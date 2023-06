Economia

Euforia

Grau de investimento, só com reformas (editorial do Estadão, 17/6, A3). A S&P Global Ratings, agência de classificação de risco, revisou a perspectiva da nota de crédito do Brasil de estável para positiva. Foi o que bastou para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer coro com o chefe, Lula, para pressionar o corte da taxa Selic, estacionada em 13,75% ao ano desde setembro de 2022, para conter a inflação. O recado da S&P foi explícito e oposto à euforia de Haddad, e corrobora com a política de juros até o momento posta em prática por Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central: “Esperamos que a independência do Banco Central continue para buscar sua meta de inflação”, apesar de “pressões políticas”. Precisa desenhar? Não, né?

Sergio Dafré

Sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

*

Golpe de Estado

O celular de Mauro Cid

As cortinas vão se abrindo e os autores e atores da novela do golpe vão aparecendo. Pelo que a Polícia Federal (PF) vem mostrando, a trama não foi iniciada por adolescentes travessos. Como as coisas vão caminhando, é provável que muita gente de cabelos brancos tenha de se explicar. Que a PF vá fundo nesta história. Nossa democracia foi de fato ameaçada por esta gente.

Jeovah Ferreira

jeovahbf@yahoo.com.br

Taquari (DF)

*

Máscaras de golpistas traidores da Pátria e inimigos da democracia continuam caindo a cada nova revelação, e o comandante mor desta trama em breve será devidamente responsabilizado, dentro das quatro linhas da Constituição brasileira vigente.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

*

Febre maculosa

Foco no roedor

O oportuno e cuidadoso artigo, como sempre, do professor Fernando Reinach no Estadão de 17/6 (A32) propõe uma estratégia para conter o surto de febre maculosa em humanos: “Aplicar carrapaticida em animais domésticos é simples, mas em capivaras é quase impossível. Se elas não têm predadores, é preciso abatê-las” (grifo meu). Não sou especialista nas áreas envolvidas, mas ouso discordar motivado pelo medo de generalizar a ideia de que devemos fazer uma cruzada contra as capivaras, nosso inimigo mais recente. Especialistas já têm alertado que não são apenas as capivaras os reservatórios da bactéria Rickettsia rickettsii, mas vários outros animais, como quatis, preás e gambás, cada vez mais comuns em nossas cidades por causa da pressão sobre as formações vegetais. Creio que, na maioria dos casos, as pequenas populações de capivaras que estão em áreas urbanas podem ser impedidas de contato humano através de cercas. Outra abordagem seria investir mais nas pesquisas que o Instituto de Ciências Biomédicas da USP vem realizando para silenciar a expressão gênica de uma proteína que favorece a proliferação da bactéria causadora da febre maculosa nas células animais (Agência Fapesp).

Eurico Cabral de Oliveira

oliveiraeurico499@gmail.com

São Paulo

*

Educação pública

Hora de levar a sério

Oferecer uma boa educação pública não é uma ideia abstrata e se faz com políticas claras que contemplem os professores (entusiasmados e engajados), o currículo escolar (bem elaborado e periodicamente atualizado), a infraestrutura da escola e os cuidados com a alimentação e a saúde dos alunos. Dados falam por si: 35% dos professores do ensino médio e 43% dos do ensino fundamental não têm formação na disciplina que ensinam. Como um professor com formação em educação física pode lecionar química ou biologia? Como é possível oferecer ensino de qualidade se 2,5% das escolas públicas não têm acesso à rede de energia elétrica; 26% não dispõem de distribuição de água tratada; 49% não têm acesso aos serviços de esgoto via rede pública; 20% não têm coleta de lixo; 70% não têm áreas verdes; 21,6% não estão conectadas à rede mundial de computadores; e 33,2% não tinham laboratórios de informática no fim de 2022? Enquanto não se sabe o que vai acontecer com o novo ensino médio, uma geração de alunos está perdida com tais “itinerários formativos” introduzidos em nome de formação flexível. O Brasil precisa levar a educação pública a sério, para não se tornar mais uma República de bananas, que exporta proteínas e minérios e importa tudo.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

PAREM O PLANO INCOMPLETO!

