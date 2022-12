Sérgio Cabral

Prisão revogada

O ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral, que havia sido condenado a mais de 400 anos de prisão, a partir de hoje está livre, leve e solto. Quanto aos prejuízos que ele causou ao Brasil, deixa isso para lá...

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

Analogia

O Supremo Tribunal Federal (STF) libertou Sérgio Cabral, condenado a mais de 400 anos de prisão. Alguém sabe para quando está programada a liberdade de Marcola e Beira-Mar?

Beatriz Campos

beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

Com o próximo presidente da República inocentado e Sérgio Cabral, Valdemar Costa Neto, Geddel Vieira Lima, entre outros menos falados, soltos, por que não transferir também o Marcola para uma prisão domiciliar?

Carlos Tullio Schibuola

cschibuola@gmail.com

São Paulo

*

Degradação moral

Sérgio Cabral está livre! Acionado em 35 processos, condenado a centenas de anos de prisão, réu confesso de ter se apropriado de centenas de milhões de reais, péssimo exemplo para a sociedade, eis aí Sérgio Cabral. Livre. Alguém ainda tem dúvida de qual é a origem de nossa degradação moral? Democracia, legalidades, justiça, ora, isso tudo é papo para botequim, para as turmas do STF, não é conversa séria para quem sonha com dignidades, liberdades e pudores. Bem-vindo, Sérgio Cabral! Aqueles que sempre se corromperam te saúdam!

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Às claras

Lemos com frequência que falta transparência às ações das instituições públicas. No entanto, parece que as coisas estão mudando: não se busca mais disfarçar ou esconder ações ilegais. Simplesmente, muda-se a lei. Vejamos, por exemplo, o que se está a fazer em relação à Lei das Estatais, como já desfiguraram a lei contra a improbidade administrativa e a Lei do Abuso de Autoridade. Com toda a transparência, mostra-se que o crime compensa: a Operação Lava Jato está desmontada. E há igualdade também: soltaram Lula, soltaram Sérgio Cabral. Tudo com muita transparência.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

Transição de governo

Festa na posse

É difícil de compreender como é possível chegar a pensar em organizar uma festa em Brasília para a posse de Lula, que vai além do que o protocolo recomenda. É o panem et circenses trazido para o século 21. Na Roma antiga, o poeta satírico Juvenal usava essa frase para criticar os governantes que davam diversão gratuita à população para desviar a atenção dos que pediam trigo no fórum. No Brasil, os eleitos estão pedindo no Congresso os recursos necessários para dar o Bolsa Família no valor de R$ 600,00, além dos recursos solicitados para outras finalidades. Quanto custará esta festa em 1º de janeiro e quem a pagará? O site http://www.lula.com.br pede doações. Duvido que o dinheiro arrecadado seja suficiente. Quanto deverá custar fazer a montagem do palco, as instalações de luz e som e a segurança do evento, para só mencionar os itens mais óbvios? Mesmo que os artistas não recebam cachê pela apresentação, por conta de quem ficarão o traslado para Brasília, as despesas de hotel e refeições? Não tenho dúvida de que o conjunto será de um valor nada desprezível. Nossa população precisa de saúde, educação e moradia, e não há dinheiro suficiente para tudo isso. Justifica-se a festa?

Leonardo Sternberg

bergzynski@gmail.com

São Paulo

*

Nicolás Maduro

A fábula popular do sapo e do escorpião (“é a minha natureza, eu não posso mudá-la”) carrega uma visão pessimista da natureza humana e afirma que, por mais autodestrutiva que seja, ela dificilmente mudará. Lula já deu o primeiro exemplo disso ao convidar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, para participar da sua cerimônia de posse. Será que acabarão aí os convites?

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

Boas-festas

O Estadão agradece e retribui os votos de Feliz Natal e próspero ano novo de Almir Pazzianotto Pinto; Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC); Humberto Schuwartz Soares; e J.S. Decol | Decol, J.S. Marketing & Copyright Worldwide.

