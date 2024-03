Eleição na Rússia

Putin reeleito

Meus cumprimentos a Vladimir Putin, por ter sido reeleito para mais um mandato de seis anos como ditador totalitário da Rússia (Sem oposição, Putin obtém 87% dos votos e ruma para 30 anos no poder, Estadão, 18/3, A10). Pêsames ao povo russo, que reelegeu Putin para continuar seu governo de perversidades internas e guerras externas, como um brutal líder vingativo e sanguinário.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

Parâmetros

O presidente Lula ainda não cumprimentou o presidente Putin por ter sido reeleito democraticamente, com transparência e acompanhamento internacional. Poderia aproveitar e já antecipar as felicitações pela eleição de Nicolás Maduro em julho, dentro dos mesmos parâmetros.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

*

Eleição nos EUA

Visão apocalíptica

Trump diz que alguns imigrantes ‘não são pessoas’ e prevê ‘banho de sangue’ na indústria automotiva (Estadão, 15/3). O incendiário discurso do ex-presidente Donald Trump queimou todas as pontes sobre o reconhecimento de qualquer outro resultado, nas eleições de novembro, que não seja a sua vitória. Acusar o atual presidente de “idiota”, chamar os invasores do Capitólio de 6 de janeiro de “reféns” e prometer indulto para todos os “patriotas” injustamente presos demonstra não só o atual nível de radicalização política, como também de polarização ideológica. A visão apocalíptica e de banho de sangue ajuda a disseminar sua narrativa pelas redes sociais, em meio à campanha eleitoral mais longa e tensa da história dos Estados Unidos, desde a Guerra de Secessão (1861-1865).

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

*

Eleição em São Paulo

Tabata Amaral

Muito boa a entrevista com a candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (De aluna da periferia que foi para Harvard a terceira via em SP: Tabata Amaral desafia polarização, Estadão, 18/3). Mostra que há uma chance de seguirmos em frente de maneira responsável e sem olhar para um passado que não nos serve mais.

Humberto Cordioli

São Paulo

*

Economia e ambiente

A força das ideias erradas

Jorge Caldeira, em China, Brasil e limites da ação voluntária (Estadão, 17/3, A5), oferece uma explicação simples e poderosa para a lentidão das ações do governo brasileiro na exploração dos mecanismos de mercado que ajudem a fazer a limpeza do planeta: “A maioria dos conservadores brasileiros nega o aquecimento global; a maioria da esquerda nega o mercado como instância de solução dos problemas ambientais”. É uma combinação perversa de ideias errôneas, mas atravancadoras. Está mais do que provado que as intervenções a favor da sustentabilidade são um bom negócio para todos. Lamento a mensagem, ao final do artigo, de ser este o último dos excelentes textos de Caldeira nesta área.

José Pastore

São Paulo

*

O atraso do Brasil

Temporada de artigos já valeu por este último de Jorge Caldeira: China, Brasil e limites da ação voluntária. É desesperador. Mas o que esperar de um país que se reveza entre Bolsonaro e Lula?

Albino Bonomi

Ribeirão Preto

*

Plano Real, 30 anos

A boa herança de FHC

Brilhante a síntese de Celso Lafer sobre a justiça histórica a FHC e todos os coadjuvantes do Plano Real (Estadão, 17/3, A4). Desde então, vivemos num novo e genuíno Brasil, que se esquece de agradecer àqueles verdadeiros brasileiros de coragem e visão, a começar por seu líder.

Luiz C. Andrade Jr.

São Paulo

*

Sociedade

Karnal e a desigualdade

Não deve ter sido a intenção, mas Leandro Karnal resumiu a vida, sua essência, ideais, teorias, crenças, realidade, desequilíbrios, necessidades e dificuldades em Ava pode (Estadão, 17/3, C8), o que fez com admirável abrangência, poder de síntese, coesão, objetividade, profundidade e foco na mensagem crítica e dura, mas com ternura. Abordando problemas antigos e atuais que sempre nos atormentam, ele reitera a verdade que muitos insistem em não enxergar: o conhecimento é a solução para a humanidade. Parabéns pela ótima reflexão!