Revisão do Plano Diretor libera prédio mais alto em 9% de S. Paulo, diz estudo (Estado, 17/6, A28), o que aponta que o cerne de seu conteúdo é o mercado imobiliário. O Plano Diretor de 2014, Lei n.º 16.050, conceitua que a Política de Desenvolvimento Urbano é o conjunto de planos e ações para ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e o uso socialmente justo e diversificado de seu território, de forma a assegurar o bem-estar e a qualidade de vida de seus habitantes. Os objetivos estratégicos incluem recuperar e reabilitar as áreas centrais da cidade. Os objetivos devem ser alcançados até 2029. Mas não há quaisquer planos projetados para enfrentar o problema de saúde pública dos dependentes químicos e de seu impacto em cracolândias no Centro e em novos locais. Assim, há necessidade de a Prefeitura e da Câmara Municipal solucionar esta grave lacuna. A votação prevista em 21/6 requer ser adiada até a inclusão de planos estratégicos específicos visando a recuperar e reabilitar as áreas centrais e outras – planos cruciais para a cidade e todos os seus habitantes.

Suely Mandelbaum, urbanista suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

TARIFA ZERO X PLANO DIRETOR

A revisão do Plano Diretor de São Paulo pode resultar no maior desastre urbanístico da cidade de São Paulo. Hoje já se pode aumentar a densidade de edifícios, fora do padrão estabelecido na Lei de Zoneamento, numa área dentro de 600 m no entorno das estações do metrô e/ou de grandes sistemas estruturais de transporte, assim como numa faixa menor no entorno dos eixos de transporte. Na revisão, existe a proposta de aumentar essa área para um raio de 1 km no entorno das estações. A distância entre estações de metrô é da ordem de 2 km. Se a revisão do Plano Diretor permitir ampliação da densidade e construção de prédios mais altos no raio de 1 km de cada estação, então cada linha do metrô estará cercada de áreas contíguas densificadas. A cidade inteira estará alterada quando a rede for expandida. Seria o fim da Lei de Zoneamento. Pior, isso poderia ocorrer sem antes verificar a capacidade de suporte dessas áreas a serem densificadas, ou seja, sem analisar as capacidades das infraestruturas de água, esgoto, energia, e sem verificar os impactos no tráfego com as respectivas emissões de gases. Não sobraria espaço para ciclovias. Para piorar, existe outra proposta eleitoreira de implementar a tarifa zero no transporte coletivo. Ora, se o transporte for gratuito, então para que se está densificando o entorno das estações? O objetivo não é atrair o uso do transporte coletivo público? A tarifa zero poderia cumprir esse papel sem necessidade de densificar os entornos das estações. Mas nenhuma dessas propostas é séria, nem a da tarifa zero nem a da revisão do Plano Diretor, que nada mais é do que uma fábrica de terrenos no céu da cidade.

Luis Fernando Di Pierro curio@uol.com.br

São Paulo

*

FEBRE MACULOSA

Fernando Reinach, no Estadão do dia 17/6, explica por que abater capivaras para conter a febre maculosa. Nossa legislação permite abater javalis, mas proíbe o abate de capivaras. A região de Campinas é infestada de capivaras. Está na hora de igualar a capivara ao javali. Javali pode porque veio de fora, capivara não porque é nativa?

Carlos Viacava cv@carlosviacava.com.br

São Paulo

*

A RESPOSTA DA CIÊNCIA

Pessoas estão opinando pela matança de capivaras com o objetivo de controlar a infestação de carrapatos e a população dos animais. Penso que a ciência poderia dar uma resposta que não seja a bala, e ouso sugerir: produção de carrapaticida que seja viável para aplicação em capivaras, que seja de longa duração. Poderia ser via alimentação, dardos ou outras formas idealizadas pelos pensadores. Quanto ao controle da população de animais, que se produzam anticoncepcionais específicos para a espécie e que seja viável sua aplicação.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

ELIMINAR AS CAPIVARAS

Impressionante o nível de arrogância de algumas pessoas: acham que podem ditar o destino de outras espécies. Agora mesmo há uma matéria no NYTimes com um enfoque na prevenção contra os carrapatos. Em nenhum momento indicam o extermínio dos veados que lá os carregam.

Paulo Pellegrino prmpelle@gmail.com

São Paulo

*

DEMOCRACIA E CENSURA

O editorial Não se defende a democracia com censura (Estadão, 17/6, A3) é conclusivo, ilativo, inconteste. Nos fez recordar que o ministro Marco Aurélio Mello, no Jornal do Commercio de 1.º/10/2001, deixou firmado que “a Constituição federal não há de ser tida como um documento lírico, que pode ser metamorfoseado em função da vontade de alguns”. Sendo certo que a nossa Lei Fundamental garante a liberdade de expressão, um dos direitos fundamentais do regime democrático, quando o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, ao censurar, como censurou, emissora de rádio, seus jornalistas e bloqueou a comunicação de vários concidadãos, dúvidas não restam de que transgrediu, infringiu nossa Lei Maior, atos que nos trouxeram à lembrança as perficientes palavras do genial Rudolf von Ihering: “Não julgueis segundo a aparência, e sim pelas provas e pelas leis e terá a reta justiça”. E, bem assim, as inexcedíveis definições do saudoso ministro Carlos Maximiliano, que deixou registrado que “deve o intérprete, acima de tudo, desconfiar de si, pesar bem as razões pró e contra e verificar, esmeradamente, se é a verdadeira justiça, ou são ideias preconcebidas que o inclinam neste ou naquele sentido. ‘Conhece-te a ti mesmo’ – preceituava o filósofo ateniense. Pode-se repetir o conselho, porém completado assim: ‘e desconfia de ti, quando for mister compreender e aplicar o Direito” (em Hermenêutica e aplicação de Direito).

Fernando de Oliveira Geribello fernandogeribello@gmail.com

São Paulo

*

GRAVE AMEAÇA

Não frequento redes sociais, mas, da leitura de jornais da imprensa tradicional, percebi que um rapaz que se apresenta como Monark tem atraído a atenção do sr. Alexandre de Moraes, no TSE ou no STF. Acabei por assistir, num canal televisivo, a uma entrevista com nominado rapaz. Como tenho 71 anos, para mim é um garoto. E o vejo como um garoto pela forma como se expressa. Parece-me que tem pouca escolaridade ou não aproveitou eventual tempo de escola convencional. A sua percepção e reação a respeito de certos temas não diferem da de outros milhões de jovens com as mesmas circunstâncias: orientam-se pela própria ignorância e daqueles que os cercam. Algumas coisas que diz fazem sentido. Mas a maior parte decorre da falta de informação e formação. Não percebi em sua fala sinais de que diga coisas para prejudicar algo ou alguém. Solta seus pensamentos, coerentes ou não. Gosto de conversar com atendentes em supermercados, manobristas de diferentes estabelecimentos, ajudantes de diferentes prestadores de serviços, taxistas jovens sobre o que pensam. E falam como Monark. Não percebo traço de periculosidade no jovem e nos demais como ele. Assim, a censura prévia imposta pelo ministro do STF às redes sociais do jovem Monark não pode resultar em benefício para a democracia, que não é o que o sr. Alexandre de Moraes acha que seja. É, na verdade, pura intimidação a milhares, senão milhões de pessoas que se identificam com Monark. Calar, atemorizar, ameaçar multidões, na ilusão de que não será importunado ou ameaçado, bem como o espectro político que defende, não protege a democracia, ao contrário. Deslegitima o Poder Judiciário. Isso, sim, é que representa grave ameaça à democracia.

Ana Lúcia Amaral anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

JUDICIÁRIO EM CAUSA PRÓPRIA

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) começaram a julgar uma ação que pode liberar magistrados de todo o País para julgar casos em que as partes sejam clientes de escritórios de cônjuges, parceiros e parentes. A ação foi movida pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e pede a derrubada de um trecho do Código de Processo Civil que prevê impedimento nesses casos. Viu! – quem disse que somente os políticos podem agir e legislar em causa própria e em desfavor de toda a sociedade, com a sua blindagem contra as injúrias e calúnias motivadas? Afinal, são mesmo duas coisas muito diferentes, de um lado, os interesses da população e, de outro – lá longe! – os interesses dos grupos de poder político e econômico. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes!

Marcelo Gomes Jorge Feres marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

CRISTIANO ZANIN NO STF

Acho um absurdo Lula da Silva indicar seu amigo e advogado pessoal para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF). Ao dizer isso a um familiar, ouvi o seguinte: “Mas você já viu o histórico do Zanin, o currículo dele?”. Confesso que não tinha feito essa pesquisa, e resolvi fazê-la. Cristiano Zanin Martins é formado em Direito pela PUC-SP e fez especialização em Direito Processual Civil, também na PUC-SP. Lecionou na Faculdade Autônoma de Direito (Fadisp). É um dos autores do livro Lawfare: uma introdução, que trata sobre o uso estratégico do Direito para fins políticos, geopolíticos, militares e comerciais. Desde 2000, quando iniciou o exercício da advocacia, dedicou-se a litígios empresariais e recuperações judiciais, tendo atuado em processos da Varig, da Transbrasil e da J&F Investimentos. Atualmente, trabalha num processo das Lojas Americanas contra o Banco Pactual. Pronto. Esse é o currículo do sr. Cristiano Zanin. Ah, desculpem, faltou a grande realização da sua vida, que foi trabalhar e conseguir livrar o sr. Lula da Silva das grades sem nunca ter provado a sua inocência. O que, no Brasil de hoje, convenhamos, não é assim algo tão extraordinário. Sobre ter notável saber jurídico, nada nesse “extenso” currículo do sr. Cristiano Zanin nos leva a crer que ele preencha esse requisito, que é uma das prerrogativas para assumir uma cadeira no Supremo. Espero ter ajudado quem, porventura, pudesse ter alguma dúvida sobre a afronta que é a indicação, por um presidente da República, de pessoa sem a qualificação necessária para o mais alto cargo da magistratura.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

TENTATIVA DE GOLPE

O golpe de Estado de Jair Bolsonaro, armado durante quatro anos, está resumido no celular de seu ajudante de ordens, coronel Mauro Cid. Uma célula golpista encapsulada num celular militante e militar. Quatro anos armando a população, comprando “caveirões” de assalto para a Polícia Rodoviária Federal, insuflando sua militância com ideias de direita reacionária golpista. Mas não conseguiu convencer os generais do Alto Comando das Forças Armadas. Após a eleição perdida, só restou apelar para os acampados na frente dos quartéis para uma invasão, à Exército Brancaleone, às sedes dos Três Poderes em Brasília, num ato vergonhoso de paranoica fúria antidemocrática. O Brasil não merecia isto.

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

RASTROS DO FRUSTRADO GOLPE

Se algum cidadão brasileiro tinha dúvidas de que o ex-presidente Jair Bolsonaro arquitetou dar um golpe de Estado, com o teor de estarrecer do que foi divulgado pela imprensa, subtraído do celular do ex-assessor ou ajudante de ordens de Bolsonaro, coronel Mauro Cid, tudo fica esclarecido.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

IDEIA ESTAPAFÚRDIA

A sociedade acredita mesmo que meia dúzia de oficiais, alguns da reserva, todos sem comandar um soldado que fosse, teria condições de dar um golpe de Estado, impedindo a posse do presidente eleito e mantendo Bolsonaro no poder?

Marco Antônio Esteves Balbi balbi393@gmail.com

São Paulo

*

O BUSÍLIS

A notícia publicada no Estadão de 17/6 Exército age contra coronel que tramou golpe militar e sua síntese, Lula relata preocupação com institucionalidade a ministro da Defesa e a comandante da força (A12), não deveriam preocupar nosso impoluto presidente. O problema não está na oficialidade mais alta de nossas Forças Armadas, cujos membros já foram devidamente cooptados pelo nosso querido “encantador de serpentes”. O alto oficialato, no momento, só se preocupa com seus vencimentos, suas aposentadorias e a vitaliciedade destas para seus descendentes. O País que se dane! O problema que pode se apresentar é com relação às patentes menores de coronéis, majores, capitães, tenentes, sargentos, cabos e os soldados da tropa. Se estes se insurgirem, ninguém segura. E aí o busílis, o que é realmente preocupante, seria o eventual aparecimento de um Chávez tupiniquim. Neste ponto, vamos seguir os passos da Venezuela. É bom ir estocando gêneros alimentícios!

José Claudio Marmo Rizzo jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

LULA E A ELITE BRASILEIRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, no sábado (17/6), que não teria sido eleito se “dependesse da elite brasileira”. Há um engano, senhor presidente, o senhor chegou a este cargo por vários motivos: incompetência do seu adversário político, ajuda do Judiciário e sua capacidade de iludir o povo. A elite não tem força para eleger ninguém neste país. Simples assim.

Roberto Solano robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

L DE LIRA

Diante da dura realidade que se impõe ao Poder Executivo, de não ter apoio suficiente no Congresso para votar seus projetos, o presidente Lula, mal completados seis meses de governo, acaba de jogar a toalha e capitular diante do Centrão, de Arthur Lira (PP-AL). Depois da longa reunião ministerial de nove horas no Palácio do Planalto, em 15/6, declarou sem meias palavras a um pool de rádios de Goiás que “a coisa mais normal que existe na política é divergência. A gente repartiu a nossa vitória, temos que repartir a governança”. Como se vê, o L que governa o País de fato não é o de Lula, mas o de Lira. Em assim sendo, está instaurado no País o regime copresdiencialista. A que ponto chegamos! Pobre Brasil.

