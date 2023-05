Deltan Dallagnol

Cassação e indicação

O Brasil não é, mesmo, para principiantes. O procurador que denunciou, com abundantes provas, o maior assalto aos cofres públicos já realizado no País teve seu mandato de deputado cassado, e o advogado que defendeu o corrupto condenado será indicado para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Roberto Antonio Kirschner

kir.robertoa@gmail.com

São Paulo

*

A volta da ‘degola’?

“A Comissão de Verificação de Poderes, ou Comissão dos Cinco, foi criada no Império, porém ganhou particular relevo no cenário político da Primeira República, principalmente a partir de 1899, com as modificações promovidas por Campos Sales no Regimento Interno da Câmara às vésperas das eleições marcadas para o ano seguinte. As modificações introduzidas em outubro de 1899 na prática converteram a comissão em peça instrumental da ‘política dos estados’, permitindo a chamada ‘depuração’ de eleitos, ou ‘degola’ de opositores, cujos diplomas obtidos em pleitos regionais poderiam ser rechaçados” (fonte: FGV CPDOC). Qualquer semelhança é mera coincidência?

Tiago Villac Adde

villac@uol.com.br

São Paulo

*

Congresso Nacional

Lula e a máfia das apostas

O Salão Verde da Câmara dos Deputados lembra um campo de futebol. Os deputados federais lembram jogadores que se organizam em partidos, em vez de times. A torcida, neste contexto político, é o eleitorado de cada agremiação partidária. Seguindo essa analogia, as pelejas políticas e democráticas deveriam ser insufladas tão somente pelos anseios do povo, já que a Câmara é a “Casa do Povo”, assim como as pelejas de futebol profissional deveriam ser insufladas por sentimentos coletivos, já que o ludopédio é o “esporte do povo”. Mas o presidente Lula, agindo como agiram os aliciadores da máfia das apostas que manipularam resultados no futebol brasileiro, liberou há alguns dias R$ 9 bilhões em emendas, reciclando o indecente orçamento secreto do governo Bolsonaro, para cooptar parlamentares a desonrarem seu mandato – ignorando o eleitorado e privilegiando os interesses escusos de Lula e do seu partido, o PT –, assim como os jogadores cooptados pelo esquema mafioso desonraram sua carreira. Pelo visto, a vil inspiração da máfia das apostas tem origem em Brasília.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

*

Lula 3

Viagem ao Japão

Mais uma viagem internacional? Pelo amor de Deus! Quando é que vai acabar esta lua de mel? Quanto já foi gasto somente em viagens em 137 dias de governo?

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

*

Petrobras

Autorreguladora

No seu oportuníssimo A narrativa e os preços da Petrobras (Estado, 18/5, B2), Celso Ming nos demonstra, independentemente do mérito das mudanças implementadas na Petrobras, como são frágeis as nossas instituições. Mais uma vez fica demonstrada a necessidade de o Brasil também dispor de uma Lei das Agências Reguladoras, para garantir aos investidores pequenos, grandes, nacionais ou estrangeiros que as regras setoriais são para valer, seja qual for a coloração política do governante. Neste episódio ficou simplesmente demonstrado que a Agência Nacional do Petróleo (ANP) é uma mera letra morta, sem autoridade para administrar os preços dos derivados de petróleo segundo regras que deveriam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. Tem algum sentido uma empresa monopolística fixar preços para si? E se a moda pega? Como ficariam as tarifas das distribuidoras de energia elétrica particulares?

Nilson Otávio de Oliveira

noo@uol.com.br

São Paulo

*

Inteligência artificial

‘O inexorável’

Talvez seja verdade o que Eugênio Bucci expôs em seu artigo (Estado, 18/5, A5): o avanço da inteligência artificial é inexorável. Talvez também seja verdade o antigo ditado popular que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando. Considerando que todos os seres do planeta estão brincando alegremente com as mais diversas tecnologias, realmente isso é motivo de grande preocupação.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

MAIS CONFUSÃO

Há ainda muitas dúvidas sobre a cassação do deputado federal Deltan Dallagnol, como as citadas nas reportagens e artigos publicados na edição do Estadão de 18/5. Diversos juristas são contra a cassação. O ex-juiz eleitoral e idealizador da Lei da Ficha Limpa defendeu a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os críticos da decisão argumentam que não havia processo administrativo em andamento e, no rol do que foi analisado, tem até processo encerrado. Tem um problema de semântica que torna confuso entender por que Dallagnol não pode ser cassado: não tinha processo administrativo em andamento ou julgado condenando-o. Falam que até tinha autorização de órgão do sistema eleitoral do Paraná para participar da eleição. E, para complicar a situação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a perda de mandato do deputado Deltan Dallagnol será analisada pela Corregedoria da Câmara dos Deputados de acordo com procedimentos regulamentados pelo Ato da Mesa 37/2009. Mais confusão se for correta a afirmação de Lira de que “o mandato deve ser cassado somente por esta Casa”.

José Luiz Abraços

octopus1@uol.com.br

São Paulo

*

SUSPEIÇÃO DO RELATOS

Manifesto a minha perplexidade à decisão do TSE em relação ao julgamento do deputado Dallagnol, menos pela sua condenação e mais pelo fato de o relator da matéria, o ministro Benedito Gonçalves, estar em absoluta suspeição na demanda, face sua amizade íntima com Lula da Silva e Dilma Rousseff, como demonstram vídeos gravados durante a posse da nova composição do TSE (em 16/8/2022). Lula e Dilma estão juntos e se encontram “casualmente” com Benedito Gonçalves que, bastante efusivo, se dirige à ex-presidente em alto e bom som: “Dilma, tudo certo?”; Enquanto isso, Lula, com bastante intimidade, licenciosidade e desenvoltura no TSE (se sentindo em casa), dá vários tapinhas no rosto do referido ministro enquanto cochicha algo em seu ouvido, que responde a Lula: “Vou ligar, vou ligar!”. Até as pedras nos rios sabem da relevância de Dallagnol para a prisão de Lula, de forma que Benedito Gonçalves não poderia, jamais, sequer debater qualquer ação que de forma direta ou indireta contemple interesses de Lula. Em qualquer país mais ou menos civilizado do mundo isso não ocorreria. Benedito Gonçalves deveria ter se declarado suspeito, pois a imparcialidade do juiz é uma garantia constitucional que decorre dos princípios do devido processo legal e da igualdade. Um ministro do STF que esteja em suspeição incorre em crime de responsabilidade se proferir julgamento quando pela lei seja suspeito na causa. Ministro de qualquer outro tribunal superior também deveria ser processado por essa razão. É inacreditável, lamentável e trágico os rumos tomados pelo Judiciário brasileiro, com a omissão e leniência do Congresso Nacional que, por sua vez, não faz valer a sua autoridade e nem dá seguimento aos processos contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) – dando azo a toda sorte de irregularidades nos tribunais inferiores.

Milton Córdova Junior

milton.cordova@gmail.com

Brasília

*

PRESUNÇÃO DE CULPA

Os corruptos estão em festa. É inacreditável. Enquanto Lula da Silva, José Dirceu, Sérgio Cabral, entre outros, estão livres por presunção de inocência, o deputado federal mais votado do Paraná, Deltan Dallagnol, com 344 mil votos, é cassado por presunção de culpa. Sim, é isso mesmo. Presunção de culpa. A Lei da Ficha Limpa é clara: prevê a cassação somente em caso de existência de processo administrativo disciplinar. Contra Dallagnol existiam meras reclamações, que poderiam ou não gerar condenações. O Brasil perde um combatente da impunidade com esse ato arbitrário dos ministros do TSE. Foi mais uma vitória da corrupção.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

O RECADO DA CASSAÇÃO

A cassação do mandato de Dallagnol é um recado: não mexa com políticos e empresários poderosos que a vingança virá a galope. O crime compensa neste país, os bandidos estão soltos e seus algozes, arruinados. Que país é esse?

Radoico Câmara Guimarães

radoico@gmail.com

São Paulo

*

OS INTOCÁVEIS

No filme Os Intocáveis, Kevin Costner viveu o papel de Eliot Ness, agente do tesouro americano que foi incansável na luta contra a corrupção. Sua equipe era apelidada de “os intocáveis”. Em nosso país, intocáveis são outros.

Lilia Hoffmann

liliahoffmann@yahoo.com.br

São Paulo

*

LEI DA FICHA LIMPA

A terra brasilis é realmente um país que nem Sigmund Freud nem Federico Fellini seriam capazes de explicar ou imaginar. Depois de todo o esforço da Lava Jato em moralizar o País, tudo está sendo sistematicamente desmontado. Perdão a empreiteiras, condenados desfrutando do fruto do crime, como o glorioso Cabral e até mesmo o paciente que ocupa a cadeira da Presidência, graças ao glorioso STF no seu vai e vem da prisão em segunda instância, que permitiu que o condenado não ficasse “encarcerado” no spa de Curitiba e se reelegesse para se vingar de todos os que o condenaram, como Deltan Dallagnol e Sergio Moro. Tiveram o requinte de repetir a apresentação colocando Deltan como o “culpado”. Como diz o velho ditado, é o rabo abanando o cachorro. O pior é ler que o criador da Lei da Ficha Limpa defende a cassação do mandato do deputado. Os par(a)lamentares acabaram de se autoanistiar com a falta de cumprimento das cotas para mulheres e negros. Pergunta singela, se fosse pra valer a Lei da Ficha Limpa, quantos picaretas, usando um termo do ocupante atual Palácio do Alvorada, teriam seus cargos? Basta! Chega de tanta desfaçatez! Estou de estômago virado.

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

INVERSÃO DE PAPÉIS

Depois de tudo o que nós e o mundo vimos sobre os desvios no Brasil de dinheiro público por empresários, políticos, membros dos serviços públicos, etc., que confessaram seus desvios culminando na Lava Jato, vem agora a revanche-perseguição de quem foi atingido e preso, contando com a conivência da Justiça para inverter os papéis. Esses que querem reverter a História me faz lembrar de Josef Stalin, que apagava das fotos seus desafetos e que expurgava seus inimigos mandando-os para gulags. Agora temos cassação de mandatos. Quando isso vai parar?

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

*

SERGIO MORO

“O senador Sergio Moro (União-PR) cogita renunciar o seu mandato e deixar o País. O motivo da renúncia seria para antecipar uma possível cassação de seu mandato”, disse um colunista. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. O Brasil não tem mais justiça e o ódio que o atual governo tem do ex-juiz é enorme.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

REPÚBLICA DAS BANANAS

Este é o verdadeiro país “república das bananas”. Cassa-se o deputado federal mais votado no Estado do Paraná, um verdadeiro paladino da justiça, por motivos de vingança, e esse mesmo tribunal cassador deixa livre, leve e solto o líder parlamentar do governo na Câmara, aquele mesmo dos dólares na cueca. Dá para entender a Justica deste país?

Arnaldo Luiz de Oliveira Filho

arluolf@hotmail.com

Itapeva

*

PASSADO INCERTO

O nosso Judiciário, especialmente os tribunais do alto Judiciário, tem tornado o passado incerto com suas decisões em assuntos já há muito pacificados, criando-se um sem-número de insegurança jurídica, mas agora foi longe demais com a cassação do mandato do deputado Deltan Dallagnol por uma condenação que poderia acontecer no futuro. Esse contexto bizantino que vem sendo criado ainda vai levar ao caos.

José Elias Laier

joseeliaslaier@gmail.com

São Carlos

*

DESRESPEITO À VONTADE POPULAR

A cassação do mandato do deputado federal mais votado do Paraná mostra a arrogância do TSE e o desrespeito à vontade popular. Corremos o riso de o TSE cancelar a cassação do mandato de Dilma Roussef e ela reassumir imediatamente o cargo de presidente da República. Presidente não, desculpem, presidenta.

Carlos Viacava

cv@carlosviacava.com.br

São Paulo

*

DESTINO DOS CIDADÃOS

Li no Estadão que advogados da Lava Jato fizeram pressão para o TSE cassar Deltan Dallagnol e já organizam périplos nos gabinetes dos juízes daquele tribunal em busca da cassação do senador Sergio Moro. Em passado recente, a imprensa mostrou as ruas gritarem o nome de Moro e ostilizarem cartazes com figuras de ministros. Não sei se isso causou ciúmes e mágoas. Não atuo na Justiça, aliás sou aposentado, mas se pressão e visitas decidirem nos tribunais os destinos dos cidadãos, o melhor caminho será o aeroporto.

