Desoneração da folha

Veto e desemprego

A desoneração da folha de pagamento beneficia 17 setores da economia ligados à produção industrial e a serviços, que empregam por volta de 8 milhões de trabalhadores. Eis que o veto de Lula da Silva ao projeto de desoneração da folha de pagamento aprovado pelo Congresso Nacional trará grandes restrições empregatícias aos setores mencionados, compelindo-os a demissões significativas, como já salientaram seus representantes. Daí que a derrubada do veto se faz necessária e impostergável, perdendo Lula da Silva e ganhando os trabalhadores salvos do corte.

José C. de Carvalho Carneiro

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

*

Para não ficar feio

O presidente Lula resolveu vetar totalmente o projeto de desoneração da folha de pagamento das maiores empregadoras do País. Na verdade, Lula sabe que o seu veto será derrubado pelo Congresso Nacional, mas, ainda assim, optou por vetá-lo. Com isso, ninguém pode falar que ele é contrário à reforma fiscal do ministro Fernando Haddad, visto que lá atrás Lula já disse que a meta de déficit zero em 2024 “subiu no telhado”. Já a excrescência do orçamento secreto continua liberadíssima: livre, leve e solto para saciar a ganância da politicalha. No fundo, ninguém precisa de um presidente tão mal-intencionado contra o País.

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

Jogada

O veto de Lula à desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no País não me surpreendeu. Sabem por quê? Lula é muito bom nas jogadas. O veto só serviu para salvar sua imagem, depois dos desentendimentos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Lula quis provar que é capaz de enfrentar o Congresso para defender seu ministro. Ótima jogada, só que na minha cesta não cai. Lula sabe, Haddad sabe, o Brasil sabe: o veto será derrubado. A estratégia só serviu para a degradação da imagem do presidente diante dos trabalhadores. O defensor dos trabalhadores voltou-se contra eles.

João Lucas Martins Vasconcelos

joaolucasmartinsvasconcelos0@gmail.com

São Bento do Una (PE)

*

Lula e o ajuste

Os mesmos que clamam por um ajuste fiscal se insurgem, agora, contra o veto do presidente Lula à desoneração da folha, que busca melhorar a arrecadação em busca do mesmo ajuste. Dá para entender?

Sylvio Belém

sylviobelem@gmail.com

Recife

*

Guerra Hamas-Israel

Conta desigual

Se, por um lado, merece ser festejado o cessar-fogo temporário no Oriente Médio para o início da libertação de detidos em ambos os lados em conflito, por outro, cabe questionar a conta estabelecida no troca-troca negociado com a participação de EUA, Catar e Egito. Para cada refém inocente israelense, covarde e criminosamente sequestrado pelo grupo terrorista Hamas, serão soltos três prisioneiros palestinos detidos por agressões cometidas ao longo de anos contra Israel. Com efeito, um inocente vale por três culpados?

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

Trânsito em SP

Obras simultâneas

Vou mais uma vez escrever sobre o caos que impera em Sampa. Depois da tempestade recente e de ficar horas sem energia elétrica – café pequeno perto dos transtornos sofridos por outros cidadãos –, falar que o trânsito está infernal é chover no molhado. Sem trocadilhos. Nossa gloriosa Prefeitura – se é que a temos – resolveu fazer uma obra na Ponte Cidade Jardim, pasmem, às vésperas do fim do ano. Imaginem uma ponte por onde passam dezenas de linhas de ônibus e veículos o dia todo e que normalmente está travada com quatro pistas, mas momentaneamente está operando com apenas duas. Não é genial? E na semana que passou eu soube também que está havendo uma outra obra, na Ponte Eusébio Matoso. Vejam quanta organização e cuidado. Agora o trânsito, que está caótico na Marginal Pinheiros por causa da obra na Cidade Jardim, está igualmente caótico na Eusébio Matoso. Ao menos foi o que escutei de um taxista. Realmente, nossas autoridades estão de parabéns: se era para paralisar um pouquinho mais o nosso glorioso trânsito, elas conseguiram com sucesso! Será que teremos gestão da cidade a partir de 2025? Haja paciência!

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

AS INCOERÊNCIAS NO PODER JUDICIÁRIO

Uma rebeldia do Senado Federal restringiu as decisões individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), impedindo que atos monocráticos suspendam a vigência de leis aprovadas pelo Congresso. Leigo em Direito, sempre estranhei a decisão individual dos ministros do STF. Dependendo do caso, a decisão poderá estar em desacordo com a Carta Magna. Contudo, também a escolha de um ministro da Corte depender da decisão do presidente da República e do aval dos senadores não é correto em termos da independência dos poderes. Cabe lembrar também que a demora que o Poder Judiciário leva para decidir uma pendência é de revoltar Jó, o símbolo da paciência. A propósito, também, a prerrogativa de que qualquer juiz que é condenado por infringir o Código Penal, receber a pena de aposentadoria compulsória, sem perda dos vencimentos, beira à piada. Entretanto, cumpre lembrar da tentativa fracassada do ex-presidente e da importância de um ministro do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por impedir o golpe. Muitos procedimentos podem ser alterados no desempenho do STF. A começar pelo privilégio de parlamentares poderem ser julgados apenas pelo STF, contrariando a Constituição quando diz que todos são iguais perante a lei. Outro absurdo é o fato de um ministro pedir vista a um processo e poder devolvê-lo no prazo de um mês. Fato recente durante a presidência da ministra Rosa Weber, pois antes o ministro sequer tinha prazo para a devolução. Aqui cabe um adendo: se um ministro vai para o plenário dar o seu voto no julgamento, é justo que se espere que já tenha lido o processo, sendo justo que tenha um prazo exíguo para devolver. Mesmo agora, com 30 dias para a sua devolução, pode ocorrer o decurso de prazo do processo, beneficiando o réu.

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

AUTOCRACIA

Deixaram o STF ir muito longe na sua autocracia. Por isso, ficaram demasiadamente indignados com o freio que o Senado tenta lhe impor. Calma, isso se chama democracia.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

ATUAÇÃO DE PACHECO

Foi importantíssima a atuação do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado Federal, na tramitação da PEC Nº. 8/2021, que limita decisões monocráticas no STF e em outros tribunais superiores. O texto recebeu o apoio de 52 senadores (três a mais que o necessário para aprovação da PEC), enquanto 18 senadores foram contrários. A atuação do senador do PSD de Minas Gerais, aliada ao seu sólido conhecimento jurídico, foi fundamental para a aprovação da proposta no Senado Federal. Rodrigo Pacheco agiu de forma exemplar e mostrou-se à altura do elevado cargo que ocupa no cenário político brasileiro. Sua atuação foi irrepreensível, serena, mas firme na defesa da importantíssima proposição, tão aguardada por todos os interessados na preservação da democracia, cujo pilar maior se baseia na independência dos Três Poderes, magnificamente ensinada por Montesquieu em sua obra “O Espírito das Leis”. Rodrigo Pacheco é um excelente quadro da política brasileira e tem um futuro brilhante, e deve ser lembrado por todos os que, nas próximas eleições, quiserem libertar o País da cruel dicotomia representada por Lula da Silva e Jair Bolsonaro. Vamos aguardar, agora, como será a atuação da Câmara dos Deputados na votação dessa PEC, fundamental para pôr ordem nesse caos judiciário que vive o Brasil e restabelecer a segurança judiciária fundamental, a paz e a harmonia de que toda democracia necessita.

José Carlos Werneck

werneckjosecarlos@gmail.com

Brasília

*

GOL CONTRA

Na votação no Senado pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de limitações ao STF, o senador Romário (PL-RJ) não votou a favor. Um gol contra.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SEXTA-FEIRA NEGRA EM BRASÍLIA

A intromissão indevida de um poder na atividade do outro deixou todos à beira de um ataque de nervos na capital da República nessa sexta-feira negra de liquidação de desafetos, tudo em função de firulas jurídicas sem qualquer relevância. O Senado se mete nas decisões monocráticas dos ministros do Supremo, que legisla como se o Congresso fosse, por omissão desse. O Executivo se mete nas liberações do Senado e irrita o STF. Fogueira de vaidades entre raposas peludas pelo domínio do galinheiro.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

TRÊS PODERES

Qual dos três podres Poderes tem mais “coragem cívica”? Será que ainda temos uma democracia, quando nossos podres Poderes, independentes e harmônicos, segundo nossa Constituição Federal, estão se digladiando? Deixaram de ser independentes e harmônicos, pois eles querem mais poder e dinheiro. Será que algum deles conseguirá cooptar as Forças Armadas Brasileiras? Sei lá. E a mídia, de que lado está?

Maria Carmen Del Bel Tunes

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

TIRO NO PÉ

Além da missão de guardar a Constituição, o STF deve se alinhar com a visão estratégica estabelecida em 27/01/2017: “Garantir a intangibilidade das instituições democráticas, assegurando a concretização dos princípios republicano e federativo e a efetividade dos direitos fundamentais para garantir o magno direito constitucional da dignidade humana”. Diante de perturbadoras recentes decisões, entre as quais destacam-se a proibição, após posicionamentos anteriores contrários, da prisão após condenação em segunda instância, e a anulação dos processos legítimos que resultaram na detenção por 580 dias, dos nove anos e meio sentenciados, de Lula e o tornaram elegível, transparece a sensação de que certas deliberações da Corte procuram firmar não somente a finalidade de fazer cumprir a lei no seu último estágio, mas também a consolidação de um pilar de poder com implicações políticas que extrapolam suas funções. Assim, configura-se como um tiro no pé a indignação expressa por alguns ministros, até com reações furibundas, contra a aprovação pelo Senado federal, um dos componentes do constitucional dever de confeccionar leis, contra a PEC nº. 8/2021, que restringe a emissão de decisões monocráticas emitidas pelos integrantes do nobre colegiado.

Paulo Roberto Gotaç

prgotac@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

LEGISLATIVO, O PODER SUPREMO

Desnecessária a apresentação da PEC nº. 50/2023, que dá poderes ao Congresso para sustar decisões do STF que “extrapolem os limites constitucionais”. Razão: o Congresso Nacional já possui esse poder, conforme a Constituição determina no artigo nº. 49, Inc. XI: “é da competência exclusiva do Congresso Nacional zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes”. Bastaria regulamentar a matéria no Regimento Interno, conforme previsão na Carta Magna, nos artigos nº. 51, III e 52 nº. XII. Ainda que não houvesse o artigo nº. 49, XI, lembremo-nos que o Legislativo é o Poder Supremo, nos termos do artigo nº. 1º, parágrafo único: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Por essa razão, devemos recordar – sempre! – que os ministros do STF podem sofrer impeachment pelo Senado Federal, a quem compete, privativamente, julgá-los por crime de responsabilidade (artigo nº. 52, inciso II).

Milton Córdova Júnior

milton.cordova@gmail.com

Vicente Piures (DF)

*

O BRASIL PRECISA COMBATER A CORRUPÇÃO

O Brasil deveria ter um Ministério para combater a corrupção, com poderes para investigar as instituições, os funcionários públicos, os parlamentares e governantes, prefeitos, governadores e até o presidente da República. Boa parte do produto interno bruto desaparece nos mais variados esquemas de roubo de dinheiro público: rachadinhas, obras superfaturadas, emendas parlamentares, entre outros. O custo da corrupção sistêmica e generalizada no governo é altíssimo, e não existe absolutamente nada sendo feito para trazer a corrupção a níveis aceitáveis em relação aos países desenvolvidos. Isso precisa mudar.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

*

LULA CONTRA TRABALHADORES

Lula que só quer gastar e nega ser austero com os recursos públicos. No exato e crítico momento em que se encontram as contas públicas, prefere decidir pelo pior dos caminhos. Ou seja, sem piedade, demonstrando ser contra a manutenção e criação de empregos, o presidente decide vetar integralmente o projeto aprovado no Congresso, de prorrogar até 2027 a desoneração da folha de pagamentos vige desde 2011. Com essa sua sanha de arrecadar mais impostos, Lula, com essa decisão que é de estarrecer, preferiu prejudicar 17 setores da economia que mais empregam trabalhadores. Porém, inconformados com o veto de Lula, empresários afirmam: se o Congresso não derrubar esse veto do Planalto, seguramente vão demitir trabalhadores. Que governo é esse?