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MUITOS PARA MUITO POUCO

Na prática, a reunião de 9 horas de Lula e seus ministros poderia ter sido feita em cima de um caminhão passando pelas ruas de Brasília, como nos velhos tempos de sindicalista, quando Lula falava o que queria e ouvia apenas o que lhe interessava. Poderia, também, para aliviar pressões, sortear cargos públicos para os indicados dessa turma toda.

Carlos Gaspar carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

*

O BRASIL QUE ESPERE

Os líderes políticos que disputam o comando do governo federal são duas figuras especiais: um condenado por corrupção, preso por 500 dias, teve sua condenação cancelada por um passe de mágica do Supremo Tribunal Federal; o outro, condenado em segunda estância, também por corrupção, foi liberado pela Justiça para assumir sua cadeira na Câmara federal. Com governantes desse calibre, não se pode esperar grandes lances em favor do País. As medidas tomadas são em favor deles próprios. O Brasil vai ter de esperar as próximas eleições e torcer para que o ambiente em Brasília seja menos nebuloso.

Celso Battesini Ramalho leticialivros@hotmail.com

São Paulo

*

PRESIDENCIALISMO DE COALIZÃO

Os resultados eleitorais para a Câmara dos Deputados influenciam a formação da coalizão de governo, por este motivo o presidencialismo de coalizão pode ter duas gradações: majoritária ou minoritária. No primeiro caso, o presidente da República tem maioria parlamentar para estabelecer a agenda política via Colégio de Líderes, o qual define a pauta a ser votada no Parlamento. No segundo caso, o presidente da Câmara dos Deputados tem maior poder de influência em estabelecer o que vai ser votado, a partir do apoio da maioria dos membros do Colégio de Líderes. Por esse motivo, a instabilidade política e a volatilidade da coalizão resultam da confluência ou não das pautas de interesse serem coincidentes entre governo e oposição ao se definir a pauta de votação.

Luiz Roberto da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

A INDEVIDA BLINDAGEM DE PARLAMENTARES E FIGURÕES

Foi um erro imperdoável a Câmara dos Deputados aprovar o projeto que torna crime o ato de discriminar parlamentares investigados ou processados. Discriminação deve ser crime cometido contra qualquer cidadão, não apenas contra parlamentares e figurões da República. E, no lugar de legislar em causa própria, os deputados deveriam ter usado o espaço empregado nesse projeto para cuidar de coisas de interesse da Nação, como as reformas, por exemplo. É compreensível a deputada Dani Cunha (União Brasil/RJ) apresentar a proposta, depois de ver o pai cair da presidência da Câmara para o fundo do cárcere da Lava Jato, onde passou quatro anos. Mas os outros parlamentares deveriam estar mais preocupados com a atuação pública. Em vez de buscar blindagem, deputados, senadores e os figurões da República deveriam primar por atitudes dignas e respeitáveis. Jamais participar de ilícitos – dinheiro na cueca ou em malas no apartamento, mensalão, petrolão e outros – e manter o espírito de corpo da instituição, punindo seus errantes e jamais fraquejando na manutenção e defesa das prerrogativas do mandato que ocupam em nome do povo. Tivessem, ao longo dos anos, cuidado disso, a guarda não teria sido aberta para a existência de tantos parlamentares processados e até condenados como ultimamente.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

PELA DOR

Com a classe política votando medidas corporativas, lenientes com a corrupção e os corruptos e outras em benefício próprio, todas contrárias aos anseios e vontades do povo que representa, a promessa de dias melhores está morta e enterrada há algum tempo. E a população vive apática, perdida, sem saber o que fazer, vendo a situação se deteriorar inexoravelmente. A única esperança é de que governos e empresas estrangeiras, à semelhança do que fazem com o desmatamento, o trabalho escravo, a lavagem de dinheiro, o tráfico de drogas, etc. comecem a impor sanções ao País com o objetivo de colocá-lo no rol dos países sérios. Quando não se aprende com o amor, se aprende pela dor.

Ely Weinstein elyw@terra.com.br

São Paulo