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

VOCAÇÃO DE LULA

O artigo Lula e Macbeth (Estado, 17/12, A14), escrito pela jornalista Anne Warth, é interessante. Concordo com a boa impressão que deixa a futura primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. Porém, faço uma ressalva quando a articulista diz que, no “mercado financeiro, o boato vai além”. A socióloga Janja é a responsável para que o futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva ignore a responsabilidade fiscal que defendia em seu primeiro mandato. Ora, a vocação de Lula é de um contumaz gastador dos recursos dos contribuintes. Soberbo e demagogo que jamais se preocupou com as regras de mercado e com equilíbrio fiscal. Lula deu sorte nos seus dois mandatos (2003 a 2011) nos quais tinha uma economia mundial bombando e uma herança bendita (que não reconhece) da gestão de Fernando Henrique Cardoso. E, irresponsável que é, nem dá ouvidos a uma recessão mundial que se avizinha — o Brasil não vai passar incólume. Mas, mesmo assim, antes de assumir, como consta no editorial do Estadão de sábado, entre muitas outras asneiras Lula disse que “a gente não cuida do pobre se ficar vendo estatística. Se ficar olhando para o orçamento, e se ficar olhando para política fiscal do governo” (Irresponsabilidade em nome dos pobres, 17/12, A3). Barbaridade. Qualquer cidadão minimamente responsável com o orçamento da sua casa sabe que, se gastar mais do que ganha, em algum momento não terá comida na mesa. É o que tem ocorrido infelizmente no Brasil: há desperdício de recursos públicos, sem preocupação com o equilíbrio fiscal. O resultado é o Produto Interno Bruto (PIB) medíocre, sem distribuição de renda. A pobreza hoje atingindo mais de 33 milhões de brasileiros e o Partido dos Trabalhadores (PT) de Lula, das desastradas gestões anteriores, tem culpa com o agravamento do flagelo da pobreza. Creio também que o nosso mercado financeiro jamais culparia a Janja pela falta de cumplicidade de Lula com a política fiscal.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

GOVERNO PARA OS POBRES

O editorial Irresponsabilidade em nome dos pobres (Estado, 17/12, A3) deixa muito claro, até didaticamente, que o equilíbrio fiscal é condição necessária para uma política social sustentável. Por outro lado, o futuro presidente Lula — embora deva saber perfeitamente da importância de se gastar o que se tem— percebe que não necessariamente o equilíbrio ocorre simultaneamente com a política social. De fato, se esperar primeiro equilibrar o caixa do tesouro para só depois começar a gastar no social, corre o risco de chegar ao fim do governo sem cumprir seu legítimo desejo de fazer de seu mandato um governo para os pobres. E, evidentemente, grupos de influência e privilégios estão muito mais aptos a satisfazer suas demandas do que o zé-povinho. Daí fica a dúvida: esperar e continuarmos entre os países de população infeliz e sem oportunidades ou partir para soluções imediatistas, desde que eficazes, correndo evidentemente o risco de gerar uma cobrança terrível que comprometeria o futuro dos sempre prejudicados, os mais pobres. É uma “escolha de Sofia”, pelo menos nesse momento e em vista das promessas feitas.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

O CANTO DA SEREIA

Às vésperas da definição de todos os nomes que estarão à frente das dezenas de Ministérios bem ao feitio do PT — na qualidade de um dos brasileiros que votou na eleição presidencial do primeiro turno, se pudesse —, daria um conselho à senadora Simone Tebet: “Caia fora, enquanto ainda é tempo”. Simone arrisca repetir o erro crasso do ex-juiz Sergio Moro, que viu escorrer pelos dedos, depois que aceitou ser ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, uma reputação que o alçou entre as personalidades mais respeitadas mundo afora. Moro é hoje uma pálida imagem daquela pessoa que um dia encheu o brasileiro comum da esperança de que a Justiça é para todos. Todas as movimentações até agora sinalizam que Lula, tal qual a fábula do escorpião, é incorrigível. Prezada senadora, a quem tanto admiro: você corre o risco de morrer abraçada ao sapo barbudo no meio da travessia deste lodaçal. Cuidado.