Paulo Panossian

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

O MESMO LULA DE SEMPRE

Após conceder apenas R$ 18 de aumento no salário mínimo e entabular uma reforma tributária com o único intuito de aumentar a arrecadação, agora Lula veta na íntegra prorrogação da desoneração da folha de pagamento (Estado, 24/11, B4) e veta aposentadoria integral, licenças e indenizações para policiais civis, que o chamam de traidor Nenhuma surpresa. Esse é Lula, que quer aumentar a arrecadação, surfar nas mordomias que o cargo lhe confere e que não faz nenhum esforço para cortar gastos. Para os arrependidos e traídos, um conselho: “não chorem, paguem”.

Maurílio Polizello Junior

polinet@fcfrp.usp.br

Ribeirão Preto

*

RABO PRESO

Não se sabe porque o “super ministro” das Comunicações, Juscelino Filho, continua no governo Lula. Ora, a estatal Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) detectou um prejuízo na execução de contratos firmados entre o estado do Maranhão e a empreiteira Construservice. A polícia federal aponta relação criminosa entre o ministro e o empresário da empreiteira. Foram encontradas suspeitas de fraudes em licitações, com direcionamento irregular à empreiteira, lavagem de capitais, organização criminosa, peculato, corrupção ativa e passiva, tudo com a participação do ora “super ministro” e íntimo amigo do demiurgo, que tantas alegrias traz, mas Lula não tem coragem de “convidá-lo a se retirar”. Estará Lula com o “rabo preso” com o ministro?

Júlio Roberto Ayres Brisola

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

*

MINISTRO JUSCELINO FILHO

A ficha cadastral dele faz inveja a muitos bandidos.

Robert Haller

robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

BANDIDOS E MOCINHOS

Essa atual troca de prisioneiros entre Israel e o grupo terrorista Hamas lembra uma brincadeira das nossas crianças de antigamente, que era chamada de “bandido e mocinho”. Entretanto, as lideranças dos dois setores envolvidos nesse conflito estão lidando com milhares de vidas humanas, que estão expostas nesse trágico e irracional embate. De certa forma, isso deixa tais líderes desprestigiados paulatinamente perante à população que governam ou as mantém sobre seu comando, e a curto ou a médio prazo serão afastados do poder que têm agora.

José de Anchieta Nobre de Almeida

josenobredalmeida@gmail.com

Rio de Janeiro

*

SINALIZAÇÃO QUE CONFUNDE MAIS DO QUE AJUDA

Voltando da praia pela Rodovia dos Tamoios/Rodovia Governador Carvalho Pintono no último dia 20, ao chegar em São Paulo por volta das 20h, fiquei aturdido e chocado com a confusão provocada por placas de trânsito que fazem tudo menos orientar bem os motoristas. Eu que conheço as marginais me senti perdido diante do excesso de placas (todas de uma mesma cor e juntas), além de novos viadutos, mal sinalizados, e da quantidade enorme de veículos trafegando naquele horário. Imaginei como deveriam estar os que não conhecem a cidade ou são motoristas novatos. Há necessidade de uma completa reformulação de todo o sistema de placas, principalmente nos acessos à cidade. Por que não usar cores diferentes para cada região? Cores de fundo que se mantêm constantes para ajudar o motorista, especialmente os menos experientes. Por que não espaçar melhor as placas, com menos palavras, mais indicativas das regiões de maior acesso? Por que não usar as mesmas cores para indicar a pista certa para posicionar os veículos, bem antes das saídas para a região para a qual o motorista está querendo chegar? Essas e muitas outras ideias deveriam nortear um sistema inteligente de acesso a uma cidade tão grande e pujante como São Paulo. Nossa cidade merece.

Silvano Corrêa

scorrea@uol.com.br

São Paulo