CPMI do 8 de Janeiro

Depoimento do hacker

O hacker Walter Delgatti expôs toda a trama golpista do governo Bolsonaro na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, relatando seus encontros com o então presidente da República e comandantes militares interessados em contar com seus serviços técnicos para desacreditar a Justiça Eleitoral. Sua fama de ter prestado serviços à esquerda, na Vaza Jato, dava a ele credenciais para detonar as urnas eletrônicas, maior pretexto de Jair Bolsonaro para anular eleições e justificar um golpe político-militar e permanecer na Presidência.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Vergonha inercial

Caso as denúncias escabrosas, dignas de um filme de ficção, feitas pelo hacker Walter Delgatti contra Jair Bolsonaro se confirmem, o ex-presidente dificilmente escapará da prisão. Se isso acontecer, o Brasil terá tido, desde a redemocratização, há mais de 30 anos, dois presidentes impedidos e outros dois presos. Se, por um lado, essas punições só se deram porque as instituições brasileiras são fortes e a democracia é sólida, de outra parte são acontecimentos que envergonharam os brasileiros de bem e a história do Brasil. Não basta mais refletir retoricamente sobre isso. Se não houver mudanças complexas que passem necessariamente pela discussão da reforma política, a história se repetirá. E as vergonhas também.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

Presidência do Brasil

Enganados

Um ex-presidiário condenado por corrupção volta à Presidência da República; um ex-presidente, da mesma forma, pode agora ser preso. Um comandou o maior esquema de corrupção do Brasil; o outro surgiu no cenário político como o salvador da Pátria e pode ser pego num esquema de vendas de joias da União. Somos um país de líderes trapaceiros, oportunistas, somos enganados constantemente. A política que domina é a do mais esperto, de quem sabe ludibriar a lei e vende ilusões ao povo cada vez mais abandonado. Vergonha total e tristeza imensa.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Brasil perplexo

A perplexidade diante de tantos escândalos perpetrados por governantes não é novidade. Desde a chegada de Fernando Collor ao poder, o País assiste a uma sucessão de tramoias urdidas dentro do poder para dilapidar o patrimônio, mudando simplesmente o modus operandi, mas sempre com o mesmo objetivo: o benefício próprio. Governos chamados de esquerda ou de direita não saem incólumes. Que nenhum deles se atreva a se denominar íntegro e acusar o outro de corrupto. Não existem “salvador da Pátria”, “enviado de Deus”, “frente democrática”. Os brasileiros precisam ter responsabilidade e consciência para mudar o que existe. Ou continuar a assistir a novas modalidades de apropriação do que é do País.

Lucia Helena Flaquer

lucia.flaquer@gmail.com

São Paulo

*

Resiliência

O Brasil é um país extremamente resiliente! Até agora, conseguiu resistir a Lula, a Dilma e a Bolsonaro. Será que Deus é, mesmo, brasileiro ou uma hora a sorte acaba?

Ely Weinstein

elyw@terra.com.br

São Paulo

*

Populismo

Ledo engano achar que Jair Bolsonaro está morto politicamente. Segundo recente pesquisa Genial/Quaest, 43% dos entrevistados são contrários à sua condenação pelo TSE. Ou seja, mesmo estando inelegível e encalacrado em tantos outros casos de corrupção, Bolsonaro ainda conta com esse imenso apoio. Isso mostra que a população é tolerante com práticas ilícitas e que escândalos de corrupção não colam em governos populistas, como os de Lula e Bolsonaro.

Deri Lemos Maia

derimaia@yahoo.com.br

Araçatuba

*

Multas da covid

‘Anistia absurda em SP’

“Governador envia à Assembleia projeto que perdoa sanções impostas na pandemia; dívida de ex-presidente passa de R$ 1 milhão” (Estado, 17/8, A11). Como sempre, ser bom pagador neste país não vale a pena, pois quem honestamente liquidou o débito não terá direito a nenhum tipo de restituição.

Maria Aparecida Silva de Araujo

mariapa236@hotmail.com

São Paulo

*

DEPOIMENTO DO HACKER

Dentre as revelações bombásticas do depoimento do hacker Walter Delgatti Neto à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, que implicam até o pescoço o ex-presidente Bolsonaro (PL), assessores militares, a deputada Carla Zambelli (PL) et caterva, causa espécie a declaração que expõe o desprezo do negacionista e liberticida ex-mandatário do Brasil pelo Poder Judiciário por ter supostamente prometido indulto ao hacker “Vermelho” caso fosse preso pela solicitada e bem-remunerada invasão das urnas eletrônicas e do celular do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes. Teria dito Bolsonaro, segundo o hacker: ”Fique tranquilo, se algum juiz te prender, eu mando prender o juiz”. A que ponto chegamos!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Frederick Wassef pagou o imposto de importação quando trouxe o Rolex para o Brasil? Se não pagou, por quê? Chega de imbecilidade.

Ronaldo José Neves de Carvalho

rone@roneadm.com.br

São Paulo

*

JUIZ DE GARANTIAS

É preciso deixar claro para o povo, que constitucionalmente é, ou deveria ser, o verdadeiro dono do poder, se o juiz de garantias que está sendo criado é um “juiz de garantias da Justiça” ou um “juiz de garantias da impunidade”, como querem os bandidos de sempre.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

QUEDA DOS JUROS

Com o uso de possível inteligência com artifício, seguraram os preços dos combustíveis para baixar a inflação e consequentemente os juros. Com a palavra, o Comitê de Política Monetária (Copom).

Arcangelo Sforcin Filho

arcangelosforcin@gmail.com

São Paulo

*

‘DUMPING’ GOVERNAMENTAL

O Brasil não é autossuficiente em refino de combustíveis. A alta de preços atual ainda é insuficiente para permitir a importação de gasolina e diesel pelas empresas independentes, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), que é necessária para suprir a demanda. Assim, a Petrobras está praticando dumping. Cadê o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)? O dumping quebrará os importadores, e, a seguir, a Petrobras passará a subsidiar combustíveis importados ou atualizará seus preços? Certamente trata-se de garantir o monopólio da estatal – tão ao gosto do PT.

Suely Mandelbaum

suely.m@terra.com.br

São Paulo

*

REFINARIAS PARALISADAS

É muito fácil entender essa situação de aumento de preços e desabastecimento dos combustíveis entre outras consequências. Se a Petrobras e governo tivessem mantido a construção das refinarias paralisadas em anos atrás, com bilhões de reais praticamente jogados fora e nenhum responsável, hoje provavelmente não teríamos esses problemas. Basta a mídia levantar quantas estão apodrecendo no tempo, inclusive uma no Nordeste em sociedade com outro país. Isso mostra a importância de levar um projeto a sério, começar e terminar, sem marquetismo.

Jaime E. Sanches

jaime@carboroil.com.br

São Paulo

*

TARCÍSIO DECEPCIONA

Infelizmente, depois de um bom início, o governador de São Paulo decepciona parecendo estar com o “vírus Bolsonaro”! Na Secretaria de Educação, insiste em manter um cidadão como Renato Feder, que assinou contratos do governo com empresa em que é acionista. Questionado, o governador disse que foi um negócio legal. E também, talvez a benefício próprio, Feder tentou, e foi impedido por decisão judicial, acabar com livros didáticos nas escolas públicas do Estado e introduzir material 100% digital. Uma afronta! Parecendo perdido, o que é de estarrecer, Tarcísio de Freitas também deseja anistiar multas de um total de R$ 72 milhões aplicadas por infrações graves de regras sanitárias durante a pandemia da covid. Como bom bolsonarista que é, se aprovado esse projeto de lei pela Assembleia Legislativa, a anistia dessas multas vai beneficiar o devedor de quase R$ 1 milhão, o desumano ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre outros que desrespeitaram as regras sanitárias, Bolsonaro foi responsável por milhares de mortes porque incentivou a população a não tomar a vacina. E lamentavelmente o governador de São Paulo fecha seus olhos a essa barbaridade.

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

COMO QUALQUER CIDADÃO

Por que o governador Tarcísio quer perdoar as multas da covid-19 do ex-presidente Bolsonaro no Estado de São Paulo? Não há nada mais justo do que um cidadão que não segue as regras, por pura rebeldia, ser punido e receber multas pesadíssimas, ainda mais quando se trata do uso de máscara para a prevenção contra a covid-19, durante a pandemia. Parece que Tarcísio está mais trabalhando para retribuir ao ex-chefe, graças ao qual conseguiu, direta ou indiretamente, se eleger. Ao invés de misturar a sua relação pessoal com o ex-presidente com os trabalhos do governo, por que não cumpre o seu papel de governador do Estado de São Paulo e se dedica ao bem-estar do povo paulista? O ex-presidente deve honrar e pagar a multa que recebeu, como qualquer outro cidadão. Por que ele pode ter o privilégio de ser perdoado, enquanto todas as outras pessoas devem pagar as suas multas? Não estou querendo menosprezar ninguém, mas hoje Bolsonaro é apenas mais um “João qualquer”.

Tomomasa Yano

tyanosan@gmail.com

Campinas

*

FRACASSO ELEITORAL

É inaceitável que, enquanto pagamos multa por atraso de licenciamento veicular, por exemplo, Jair Bolsonaro, infrator costumaz, pode ser perdoado por colocar em risco a vida de paulistas que acreditaram nesse engodo fantasiado de extrema direita. Se o governador continuar essa decepcionante trilha, estará fadado ao fracasso eleitoral futuro.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

CRACOLÂNDIA

O prefeito de São Paulo não cansa de nos surpreender. Agora resolveu o problema da Cracolândia, isentando os moradores do local do IPTU. Ora, para os comerciantes, pois estão em ruas comerciais, não adianta tal iniciativa. Se os noias continuarem em suas portas, afugentando os clientes e os moradores, continuarão sujeitos aos assaltos. A obrigação, tanto do governador, como do prefeito, é restabelecer a ordem nas ruas ocupadas, transferindo os viciados, vítimas das drogas, para clínicas e hospitais preparados para eles, e a polícia investigativa, prender os traficantes, sem grandes aparatos e sim discretamente.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS

Prefeito Ricardo Nunes, por que o senhor apenas enaltece sobre as providências e leis para a obra ilícita do Itaim Bibi e não faz absolutamente nada pela área de preservação de mananciais da nossa cidade? Como sempre, o que interessa aos senhores políticos é a mídia, e não o bem-estar da população e sua saúde. O senhor e família bebem da mesma água que milhões de paulistanos da zona sul de São Paulo. São mais de 18 meses de denúncias da total irregular obra na Avenida Atlântica. Nada aconteceu até agora, a obra foi terminada e o restaurante funciona como se nada tivesse ocorrido. Em nome das famílias honestas e sérias que moram e constroem dentro das leis em vigor nesta área de mananciais, apenas perguntamos quando esse imóvel totalmente ilícito vai ser demolido.

Werner Sönksen

wsonksen@hotmail.com

São Paulo

*

AVENIDA PAULISTA

Realmente é uma tristeza enorme nós verificarmos o estado da nossa querida Avenida Paulista. A história dessa avenida é comovente. Os idealizadores tiveram uma visão de futuro ao construírem a avenida que era para habitar a classe mais abastada da época, que eram os fazendeiros de café. Tivemos palacetes maravilhosos, entretanto, com o crescimento de São Paulo, ela paulatinamente foi se transformando em uma importante via comercial. Diversos bancos se instalaram, muitos internacionais, prédios maravilhosos foram construídos. Muitos casarões foram mantidos e prédios foram construídos mantendo os casarões. Hoje temos lá a maior concentração de museus e centros culturais. O triste é o estado caótico que ela se encontra: sujeira por todos os cantos, acúmulo de lixo, nas transversais temos tendas com pessoas morando. O comércio ilegal tomou conta de toda a avenida. Os assaltos são de toda a natureza, e a insegurança é enorme. Se não forem tomadas providências urgentes, essa querida avenida se transformará em uma Avenida São João.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

