sai governo, os políticos não pensam no futuro do País, e só se preocupam em fazer política, pensando somente em seus futuros. Há exceções, evidentemente. Por exemplo, não falam na péssima situação do nosso ensino fundamental, um dos mais atrasados entre os países adiantados. Se o governo Lula não iniciar a reforma do nosso sistema de ensino investindo massivamente, e os próximos governos não derem continuidade ao plano nos próximos 30 anos, o País será um país subdesenvolvido.

Toshio Icizuca

Piracicaba

GERAÇÃO NEM-NEM

Geração nem-nem – grupo de jovens que nem estudam nem trabalham – é o assunto do editorial de 13/6 (Estado, A3), merecedor de necessárias e urgentes reflexões. No momento em que a sociedade brasileira procura caminhos seguros para superar crônicos problemas nacionais e colocar o País nos trilhos, é preciso incluir no debate a expressiva parcela da juventude fora da sala de aula e do mercado de trabalho, desalentada e desiludida. Acertadamente, o editorial vai além dos lamentos e anuncia claramente que “há caminhos para que o País se livre, de uma vez por todas, da indecência de entregar boa parte de sua juventude à desesperança, comprometendo seu próprio futuro”. Reconhece o potencial existente para o encontro do País com um futuro mais auspicioso e menos desigual. Para que isso aconteça, o governo federal e os governos subnacionais, de forma colaborativa e articulada, direcionem o foco para o essencial e fundamental do cuidado com a pessoa humana, sua dignidade e bem comum, como estabelece nossa Carta Magna. Poderemos assistir então ao encontro dos propósitos individuais e coletivos e à retomada da capacidade de sonhar e realizar.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

PAIS E FILHOS

A matéria Pais se envolvem cada vez mais na vida dos filhos na faculdade (12/6, A12) passa a ideia de um vácuo entre pais e filhos, relações em que não existe a confiança e respeito pela personalidade do jovem. Provavelmente não são resilientes os adultos, pela ausência nessas famílias do enfrentamento de problemas reais. Os pais acabam por gerar conflitos e insegurança aos filhos, bem como a seu entorno, que também perde com isso.

Maria Lucia Ruhnke Jorge

Piracicaba

CAMBISTAS

Conforme noticiado, enquanto milhares de pessoas, sobretudo adolescentes, se aglomeravam desde as primeiras horas da manhã nas filas para adquirir ingressos para as aguardadas apresentações da cantora americana Taylor Swift em São Paulo e no Rio de Janeiro, quem deu um verdadeiro e condenável show de desrespeito e caradurismo foram os famigerados cambistas – praga difícil de ser extinta –, que ameaçaram as pessoas, furaram a fila e levaram grande parte dos bilhetes nas barbas da polícia. Vergonha!

J. S. Decol

São Paulo

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Parece que na próxima eleição para prefeito de São Paulo estaremos, de novo, condenados a escolher o menor pior. E somos apenas a mais importante cidade do Brasil. Que sina, a nossa!

Frid Luiz

São Paulo

SONHO DE VALSA

Antigamente eu sonhava, agora nem durmo mais, e tenho mais um motivo para continuar acordado, o tradicional Sonho de Valsa não é mais um chocolate, agora vamos comer um “biscoito wafer”. Ele foi reclassificado para pagar menos impostos, e deverá custar menos para o nosso bolso. Sonho de Valsa é que interessa, o resto não tem pressa.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo