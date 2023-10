Ataque a Israel

Humanismo seletivo

Muito oportuno o editorial O humanismo seletivo da esquerda (Estado, 13/10, A3), criticando a reação vergonhosa dessas organizações diante da ação terrorista desferida pelo grupo Hamas contra civis israelenses há pouco mais de uma semana, a qual se orientou nitidamente para o objetivo de matar, violentar e sequestrar tantas pessoas quanto fosse possível independentemente de gênero e idade. É muito diferente uma ação armada voltada para alvos militares e, quando muito, infraestrutura, de uma voltada claramente contra a população civil. A preocupação com causas humanistas e humanitárias não pode ser refreada quando se trata de alguém nascer e viver no país em que for, mesmo que este seja considerado imperialista – lembrando também que vários países assim definidos acolheram pessoas oriundas das mais diferentes nações, muitas das quais hoje são seus legítimos governantes em níveis nacionais e subnacionais, pertencendo a diferentes credos religiosos. Reconhecer o grupo Hamas como sendo uma organização terrorista não significa de forma alguma perder de vista tão justa reclamação do povo palestino pelo direito a um Estado independente. Certamente o conflito é complexo, mas o que se passou é muito simples de ser definido (terrorismo) e a autoria, identificada (Hamas).

Rui Tavares Maluf

rtmaluf@uol.com.br

São Paulo

*

‘Combatente por liberdade’

Existe diferença entre “terrorista” e “combatente por liberdade” (freedom fighter)? A diferença é se o objeto da ação empreendida são civis ou se civis são “dano colateral”, mesmo que esse dano, resultado da ação empreendida, seja consequência certa? A bomba colocada por Menachem Begin (membro do Irgun, grupo combatente sionista, mais tarde primeiro-ministro de Israel) no Hotel King David em 1946, que matou 91 pessoas, foi ato de luta por liberdade ou terrorismo? O assassinato de inocentes agora em Israel – claramente terrorista – é tão condenável quanto a ação do Irgun? Ou, olhando pelo retrovisor, e vendo que ações do Irgun/Haganah/Stern ajudaram a consolidar o tamanho inicial de Israel, pode-se chamar a matança no King David de justificável para atingir a um objetivo estratégico do sionismo? Matar gente nunca é justificável, seja explodindo bomba, seja metralhando participantes de um show, seja impedindo que pessoas recebam alimentos e remédios.

Eduardo Aguinaga

eduardo.aguinaga22@gmail.com

Rio de Janeiro

*

STF

Aborto

O Supremo Tribunal Federal (STF) está enfrentando a descriminalização do aborto pela inércia do Legislativo em regular a questão. A Igreja Católica condenar qualquer prática abortiva faz parte de seus dogmas (Arcebisco de Aparecida condena aborto, tema em debate no Supremo, 13/10, A8), ainda que contrarie o que está em Êxodo 21:22, que fala sobre “aborto sem maior dano”, ou seja, não iguala um feto à vida da mulher. Mas sabemos que o assunto voltou à baila apenas devido ao ativismo da ministra Rosa Weber, já aposentada. A reação do Parlamento, de maioria conservadora e retrógrada, foi clara ao ameaçar com retrocessos ainda maiores na já tênue legislação de proteção a gestantes em risco de vida ou vítimas de estupro. Ou seja, tudo indica que Luís Roberto Barroso não dará sequência à votação iniciada por sua antecessora para manter esse fio de “equilíbrio” até que um dia tenhamos um Congresso mais afinado com questões de saúde pública, direito de reprodução e equidade de gênero.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

Esporte

Mortes de paraquedistas

Há algo errado quando quatro paraquedistas morrem no espaço de apenas quatro meses e, mesmo assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) concede uma liminar para reabrir o Centro Nacional de Paraquedismo, como ocorreu em agosto do ano passado. Agora, infelizmente, duas novas mortes ocorreram nos últimos quatro meses. Se a força e a direção do vento provocam a morte de paraquedistas, muito experientes, só resta a opção de suspender as atividades nos dias mais arriscados, por falta de segurança na hora do pouso.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

‘LATINFINANCE’

Divergentes quanto à condução das taxas de juros no Brasil, é reconfortante ver os brasileiros Fernando Haddad e Roberto Campos Neto eleitos pela LatinFinance (publicação especializada nos mercados financeiros e economias da América Latina e do Caribe) como, respectivamente, ministro da Fazenda e presidente do Banco Central do ano na América Latina.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

SALÁRIO DE ZEMA

STF dá 10 dias para Zema explicar lei que aumentou seu próprio salário em 300% (11/10). A assembleia do Estado, segundo se noticia, aprovou o aumento. Pois bem, a remuneração do mandatário escolhido pelo seu povo será de R$ 41,8 mil em 2025. Não consigo compreender que explicação deve o governador e a assembleia de Minas Gerais a quem for se muitos funcionários escolhidos politicamente, e não pela população, ganham remunerações muito superiores à aprovada pelo Estado de Minas Gerais. Basta verificar salários de presidentes de empresas estatais e seus apadrinhados colaboradores, como também de membros de conselhos dessas empresas escolhidos politicamente. Seria lógico comparar com os salários de outros mandatários em idêntica função no País sem esquecer o que representa o Estado de Minas na participação econômica, política, social e histórica do Brasil. Tem sentido justificar isso ao Supremo Tribunal Federal (STF)?

Osvaldo Raúl Galindez

osragal@gmail.com

São Paulo

*

CARGO PÚBLICO

Dez mil e quinhentos reais é um salário baixo? Com certeza no Brasil não. O cargo público não é para enriquecer ninguém. No meu Brasil utópico, cargo público paga uma ajuda de custo para despesas do eleito, como deslocamentos e refeições. O eleito deve trabalhar para o Brasil pelo amor ao País, e não para se divertir com dinheiro público.

José Luiz Pereira Quinete

jlpquinette@gmail.com

São Paulo

*

CONFIANÇA NA JUSTIÇA

O artigo do advogado Nicolau da Rocha Cavalcanti intitulado A democracia depende da comunicação do STF (11/10, A4) disserta sobre um tema muito delicado que afeta profundamente a leitura que a sociedade acaba fazendo da atuação do Supremo Tribunal Federal. Afinal, a clareza da exposição de suas decisões é predicado essencial. Além disso, como bem chamou a atenção Maílson da Nóbrega em recente artigo na Veja (6/10), a qualidade das decisões na área econômica, por exemplo, melhorou muito com o movimento iniciado nos Estados Unidos nos anos 1940 mobilizando os operadores do direito a serem mais bem preparados na análise econômica do direito. Preparar nossos julgadores nas várias áreas do conhecimento é, sem dúvida, o melhor caminho para incrementar a confiança na Justiça.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

DIREITO TRABALHISTA DE ADVOGADOS

Chile é caro, não tem 13.º salário e férias são curtas, mas qualidade de vida atrai brasileiros (7/10, B10). Não acho que difere da atividade dos advogados em escritórios de advocacia em São Paulo, exceto com relação ao trabalho dentro do expediente no qual não é regra na advocacia, às vezes até bastante perturbador. Não é novidade que os advogados de escritórios em São Paulo (se não todos, muitos) trabalham além do expediente normal, ouso dizer sem remuneração e, ainda que pudesse ser remunerado, o trabalho além do expediente não pode ser visto como normalidade. Mas me pergunto como a advocacia suporta sem qualquer objeção a normalidade no trabalho além do expediente. Por outro lado, parece haver uma contradição em defender o direito alheio e não o fazer pela própria advocacia.

Camila C. Vieira

vieiracamila593@gmail.com

São Paulo

*

‘GRAVIDEZ NÃO É DOENÇA’

O desembargador Georgenor de Sousa Franco Filho, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 8.ª Região, extrapolou sua competência ao dizer que “gravidez não é doença” à advogada que faltou à audiência para parir seu filho. O que assusta é que esse tipo de pessoa é quem decide o rumo da vida das outras.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

ESTADO PALESTINO

Fica cada vez mais evidente que um enclave muçulmano no Estado de Israel não vai funcionar nunca: dois milhões de palestinos vivem em regime de semiescravidão, sem direitos elementares, tudo racionado. Essa situação precária já se arrasta por décadas e só vai piorar com abg brutal agravante do conflito. A solução começa com a retirada de todos os palestinos da Faixa de Gaza e assentamento em um país de maioria muçulmana. O país que aceitasse receber os 2 milhões de palestinos receberia enorme ajuda financeira de Israel e da comunidade internacional para acomodar um novo Estado palestino. Israel poderia reocupar a Faixa de Gaza e teria que permitir acesso dos palestinos aos locais sagrados em território israelense.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

A PAZ

Com terroristas fanáticos não se celebra nenhum tipo acordo. Uma paz ruim é ainda pior do que uma guerra. A “paz”, convém não esquecer, é, e sempre foi, “decretada” pelo vencedor.

A. Fernandes

standyball@hotmail.com

São Paulo

*

CONFLITO SEM FIM

Lendo a coluna de Fernando Gabeira A tragédia de um conflito sem fim (13/10, A5), por sinal, excelente, ficamos com aquela sensação de que a solução para o conflito, tão simples, a existência de dois Estados independentes e solidários, com palestinos e israelenses vivendo com suas diferenças, mas respeitando uns aos outros, é algo que, de tão complexo, é inatingível. A esperança é a última que morre, mas, neste caso, parece que ela tem vida eterna.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

BOLA MURCHA

Diante da decepcionante atuação da seleção brasileira bola murcha contra a fraca Venezuela, em Cuiabá, no modesto empate de 1 a 1, com Neymar e Vini Jr. em campo, cabe perguntar se é com esse timeco que o Brasil pretende conquistar a sexta estrela do Hexa na Copa do Mundo de 2026 nos EUA, Canadá e México. Nem sob a direção de Carlo Ancelotti.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

SELEÇÃO PIPOCA

Seleção joga mal, decepciona e empata por 1 x 1 com a Venezuela. Lógico que também é por mérito do adversário, porém, se no final da partida um torcedor da Arena Pantanal jogou um pacote de pipocas em Neymar, atitude que não apoiamos, há um significado importante: a seleção brasileira, desde a Copa da Alemanha, em 2006, só pipoca em campo. Perdeu o élan de representar a Nação. Foi horroroso ver, como se fosse um rachão, o time privilegiando alguns jogadores só jogando pela direita ou teimosamente tentando furar pelo meio o bom bloqueio da defesa venezuelana. Virada de jogo, quase nada... O técnico Fernando Diniz demorou para fazer substituições, e, quando fez, entupiu de atacantes quando na realidade precisávamos de um meio de campo mais criativo.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

EMPATE HISTÓRICO

Não sei por que, mas Neymar passou a partida inteira aborrecendo o árbitro do jogo para ganhar um cartão amarelo (ou vermelho) para não precisar ir ao Uruguai. Cada bola dividida ele fazia o maior auê, mas basta prestar atenção nos lances para sacar que ele é um ator muito de primeira e, quando vem o tranco, ele mostra uma acrobacia que pode gerar cartão para um adversário. Creio que o juiz que apitou a partida contra a Venezuela percebeu os lances do pipoqueiro e não lhe deu um cartão. Quanto ao Brasil, não acordou e fomos obrigados a ver um empate histórico para o time venezuelano graças um belo gol de meia bicicleta. Nenhum dos novos convocados passa confiança.

Laércio Zanini

spettro@uol.com.br

Garça

*

VEXAME DA SELEÇÃO

Vexame da seleção brasileira ante a Venezuela. Quando é que vão se conscientizar de que Neymar não joga mais nada? O Neymar craque ficou na Vila Belmiro. O que saiu nem de longe é aquele que jogava no Santos. Fomos desclassificados pela Croácia na Copa de 2022 depois de ele ter perdido um gol, e eliminados nos pênaltis. No jogo contra a Venezuela perdeu um gol e tomamos o empate. Vamos ver quando vão acordar para o fato de que não ele joga mais nada. Isso sem falar que a seleção contra a Venezuela foi simplesmente horrível. O time todo abaixo da crítica. Diniz, é melhor você pedir a convocação do time do Fluminense, que dá de uns quatro ou cinco nesse time da Venezuela.

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ADEUS, RIO

Apesar de ter parentes na cidade do Rio de Janeiro e julgá-la a mais bonita do mundo, há muitos anos não piso lá e não pretendo fazê-lo. Além dos tiroteios, arrastões, balas perdidas (que sempre acham um inocente), corro o risco de ser confundido com alguém jurado de morte. Não há beleza na cidade maravilhosa que me convença a arriscar minha vida. Adeus, Rio!

Luciano Nogueira Marmontel

automatmg@gmail.com

Pouso Alegre (MG)

*

O SUPLÍCIO DO USUÁRIO DE METRÔ EM SP

Metrô tem paralisação de 4 linhas, sem aviso prévio (13/10, A15). Agora, você imagina, o sujeito pega seis ou oito horas de ônibus rodoviário, finalmente chega a São Paulo, todo feliz, e se depara com uma paralisação do transporte.

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

São Paulo