MAUS MÉDICOS

Li o excelente artigo A entropia da Medicina (18/8, A4), mas gostaria de acrescentar que não é só no SUS que esses médicos com uma formação insuficiente estão atuando. Sou beneficiário do convênio médico Prevent Senior e passei, recentemente, por um problema muito semelhante ao descrito no texto. No intervalo de poucos dias, fui atendido com extrema negligência ou imperícia por três diferentes médicos do convênio. Acometido por uma severa cistite, com febre alta, me dirigi à Unidade de Pronto Atendimento Butantã do convênio. A primeira médica que me atendeu, após me examinar e ouvir a narrativa dos sintomas, diagnosticou-me com sinusite, receitando-me um antibiótico para essa enfermidade; quando insisti na possibilidade de estar com uma infecção urinária, ela solicitou uma urocultura com antibiograma e informou que o antibiótico também servia para essa enfermidade. Como os sintomas não melhoraram, voltei à unidade médica, sendo atendido por uma profissional que não soube interpretar o resultado do exame, receitando-me um novo antibiótico, que não era o mais indicado para a bactéria detectada, não surtindo o efeito necessário. No dia seguinte fui obrigado a voltar à Unidade de Pronto Atendimento, sendo finalmente atendido por excelente médico que receitou o medicamento correto e solicitou exames complementares para melhor diagnosticar a doença. A interpretação do resultado desses exames ficou a cargo de outro médico, que me informaria e orientaria através de uma teleconsulta, a ser realizada no mesmo dia. Ao iniciar tal atendimento online, esse novo médico informou que estava com problemas de acesso ao sistema, não conseguindo visualizar todos os resultados, mas achava que estava tudo bem, encerrando o atendimento. Mais tarde, quando tive acesso aos resultados, vim a saber que o nível da proteína C reativa, que indica a intensidade da infecção, estava altíssimo. Efetuei uma reclamação escrita ao convênio e fiz uma denúncia ao Ministério Público do Estado de São Paulo, pois tais profissionais, por sua negligência ou imperícia, podem estar colocando em risco a vida de outros pacientes.

Fabio Nogueira

fabio.sp.nogueira@uol.com.br

São Paulo

*

SOLUÇÕES PARA OS PLANOS DE SAÚDE

Muito apropriado o editorial Vida digna para os mais idosos (16/8, A3). É urgente uma solução completa para a questão dos planos de saúde. O SUS não tem capacidade de atender toda a demanda, o que faz com que pessoas procurem planos de saúde. A judicialização crescente provoca pressão nos planos de saúde. Embora seja triste e desumano negar tratamento a quem precisa, é importante entender que a obrigação dos planos é cobrir o que foi previsto em contrato. Não estou defendendo os planos de saúde, pois também há abusos por parte das operadoras. Os próprios pacientes e médicos tentam burlar as regras para obter maiores reembolsos. A intermediação dos planos de saúde também tem um custo elevado. Por que não posso contratar diretamente com a operadora? O que busco, e creio que a maioria das pessoas buscam, é um seguro que cubra internações em casos graves. Consultas e exames rotineiros são caros, mas conseguimos pagar. Por que é difícil encontrar um plano hospitalar apenas? As operadoras de planos de saúde deveriam também cuidar da saúde de modo preventivo. Patrocinar check-ups anuais poderia reduzir o custo no futuro. Apenas como um exemplo, colonoscopia e endoscopia, feitos na maioria dos casos a partir de 50 anos a cada cinco anos, podem ajudar a descobrir e retirar pólipos evitando casos de câncer com tratamentos caros. Um esforço para reduzir custos de pronto atendimento, sem perda de qualidade, seria muito conveniente. Quando você está passando mal, há duas opções. A primeira é marcar consulta com um especialista, o que certamente não será imediato, que irá pedir exames que também não serão imediatos. A segunda é ir a um pronto atendimento e obter diagnóstico rapidamente realizando exames no próprio local. Além do custo alto do pronto atendimento, o inconveniente é que, na maioria das vezes, os médicos plantonistas são inexperientes. Soluções definitivas e completas são urgentes.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

mario@gmocoaching.com.br

São Paulo

*

TRIBUNAL DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB

Em novembro de 2020 ingressei com representação na Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro (OAB-RJ) em desfavor de advogada naquele Estado (processo n.º 19.523/2020). Como passaram-se vários meses e nada evoluía, recorri à OAB nacional, que instaurou o processo CFOAB n.º 49.0000.2022.001475-9. Não obstante as providências acima descritas e minha contínua vigilância sobre o andamento do processo, até a presente data, ou seja, mais de dois anos e meio depois, ainda não ocorreu o respectivo julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Isso posto, fica a pergunta: o que ocorre com a OAB-RJ, corporativismo, descaso, incompetência?

Celso Frederico Gauz Alves

celsoalves@uol.com.br

Santo Amaro