Paulo Tarso J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

*

DECISÃO IRRETOCÁVEL

Discordo totalmente do artigo assinado por J. R. Guzzo (Cassação revela vingança contra quem cumpriu a lei, 18/5, A6). Análise esdrúxula e infundada. Primeiro que a decisão não partiu de membros ou de órgãos ligados ao governo federal. O TSE é parte do Poder Judiciário, um dos Três Poderes da República que, por princípio e autonomia administrativa, não tem qualquer ligação com o Poder Executivo. Além disso, é importante destacar que a Lei da Ficha Limpa prevê a possibilidade de perda do mandato. O articulista, por birra, ignora o fato de que os magistrados seguiram, rigorosamente, uma previsão que consta na lei.

Willian Martins

martins.willian@yahoo.com.br

Guararema

*

POWERPOINT ALUSIVO À LAVA LATO

Deselegante, patética e de mau gosto a postagem, através dos órgãos oficiais do governo federal, do PowerPoint alusivo à Lava Jato, logo após a cassação do deputado Deltan Dallagnol. Pior, os oito itens elencados elogiando os feitos do governo, dentre eles Mais Médicos, R$ 3,8 bilhões investidos em cultura e inflação caindo, são, neste momento, marketing mentiroso, pois nada disso aconteceu ainda. Aliás, a inflação está caindo sim, mas não por causa do governo. É sempre bom lembrar para quem faz de conta que esqueceu: Lula não foi absolvido das acusações de corrupção; foi descondenado e seus crimes prescreveram. Esse revanchismo mequetrefe que Lula e o PT insistem em praticar só aumenta o descrédito de um governo que mal começou e começou mal. Para governar é preciso olhar para a frente. Que tal começar?

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘MEU ÓDIO SERÁ SUA HERANÇA’

Um clássico do faroeste, Meu Ódio Será Sua Herança, está de volta, não às salas de cinema, mas às salas de políticos e juristas. Que não ousem enfrentar a corrupção aqueles que dela não concordarem. O crime é o PowerPoint, e não o que o PowerPoint aponta como crime. O que nos remete a outro clássico, este da comédia, que também está de volta: Os Irmãos Cara-de-Pau.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

‘BRAZUELAR’

O programa econômico do atual governo pede licença para gastar com aditivos, sob o olhar irresponsável dos congressistas, para elevar o teto de gastos transgredindo a Lei de Responsabilidade Fiscal sem punição. Os excessivos dispêndios, desde antes de empossado, são uma nítida pretensão de acelerar o processo de brazuelarmos, de ingressarmos na flexível democracia venezuelana, ao aplaudir os parceiros e incriminar os demais. Já avançamos bastante ao, ilegalmente, “inocentar” condenado e “incriminar” justiceiro, num claro desrespeito à Lei da Ficha Limpa.

Humberto Schuwartz Soares

hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

GOVERNO BOLSONARO

É justa e necessária uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar a atuação do governo Jair Bolsonaro junto aos povos indígenas brasileiros, em razão de tantas ocorrências, como a invasão de suas terras; o garimpo ilegal nas terras Yanomamis; e as denúncias de compras duvidosas de carnes e de pescoços de frango em quantidades e preços aviltantes.

Jorge de Jesus Longato

financeiro@cestadecompras.com.br

Mogi Mirim

*

NÃO SABIA DE NADA

No seu interrogatório na Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou não ter conhecimento sobre assuntos que, pela teoria jurídica do domínio do fato, ele é corresponsável, mesmo que não tenha sido ele quem cometeu o delito. Pela mesma lógica, será que ele sabia da “boiada” que Ricardo Salles estava passando na região amazônica? Percebeu que muita gente estava morrendo em Manaus por falta de oxigênio na época da covid-19? Que as joias sauditas eram presentes do Estado, e não dele e de sua mulher? Insultos à inteligência do povo brasileiro à parte, o Pinóquio não faria melhor.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

INVESTIGAÇÃO DO EX-PRESIDENTE

Os juízes que estão investigando o ex-presidente Jair Bolsonaro têm que se dar conta de que estão em uma corrida contra o tempo que eles vão perder. Se Bolsonaro não for indiciado, julgado, condenado e preso nos próximos três anos e meio, ele deverá disputar e vencer a eleição contra Fernando Haddad ou o ancião Lula. Certamente Bolsonaro irá atacar Alexandre de Moraes com todas as armas que o presidente da República dispõe, e será mais arrasador que a vingança de Lula contra a turma da Lava Jato. Quem viver verá.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo