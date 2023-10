Guerra Hamas-Israel

Ataque a hospital

Em meio à barbárie que começou no dia 7 de outubro, com a invasão de terroristas do Hamas em território de Israel, deixando até aqui mais de 1.400 israelenses mortos e, com a implacável resposta de Israel, outras 3 mil mortes de palestinos, na terça-feira o mundo foi sacudido com a informação de uma explosão num hospital na Faixa de Gaza, que pode ter matado até 500 pessoas. O Exército israelense responsabilizou o grupo palestino armado Jihad Islâmica pelo disparo do míssil causador da explosão. Nada a duvidar. Mas o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, já desmoralizado pela falha em detectar o ataque do Hamas, vai precisar ser convincente e provar que o hospital não foi, mesmo, atingido por um foguete de Israel.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

Veto na ONU

O Brasil apresentou na ONU excelente proposta para o cessar-fogo na guerra que mata inocentes em Israel e Gaza. Mas, ao exercer o seu direito de veto, que torna o organismo internacional um fantoche, os EUA mostraram que são os maiores interessados na continuidade do conflito.

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

Não aprendemos nada

Para que serviram as guerras até hoje? Para aprimorar as armas, matar mais e melhor?

Lourdes Migliavacca

lourdesmigliavacca@yahoo.com

São Paulo

*

Educação

Bloqueio na Capes

Governo Lula bloqueia R$ 116 milhões que iriam para a produção científica, a Capes (Estadão, 18/10, A19). Precisa explicar quem é mais importante neste governo? Políticos agradecem.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

Ciência

Entre deuses e demônios

A matéria Cientistas detectam ‘demônio’ em metal supercondutor (Estadão, 15/10) mostra uma descoberta aparentemente inútil, afinal os próprios cientistas ainda não sabem qual a utilidade dela. Esse desfecho, que parece surpreendente, não tem nada de incomum. Chama-se ciência de base, coisa desprezada no Brasil. Ciência de base, ou ciência pura como alguns preferem, compõe um conjunto de estudos que a priori não tem utilidade e que se contrapõe à ciência aplicada. Uma não é mais importante que a outra, mas é a partir da ciência de base que muito da tecnologia atual é possível. Há diversos exemplos de descobertas aparentemente inúteis que nos levaram a avanços tecnológicos sem precedentes nos últimos 200 anos. Do comportamento dual onda/partícula da luz (que nos permite os raios laser) até a existência de antipartículas como o pósitron (que nos permite melhorar o diagnóstico por imagens), temos exemplos em diversas áreas. Aqui, no Brasil, onde fazer ciência já é difícil, é uma missão quase impossível explicar a importância da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) para o brasileiro comum, que enfrenta diariamente violência e problemas na saúde, no transporte público, no trabalho, etc. Mas é mister saber que sem ciência não se resolve a maioria dos problemas. A aplicação de recursos em CT&I é o que está fazendo países como a China e a Índia ultrapassarem o Brasil em áreas que há 50 anos nem sequer eram cogitadas. Muito se fala hoje da pujança do agronegócio, mas se esquecem de que foram feitos investimentos públicos maciços no desenvolvimento de uma agricultura e pecuária rentável por meio da Embrapa. Dinheiro público que possibilita que os empresários da área naveguem em águas bem mais calmas. A Fiocruz e o Instituto Butantan são exemplos na saúde, com o desenvolvimento de vacinas e soros antiofídicos com tecnologia brasileira. Isso sem falar nas universidades públicas, hoje sofrendo forte ataque, como se não fossem quase sozinhas produtoras de ciência no Brasil. Até hoje, um dos primeiros projetos de trem Maglev no mundo está há décadas no protótipo que foi desenvolvido na UFRJ. Urge uma política pública de educação científica nos ensinos fundamental e médio, incentivos aos pesquisadores nas universidades e estímulos à criação de centros de pesquisa e desenvolvimento independentes. Essas prioridades são para que o Brasil não se torne apenas um celeiro do mundo – aliás, posição que pode perder com os investimentos de CT&I que a China tem feito na África. Entre os deuses e demônios da ciência, ficar parado é uma escolha.

Marco Machado

marcomachado1@gmail.com

Itaperuna (RJ)

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

TREZE DIAS DE GUERRA

No Brasil, nosso Congresso segue sem produzir, assim como Judiciário e Executivo. Todos voltando do feriadão enquanto Israel e Faixa de Gaza travam uma luta sanguinária, em que o Hamas mata sem piedade israelenses. Um guerra que já completou 13 dias sem que se saiba qual caminho tomar. Mas se a guerra caminha sem solução, no Brasil, as autoridades ainda não se convenceram de que o Hamas é um grupo terrorista. Todos calados e ocupados em punir os terroristas do 8 de Janeiro, que vai finalizando uma CPI em que só o lado do governo ganhou e nenhum erro foi apontado por parte dele. Um gasto e uma perda de tempo para quem comprou ingresso para ver o pífio circo.

Luciana Lins

lucianavlins@gmail.com

Campinas

*

MEIAS-PALAVRAS

É um despropósito o governo brasileiro não classificar o grupo Hamas como terrorista. Se o Hamas cometeu um atentado terrorista selvagem, então ele é obviamente um grupo terrorista. O governo brasileiro tem a obrigação de deixar claro que o Hamas é um grupo terrorista, sem meias-palavras.

Pedro Pereira de Queiroz Korngold e Celina Kawall Korngold

pkorngold@gmail.com

São Paulo

*

RESOLUÇÃO DO PT

A resolução aprovada pelo Diretório Nacional do PT no dia 16 de outubro condena em meras duas linhas “os ataques inaceitáveis, assassinatos e sequestro de civis, cometidos” pelo Hamas, e carrega o restante do documento acusando Israel de genocídio contra a população de Gaza e pregando, entre outras coisas, a “defesa da solução dos dois Estados (Palestina e Israel) e em defesa dos direitos do povo palestino a uma vida pacífica e com soberania nacional”. É flagrante a ignorância dos fatos, no duplo sentido da palavra. As atrocidades, selvagerias e assassinatos cometidos por terroristas contra israelenses civis inocentes, em um só dia, só têm precedentes na vilania nazista contra judeus na 2.ª Guerra, o Holocausto, e é isso o que deveria ser apontado com veemência no documento. Em vez disso, a condenação superficial do Hamas mais parece um favor, adicionado sob protesto no último momento. É bem sabido que a esquerda brasileira não gosta de Israel, por considerá-lo um Estado opressor. Isso pode ser discutido abertamente a qualquer momento, assim como a magnitude da resposta de Israel aos ataques. Agora, passar apenas de passagem pela matança e tortura que aconteceu no dia 7 de outubro é um desrespeito aos mortos e seus familiares.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

VIGILÂNCIA DA FRONTEIRA

A vigilância da fronteira falhou em um país que vive em conflito com vizinhos há décadas e por conta disso tem construído uma fortaleza de proteção territorial dotada dos recursos da mais avançada tecnologia. O que se disse até aqui sobre as razões de tal vulnerabilidade foi muito aquém da relevância inerente ao fato e suas consequências trágicas. Se a defesa da fronteira israelense houvesse funcionado de modo a corresponder ao investimento daquele país em defesa de seu povo e território, muitas vidas e sofrimento teriam sido poupados. Responsabilidades caberiam, portanto, ser apuradas.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

FALHA NO ALERTA

“A Diretoria de Inteligência, sob meu comando, falhou em alertar sobre este ataque terrorista lançado pelo Hamas”, disse o major-general Aharon Haliva em uma carta enviada ao pessoal de inteligência do exército. Humildade com responsabilidade é o que falta em nosso país com homens públicos. Se falhou em alertar, poderia até ser por falha na informação dos agentes incumbidos de se informar, ou mesmo dos analistas em interpretar as informações recebidas. De qualquer forma, Israel procura superar essa ocorrência que trouxe grandes danos ao país com os ataques sofridos e, agora, com eficiência, procura compensar o que ocorreu. O lado triste e sombrio são os efeitos na população civil, em especial crianças e idosos.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

PALESTINOS X HAMAS

O presidente norte-americano, Joe Biden, em seu recente discurso em Israel, frisou que os palestinos não são o Hamas. A não ser, é claro, na hora de matá-los, a todos, juntos, indistintamente.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

ATAQUE A HOSPITAL

Se o Hamas, ao atacar Israel, provocou aquela carnificina, pergunto quem pode ter atingido o hospital. Ou foi a Jihad Islâmica que os apoia?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

PUBLICIDADE DO TERROR

É compreensível a necessidade dos israelenses de proclamarem a crueldade dos integrantes do Hamas, como uma maneira de justificar sua reação violenta a todas as suas formas de ataques. Todavia, parece ser importante levar em conta que, quando uma família israelense expõe publicamente seu sofrimento e angústia por ter um ente querido como refém dos terroristas, ela está fazendo um convite para que este seja morto, uma vez que tudo o que o Hamas almeja é publicidade sobre suas crueldades como uma forma de difundir o terror e mostrar seu poder.

Maria Angela Dias Coelho

angela.mandico@gmail.com

São Paulo

*

A NOSSA GUERRA

Sem dúvida, muito louvável o manifesto da elite brasileira contra o terrorismo e pedindo a paz no mundo. Agora, em razão do permanente estado de guerra em que vivemos, aguarda-se igual manifestação pública que exija candidatos à Presidência que efetivamente desejem a construção nacional, distante de modelos pseudoempoderados em ideologias vazias. Que reivindique a desmobilização, no Congresso, das denominadas guerrilhas do boi, da bala e da Bíblia, entrincheiradas na defesa dos interesses dos lobbies respectivos, impedindo a consolidação do Brasil como nação. Que clame à Corte Maior que seus integrantes voltem ao recato e ao equilíbrio constitucional de seus julgamentos, renunciando ao fausto e às manifestações estranhas à lide. Que expressamente reconheça e coclame uma ajuda humanitária ideológica e material das elites para o povo, que promova a necessária mudança nos rumos nacionais, que remova a pobreza e a fome do território nacional, e que reconduza os brasileiros à paz e à dignidade, para que retornemos ao orgulho de ser brasileiro. Essa é nossa guerra.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

RISCOS À HUMANIDADE

Excelente e contundente o artigo do escritor venezuelano Moisés Naim Enquanto continuarmos olhando pelo espelho retrovisor, o futuro nos escapará (16/10). O autor, sabiamente, chama atenção para os riscos que estamos correndo com a frase “Neste mundo sem precedentes, mais de tudo está acontecendo, e mais rápido, e a geopolítica fragmentada e um ecossistema global abalado representam riscos existenciais à humanidade”. Tenho me manifestado neste espaço sobre o perigo mortal para a humanidade que é o aquecimento global do planeta Terra, que é, para a termodinâmica, um sistema termodinâmico fechado. Como já sabemos, o aquecimento global é provocado principalmente pela queima dos subprodutos do petróleo, além de outros, como o metano. O aparecimento do El Niño no Oceano Pacífico vem nos dando um bom exemplo quando a temperatura média da Terra aumentar mais de 1,5ºC da normal, limite estabelecido como meta no Acordo de Paris de 2015, para 2030. Com El Niño, esse limite foi ultrapassado este ano em junho, no Hemisfério Norte. Diante desses danos por si só alarmantes, Vladimir Putin, da Rússia e agora o Hamas, no Oriente, conflagraram guerras inimagináveis, ante o perigo mortal que enfrentamos, enviando mais gases do efeito estufa para o espaço, aumentando o calor no planeta. Já Israel, atacado pelo grupo, vai para cima da Faixa de Gaza com tudo o que acha que tem direito. Entre eles, as populações indefesas dos dois lados, as principais vítimas dessa guerra insana. O presidente Lula tem a oportunidade de dizer a que veio, uma vez que desde que tomou posse procurou intervir em assuntos internacionais. A ONU tem que agir com todo o rigor para acabar com essas guerras. O lado maluco da humanidade não pode acabar com a nossa existência assim, livremente. Não falta hospício no planeta.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

NAÇÕES DESUNIDAS

De boas intenções a ONU e o inferno estão cheios. Discursos e votos de nada adiantam perante as força das armas dos que desejam a guerra. Quando um não quer, o Conselho de Segurança da ONU nada pode fazer. Nações desunidas nunca alcançarão a paz.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

CPMI DO 8 DE JANEIRO

Mais uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que termina em nada, e sem conclusão nenhuma (a outra foi a famosa e inútil CPI da Covid). O caminho foi a opção mais fácil: culpar Bolsonaro desde o dia 8 de janeiro, sem provas, sem argumentos e, o pior, sem fatos concretos.

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

ADVOCACIA DE CARREIRA

Advocacia livre, cidadania aprimorada (17/10, A4) apresenta linhas gerais de uma verdadeira aula para advogados em seus diferentes níveis de capacidade no penoso processo de tomar decisões que sejam corretas e atendam às necessidades dos clientes. Um longo caminho curto que surge das palavras do mestre “Uma das providências deve ser a organização da advocacia em carreira”. Nossa sugestão, como ex-aluno do mestre Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, é perceber “consequências imprevisíveis para a cidadania e para o Estado Democrático de Direito”, e, na realidade forense, é conclamar a todas as OABs do Brasil a se unirem com as faculdades de Direito para que o índice de reprovação nos exames da ordem não assinale a vergonha nacional de indicarem que 75% dos candidatos à profissão de advogados são reprovados. Que venha a advocacia de carreira, com seus diferentes graus de conhecimento teórico e aproveitamento prático, com estágios em conciliação, mediação e arbitragem.

Tibor Simcsik

prof.epm.tibor@gmail.com

São Paulo

*

PRIVATIZAÇÃO DA SABESP

O governador de São Paulo veio do Rio de Janeiro, onde o sistema de abastecimento de água é uma catástrofe e a milícia é quem manda, e como únicas medidas políticas de peso até aqui anistia seu padrinho da extrema direita e encaminha a privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), digno patrimônio paulista. Ou seja, fazer mesura com chapéu alheio é fácil.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

METRALHADORAS DESAPARECIDAS

Quando a gente acha que já viu tudo, aparece esta: vinte e uma metralhadoras foram furtadas de instalações do Exército. Não são armas portáteis, pesam mais de 38 quilos cada uma e têm 1,75 metro de comprimento. Por conta disso, 480 militares foram presos, incomunicáveis, sem celular e sem poder receber qualquer visita, até que o ladrão ou “os irmãos metralha” fossem descobertos. Se não fosse um caso verídico, seria um roteiro de Agatha Christie, em que ninguém pode sair do navio ou do trem. Uma vez desvendado o mistério, vamos ficar sabendo, tomara, o destino que seria dado ao arsenal.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador