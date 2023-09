Congresso Nacional

Gabinetes ‘inchados’

Senadores chegam a ter 82 assessores sem concurso em gabinete (Estado, 18/9). 82 assessores?! É um verdadeiro exército para lutar pelo seu voto na próxima eleição, tornando o pleito totalmente desequilibrado. Fiquei procurando a palavra certa para definir a situação. Escárnio me pareceu adequada.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

Casa da mãe joana

Nossos parlamentares exageram na dotação de seus gabinetes. Conforme matéria do Estadão, há senador que dispõe de 82 comissionados em seu gabinete, à custa nossa, indefesos pagadores de impostos. Isso mesmo, 82 funcionários, quando no máximo meia dúzia já seria suficiente. E muita gente rotula Lula 3, com seus homéricos passeios internacionais e 38 ministérios, como o gastador-mor do País.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

Gente demais

Para quem não sabe, excrescência é ter 82 assessores num só gabinete no Senado brasileiro. Alguns desses assessores nunca tiveram nem oportunidade de conversar com o chefe.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

Desigualdade

O Brasil tem jeito?

Parece que há uma concordância quanto ao fato de que a persistente desigualdade no Brasil é um pesadelo que nos perturba, envergonha e indigna. Na edição de domingo do Estadão lemos que Em Goiás, investimento bilionário tem vizinho sem teto (17/9, A8 e A9), contando que municípios brasileiros recebem cada vez mais dinheiro, mas desigualdade se mantém. O que fica claro é que o problema não decorre da falta de recursos materiais nem financeiros. Parece-me que faltam gestão, estratégia, sensibilidade, política pública articulada, coordenada e integrada. Indo direto ao ponto, talvez possamos dizer que à realidade nua e crua da população os três níveis de governo (União, Estados e municípios) têm respondido com duas ficções: um arremedo de projeto numa ponta e uma ficção orçamentária na outra. À pergunta do jornal “o Brasil tem jeito?” podemos responder com uma reflexão sobre o nosso papel diante deste descalabro e desgoverno: depende da escolha que fizermos entre continuar aos trancos e barrancos ou assumir o protagonismo de um processo civilizatório e humanista, com um verdadeiro projeto de país e um genuíno orçamento integrado entre as três instâncias de governo. O Brasil terá jeito se dermos um jeito no Brasil: vontade e ação.

João Pedro Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

*

Poder Judiciário

Questão de educação

Embora tendo rendido memes e piadas, o episódio do advogado que confundiu a obra O Pequeno Príncipe com O Príncipe no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) é deprimente e expõe algumas mazelas do Brasil: 1) advogados sem boa formação, que provavelmente obtiveram seu diploma em escolas particulares de muito baixo nível, pagando mensalidades muito caras; 2) ministro do STF tripudiando sobre o caso, esquecendo-se de que este tipo de advogado é resultado das políticas de educação deste país (ou da ausência delas); e 3) pessoas comuns, que não podem pagar advogados renomados para sua defesa, condenadas a penas muito rigorosas naquela Corte, ao contrário, por exemplo, de corruptos confessos. Triste, muito triste. País injusto.

Maria Madalena Los

mmlos@terra.com.br

São Paulo

*

José Gregori

1930-2023

O ilustre professor Celso Lafer, no Estadão de domingo (A4), nos ofereceu uma visão especial de quem foi o advogado, político e jurista José Gregori, destaque entre seus pares e em sua época, como incansável defensor da democracia e do Estado de Direito, um verdadeiro exemplo, até os dias atuais, do amor à Pátria e da liberdade. Quem com ele conviveu foi agraciado com o privilégio de estar com uma pessoa humana que realmente pensava e agia de acordo com tais exemplos, atitude rara em tempos difíceis, como os que vivemos em 1964 e, por motivos variados, até nos dias de hoje. A vida deste gigante da democracia, que nos deixou, merece o aplauso incondicional, lembrando que as boas recordações são o significado da imortalidade da alma.

Edmir Netto de Araujo

edmir.netto@hotmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

SENADO FEDERAL

Notícia informa que senadores mantêm até 82 assessores em seus gabinetes sem concurso (Estado, 18/9, A8). Que senador tenha assistente é necessário, mas 82 é demais. Deveria haver normas regularizando esse exagero.