Josenir Teixeira

São Paulo

*

MENTOR DA TENTATIVA DE GOLPE

Que Jair Bolsonaro foi o mentor intelectual de uma tentativa infame de golpe de Estado não há mais dúvida. O general Marco Antônio Freire Gomes não deveria ter ameaçado Bolsonaro de prisão; deveria tê-lo prendido de fato e denunciado a conspiração. Fato é que, os que se dizem bolsonaristas, incluindo políticos e governadores, precisam decidir o que querem. Pois ser conservador, de direita ou de extrema direita é legal e legítimo. Já quem ainda se identifica com Bolsonaro demonstra definitivamente não ter pudor em flertar com a ilegalidade e a imoralidade para alcançar objetivos. Ilegalidade e imoralidade não combinam com democracia.

Luciano Harary

São Paulo

*

‘GOLPISTA ATÉ O FIM’

Editorial do Estadão qualifica Jair Bolsonaro como Golpista até o fim (17/3, A3). Medíocre como sempre, não percebeu que só foi eleito ante o petista Fernando Haddad, por falta de opção dos brasileiros. Ora, desde sua estada no Exército, tanto fez que foi preso e expulso da corporação por tramar explodir bombas nos quartéis. Afinal, o que se poderia esperar de um maluco de plantão, que ficou “deprimido” por não ser reeleito e, assim, resolveu maquinar o fim da democracia? Na verdade, 30 anos de prisão é pouco para quem, além de tudo, foi responsável por milhares de óbitos pela própria omissão ao combate à covid. Esse sim é um golpista raiz.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

*

JAIR BOLSONARO

Respeitosamente, discordo de todos que no Fórum dos Leitores (18/3) atribuíram a Bolsonaro a tentativa de um golpe. O ex-presidente, no uso das prerrogativas que o cargo lhe atribuía, tentou evitar que um condenado em três instâncias, 12 anos de prisão, “ficha-suja”, vergonhosamente anistiado, assumisse a Presidência, usando para isso todas as armas de que dispunha. Tudo faz crer que seus procedimentos foram endossados por milhões de brasileiros, solidários à sua causa. Prova inconteste desse fato é que a popularidade de Bolsonaro cresce a cada dia, enquanto que a de Lula da Silva, o presidente ilícito, “derrete”.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

*

FORÇAS ARMADAS

Contra o golpe: dois. A favor do golpe: um. Esse foi o placar final da competição entre os três comandantes das Forças Armadas do Brasil, na partida final da decisão do golpe de Estado. Durante quatro anos de seu mandato presidencial, Jair Bolsonaro tentou, desesperadamente, desmoralizar o sistema eleitoral das urnas eletrônicas como pretexto para anular o resultado de sua reeleição, caso perdesse, em 2022. Cercou-se de militares em sua equipe de péssimo governo. Armou seus seguidores civis, bajulou o empresariado conservador e os líderes do agronegócio. Tentou cooptar a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros, toda a população religiosa pentecostal, os conservadores e os ignorantes em geral. Mas não conseguiu o apoio do comandante do Exército, que deve ter consultado os generais comandantes dos cinco exércitos regionais, nem do comandante da Aeronáutica. Na hora “h” o golpe perdeu por 2 a 1.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

