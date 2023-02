Congresso Nacional

O que vem por aí

Na semana que passou, o Estadão publicou o editorial O governo 'fraco' abriu para negócios (13/2, A3). O velho escambo do toma lá dá cá está de volta, e não importa o quanto custe, o importante é ter a maioria de apoiadores em plenário para a garantia da "governabilidade". O pontapé inicial da barganha foi tímido: Arthur Lira (PP-AL), disputando a reeleição na Câmara, destinou a alguns novatos da base aliada, e sem sorteio, gabinetes tidos como os melhores e com vista privilegiada para a Esplanada dos Ministérios. Essa isca o ajudou a conseguir 464 votos dos 513 possíveis, recorde absoluto de todas as eleições para a presidência da Casa. Objetivo alcançado, partiu para uma nova empreitada. Agora, junto com o governo, articula uma fórmula de driblar a lei e agraciar estes mesmos deputados com R$ 3 bilhões (cerca de R$ 13 milhões para cada um dos 219 recém-empossados), sem que eles tenham direito a esse quinhão, pois tomaram posse neste ano. Assim Lira recompensa os votos recebidos e o PT aumenta sua base de apoio na Câmara. Pouco mais de um mês de governo e já podemos vislumbrar o futuro nebuloso que este balcão de negócios nos reserva.

Sergio Dafré

Jundiaí

Sergio Dafré

Jundiaí

Jundiaí

*

Política nacional

Válvula de escape

Tenho sido aconselhado por familiares e amigos a deixar de criticar a política atual de maneira permanente, como tenho feito. A preocupação deles é com a minha saúde. Para atendê-los, eu teria de deixar de acompanhar o noticiário e tornar-me um alienado, o que não aceito. Para tranquilizá-los, porém, digo que, ao contrário do que parece, meus comentários críticos funcionam como uma válvula de escape para a pressão emocional e física por que passo ao tomar conhecimento dos absurdos diários noticiados. Exemplos que tirei do Estadão de 17/2: 1) resolução do Diretório Nacional do PT reforça narrativa de que o partido foi vítima de "falsas denúncias" de corrupção (A7). Dá para ficar calado? O PT é que deveria se calar sobre o assunto, e não insistir na mentira deslavada. 2) Cessar-fogo, de Eliane Cantanhêde (A8), para quem Lula estaria "menos empenhado em estressar o mercado e mais disposto a mostrar serviço e gerar boas notícias, como no salário mínimo e tabela do IR". Boa notícia um aumento de R$ 18 no salário mínimo? Não dá para comprar nem um pastel de feira com isso! 3) Artigo de Rogério Werneck (B8): "Diante das dificuldades do quadro fiscal, Lula e seu partido se entregam ao autoengano. O desgaste deixou o Planalto entregue ao negacionismo, pronto a se deixar convencer de que o nó górdio que, há anos e anos, vem sendo o desafio central da condução da política econômica no País não passa de miragem". Isso faz lembrar a piada sobre um conhecido político que, ao abrir a porta do quarto de um motel onde estava com a amante, deu de cara com a esposa e, incontinenti, disse: "Juro que não sou eu!".

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

Salário mínimo

Para não chorar

Salário mínimo vai subir de R$ 1.302 para R$ 1.320. Aumento de R$ 18. Só rindo para não chorar!

Robert Haller

São Paulo

*

Só na cerveja

Como o quilo da picanha está em R$ 94, os R$ 18 de aumento do salário mínimo dão para comprar mensalmente cerca de 200 gramas desta carne para comemorar. Mas, como o aumento deve ocorrer só em maio, quanto será que a inflação até lá terá consumido do novo valor do salário mínimo? Ora, considerando que o IPCA de janeiro foi de 0,53% e tendo em vista a previsão dos próximos meses, de girar em torno de 0,50% ao mês, de janeiro a abril, a inflação deve ficar em torno de 2%. Calculando 2% de R$ 1.320, a inflação terá comido R$ 26,40, e o novo valor do mínimo, descontada a inflação, será de R$ 1.293,60. Ou seja, em valor real, descontada a inflação, não haverá aumento algum. Em outras palavras, o trabalhador pode desistir dos 200 gramas mensais de picanha. Neste ano, pelo menos, vai ficar só na cerveja. Por outro lado, os deputados tiveram um reajuste salarial de 16,37% (para R$ 39 mil mensais). O Poder Judiciário teve um reajuste de 18%. E estão programados R$ 11,2 bilhões para o reajuste salarial dos servidores federais dentro do Orçamento de 2023. Assim, neste 1º de maio, ficará claro para o trabalhador brasileiro por que a distribuição de renda neste país é tão cruel.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

FALTA DE TRAQUEJO POLÍTICO

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, mais uma vez pecou pela arrogância e falta de traquejo político. Ao afirmar que "pobre não sabe o que é direita ou esquerda", o chefe do Executivo paulista comete um equívoco grave: menospreza os menos favorecidos financeiramente. Tarcísio deve lembrar que foi eleito com os votos dos ricos e pobres, até porque só as classes mais abastadas de São Paulo seriam insuficientes para levá-lo ao Palácio dos Bandeirantes. Aliás, é importante destacar que governos eleitos democraticamente devem administrar os bens e serviços públicos para o todo, seja ele de direita, esquerda ou centro. O espectro político, nesse caso, tem relevância mínima. Ele deveria concentrar esforços em aumentar os investimentos públicos no Estado e, principalmente, reduzir a criminalidade, aumentar a eficiência da máquina estatal e melhorar os índices educacionais.

Willian Martins

Guararema

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

JUROS E DÍVIDA

O que os "economistas do mercado" não levam em consideração, além do binômio juros-inflação, são os binômios juros-dívida e juros-crescimento. Na medida em que o hiato entre a taxa de crescimento da economia e o custo real do serviço da dívida/PIB crescer, a tendência da dívida seria crescer, tornando autorrealizável o temor do mercado de a dívida tornar-se impagável ou no mínimo não gerenciável. O ponto de equilíbrio e de estabilização da dívida seria ter uma taxa mínima de crescimento da economia igual ao custo real do serviço da dívida versus PIB, ou um hiato de 1%-2% do PIB a ser coberto por um superávit fiscal. A atual relação de 1%-2% de crescimento versus 6%-7% do custo do serviço da dívida é perigosa, tornando a urgência de o País crescer muito mais uma necessidade de viabilização da dívida do que uma necessidade social reivindicada pelo governo de plantão e pelos chamados "desenvolvimentistas". Definitivamente, uma taxa de juros reais de 8% não propicia as mínimas condições de viabilização da dívida. O recente "apelo" do presidente do Banco Central (BC) para o mercado ter mais "boa vontade" para com o governo levanta a dúvida sobre se a cadeia mercado-Focus-Copom não resulta na simples sanção das exigências do mercado pelo BC, que deveria filtrar o componente "político-especulativo" do mercado, isto é, a sua "má vontade", na formação da taxa Selic. Voltando à própria taxa Selic, utilizada pelo BC para enxugar o excesso de liquidez do sistema financeiro por meio das chamadas "operações compromissadas" envolvendo títulos do Tesouro, era voz corrente que uma vez sancionada a autonomia do BC essas operações, que representam nada menos que 15%-17% do PIB, seriam descontinuadas, sendo substituídas por depósitos de curtíssimo prazo dos bancos junto ao BC, com remuneração bem menor. Por que essa mudança salutar não foi implementada?

Elie R. Levy

São Paulo

Elie R. Levy

elierlevy@gmail.com

São Paulo

*

OSTENTAÇÃO

Lula da Silva diz que vai levar o presidente do Banco Central para conhecer regiões miseráveis do País. Gostaria de saber se, conhecendo tão bem essas regiões, o presidente não se sente mal de beber vinhos cujo preço é de cinco a dez salários mínimos a garrafa.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

RIQUEZA E POBREZA

Acredito que Lula deve ser transocial: se veste como rico, mora como rico, come como rico, viaja como rico, gasta como rico, mas é pobre.

Ely Weinstein

São Paulo

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

SIGILOS DE LULA

Se não há privacidade com relação ao sigilo que se decreta a respeito de qualquer coisa que seja, no caso sigilo da carteira da vacina do ex-presidente Jair Bolsonaro, por que o governo atual pode decretar sigilo a respeito de quem compareceu à posse? Se é puro revanchismo, o PT que fique alerta. O mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco. E a oposição que crie vergonha na cara e conteste também os sigilos de Lula. Ou isso para ou seguiremos enganando o País com uma narrativa para esconder que este governo não tem proposta.

Izabel Avallone

São Paulo

Izabel Avallone

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

INCOMPETÊNCIA DO ELEITOR

Excelentes as colocações de Bolívar Lamounier (Grande país, ideias pífias, 11/3, A4). Remete à questão da incompetência intelectual do eleitor brasileiro. Como explicar que o eleitor não foi além da escolha entre um agitador psicopata e um populista decrépito para presidir o governo do País? Havia uma alternativa, Simone Tebet, com histórico de capacitação confiável, que foi preterida. Apesar da abundância de informações supridas pela mídia, sobre o caráter dos candidatos, os eleitores, entretidos pela diversão emocional da rede social, mostraram-se incapazes de realizar raciocínios que os remetessem para além de sua natureza infantilizada intelectual.

Nelson Frederico Seiffert

Florianópolis

Nelson Frederico Seiffert

nfseiffert@outlook.com.br

Florianópolis

*

OS CUSTOS DOS PENDURICALHOS

O professor José Goldemberg, ex-presidente da Companhia Energética de São Paulo (Cesp), em seu comentário no Estadão (Os 'jabutis' da área energética, 10/2, A5), apresenta mais uma crítica abalizada sobre os famigerados "jabutis", uma indecência inventada pelos nossos parlamentares, que vai se tornando rotina, para introduzir no final da votação de um Projeto de Lei (PL) qualquer um artigo pirata, que trata de assunto diferente do PL em pauta, sem a discussão democrática obrigatória. É mais um comentário abalizado sobre a sua audaciosa ilegalidade. A prática já foi adotada pelo prefeito de São Paulo para aprovar seus absurdos. O exemplo utilizado pelo articulista foi o da aprovação da lei da privatização da Eletrobras durante o governo Bolsonaro, o mais escrachado de todos. Não sendo advogado, creio ser inacreditável que nenhum parlamentar acionou ainda o Supremo Tribunal Federal (STF) contra tal ilegalidade, acintosamente inconstitucional. Na lei em questão há artigos como um que vai obrigar o governo a construir um gasoduto até o Nordeste para que um empresário instale uma usina térmica a gás. Uma região excelente para a implantação de usina térmica fotovoltaica, como já vem ocorrendo. O pior dessa tramoia é que os custos dessa esperteza vão acabar em nossas contas de eletricidade, o que já vem ocorrendo com outros penduricalhos.

Gilberto Pacini

São Paulo

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

MINERADORA ESTATAL

Os petistas, que adoram uma empresa pública, por que não fazem uma estatal garimpeira para explorar o ouro e outros minérios?

Euclides Rossignoli

Ourinhos

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

REDUÇÃO DO VOLUME DE ÁGUA

É incrível a naturalidade com que o Brasil percebe a redução brutal de sua água, uma queda estimada em 15% nos últimos anos. Além da redução drástica do volume de água disponível, o País enfrenta a poluição, que torna as águas dos maiores rios impróprias para o consumo. Até mesmo as águas da região amazônica enfrentam problemas graves, envenenadas com mercúrio da mineração. O Brasil deveria tratar melhor suas águas, punir quem envenena os rios com agrotóxicos e outros venenos, tirar do papel a implantação de coleta e tratamento de esgoto em todo o País. O agronegócio é de longe o maior consumidor de água no País, e deveria fazer a sua parte: banir os agrotóxicos mais perigosos e buscar técnicas agropecuárias que usem muito menos água em seus processos, basta ver o que é feito nos países do Primeiro Mundo. O agronegócio da Holanda fatura até cem vez mais por hectare do que o Brasil, usa muito menos água e praticamente baniu o uso de agrotóxicos – esse é o caminho que o País deveria seguir.

Mário Barilá Filho

São Paulo

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

MORTANDADE DE ABELHAS

A mídia informa que há regiões nas quais está acontecendo uma mortandade de abelhas à medida em que avançam plantações que aplicam produtos químicos para a proteção das plantações. Durante o governo passado, houve autorização de emprego de produtos que são proibidos em muitos países porque são perigosos para a saúde humana. É importante que o novo governo faça uma avaliação dessas autorizações antes que aconteça um desastre ambiental.

Aldo Bertolucci

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

MATRICÍDIO CONTRA A TERRA

Não li até hoje um único texto dizendo a verdade sobre a espécie humana. Somos autodestrutivos e estamos com os dias contados sobre o planeta cuja natureza nos gerou. A Terra criou a espécie que vai destruí-la em sua capacidade de gerar vida. Cometemos matricídio ao longo de nossa existência como espécie. Vamos morrer juntos com nossa terra-mãe.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

RACISMO NO FUTEBOL

Cumprimentos ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, pela firme tomada de posição contra a crescente prática das abomináveis e inadmissíveis manifestações de racismo nos campos de futebol do País e mundo afora. Causa espécie a existência de preconceito racial no País do atleta do século 20, o Rei Pelé. Basta!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

*

GESTÃO EDNALDO RODRIGUES

Sereno, afável, fala mansa, a gestão do baiano Ednaldo Rodrigues é marcada com atitudes firmes e marcantes. Como a decisão de punir com rigor atos de racismo, no regulamento geral de competições. A entidade estabeleceu penas gradativas como multa de R$ 500 mil e perdas do mando de campo e de pontos. Nessa linha, com tranquilidade, sem açodamentos e estranhas pressões de ex-jogadores por técnico estrangeiro para o lugar de Tite, Ednaldo definiu o técnico Ramon, campeão sul-americano sub-20, como técnico interino da seleção.

Vicente Limongi Netto

limoongionetto@hotmail.com

Brasília

*

‘DEEP FAKE’

A tecnologia deep fake evoluiu ao ponto de se poder substituir com perfeição a figura de alguém em um filme pelo personagem que se deseje, inclusive utilizando a voz do mesmo. Numa apresentação do American Got Talent, algumas pessoas entraram no palco e o show que estavam fazendo era apresentado num telão como sendo Elvis Presley e os juízes do programa, cantando e dançando exatamente como aquelas pessoas o faziam. Provavelmente, o futuro dos concursos de melhor fantasia seguirão nessa linha. Já é hora de o mundo virtual ser convidado a fazer parte da festa.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

MULTAS POR PARDAIS

É necessário colocar um freio na indústria da multa que é impulsionada pela necessidade de os fabricantes de pardais venderam seus equipamentos para não falirem. A solução é exigir – igual nos EUA e demais países livres – que as multas de trânsito só passem a valer se forem entregues pessoalmente ao infrator no ato da infração. Os robôs não verificam se o motorista está embriagado, se é habilitado, nem as condições do veículo, práticas de crimes, etc. Não há mais guardas de trânsito nas ruas. Os pardais arrecadam uma soma enorme de motoristas que vivem sufocados com impostos e despesas com manutenção de veículos. Esse sistema pouco educa e contribui para a segurança no trânsito, em contraste com os recursos arrecadados.

Valério Bronzeado

valeriocostabronzeado@gmail.com

João Pessoa