Fernando Cesar Gasparini

fernando.gasparin@terra.com.br

Mogi Mirim

*

A IMPORTÂNCIA DE SIMONE TEBET

Em minha opinião, o comportamento de Lula com Simone Tebet é mesquinho, para falar o mínimo. A senadora recebeu 4.915.423 votos no primeiro turno nas eleições, apesar de não contar com o apoio de uma ala do seu partido, Movimento Democrático Brasileiro (MDB). No segundo turno, Lula venceu Jair Bolsonaro com apenas 2.139.645 de diferença. Não há como se duvidar da importância de Simone para a vitória de Lula e da democracia do Brasil, que jamais tinha sofrido tanto risco nesta nova fase da nossa República. Ora, a exigência de petistas em vetar a senadora para o ministério que escolheu, não tem cabimento. Só quem tem muito apego a cargos públicos, para benefício próprio, pode fazer tais exigências. Lula tem que explicar a eles, que se não fosse a senadora, eles nem estariam organizando o novo governo. Se Lula continuar entrando nesse joguinho sórdido, voltará ao passado e as suas consequências.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

LULA E A FRENTE AMPLA

Concordo inteiramente com a escrita do leitor sr. Mário Corrêa da Fonseca Filho, publicada no Estado (Fórum dos Leitores, 17/12, A4). Urge que a sociedade civil, de maneira ordenada, não deixe que o fantasma do lulopetismo reedite o triste passado das quase quatro gestões presidenciais, vingando cruelmente a frente ampla que reelegeu Lula em segundo turno.

Marcos Martins Aquino

marcos@moinhonovo.com.br

São Paulo

*

FINAL DO GOVERNO BOLSONARO

A xepa da final do governo bolsonarista mostra mais atitudes medíocres de Jair Bolsonaro para desmoralizar o País perante o mundo, como a liberação da exploração de florestas em terras indígenas e garimpagem criminosa, além de nomeações de vários bolsonaristas em funções-chave na administração pública para socorrê-lo quando da perda do foro privilegiado em 1º de janeiro. Também decretou a prorrogação na desoneração de impostos sobre combustíveis, desbloqueios de verbas do orçamento, entre outras providências para “colocar de castigo” os que não votaram na sua reeleição. Na verdade, foi Bolsonaro quem levou Bolsonaro para o buraco, por tanta mediocridade. É o que temos para hoje.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

TEMPORADA DA CORRUPÇÃO

Com um condenado na presidência da República e outro condenado a quase 400 anos livre da prisão (Estado, 17/12, A22), ambos graças à mais alta corte de justiça do País, está oficialmente reaberta a temporada da corrupção.

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

RENAN FILHO NO PLANEJAMENTO

Medíocres e mandarins dividem o poder político no Brasil desde a proclamação da República. Alagoas é o microcosmo deste modelo provinciano que mantém o País no atraso mental e econômico. O poder dos mandarinatos de Alagoas continua, como noticiou o Estadão (Renan Filho é sondado para comandar Planejamento, 17/12, B3). Clãs familiares dominam a política em vários estados e no âmbito nacional, de preferência com algum medíocre na presidência da República, mantendo, assim, o Brasil como feudo de uma linhagem de plutocratas e mandarins.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

POLÍTICOS NÃO, JUÍZES

Caros ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski: vocês não são políticos, e sim juízes, para fazer valer a Constituição (Congresso muda regra para salvar orçamento secreto em reação ao STF, 17/12, A18). Seus votos poderão dar a Arthur Lira as armas que precisa para colocar rédeas no Lula, que antes de tomar posse já fica refém. O povo brasileiro não merece isso depois dos últimos quatro anos nas mãos de Lira e Ciro Nogueira, atual ministro-chefe da Casa Civil. A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber deixou bem claro que o orçamento secreto é inconstitucional e fonte para corrupção. Os ministros que votaram a favor impondo regras, como o ministro do STF Alexandre de Moraes, se esqueceram quais são suas funções inerentes aos cargos que ocupam.

Cecilia Centurion

ceciliacenturion.g@gmail.com

São Paulo

*

JOGO DE INTERESSES

Antes das eleições o orçamento secreto foi criticado pela esquerda e pelos candidatos à presidência como um grande mal ao Brasil; bateram no Bolsonaro o quanto puderam. Passadas as eleições, o orçamento que era chamado de secreto, passou a ser chamado de emendas do relator com os mesmos objetivos de antes, só que agora interessa a quem vai governar. O STF tentou mostrar a ilegalidade, mas a como a maioria vence, não resta a menor dúvida de que será aprovado. Ou aprova, ou Lira não será reeleito, nem Lula lhe dará compensações. Assim é a política, um jogo de interesses, onde o cidadão nunca é contemplado. Quanta safadeza em nome de transparência que não existe entre os políticos.

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

TUDO NAS SOMBRAS

Depois do orçamento secreto, talvez os parlamentares resolvam aprovar uma lei que os permitam, após eleitos, tornarem-se anônimos. Assim não precisariam dar nenhuma satisfação por seus atos.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

POLÍTICA DE UM PAÍS DESPOLITIZADO

Certeiro, preciso e brilhante o texto de Bolívar Lamounier (A política de um país despolitizado, 17/12, A4), verdadeira aula sobre a importância do conhecimento político. Às vésperas de um novo governo —não um novo governo qualquer — é um chamado à reflexão sobre este momento de crise, oportunidades, responsabilidades, mas também de certo alívio. Sim, depois desse quatriênio, é preciso restabelecer a autoridade e o governo da “coisa pública”. Cabe a cada um de nós a tarefa e o desafio da “contínua busca de um convívio aceitável com o mínimo possível de violência (...) o bom convívio para a sociedade como um todo”. As divergências e os antagonismos não vão desaparecer, mas não temos alternativa a não ser exercer a cidadania e a “arte da associação”, a fim de preservar e aperfeiçoar a tenra democracia brasileira e impedir as animosidades estúpidas, a ignorância, a indiferença, o desinteresse, o escárnio, o cinismo e o analfabetismo político.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

NANISMO NUNCA O LIMITOU

Exemplar a matéria sobre o nanismo (Tudo de si, 17/12, D8), um problema que afeta muitas pessoas. O texto deveria ser lido por todos, porque talvez assim não seríamos obrigados a assistir, principalmente em programas de televisão, cenas de total ignorância e falta de educação fornecidas por algumas pessoas que acham engraçado usar o termo anão. A reportagem mostrou com clareza que se trata de pessoas inteligentes e criativas, úteis à sociedade, que têm apenas alguns centímetros a menos em sua estatura física. Pior do que isto é ser preconceituoso.

Vera Bertolucci

veravailati@uol.com.br

São Paulo

*

QUANDO OS FILHOS CRESCEM

O Brasil ficou fora da Copa do Mundo no Catar, mas você, Alice Ferraz, fez um gol de placa com a crônica A Outra (Estado, 17/12, C3). Assim como você, tenho filhos homens e o que nos resta fazer é conquistar as noras para torná-las filhas, para que não percamos o rebento.

Claudia Fiori de Almeida Moura

claudiafmoura63@gmail.com

São Paulo

*

ARGENTINA TRICAMPEÃ

A aguerrida e patriótica seleção da Argentina, país quase à beira da falência atualmente, deixou de lado os graves problemas econômicos e políticos e entrou em campo no Catar determinada a vencer a campeã mundial França e conquistar o tricampeonato. Que final épica de Copa do Mundo! Que jogaço! Que garra, que determinação, que superação e que gols! Que craques, Messi e Mbappé! Que inveja da Argentina, que soube honrar as cores de sua camisa e fazer por merecer o disputadíssimo título! Uma vez mais, o futebol sul-americano sobrepujou o europeu. Viva!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Parabéns à Argentina, parabéns a todo o povo argentino, que, mesmo com tantas dificuldades, conseguiu vencer a França, que tinha sido campeã do mundo na Copa de 2018.

Virgílio Melhado Passoni

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

*

Parabéns aos hermanos! Bonito foi ver os brasileiros comemorando junto. Este esporte é o mais maluco que existe! Jogo de instantes, espasmos, suspiros, acasos, sutilezas e dúvidas tênues. Fora a violência, cusparadas, dor e lágrimas. Paixão mundial que emociona a todos, homens, mulheres, meninos e meninas. A final da Copa deste ano foi histórica, dramática e sofrida, coroando a carreira do grande jogador Messi. O esporte vence as barreiras e une a todos. Até 2026!

Elisabeth Migliavacca

São Paulo

*

TRI

Não há a menor dúvida de que esta Copa do Mundo resolveu uma questão mundial: Messi é maior que Maradona. Se faltava o título, o título veio. Agora, o tri ficou assim: Pelé, Messi e Maradona.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

BRASIL CAMPEÃO 2026

A Argentina precisou quebrar para ser campeã. Estamos no caminho certo para ganharmos a Copa de 2026, sem nem precisar jogar.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo