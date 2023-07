Estado de SP

Buraco na estrada

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) recebeu da Secretaria de Agricultura paulista um relatório sobre graves irregularidades no programa Melhor Caminho, conforme informou o Estadão (17/7, A6). Segundo consta, as peripécias são dos governos João Dória e Rodrigo Garcia. O relatório concluiu que há um buraco no programa de construção de estradas rurais entre 2021 e 2022: foram pagos mais de R$ 200 milhões, mas não houve fiscalização nem finalização dos serviços contratados e, em alguns casos, as obras nem foram iniciadas. São, ao todo, 420 obras paralisadas, canceladas ou não iniciadas, que representam 2,4 mil km abandonados. Afinal, quanto mais pensamos contar com políticos honestos, mais somos enganados. Lamentável!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

Programa Desenrola

Novos rolos à frente

Quem deve até R$ 100 vai ter esse valor abonado pelo banco credor, e, em seguida, terá novamente seu nome limpo – pasmem – para poder fazer empréstimos. Qual o poder econômico de alguém que devia R$ 100?

Antônio José G. Marques

São Paulo

Planos de saúde

Modelo esgotado

Achei realista e oportuno o artigo ‘Os planos de saúde estão mortos. Vivam os planos!’ (Estado, 17/7, A4). O atual modelo de saúde suplementar está esgotado, moribundo, sem chances de sobrevivência. Ainda se insiste na narrativa de que os planos deveriam investir na prevenção e no bem-estar, mas, ora, isso não funciona se não há incentivo financeiro que mexa no bolso do beneficiário. Não precisa inventar nada, basta ver, por exemplo, como a indústria de seguros tradicional funciona e há muito tempo. Pagam menor preço no seguro aqueles que aplicam medidas proativas e preventivas contra a ocorrência de sinistros. Também é pura verdade quando o artigo diz que “o quadro de executivos do setor, que circula horizontalmente de companhia em companhia, é despreparado para pensar sistemicamente”. Eu complemento: a moda dos acionistas de trazer offsiders para esta indústria só procrastina a capacidade de resolução definitiva do modelo. Nada contra esses talentos, mas nesta indústria é preciso ter experiência em campo para entender o que funciona e o que não. Não é como vender produtos financeiros ou geladeiras. Por fim, o artigo descreve a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como “frágil, burocrática e cartorial, que não se propõe a fazer os devidos enfrentamentos e apoiar as mudanças sistêmicas do setor”. Talvez os sanitaristas residentes desejem que o modelo privado não prospere, ao invés de tê-lo como parceiro num modelo complementar. Por felicidade, na mesma edição a coluna do advogado Antonio Penteado Mendonça (Planos de saúde: o problema é maior, 17/7, B19) também aborda o tema e de forma assertiva menciona que a Lei 9.656/98 é muito ruim, completamente remendada desde sua promulgação e não permite a convergência dos interesses das operadoras e dos consumidores. Quem sabe agora, que “a água está batendo no bumbum” das operadoras, as coisas mudam?

Valter Hime

São Paulo

Artigo de luxo

Quando alguém ou alguma empresa lesa ou procura lesar as operadoras de saúde, isso é chamado de fraude. Gostaria de saber qual nome se dá quando a operadora aumenta a mensalidade em 30% e ainda, descaradamente, não atualiza os valores de reembolso. Uma das recentes reportagens do Estadão sobre os problemas na saúde suplementar dizia que, se nada for feito, plano de saúde vai virar artigo de luxo. Ninguém fará nada para evitar mais esta vergonha nacional?

Shirley Schreier

São Paulo

Inteligência artificial

A voz de Elis

Agradeço a lucidez do colunista Leonêncio Nossa em Falsos brilhantes querem calar Elis Regina (Estado, 15/7). A história é o que foi e a sociedade precisa perder o sentimento de cão vira-lata que só late para o vizinho. Fui, sou e sempre serei fã da inesquecível Pimentinha, que, assim como a Kombi, faz parte da memória afetiva do povo brasileiro. Sugiro ao Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar) usar seus recursos para outras causas que não esta.

Márcio Marcelo Pascholati

São Paulo

SUPERSALÁRIOS

Não é nenhuma novidade que os supersalários dos servidores públicos custem, ao ano, cerca de R$ 3,9 bilhões aos cofres públicos da União, Estados e municípios (Estado, 17/7, B1). Na verdade, esse descalabro não garante que os serviços públicos tenham a mesma eficiência e rapidez do “inchaço” dos supersalários. Para tanto, basta ter como exemplo o Poder Judiciário, que com uma plêiade de penduricalhos consegue elevar seus proventos muito além do permitido pelo teto constitucional, ao passo que a prestação jurisdicional continua um “parto na montanha” aos jurisdicionados.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

SERVIDORES PÚBLICOS

A informação do Centro de Liderança Pública de que o Brasil tem 25,3 mil servidores públicos com supersalários acima do teto funcional de R$ 41,6 mil é emblemática da nossa atual situação de privilégios. Essa aberrante situação precisa ser urgentemente corrigida para que possamos voltar a ter um crescimento econômico correto, no sentido de continuarmos na luta pela construção da grande nação que tanto sonhamos e temos condições de ser, no mais curto tempo possível.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

DINHEIRO PÚBLICO

Há poucos meses divulgou-se que desembargadores do Tocantins receberam rendimentos entre R$ 200 mil a R$ 1 milhão. Procuradores federais, entre R$ 100 mil a R$ 400 mil. Um procurador de Justiça de Minas Gerais divulgou publicamente que era um “miserê” seu salário de R$ 24 mil. Agora, o Estadão publica as absurdas remunerações do Tribunal de Justiça de Goiás, de até R$ 170 mil, e, em alguns casos, de até R$ 400 mil. E o presidente daquele tribunal, com veemência, defendeu a permanência daqueles valores. Os Tribunais de Contas fingem que não sabem de nada e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não usa de suas prerrogativas para sustar esses absurdos. Parafraseando conhecido sociólogo: ou o Brasil acaba com as regalias do funcionalismo ou eles acabam com o Brasil!

Elias Nogueira Saade

São Paulo

GILMAR MENDES

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes resolveu agora tripudiar contra seus desafetos pessoais da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol e Sergio Moro (Estado, 15/7). Com sua conhecida postura política fico pensando se ele se esqueceu das atribuições de suas funções que constam na Constituição. Deveria se ater aos autos ou se candidatar a um cargo político. O STF virou ambiente político, e só tende a piorar com as escolhas dos últimos presidentes da República.

Luiz Frid

São Paulo

INTEGRIDADE DA JUSTIÇA

Resta pouca esperança à integridade ética da Justiça de um país que possui entre os nobres integrantes da Corte Suprema um ministro boquirroto que concorda em comparecer a um evento estudantil e emitir posicionamento político inconstitucional – é um dos presumíveis defensores da Carta Magna – comprometendo a tão acariciada, porém de tênue realidade, independência entre os Poderes da República. Custa à sociedade entender como um membro do órgão mais importante de seu Poder Judiciário, num arroubo nostálgico dos tempos de militante juvenil, resolve prestigiar pessoalmente uma reunião carregada de matiz ideológico, gerando uma crise que envergonha e desacredita seus pares. Oxalá haja algum tipo de desdobramento no sentido de evitar que tal lamentável episódio constitua mais um a ser abafado pela eclosão do próximo.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

DESDOBRAMENTOS DESAGRADÁVEIS

Um velho ditado diz que “tudo o que fizermos ou falarmos poderá ter desdobramentos desagradáveis”. PF investiga agressão a Moraes e família na Itália (Estado, 16/6, A7). Alexandre de Moraes está “colhendo o que plantou” ao agir com parcialidade. Adotou implacável perseguição, que pode ser justa, a Jair Bolsonaro, mas blinda, de forma injusta, os delitos praticados por Lula da Silva, posturas totalmente incompatíveis para um ministro da Suprema Corte. Certamente, os lamentáveis e injustificados episódios ocorridos no aeroporto internacional de Roma, se repetirão.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

LEGADO DE BOLSONARO

Que a afirmação do ministro do STF Luís Roberto Barroso de que “derrotamos o bolsonarismo” foi inapropriada e inoportuna, não resta dúvida. Entretanto, mesmo mal colocada, é preciso uma correção na frase de Barroso. Quem na verdade foi derrotado nas últimas eleições foi Jair Bolsonaro, pois o bolsonarismo, com tudo o que ele carrega de pior, persiste. Prova disso é o que aconteceu no aeroporto de Roma, em que um punhado de brasileiros eivados de ódio agrediu, gratuita e verbalmente, o ministro Alexandre de Moraes e sua família, e até fisicamente um de seus filhos. É esse o legado de um governo que, no lugar do respeito e do debate, fez e continua fazendo da truculência sua marca registrada. O bolsonarismo ainda precisa ser derrotado.

Luciano Harary

São Paulo

‘CERCADINHO DO STF’

Com as declarações bizarras, quase diárias, desses ministros do STF (Barroso, Mendes), logo “o cercadinho do Palácio do Planalto” do governo anterior terá um substituto à altura, o “cercadinho do STF”.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

INCENTIVOS ESTAPAFÚRDIOS

Em relação à matéria Depois dos carros, os eletrodomésticos (Estado, 14/7, B1), pergunto: até quando setores não inovadores ou não competitivos internacionalmente continuarão a ser beneficiados com nosso suado e cada vez mais escasso dinheiro público? Se as decisões importantes da área econômica são tomadas assim, por que o governo ainda perde tempo prometendo, a uma população cada vez mais desesperançada, que uma reforma tributária realmente poderá mudar o País para melhor? Infelizmente, este é o governo que temos hoje, em que incentivos estapafúrdios a carros populares, a eletrodomésticos (e sabe-se lá mais o que no futuro) correm o risco de encontrar cada vez menos consumidores com renda para adquiri-los, ou até para fazê-los funcionar. Quanto à indústria brasileira, aparentemente continua em marcha resoluta rumo ao inevitável declínio. Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

PLANOS DE SAÚDE

Primeiro, foi o incentivo para a compra de carros; agora, Lula da Silva quer a redução do IPI nos eletrodomésticos. A seguir virão os incentivos para eletroportáteis, eletroeletrônicos, vestiário infantil, artigos esportivos e fraldas descartáveis. Quando Lula da Silva sugerir à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que reveja e controle o aumento abusivo dos planos de saúde, me avisem, por favor.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

PROGRAMA DESENROLA

Bonita a preocupação do governo pelos bancos: a cada real de dívida renegociada, um real para os bancos emprestarem e auferir benefícios. Não resolve a falta de capacidade de pagamento dos cidadãos, cuja renda é insuficiente e ficará ainda mais comprometida. Para isso precisaria haver desenvolvimento, empregos e aumento nos ganhos. Mas certamente aliviará a situação para os bancos. Até porque a inadimplência em seus balanços será bem reduzida até que os mesmos devedores se tornem inadimplentes das novas parcelas com juros e correção embutidos.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

CRESCIMENTO POPULACIONAL

Além dos importantes e relevantes motivos descritos na matéria Os brasileiros não querem mais ter filhos? (16/7, C6), li recentemente, na publicação do CRA-SP (edição ano 46, n.º 407), matéria sobre maternidade dentro das empresas, com dados que merecem muita atenção: “Com o receio de ficar fora do mercado, muitas mulheres adiam ou mesmo desistem da ideia de se tornarem mães. E, dentre as profissionais que optam por ter filho, após dois anos, metade das profissionais que saíram em licença maternidade, são demitidas, maior parte sem justa causa” (baseado em estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV) realizado em 2017, com 247 mil mulheres, entre 25 e 35 anos). “Entre os motivos para a dispensa das profissionais ao se tornarem mães, está a crença de que elas não servem mais para o trabalho. E esse preconceito ronda também aquelas que pretendem, um dia, realizar o desejo da maternidade. Nos processos seletivos, baseado em pesquisa da Vagas, é muito comum que elas tenham que responder a perguntas constrangedoras se eram mães ou se tinham planos. Todos sabemos sobre a tendência desse decrescente crescimento populacional e seu reflexo na nossa pirâmide etária, e os impactos negativos à economia e ao consumo futuro de bens e serviços. Alguma ação deve ser feita pra reverter essa situação, como vemos em alguns países.

Martha Cajado

São Paulo

CONSTRUÇÃO NAVAL

Me entristeço muito ao ler comentários como o de Celso Ming em Defunto sem atestado de óbito (Estado, 14/7, B2) sobre o “esburacado sistema de construção naval”, porque são verdadeiros. Pouco ou nada sobrou dos grandes estaleiros de construção naval onde eu trabalhei durante 35 anos da minha carreira, participando desde 1978 do estupendo esforço de levantar praticamente do zero a capacitação brasileira para projetar e construir plataformas de petróleo, com padrão de qualidade internacional. Mas, infelizmente, foi também com alto custo e baixa eficiência. Salvo uma ou outra, as plataformas projetadas e construídas aqui custaram mais caro que as feitas no exterior e demoraram muito mais para entrar em operação, o que acabou levando as petroleiras atuando aqui a levar esses empreendimentos para o Oriente. Um desastre para milhares de trabalhadores brasileiros altamente qualificados e uma enorme perda, para o País, da custosa qualificação técnica deles. Na minha opinião, jogamos fora o bebê junto com a água do banho. E atrevo-me a dizer, com a autoridade de quem viu e participou de muitos desses projetos de grande porte, que quem matou a nascente indústria naval brasileira foram a nossa pesada burocracia estatal e o sindicalismo pelego, ambos causando demoras e altos custos. Se outros quiserem comentar sobre esse desastre, que não se esqueçam também de apontar as causas. Ou, então, como diria Plínio, o velho: “Ne supra crepidam sutor iudicaret” (sapateiro, não vá além do sapato).

Alfredo Franz Keppler Neto

Santos

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES

Tarcísio altera intervenções de Doria no palácio (16/7, A8). Realmente mudar a cor de alguns ambientes é de suma importância para resolver os problemas sociais de São Paulo. Mesmo porque empenhar R$ 11,45 milhões do orçamento, importância módica, em nada pesará no orçamento de nenhum dos autores de ideia tão brilhante.

Vera Bertolucci

São Paulo

ELIS REGINA E MARIA RITA

Falsos brilhantes querem calar Elis Regina (15/7), artigo de Leonencio Nossa, abre um debate de “responsa” sobre artigo de Eugenio Bucci (Estado, 13/7 A6) a respeito do comercial da Volkswagen, que criou, por meio da inteligência artificial, um dueto entre Elis Regina e a filha Maria Rita, cantando a inesquecível música Como Nossos Pais, de Belchior. Ambos merecem ser lidos.

Jane Araújo

Brasília