Marco Antonio Martignoni

mmartignoni1941@gmail.com

São Paulo

*

NÚMERO DE ASSESSORES

Fiquei chocado ao saber que o senador Eduardo Gomes (PL-TO) precisou de 82 assessores para apresentar apenas três projetos de lei neste ano. Outros senadores também desfilam números inacreditáveis, como Rogério Carvalho (77), Randolfe Rodrigues (67) e Omar Aziz (64), e a lista continua. Eu realmente gostaria de saber se, nos EUA, outro país de dimensões continentais e de uma população maior que a nossa, o número de assessores de cada senador ultrapassa a vergonhosa marca de cinco dezenas. O Legislativo é uma festa.

Rodrigo Cezar Pereira

rodrig2705@gmail.com

São Paulo

*

PARLAMENTARES

Nossos parlamentares primam por trabalhar pouco, e “contratam” mais de 50 assessores para ajudá-los a nada fazer. Algum dia alguém mudará isso?

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

SANÇÃO DOS EUA A CUBA

O presidente e sua verborragia insensata, desta vez, voltam-se contra as sanções impostas pelos EUA contra Cuba. Afinal, como se não bastassem as “narrativas” sobre o ditador Nicolás Maduro, nosso presidente procura se superar no “Festival de Besteira que Assola o País”, confrontando Stanislaw Ponte Preta.

Mario Cobucci Junior

maritocobucci@gmail.com

São Paulo

*

DIREITOS HUMANOS

Penso que ninguém tem mais condições do que o presidente Luiz Inácio para interceder pelos direitos humanos – pauta da esquerda brasileira – junto aos governos ditatoriais de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Mas isso ele não faz. Ao contrário.

Euclides Rossignoli

clidesrossi@gmail.com

Ourinhos

*

LITURGIA DO CARGO

Tivemos presidentes que não eram bons em cumprir liturgia do cargo, mas Lula da Silva excedeu em não cumprir o ritual do alto cargo que ocupa. Agora, em Cuba, passou em revista a tropa que lhe prestava honras militares ao lado presidente cubano, de terno, enquanto trajava uma popular camisa branca de manga comprida, parecendo um transeunte passeando no parque. O cerimonial do Itamaraty está precisando dar uma aula de etiqueta ao nosso presidente quando for recebido com honras militares, seja no Brasil ou no exterior.

Paulo Marcos Gomes Lustoza

pmlustoz@gmail.com

Rio de Janeiro

*

FORÇAS ARMADAS

Pode-se até não concordar com o general Fernando Soares e Silva quanto ao artigo publicado pelo Estadão no dia 16/9 (Como soldado, é meu dever alertar, A6), em que reivindica mais recursos para as Forças Armadas, sob o argumento de que elas carecem de condições para exercer a sua principal função, qual seja, a de defender o território e a soberania do Brasil. Porém, esse artigo revela que as Forças Armadas dispõem de oficiais de elevado conhecimento e cultura, mas infelizmente foi um capitão desqualificado para exercer o posto mais elevado da República quem caiu nas graças de expressiva parcela da população brasileira. Lamentavelmente.

José Carlos Lyrio Rocha

lyriorochajclr@gmail.com

Vitória

*

APROVAÇÃO DE LULA

Embora a taxa de aprovação do presidente Luiz Inácio esteja se mantendo estável, segundo a pesquisa Datafolha, a de reprovação aumentou quatro pontos. Pode não ser muito, mas seria prudente o governo não menosprezar esse índice, pois motivos é que não faltam para esse aumento, dentre os quais dois merecem destaque. De um lado Lula expôs enorme fragilidade e dificuldade para lidar com o Centrão ao apear Ana Moser do comando do Ministério do Esporte, o que causou grande insatisfação na opinião pública. De outra parte, ao saber do mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin – o que obrigaria o Brasil a deter e entregar o líder russo à Corte de Haia caso ele venha ao País no ano que vem para o G-20 –, manifestou enorme descontentamento chegando a dizer que o tribunal funciona somente com países “bagrinhos” e a sugerir que o Brasil abandone o Estatuto de Roma. Ou seja, para Lula, basta ignorar ou, de preferência, extirpar as leis que representem uma ameaça aos seus amigos e pessoas por quem ele nutre grande simpatia. Simples assim. A continuar nessa toada, a taxa de reprovação de Lula continuará subindo impiedosamente.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

COMPROVAÇÃO DE POPULARIDADE

Lula não quis comprovar a sua popularidade na ida ao Maracanã no jogo de ida do Flamengo, mas tem nova chance no embate de volta, em 24 de novembro, no Morumbi. Decisivo da Copa do Brasil, contra o São Paulo, o estádio estará cheio de torcedores de todas as classes. Será a forma de calar a boca dos incrédulos, dos que desacreditam da sua popularidade.

Humberto Schuwartz Soares

hs1971tc@gmail.com

Vila Velha (ES)

*

UM BRASIL LEGALISTA

Concordamos com J. R. Guzzo (Condenação sem crime, 17/9, A11). Seu artigo vislumbra um Brasil legalista e portador de segurança jurídica, elemento indispensável à vida de todos os cidadãos. A inexistência da denunciada tentativa de golpe de Estado e de outras faltas não materializadas fragiliza as penas até agora proferidas pelo STF sobre o 8 de Janeiro. Em vez de produzir verdadeiros presos políticos castigados com a penas máximas, a Corte deveria observar a real materialidade dos delitos para puni-los, mas abster-se de decidir sobre especulações. Considerar ainda que as depredações foram restritas aos prédios e não alteraram nem prejudicaram a legislação, as decisões e os atos ali praticados e nem foram usadas para agredir fisicamente seus membros. E ainda mais: sendo a maioria dos réus comuns, sem prerrogativa de foro, o mais adequado seria o julgamento – nos casos materialmente reconhecidos – pelo juízo de primeira instância, jamais pela mais alta instância do Judiciário.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

*

CRIMES INSIGNIFICANTES

Normalmente não aprecio o pensamento do sr. Guzzo, mas sua última coluna é verdade pura. Onde já se viu golpe de Estado sem armas, sem preparação mínima, por um bando de baderneiros que se filmavam sem esconder-se e nunca imaginando que o poder do Estado iria sequer se levantar contra eles, os fracos e desprotegidos? Jamais essas infelizes pessoas consideraram que o governo Lula seria derrubado. E as penas que têm sido aplicadas chegam a ser indecentes para crimes (sim, são crimes) tão insignificantes.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

MOVIMENTO ACÉFALO

Tenho acompanhado o julgamento pelo STF dos vândalos presos pela participação no movimento de 8 de janeiro. Ao começar a divulgação dos primeiros condenados, como era de se esperar, houve muitas queixas pelo tempo de prisão, em todos os casos acima de dez anos, sendo que o maior deles chega aos 17 anos e alguns meses. A maioria das queixas referem-se sobre o motivo da prisão: “eles não cometeram golpe de Estado para derrubar o presidente eleito na ultima eleição” ou “simplesmente fizeram quebra-quebra das instalações do Congresso, Palácio do Planalto e STF”. Alguns disseram que “eles não conseguiram concluir o golpe”. Conclui-se que, se não concluíram, não houve tentativa de golpe, apenas vandalismo. Ora, se não concluíram foi porque os “chefes e comandantes do golpe” ausentaram-se, viajando para os EUA, para provavelmente livrarem-se da condenação. Conclusão sobre o fracasso do golpe: o movimento ficou acéfalo e totalmente perdido. Até que foram “heróis e audaciosos”. Muitos esperam que a punição dos “fugitivos” seja bem mais forte, ou seja, mais de 17 anos.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

*

LAVA JATO

A Operação Lava Jato voltou com tudo na imprensa e até nas conversas de boteco devido à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) sr. Dias Toffoli. Até aí, deu a lógica com a mexida no vespeiro. Erroneamente, no meu entender, o assunto estava morno e ninguém mais pensava nos motivos reais de o sr. Bolsonaro ter dito: “Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no meu governo”. Se não tivesse corrupção é que a operação deveria continuar para concluir o que havia iniciado. Tinha e tem muito mais para se apurar. Hoje eu admito que fui um bobão em acreditar no juiz Sergio Moro e naqueles procuradores.

Sérgio Barbosa

sergiobarbosa19@gmail.com

Batatais

*

GILLES LAPOUGE

Por ocasião da celebração do centenário de nascimento do brilhante e inesquecível jornalista francês Gilles Lapouge, correspondente do Estadão por longos 70 anos, que será merecidamente lembrado com uma exposição no Instituto de Estudos Avançados da USP, cabe uma só palavra: saudade. Viva Lapouge!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

MENINA HELOÍSA

Com a morte da menina Heloísa, atingida por um tiro dado pela Polícia Rodoviária Federal, morre em vida também uma parte da família. Que esta encontre forças para conseguir superar tão dolorosa tragédia, e as polícias revejam seus métodos de ação, com mais inteligência e menos balas mortais.

Abel Pires Rodrigues

abel@knn.com.br

Rio de Janeiro