*

SESSENTA ANOS DO GOLPE MILITAR

Às vésperas da triste efeméride dos 60 anos do golpe militar de 1964, é preciso reabrir a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), criada no primeiro ano de governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), com o objetivo de dar reconhecimento oficial a pessoas que foram covardemente perseguidas, torturadas e assassinadas em razão de sua atuação política durante o regime de exceção da ditadura militar, de lamentável memória. Como se sabe, entre as medidas do CEMPD, estão a emissão de atestados de óbito para parentes das vítimas, a localização de corpos e a reparação por meio de indenizações. Por oportuno, cabe lembrar que a CEMPD foi extinta no final do desgoverno Bolsonaro, notório admirador de alguns dos mais cruéis agentes da ditadura, entre eles o famigerado coronel Carlos Brilhante Ustra, ex-chefe do famigerado DOI-Codi, em São Paulo. Um país que viveu e sobreviveu por intermináveis 21 anos (1964-1985) a longa e sangrenta noite dos anos de chumbo da ditadura militar deve reabrir a CEMDP como uma prerrogativa do governo para a justa responsabilização do Estado pela contumaz e abominável violação de direitos humanos cometida covardemente por seus agentes durante o regime de exceção. O próximo dia 31 de março é a data certa para que o governo Lula anuncie a reabertura da CEMPD em nome da defesa inegociável e permanente do Estado Democrático de Direito. O passado passou, mas não pode nem deve ser esquecido para que nunca mais se repita.

J. S. Decol

São Paulo

*

TENTATIVAS GOLPISTAS

Avesso às candidaturas de Bolsonaro e de Lula, tenho procurado ler as matérias dos jornais de forma equidistante, sempre interessado em acompanhar, especialmente, o que se passa na política deste país, levando em conta as diversas correntes de opinião. Com o surgimento das bombásticas declarações dos então comandantes do Exército, general Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Batista Junior, passei a fazer uma leitura ávida e exaustiva sobre o que a imprensa divulgou, nesses últimos dias, em relação às tratativas golpistas nos estertores do mandato de Bolsonaro. Leitor assíduo do Estadão, estava, então, muito curioso na leitura do jornal deste domingo (17/3) e, particularmente, na coluna do J. R. Guzzo, uma vez que ele sempre faz um contraponto às opiniões de outros colunistas. Fiquei decepcionado. Como ele pôde ignorar fatos tão graves e tão recentes ocorridos na vida política deste país e abordar um assunto que vem se arrastando há tantos dias e que só será novidade se e quando os fugitivos da penitenciária de “segurança máxima” forem capturados?

José Carlos Lyrio Rocha

Vitória (ES)

*

‘INCOMPETÊNCIA MÁXIMA’

Não demora e a fuga de Mossoró fará aniversário. Em se tratando de um presídio de “segurança máxima”, para a detenção dos fugitivos, uma operação de recaptura de “incompetência máxima”. Quanto aos responsáveis, nem um pio. Somente as desculpas evasivas, tangentes. Se der indiciamento ou processo, pedirão “vistas”, E, para ficar nos conformes, “vistas grossas”.

A. Fernandes

São Paulo

*

OPERAÇÃO NA BAIXADA SANTISTA

Não tenho procuração para defender o governador Tarcísio. Mas acho correta a atitude corajosa demonstrada ante o crime organizado no litoral paulista, que governadores que o antecederam não tiveram. Como já era esperado, militantes e políticos de esquerda veem com outros olhos ou, melhor, como “genocídio” a atuação da polícia, que depara cotidianamente com bandidos e traficantes da pior espécie, armados até os dentes. O nosso governador, já despontando como um grande estadista, não recuou frente a pressões ideológicas de sindicatos, jornalistas e políticos de esquerda. Os dez policiais militares mortos ate agora na Operação Verão no litoral sequer foram mencionados pela ouvidoria, Instituto Vladimir Herzog e Conectas Direitos Humanos. Avante, São Paulo, contra o crime organizado, antes que seja tarde.

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

Itapeva

*

MAIS INTELIGÊNCIA, MENOS VIOLÊNCIA

O governador Tarcísio de Freitas acaba de adquirir seis blindados para combater o crime organizado. Quantos são mesmo os bandidos mortos no Guarujá? Não vamos retroceder ao tempo violento do coronel Erasmo Dias.

Nivaldo Ribeiro Santos

São Paulo

*

VISITA INOPORTUNA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), embarca para visitar Israel, a convite do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Segundo a Gmach Brasil (grupo da comunidade judaica brasileira) o convite foi feito com o objetivo de “permitir visitar e registrar diretamente os resultados do ataque terrorista que atingiu o Estado de Israel em 7 de outubro, além de entender os impactos sociais e econômicos da guerra em Gaza”. O governador desconversou dizendo que “estamos aceitando um convite e pronto. Sem ideologia e sem política”. Fica difícil acreditar que Israel não aproveitará essa oportunidade para fazer propaganda contra o Hamas, e a favor da sua ação militar em Gaza. Gasta-se dinheiro dos contribuintes paulistas para fazer propaganda política para Netanyahu. É isso, governador?

Omar El Seoud

São Paulo

*

ROSTO NOVO

Parabéns ao Estadão pela bela matéria a respeito da deputada Tabata Amaral (Da periferia a Harvard: desafio agora é se tornar conhecida, 18/3, A8), um rosto novo na política que merece nosso apoio para que possamos ter representantes competentes e honestos que nos ajudem a transformar nosso país em um lugar com futuro para nossos filhos e netos.

Aldo Bertolucci

São Paulo

*

PLANO DE GOVERNO MUNICIPAL

As prioridades anunciadas por Tabata Amaral para sua plataforma de governo à Prefeitura de São Paulo são segurança pública, transporte e mobilidade, e oportunidades. Fiquei surpreso, para não dizer decepcionado, com o fato de a educação não estar entre elas. “Oportunidades” é um tanto vago, e segurança pública não está na órbita de atuação direta da Prefeitura. Por outro lado, matéria recente do Estadão mostrou que a evasão escolar começa já no ensino fundamental. E a exitosa carreira da futura candidata é toda alicerçada no foco que sua família deu à educação. É discutível um plano de governo municipal que não tenha a educação como uma de suas prioridades.

Francisco Eduardo Britto

São Paulo

*

VACINA CONTR DENGUE

Falar de saúde neste país é chover no molhado. A cada eleição o tema é pautado em debates e programas de candidatos. Ministério cobiçado por todos os partidos pelo montante que administra. Por que será que quando precisamos de iniciativas proativas a coisa empaca? João Doria foi o propulsor da vacinação em São Paulo, obrigando o governo federal a tomar atitudes atenuantes, no caso da covid. Mesmo assim contabilizamos mais de 700 mil mortos. Hoje, uma dengue menos letal, aliada a novas cepas de covid, promovem a emergência de Estados. O que significa a emergência para o cidadão: faltam leitos em hospitais, pessoas são devolvidas para suas cidades e casas por não haver possibilidade de internação. Hoje já existe vacina para a dengue. Uma vacinação em curso para jovens mostra baixa adesão. Se há constatação de emergência por que o ministério não vem a público pedindo que mães levem seus filhos para os postos? Por que não se acrescenta a esse público velhos que adeririam com mais facilidade a essa proteção? Não haveria vacinas alternativas, como executado pelo governador Doria? Absolutamente inexplicável a atitude inabalável do ministério em não tomar medidas proativas no sentido de minorar a contaminação e atendimento médico. Falar em asseio para pessoas que não dispõem de saneamento básico e mínimas condições de higiene é ter uma visão míope de nosso país.

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

*

QUALIDADE DE TÊNIS

Vulcabras estreia braço de varejo com Under Armour e procura nova marca para o grupo (8/3). Como praticante de atividade física há 40 anos e por isso consumidora frequente de tênis, não vinha entendendo a diminuição da qualidade dos tênis importados, mas com a matéria entendi. Parece-me que estão usando o nome de marcas importadas conceituadas no Brasil, comprometendo a qualidade em busca do lucro, e nós, consumidores, sem entender a péssima qualidade desses tênis que estamos encontrando nas lojas.

Hilda M. M. R. Simões

Ribeirão Preto

*

DECISÃO DE INVESTIMENTO

A decisão de investimento em ações passa por uma análise cuidadosa da história da empresa, sua gestão, estratégia, concorrentes, mercado de atuação, além do pagamento seguro e certo de dividendos ao longo de tempo, de forma sistemática. Nenhum desses aspectos goza de hierarquia favorecida. Todos eles são importantes. Tolo é aquele que busca retorno rápido e imediato na renda variável, desprezando tais atributos na consideração do risco a enfrentar.

Fauzi Timaco Jorge

São Paulo