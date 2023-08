Sistema financeiro

Juros e rotativo do cartão

As instituições financeiras atribuem ao parcelamento sem juros pelo comércio a razão de cobrarem mais de 400% ao ano de juros sobre o rotativo do cartão de crédito, mas oferecem aos seus correntistas a opção de pagar seus boletos no vencimento pelo cartão de crédito, obviamente sem juros, até o primeiro vencimento do cartão. Essa prática desvirtua o uso do cartão de crédito, ao ser oferecido como meio de postergar o pagamento de obrigações financeiras vencidas dos correntistas ao mesmo tempo que os empurra para a inadimplência no pagamento da conta do cartão de crédito. Como primeira providência do Banco Central, esta prática dos bancos de “mandar fazer o que querem e de não fazer o que fazem” deveria ser proibida.

Elie R.Levy

São Paulo

PAC 3

Erros do passado

Sobre o editorial A volta dos que não foram (Estado, 15/8, A3), muito pouco se pode esperar de um governo que teima em cometer os mesmos erros crassos de antes na condução da economia. Tenho a impressão de que, possivelmente, não seja o caso de burrice ou incompetência, mas sim uma espécie de pensamento mágico que justifica destinar os escassos recursos públicos aos setores pouco produtivos, pouco inovadores e pouco competitivos de sempre, ou então para custear projetos caros e inúteis, que pouco ou nada auxiliarão o real desenvolvimento do País, sempre esperando inutilmente que desta vez seja diferente. Em países mais desenvolvidos há projetos concretos e coerentes com vistas ao desenvolvimento de curto, médio e longo prazos, acompanhados de instituições fortes e democráticas capazes de modificar e até frear eventuais ações deletérias aos interesses nacionais. Até quando assistiremos à Nação caminhar célere para a ruína certa? Tristes trópicos.

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

Polarização

Segurança pública

Sobre a matéria Lula agora se arrisca a falar de segurança pública (Estado, 16/8, C6 e C7), reza a Carta Magna que a segurança pública continua atribuição dos Estados e municípios, podendo ser compartilhada com a União. Cabe ao governador da entidade federativa designar o seu principal gestor, que é o secretário estadual de Segurança Pública. Em caso de dificuldades na sua administração, poderá solicitar auxílio à União. Trata-se de respeito recíproco que deve haver entre os chefes dos Poderes Executivos federal, estadual e municipal.

Luiz Felipe Schittini

Rio de Janeiro

Frente Sul-Sudeste

Arrecadação e educação

Talvez o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, possa ter se esquecido de estudar um pouco a história do Brasil. Claro, as redistribuições de recursos têm de ser rediscutidas – a última vez foi em 1988. Mas, com certeza, uma coalizão entre as Regiões Sul e Sudeste não é a solução. Como pode a união entre Estados do Norte e do Nordeste ter recebido R$ 123 bilhões a mais do que efetivamente arrecadaram em impostos desde 2019, e nada ter mudado por lá? Norte e Nordeste recebem os maiores repasses, mas falta compreender por que esses valores gigantescos não mudam o cenário dessas regiões. É bem mais profunda a situação. Zema deveria cobrar seus colegas deputados e senadores que cuidam da verba pública do Nordeste e do Norte, e não reivindicar direitos. Do contrário, infelizmente teremos mais pessoas deixando suas cidades para irem para os centros econômicos quando, na verdade, todo mundo quer produzir no lugar onde nasceu. Maílson da Nóbrega deu uma aula sobre isso na entrevista para o Estadão esta semana (‘Educação faria mais pela Região Nordeste do que arrecadação’, 16/8, A10), talvez Zema possa convidar seus colegas para a lerem.

Fabio Habner R. de Siqueira

São Paulo

Governo Lula

Espelho, espelho meu!

A notícia de que o presidente Lula pretende gastar R$ 200 milhões a mais em 2024 para melhorar a imagem do seu governo nas redes sociais lembra a rainha má e madrasta de Branca de Neve, que, em frente ao espelho, gritava: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu?”.

Walter Rosa de Oliveira

São Paulo

APROVAÇÃO DO GOVERNO

A recente pesquisa Genial/Quaest mostrando que cresceu a aprovação ao governo Lula da Silva – agora 60% aprovam e 35% desaprovam – parece que vai na contramão dos fatos. Não estou duvidando do instituto de pesquisa, mas será que não houve aí um apagão, no mínimo, da amostra da população pesquisada? Não pode ter índices de aprovação crescentes um governo a cada dia mais desgovernado; que não tem um programa mínimo para o País; que vive de arroubos do presidente da República; que num dia ataca o agronegócio, no outro o Banco Central; que se alia a ditadores e se afasta de democracias; que num dia cria subsídios para beneficiar a indústria automobilística e, no outro, quer desmatamento zero na Amazônia, mas vê com bons olhos a exploração de petróleo na referida bacia; que rifa seus próprios ministros numa verdadeira roleta-russa para atender aos anseios do Centrão; que navega sem GPS num país dividido e fraturado. Não há coerência nisso. Ou então é melhor relaxar e assumir que, além de votar mal, também avaliamos mal. E aí não resta mais nada, a não ser aguardar passivamente. Dias piores virão.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

CRESCIMENTO ANÊMICO

O novo governo está completamente perdido na área econômica e, aparentemente, prefere olhar apenas para os seus índices de (ainda relativa) popularidade. Isso explica por que o PAC foi lançado com estardalhaço, antes mesmo de se ter estabelecida uma base sólida com o arcabouço fiscal necessário para sustentá-lo. Também inexiste um programa concreto e coerente de governo para o médio e longo prazo, o que prenuncia um grande esbanjamento dos poucos recursos públicos ainda disponíveis para auxiliar setores em geral pouco produtivos, inovadores e competitivos internacionalmente, ou que serão destinados a projetos caros e inúteis. Tudo leva a crer que teremos, portanto, os resultados de sempre, refletidos no anêmico crescimento econômico que nos acompanha há várias décadas. Até quando?

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

REUNIÃO DE CONSELHO

É no mínimo uma indecência os conselheiros de Itaipu receberem mais de R$ 30 mil para uma reunião mensal (Estado, 17/8, A6). País rico é assim.

Ariovaldo J. Geraissate

São Paulo

FILA POR OSSOS

Pelo que leio em algumas mensagens no Fórum dos Leitores, a impressão que tenho é que ainda há muita gente com saudade da fila nas portas dos açougues para ganhar um quilo de osso para fazer um caldo, ou quem sabe para comprar pé de frango. Se bem que, pensando bem, esses que reclamam do governo Lula provavelmente nunca passaram por dificuldades financeiras, que aliás ocorre com milhares de pessoas que só ganham o salário mínimo.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

PRETENSÕES POLÍTICAS DE BOLSONARO

Jair Bolsonaro foi eleito em 2018 não por seus méritos, mas principalmente pelos inquestionáveis escândalos que permearam as gestões petistas que o antecederam. Envolveu-se em polêmicas, brigou com a imprensa e com a Justiça, revelando falta de perfil para o cargo, perdendo enorme oportunidade de fazer história e pavimentar seu futuro político. Agora, para piorar, apura-se um esquema de movimentações milionárias, ao que tudo indica, fraudulentas, envolvendo seu nome, e jogando definitivamente uma pá de cal em suas pretensões políticas (Cid administrou R$ 2,3 milhões de Bolsonaro em sua conta, dizem relatórios, 16/8, A12).

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

CONTA DE MAURO CID

Até quando Bolsonaro vai alegar que não sabia de nada?

Robert Haller

São Paulo

HACKER DA ‘VAZA JATO’

Walter Delgatti, o famoso hacker que foi usado ilegalmente para destruir a Lava Jato, agora está destruindo com suas declarações o governo Bolsonaro. E agora, Jair?

Luiz Frid

São Paulo

INDULTO PRESIDENCIAL

O Brasil precisa aprender a se defender de seus governantes, porque não é possível o presidente da República usar instrumentos constitucionais para fomentar crimes contra a República. O hacker Walter Delgatti disse que o ex-presidente Bolsonaro ofereceu o indulto presidencial para estimular ações criminosas. Isso, só isso e mais nada, deveria ser suficiente para que Bolsonaro fosse preso e o Brasil, revisasse o instrumento do indulto presidencial para evitar seu uso como uma arma contra a Nação.

Mário Barilá Filho

São Paulo

ANISTIA DAS MULTAS DA COVID

O governador Tarcísio de Freitas, ao enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para isentar multas da pandemia beneficiando Bolsonaro, deu um tapa na cara dos familiares dos mortos por covid em São Paulo. Se Bolsonaro não estivesse na Presidência certamente não teríamos um número tão elevado de mortes. Ele sempre fez questão de minimizar a gravidade da pandemia. Agora, seu adulador dá razão aos crimes do capitão. Que tristeza! São Paulo não merecia isso.

Flávio Rodrigues

São Paulo

CULPA PELO APAGÃO

Em 2011, a então ministra-chefe da Casa Civil do governo Lula, Dilma Rousseff, ao tentar explicar o blecaute que deixou, na ocasião, 18 Estados total ou parcialmente às escuras por até quatro horas, justificou que o sistema era “suscetível a este tipo de problema” (o problema foi um curto-circuito) e não perdeu a oportunidade para criticar veementemente o racionamento que aconteceu em 2001, durante o governo FHC, chamando-o de barbeiragem. Após o apagão da última terça-feira, 16/8, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a primeira-dama, Janja da Silva, e deputados petistas não tardaram em responsabilizar a privatização da Eletrobras como sendo, em última análise, a causa principal desse evento. Esse é apenas um exemplo do pensamento estrutural petista: politizar todo e qualquer assunto e culpabilizar sempre os outros.

Luciano Harary

São Paulo

PRIVATIZAÇÃO DA ELETROBRAS

O apagão veio acompanhado do vergonhão que nos faz passar Janja ao declarar que a culpa do apagão é da privatização da Eletrobras. Com que conhecimento político e técnico essa senhora vem a público falar sobre o fato ocorrido? Que despreparo e incompetência explícita! Politizar uma falha técnica é muito ruim para o atual governo e para a imagem dela. Vergonha.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

SISTEMA ELÉTRICO INTERLIGADO

Num país de dimensões continentais como o Brasil, é absolutamente inaceitável que todo o sistema elétrico interligado apresente um nível de vulnerabilidade tal que sofra um blecaute de quase uma hora causado por um problema técnico (?) de sobrecarga de energia no Ceará, o que gerou profundo transtorno e prejuízos incalculáveis no comércio, na indústria, em hospitais e transporte público em geral, como se fosse um paiseco de quinta categoria. Será ainda muito pior se o resultado das apurações técnicas comprovar que houve sabotagem e alguma ligação com a privatização da Eletrobras em 2022. A ver...

J. S. Decol

São Paulo

ABASTECIMENTO GARANTIDO

Durante décadas, a luz, muitas vezes solitária, era o único consumidor de eletricidade de uma casa, e a maioria das residências nem eram abastecidas pelo insumo energético. Mas, com a chegada do rádio, aquecedor de água, cafeteira, geladeira, fogão, ventilador, condicionador de ar, televisão, computador e tudo o que hoje conhecemos e utilizamos, a realidade mudou. A eletricidade, outrora dispensável para muitos, tornou-se artigo de primeira necessidade. A cada ano precisamos mais do abastecimento elétrico. Sua falta cria problemas e prejuízos de toda ordem para as cidades, os negócios e até para o cidadão e sua família. Os apagões têm sido frequentes e sempre trazem prejuízos e até vitimas. Acontecem com frequência maior do que o aceitável. A montagem do sistema interligado, que permite o abastecimento das áreas críticas com energia vinda de pontos onde há excedente, infelizmente, tem o reverso da medalha e também promove o desligamento de todo o País. Em sistemas isolados, o problema seria apenas local ou no máximo regional. Precisamos de urgente solução para a fragilidade do sistema. E não esquecer que a cada dia precisamos de mais eletricidade e num futuro muito próximo a nossa frota de veículos que deixar de consumir petróleo poderá estar ter locomoção elétrica, mas para isso é preciso ter o abastecimento garantido.

Dirceu Cardoso Gonçalves

São Paulo

MINISTRO DE MINAS E ENERGIA

Parabenizo aos dois editoriais publicados nesta quinta-feira (17/8, A3): Um apagão de explicações e O show do ministro da Justiça. Transformar tudo em fatos políticos, em shows espetaculosos não contribui em nada além de fomentar o mesmo que vivemos nos últimos tempos. Do ministro de Minas e Energia, queremos explicações e não elocubrações possíveis; e do ministro da Justiça, comportamento condizente ao cargo.

Lucia Flaquer

São Paulo

CONSOLO ESPIRITUAL

País ganha, em média, 17 novos templos evangélicos por dia (Estado, 17/8, primeira página). Para abrir uma igreja evangélica bastam quatro paredes e uma porta, para as pessoas buscarem o que mais necessitam, que é serem ouvidas. As pessoas vão para as igrejas para compartilhar seus problemas e suas dificuldades e encontrar uma palavra de consolo espiritual, carismática, com uma linguagem acessível e acompanhada de um bom ensinamento bíblico.

Arcangelo Sforcin Filho

São Paulo