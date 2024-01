Indústria

Privilégio iliberal

Reportagem do Estadão sobre o lobby das siderúrgicas (18/1) mostra pela enésima vez o quanto é difícil fazer uma política industrial no Brasil. Aqui, o importante é qual setor tem mais força política, não qual de fato contribui com externalidades positivas para a economia. Corremos o risco de privilegiar quatro ou cinco megaempresas em detrimento de milhares de outras. Muitas pessoas pensam erroneamente que o liberalismo econômico é um privilégio para os mais ricos. Na verdade, o liberalismo é a ideia de que todos devem jogar com as mesmas regras, tendo como principal júri a população, e nada é tão iliberal quanto esse tipo de privilégio. Fica aqui a máxima do saudoso Roberto Campos, o incansável e solitário cavaleiro do liberalismo no Brasil: “O Brasil está tão distante do liberalismo – novo ou velho – como o planeta Terra da constelação Ursa Maior”.

André Álvares

andre92cyber@hotmail.com

Belo Horizonte

Sucessão presidencial

Candidatos competitivos

Os principais postulantes a presidente do Brasil já estão se apresentando. São candidatos muito competitivos. O governador Romeu Zema, de Minas Gerais, já está a campo, mostrando muito trabalho, obras, buscando investimentos no exterior. Já o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também não perde tempo. Há projeto até para o Trem Intercidades (TIC), trem rápido da capital até Campinas, entre muitos projetos importantes. Aliás, o projeto TIC é um colírio para os olhos de paulistas como eu. Uma vez que se chega a Campinas, por que não pode chegar também a outras cidades paulistas? O tempo dirá. Mas não se pode ignorar o quanto a política brasileira é emblemática. Serão esses dois políticos democratas de verdade? Será que de fato respeitam a Constituição da República Federativa do Brasil? Estão dispostos a elevar o nível dos políticos brasileiros? De políticos medíocres, nós, brasileiros, estamos fartos.

João Emilio Loureiro

joaoemilioloureiro@outlook.com

Itirapina

Trânsito

Mortes de motociclistas

O número de mortes no trânsito de São Paulo em 2023 – 987, sendo a maioria homens, jovens e motociclistas, segundo o Infosiga SP – não é nenhuma surpresa, infelizmente, para quem circula pelas ruas e avenidas caóticas da cidade. Se forem também levados em consideração os acidentes envolvendo motos sem mortes, seguramente o número é altíssimo e, se fosse possível calcular os “quase acidentes”, o índice seria assustador. As causas são várias, mas a principal, todos sabem, é o modo perigoso, agressivo, irresponsável de condutores de motocicleta que pouco se importam com o entorno. Quanto a esses, de nada adiantam faixas azuis ou áreas de espera exclusivas. É questão de educação e punição, mas, sobretudo, de conscientização, ou seja, a variável mais difícil de abordar e controlar. Enquanto não há solução à vista, resta aos bons motoristas quadruplicarem a atenção em relação aos irresponsáveis. Surreal.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

Exame toxicológico e etílico

Diante de tantas vítimas de acidente de trânsito com indícios de que o condutor estaria alcoolizado, é fundamental que o Congresso Nacional aprove o Projeto de Lei nº 2.854/ 2019, de autoria do senador Fabiano Contarato (Rede-ES), que determina a obrigatoriedade da coleta e preservação de material biológico para realização de exames toxicológico e etílico em todos os motoristas envolvidos em acidentes com vítimas.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi-Mirim

Educação

Bolsa para estudantes

A implementação da bolsa de incentivo aos estudantes do ensino médio é uma medida importante para fortalecer a educação e combater a evasão escolar. Ao proporcionar suporte financeiro aos alunos, a iniciativa visa a remover barreiras econômicas que muitas vezes impedem a continuidade dos estudos, mas também promove a igualdade de oportunidades, permitindo que jovens talentosos alcancem seu potencial máximo. Com o apoio financeiro, os alunos podem focar em seus estudos, reduzindo os desafios socioeconômicos que contribuem para a evasão. Essa estratégia é fundamental para construir uma sociedade mais justa e educada.

Luciano de Oliveira e Silva

luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

FOLHAS DE PAGAMENTO

Houve quem se surpreendesse ao ouvir o presidente falar e agir na direção de restabelecer a oneração das folhas de pagamento. Essa posição, no entanto, mostra inteira coerência com os interesses de Lula da Silva. Por um lado, a oneração vai trazer ao presidente receita para gastar mais, que como todos sabem, é um grande objetivo seu. Por outro lado, os milhões de beneficiários dos “bolsas-alguma-coisa”, fiéis eleitores de Lula que são, vão ficar muito mais à vontade, sem o incômodo de ter de recusar irritantes ofertas de empregos que lhes apareçam, e certamente saberão brindar o seu protetor com seus votos, talvez até para lhe assegurar novos mandatos.

Bernardo Leal Costa

blcosta@uol.com.br

Rio de Janeiro

GOVERNOS BRASILEIROS

A diferença entre o atual governo, do pseudo metalúrgico, e do anterior, do pseudo militar, é a vestimenta. No anterior, os altos cargos/salários eram ocupados por incompetentes trajando farda. No atual, os incompetentes trajam ternos. Ou saias, como uma ex-presidente, com salário mensal de R$ 296 mil.

Carlos Alberto Roxo

roxo.sete@gmail.com

São Paulo

CASO DANIEL ALVES

Seria prático para o juiz do caso de estrupo do Daniel Alves apresentar vários tipos de depoimentos, tipo múltipla escolha, e o acusado escolher o seu.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

São Paulo

HECATOMBE TRÁGICA

A triste realidade das mudanças climáticas que ocorrem em todo o planeta, e que também nos atinge com enchentes, precisa ser contido urgentemente para não termos essas tragédias sendo potencializadas entre nós. Medidas preventivas de evitar tais eventos trágicos precisam ser feitas pelas nossas lideranças, sejam federais, estaduais ou municipais, no sentido que não venhamos a sofrer no futuro. Uma hecatombe trágica, que poderá atingir imensos contingentes de nossa população, com efeitos danosos ao nosso desenvolvimento, rumo a construção da grande Nação que tanto sonhamos e temos condições de ser. Que assim seja.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

SAIDINHA DOS PRESOS

O artigo Talião não é bom conselheiro (18/1, A3), no fim do penúltimo e último parágrafo é bem construtivo e sugere as soluções: a criação de estabelecimentos prisionais especiais para regime semi-aberto e limitar as saidinhas de elementos membros de organizações criminosas.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

INDULTO

É estranho que 95% dos presos voltaram e puderam ficar com as famílias. Só porque 5% não cumpriu a lei estão pensando em cancelar esse dispositivo que pode ser tão bom para mais de 50 mil famílias? Não vamos perder tempo discutindo bobagens!

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

COMBATES INEFICIENTES

Mais uma vez J. R. Guzzo desafia o establishment, demonstra coragem e coerência ao expor as vergonhosas “entranhas” da administração pública do País em seu artigo intitulado Brasil se transformou em um país onde o crime compensa porque bandidos correm cada vez menos riscos (17/1). Reconhecido mundialmente como o País da corrupção e impunidade, as ações efetivas de combate à criminalidade são tímidas, ineficientes, e bandidos “não se criam” nas prisões. Amparados por um Judiciário suspeito, os criminosos do “colarinho branco”, por sua vez, continuam praticando corrupção, com a certeza da impunidade. Ladrões, assassinos, estupradores devem ser tratados com o mesmo rigor dos que tungam os cofres públicos. São bandidos, devem ser rapidamente julgados e punidos, tendo uma vida longa na cadeia, sem regalias.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

São Paulo

CAMPANHA ELEITORAL

Sob o pretexto de visitar obras públicas, Lula da Silva, aquele que diz que governa para todos, faz discursos em prol de candidatos de sua base eleitoral que disputará as eleições municipais. Depois de visitar 23 países, o presidente da república percorre o território brasileiro fazendo campanha eleitoral. É o fim da picada!

José Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

São Paulo

EXIBIÇÃO DE INCONFORMISMO

A companhia Vale do Rio Doce, uma das maiores mineradoras do mundo, está privatizada desde 1997, com histórico de bons lucros e graves deslizes. Ao longo de 2023, Lula da Silva tentou efetivar Guido Mantega como CEO da empresa. Trata-se do ex-ministro da Fazenda no governo Dilma Rousseff, reconhecido como o condutor da economia nacional mais incompetente e irresponsável dos últimos tempos, e um dos impulsionadores das chamadas pedaladas que culminaram com o último impeachment da República. Como a tentativa não prosperou, Lula acaba de retornar, no alvorecer de 2024, a incrustar o ex-ministro no Conselho de Administração da empresa, órgão responsável pela sua estratégia decisória. É evidente que se trata de mais uma exibição de inconformismo do petista-chefe em relação à referida privatização. A movimentação indica também que o que mais importa ao presente governo, impregnado de ideologia improdutiva, é a colocação de companheiros em postos-chave do poder, sem consideração à retomada de uma taxa de crescimento que há muito não se vê por aqui.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

MEMÓRIA CURTA

O presidente Lula da Silva continua com seus delírios e obsessões. “Quer porque quer” colocar Guido Mantega para dirigir a companhia mineradora Vale do Rio Doce, mesmo após sua má gestão da qual foi até condenado pela Operação Lava Jato. Mas, não para por aí. Agora, quer investir recursos públicos e retomar as obras da Refinaria Abreu e Lima que também, lá atrás, foi alvo da Operação Lava Jato. Na verdade, com a maior cara de pau, Lula volta à cena dos crimes que praticou, tudo por conta do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal (STF) que o colocou em liberdade. Afinal, o demiurgo está com memória curta ou ciente da impunidade. Pobre Brasil.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

GESTÃO DA VALE

No início da sua 3ª gestão, o presidente Lula da Silva disse que iria incluir o pobre no governo. De fato incluiu para ser o pagador de impostos, mas não deixou de fora seus pobres companheiros, que sem sua ajuda estavam ao relento. Agora chegou a vez de Guido Mantega, cujo trabalho desastroso deixou mais claro que o caminho de Dilma Rousseff era o impeachment. A lista é grande e tem muita gente na fila. Quando será a vez de Antonio Palocci, que segundo li, vive de doações da família?

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

INDICAÇÃO

Como o convidado Mário Luiz Sarrubbo para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública contestou uma decisão monocrática do “amigo do amigo do meu pai” e amigo das grandes empresas, pode ser que o ministro Ricardo Lewandowski tenha que “desconvidar” o procurador geral da Justiça de São Paulo para o cargo.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

São Paulo

POLÍTICA NA ARGENTINA

Depois de agir irresponsavelmente na campanha eleitoral, Javier Milei diz que quer ter um relacionamento adulto com o Brasil. O homem da motosserra, que conversa com o falecido cachorro, parece cego em tiroteio depois que assumiu e desmente seguidamente seus propósitos eleitorais enquanto a Argentina despenca sem rumo.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

PAÍS POLARIZADO

A Alemanha está diante de um dilema político ao discutir se poderia ou não proibir o partido de extrema direita AfD (Alternativa para a Alemanha). Em 1956, na então Alemanha Ocidental, a Corte Constitucional proibiu o KPD (Partido Comunista Alemão). Este era uma ameaça à democracia liberal e ao Estado Democrático de Direito, pois queria implantar uma ditadura de partido único. Face à realização de eleições europeias em junho próximo, e da possibilidade de que as eleições legislativas federais na Alemanha sejam antecipadas (por ora estão previstas para ocorrer até setembro de 2025), tentar tirar o partido AfD das urnas poderia apenas exacerbar ainda mais os ânimos, já muito inflamados, num país totalmente polarizado, principalmente sobre o tema da imigração.

Luiz Roberto da Costa Jr.

da_costa_junior@hotmail.com

São Paulo

POLÍTICA CHINESA

Dois médicos na escassa democracia na China. O Dr. Sun Yat-Sen, em 1913 e o Dr. Lai Ching-te, em 2024, são duas exceções na longa história da China, de imperadores e ditadores, a tentar o caminho da democracia republicana. O primeiro, logo após o fim da última dinastia imperial em Pequim, e o último, em Taiwan, a ilha reduto de chineses que não aceitavam a revolução comunista de Mao Tse Tung. A China, após passar pela reforma de Deng Xiaoping, voltou ao governo de um só líder autocrático: Xi Jinping. Taiwan elege presidentes democratas, em sua sociedade capitalista, super bem desenvolvida em alta tecnologia. Um jogo de dados marcados.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre