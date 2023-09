Judiciário

Julgamento do 8/1

Quanto tempo vai demorar para que seja apontada alguma anomalia ou inconsistência a motivar a invalidação do julgamento do 8 de Janeiro? A exemplo de casos ainda recentes, como a anulação da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva em processo tramitado em Curitiba, ou a anulação do acordo de leniência da Odebrecht em razão de um documento que constava, mas não constava no processo. Que importa, enfim, esse “vaivém” em um país pródigo em recursos públicos como o nosso?! O show deve continuar.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Vaga de Rosa Weber

De acordo com pesquisa do Datafolha sobre a nomeação de uma mulher para o STF, verifica-se que a grande maioria da população é a favor da nomeação feminina para a vaga de Rosa Weber. Simplesmente porque 47% se manifestaram favoráveis à indicação de uma mulher e, para 51%, o gênero da pessoa é indiferente. Nesses 51% se encontram pessoas que são favoráveis à indicação de uma mulher. Logo, temos uma maioria absoluta sobre a nomeação de uma jurista ou de uma advogada para o cargo. No mundo do Direito existem nomes capazes para a função.

Pedro do Coutto

copelli@gmail.com

São Paulo

*

Governo Lula

Alianças partidárias

Um país, o nosso, em que suplência para senador, sem qualquer ou nenhum voto, vê o mandato passar de pai para filho ou vice-versa, e no qual o sistema eleitoral não adota votação em lista ordenada, estará fadado a fufucar no fisiologismo. Proliferam alianças partidárias, em prática totalmente incoerente com discursos das partes. Aliás, o advento casuístico da reeleição ao Executivo só fez acentuar tão nocivo carreirismo.

Antonio Francisco da Silva

anfrasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

Dívida cubana

Cuba indica não poder pagar dívida atrasada com Brasil e governo Lula pode renegociar débitos (15/9). Faz-me rir. Alguém tinha dúvida disso? Se tinha, acredita também em Papai Noel?

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Forças Armadas

‘Memento mori’

Sobre o artigo Como soldado, é meu dever avisar (16/9, A6), do general Fernando José Sant’Ana Soares e Silva, chefe do Estado-Maior do Exército, entendo-o muito pertinente e, como bom leitor de História, relembro que ao menos em duas oportunidades o País precisou da prontidão militar, os governos de então não deram ouvidos a seus generais e as Forças Armadas não estavam equipadas à altura. A Guerra do Paraguai (1964-1870), quando Francisco Solano López nos invadiu por Mato Grosso e não fomos capazes de oferecer resistência senão à custa do sangue de Antonio João Ribeiro, que, liderando poucos soldados, enfrentou com bravura um exército inteiro até a morte. E a 2ª Guerra Mundial (1939-1945), quando submersíveis alemães atacaram navios mercantes brasileiros em nossa própria costa e novamente não existiam meios navais e aéreos suficientes para defesa, porém não nos coube outra atitude senão a declaração de guerra contra o Eixo. Assim, neste memento mori, o general nos lembra de nossas fragilidades diante de um mundo ainda muito instável. Que ouça quem tem ouvidos de ouvir, pois o general avisou: “Si vis pacem, para bellum”.

Marco Antonio Caffé

marco_caffe@hotmail.com

São Paulo

*

Guerra na Ucrânia

Dezenove meses

A guerra na Ucrânia está prestes a completar 19 meses sem esperança de cessamento das hostilidades que já custaram cerca de 200 mil vidas nos dois lados. Na verdade, assistiu-se a uma escalada lenta, porém constante, da intensidade dos ataques, com um número crescente de governos que, apesar de ainda não diretamente envolvidos, comprometem-se com ajudas e assessorias militares a ambos os oponentes, o que só faz aumentar a inquietação. Agita agora o cenário a misteriosa Coreia do Norte, ao declarar seu apoio à Rússia. Oxalá não se repita algo semelhante ao ocorrido na 1ª Guerra Mundial, quando acreditavam que no máximo em um semestre ela estaria concluída, embora tenha durado quatro anos, com milhões de mortos no seu inventário.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

O CALOTE DE CUBA

O presidente cubano Miguel Díaz-Canel, conforme esperado, disse ao presidente Lula – em viagem àquele país para o encontro do G-77 –, que não tem condições de pagar em espécie a dívida de cerca de R$ 2,7 bilhões (US$ 561 milhões) contraída junto ao governo brasileiro, por meio do BNDES, que financiou a construção do Porto de Mariel pela Odebrecht. O calote de Cuba, que há cinco anos deixou de honrar o empréstimo “de pai para filho”, deve ser resumido com o velho adágio popular: “Devo, não nego, pago quando (e se) puder”. Não causará surpresa alguma se o presidente Lula decidir dar um tapinha nas costas do “companheiro” comunista cubano e deixar a quitação da dívida para o Dia de São Nunca, em troca de alguns charutos e garrafas de rum. Vergonha!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CHAPÉU ALHEIO

O presidente Lula – que gosta de ser chamado de comunista – ouviu do “cumpadre” ditador Miguel Díaz-Canel que Cuba não tem condições de honrar o pagamento do singelo empréstimo autorizado por Lula em governos anteriores. Como resposta, Lula deu de ombros para a mora cubana e, certamente, oferecerá outro tanto para mostrar à comunidade internacional a grandeza de sua bondade. Afinal, dar “bom dia” com chapéu que não lhe pertence é fácil, o difícil é reescrever sua história pouco louvável.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

COBRANÇA

Tomara que tenhamos sucesso na cobrança do que Cuba nos deve. É preciso identificar quem autorizou esse empréstimo maldito e responsabilizá-lo.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

FORÇAS ARMADAS

A respeito do artigo Como soldado, é meu dever alertar (16/9, A6), evidentemente, o Brasil deve ser neutro em termos de trocas comerciais, mas, politicamente, deve ter viés claramente ocidental e democrático. E que o Exército corte brutalmente as suas gorduras se quiser se modernizar; por mim, acabaria com as Forças Armadas.

Albino Bonomi

acbonomi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

*

CADEIA DE COMANDO

Aplaudo de pé o editorial Um julgamento que precisa ser exemplar (16/9, A3). As sessões do Supremo Tribunal Federal (STF) que resultaram nos primeiros condenados pelos crimes de tentativa de golpe e destruição do patrimônio público revelaram também a cretinice por parte dos defensores que promoveram seus minutos de fama, “lacrando” para suas redes sociais. A “qualidade” dos advogados deve melhorar, depois dos tristes episódios no plenário. É importante não apenas subir na cadeia de comando, pois, além de mentores e financiadores, há os que livremente apoiaram aquelas tristes cenas do 8 de Janeiro. O exemplo está vindo de cima, da Suprema Corte, mas as ramificações da tentativa de golpe vieram de todos os lados.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

OS OMISSOS

O editorial Um julgamento que precisa ser exemplar está perfeitamente sintetizado quando destaca: “Não basta o STF aplicar penas rigorosas aos réus do 8 de Janeiro. Para a efetiva proteção da democracia, todo o processo tem de ser exemplar – e chegar aos de cima e aos omissos”. Com relação a estes últimos é preciso que o relator do processo mostre isenção chamando à lide os omissos durante o evento, sejam eles os que pertenceram ao governo anterior, mas principalmente os omissos do atual governo. Quero ver se o “valentão”, presidente de fato e não de direito do STF, tem coragem para processá-los e condená-los por omissão nos lamentáveis acontecimentos ocorridos. E não precisa ser condenação com pena de 17 anos, não. Um aninho, com tornozeleira, já bastaria.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

ATUAÇÃO DE MORAES

Chamar um advogado de patético e medíocre num julgamento público e interromper a fala de um de seus pares, questionando seu voto, como se fosse o dono da verdade. Esse é Alexandre de Moraes. A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) deveria questionar a atuação desse ministro e sair em defesa do advogado ofendido, mas como o Brasil de hoje é o país do inocente, honesto e democrata Lula da Silva, que se alia às democracias da China, Rússia, Irã, Venezuela, Nicarágua e outras, vale tudo. Os outros que se danem.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

CÃO PERITO

Desligado do tendencioso e infecto noticiário político, que nos açoita dia após dia, semana finda, assisti a uma interessante reportagem sobre um cão vira-lata, resgatado da rua. Em razão do sucesso no primeiro e mais difícil teste, o então “estagiário”, segundo o adestrador, foi imediatamente promovido a “cão perito” pelas autoridades policiais. Encontrou, com extrema competência e segurança, inacreditáveis provas que acusariam a autoria de um suspeito e confuso crime, o acusador, que também conduzia o inquérito, na vez de xerife-delegado. Os cães pensam e sabem fazer o seu papel, leais à verdade, sem proteção a amigos bandidos. Estou a imaginar esse perito cão atuando, em diligência, nas dependências do STF.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

*

TRIBUNAL PENAL FEDERAL

Será que o STF consegue concluir o julgamento de todos os golpistas do 8 de Janeiro até 2050? Não deveria se prestar a isso uma Suprema Corte constitucional. Passou da hora de termos um tribunal penal federal.

Luiz França Guimarães Ferreira

luizfgf.adv@gmail.com

São Paulo

*

INDEPENDÊNCIA ENTRE PODERES

A falta de independência entre os Poderes é a principal causa do fracasso das instituições brasileiras. Cada presidente da República coloca quantos advogados puder no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF têm cargos vitalícios, e o Brasil vai passar décadas assistindo aos dois ministros nomeados pelo ex-presidente Bolsonaro proferirem decisões favoráveis ao seu patrão. Se o Poder Judiciário fosse de fato independente, com ministros concursados, a corrupção generalizada no governo iria acabar. Hoje a função do STF é garantir a impunidade dos corruptos dos Poderes Legislativo e Executivo. De vez em quando fazem um teatrinho ameaçando prender algum adversário político, como estão fazendo agora com o ex-presidente Bolsonaro. Mas o Brasil seria um grande país se apenas seguisse o que está escrito em sua própria Constituição sobre a independência entre os Poderes.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

‘FAKE NEWS’ IRRESPONSÁVEIS

Como vai você que, se dizendo patriota, enrolado na bandeira do Brasil, participou dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023? Será que hoje, certo de que a sua atitude foi deplorável, não está arrependido por ter dado crédito às fake news espalhadas por irresponsáveis que desejavam permanecer no poder a todo custo? Será que as condenações já proferidas pela Suprema Corte têm tirado o seu sono? Imagine você com o direito de ir e vir limitado. Espaço de uma cela, área para o banho de sol, sala de aula, oficina de aprendizagem, etc. Ah, eu acredito que você está preocupado. Ter a liberdade cerceada não é agradável. Deixar o convívio familiar, viver longe dos amigos, perder o emprego, só de pensar dá desespero. O que tem feito por você aqueles que lhe jogaram na fogueira? Olha, quem vigia dificilmente cai em armadilhas. Que bom que a nossa democracia ficou mais fortalecida.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Brasília

*

GOLPE TUPINIQUIM

Ministros do Supremo Tribunal Federal continuam achando que a algazarra do 8 de Janeiro foi um golpe de Estado, como mostra a matéria Supremo conclui que houve tentativa de golpe de Estado ao condenar réus do 8/1 (Estado, 15/9, A6). Muito estranha a caracterização dessa algazarra como golpe de Estado. Onde algo assim aconteceu na história humana? Mais parece uma jabuticaba tupiniquim.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

GOVERNO CARENTE DE APOIO

Excelente, educado e verdadeiro o editorial Avança a sem-vergonhice (15/9, A3). Acredito que a opinião de muitos dos leitores sobre esse assunto seria impublicável. O texto é sobre o Projeto de Lei 4.438/23, que trata da minirreforma eleitoral, aprovado na Câmara por goleada, 367 a 86. Agora vai ao Senado e em seguida para a sanção presidencial. Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, tem pressa, e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), do Senado, nem tanto – puro jogo de cena, pois é claro que vai passar batido pelos senadores, já que lhes interessa muito também. Alguma dúvida de que vai levar a chancela do presidente Lula? Um governo carente de apoio não vai deixar passar uma oportunidade dessas de agradar ao Congresso Nacional, que é useiro e vezeiro em chantagear o governo.

Sergio Dafré

sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

PROJETOS EM BENEFÍCIO DA POPULAÇÃO

O editorial Avança a sem-vergonhice revela o “despudor” das excelências nefastas do Congresso. Conhecemos há muito os pendões e o caráter da maioria dos políticos daquela Casa. Do Parlamento em Brasília seria surpreendente se emanassem projetos ou medidas benéficas à população. Difícil, quase impossível!

Jose Perin Garcia

jperin@uol.com.br

Santo André

*

COPA SUL-AMERICANA

Só no futebol sul-americano um estádio está apto a receber a final (Campus de Maldonado, Ponta del Este, Uruguai), mas não está para receber a semifinal, porque não atende à capacidade mínima para receber a semifinal, com 30 mil torcedores (tem 25 mil de capacidade). Agora só falta mudar o regulamento para quem perder a final ser campeão da Copa Sul-Americana.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí