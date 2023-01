Posse presidencial

Reconstrução

Bolsonaro foge, Lula toma posse. Com 37 ministérios, de histórica formação com 11 mulheres, e de presente a PEC da Transição, com a qual poderá utilizar fora do teto de gastos R$ 168 bilhões, Lula da Silva não pode errar. Como prometeu, e se espera que cumpra, é imperativo a reconstrução econômica, social e até institucional depois do desastre administrativo de Jair Bolsonaro. Em seu discurso, afirmou: “Estamos aqui graças à frente democrática”. Urge ao novo presidente, para o qual desejamos um eficiente mandato em resposta aos clamores da Nação, que suas promessas não sejam em vão e que não navegue em soberba pela vitória nas urnas. Que faça prevalecer a democracia e também o desenvolvimento econômico, com criação de empregos e recuperação da educação, saúde, meio ambiente e ciência e tecnologia. A hora é a da inadiável reconstrução do País.

Paulo Panossian

Caminho da paz

Nesse dia histórico da posse do presidente Lula da Silva, o País respira aliviado e a democracia agradece. Que o Brasil possa retomar em breve o caminho da paz, do desenvolvimento e do respeito às instituições. Basta de ódio e de intolerância.

Geraldo Tadeu Santos Almeida

Discurso eloquente

Muito prósperos e eloquentes os discursos na posse proferidos ontem pelos presidentes da República e do Congresso. Com boas palavras, tornaram público tudo o que o Brasil e nós, o povo brasileiro, necessitamos. Mas será que as metas expostas serão cumpridas? Quem sobreviver verá.

Arcangelo Sforcin Filho

Vinte anos atrás

Há 20 anos eu me emocionava com o discurso de posse de Lula da Silva para o seu primeiro mandato, quando ele disse que, se conseguisse combater a fome, seria a grande realização de sua vida. Neste domingo, a esperança venceu o ódio e se transformou em confiança para mais um mandato, agora de reconstrução da democracia no País. Tudo é diferente, mas a vontade de ação continua.

Adilson Roberto Gonçalves

Utopia

Incrível como me emociono com os discursos de posse dos políticos eleitos. Continuo a acreditar em utopias.

Luiz Frid

Tempo de responsabilidade

O editorial É tempo de esperança e responsabilidade (1/1, A3) deveria ser emoldurado e colocado lado a lado com a foto do novo presidente em ministérios, autarquias e repartições públicas para lembrar ao novo governo que governe com lucidez, sensatez, respeito às liberdades individuais e senso de responsabilidade para com o dinheiro dos cidadãos.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

São Paulo

VLT

O ex-governador do Estado de São Paulo prometeu inúmeras vezes colocar o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) no trecho São Paulo-Americana, com estações em Jundiaí, Itatiba, Louveira, Vinhedo, Campinas e Americana. Essa obra seria de uma enorme utilidade para a população dessas cidades, desafogando o trânsito das Rodovias Anhanguera e Bandeirantes e resolvendo o transporte de milhares de passageiros que se deslocam diariamente para a capital. O leito da ferrovia já existe, o que facilitaria e reduziria em muito os custos da obra. João Doria nunca cumpriu a promessa, mas agora, com o novo governador Tarcísio de Freitas, um excelente executor de obras, quem sabe o VLT possa ser construído. A população ficaria agradecida.

Károly J. Gombert

Literatura

Biografia

Sobre a entrevista Os macetes para se fazer uma grande biografia (31/12/22, C1), em resumo, como bem disse Millôr Fernandes: “Por favor, não remende o passado. Biografia não é confissão de crime, mas não precisa ser tão sublime!”.

Carlos H. W. Flechtmann

VITÓRIA DA DEMOCRACIA

O ano de 2023 chegou mesmo na tarde de 1.º de janeiro, com a posse de um novo presidente da República e a vitória da democracia. Após quatro anos atacado pelo vírus da extrema direita e três anos de pandemia do novo coronavírus, o Brasil foi salvo por seu povo que, sozinho, combateu as doenças do corpo e da mente. Sãos e salvos, saberemos reconstruir o Estado e a política, a saúde e a educação, a concórdia e a paz da nação brasileira.

Paulo Sergio Arisi

AMNÉSIA DE LULA

Lula da Silva disse, no ato da posse presidencial, que o diagnóstico da gestão Jair Bolsonaro é estarrecedor. Prometeu informar a imprensa, deputados e senadores como está recebendo o País. Lula está com amnésia. Esqueceu-se da situação caótica da economia brasileira deixada pelo governo petista? Mais de 14 milhões de desempregados. Bolsonaro, a rigor, não governou – o País foi arrasado pela pandemia e ainda sofreu com a guerra da Ucrânia. É covardia cobrar resultados da gestão Bolsonaro.

Deri Lemos Maia

LEGADO DA GESTÃO

Espero estar enganado, mas me parece que a maior realização do governo Lula será a quantidade de trocas de ministros, por incompetência ou para perseguir a governabilidade. Por pior que seja, ainda é melhor do que ter a corrupção como legado.

Ely Weinstein

POPULARIDADE DO GOVERNO

Soubemos que Lula decidiu prorrogar a não incidência de tributos federais sobre os combustíveis para preservar sua popularidade. Dilma Rousseff quase destruiu a Petrobras mantendo os preços muito abaixo dos custos e foi impichada. Bolsonaro inventou as reduções de combustíveis e não foi reeleito. Popularidade não paga conta, quem paga conta é a arrecadação, que está sendo prejudicada. Começamos mal.

Aldo Bertolucci

IRRESPONSABILIDADE FISCAL

Marcos Lisboa disse ao Estadão (’Existe o risco de uma crise severa no Brasil’, 1/1, D6) que o mercado (financeiro) não é um sindicato e para o novo governo “reconhecer erros rapidamente”. Irresponsabilidade fiscal (ou o temor dela) tem como inexoráveis consequências inflação e nenhum crescimento, independentemente de boas intenções. E isso só é arrasador para os mais pobres e miseráveis. O oposto é verdadeiro. Todo o passado mostra isso. Vamos consertar o rumo?

Cássio Mascarenhas de Rezende e Camargos

DESCENTRALIZAÇÃO DO PODER

Com relação à entrevista com o professor Marcos Lisboa, diretor do Insper, gostaria de transmitir para ele a seguinte observação sobre sua avaliação de um eventual ajuste fiscal via tributação. A limitação aventada da possibilidade de um ajuste fiscal via tributação, no caso, imposto sobre a renda das pessoas físicas, em vista da obrigação constitucional de repassar 47,5% dessa arrecadação para os Estados e municípios, que obrigaria a dobrar essa geração de recursos tributários, não existiria dentro de um novo pacto federativo em que, junto desse aumento de repasses, o governo federal transferiria para esses níveis de governo algumas de suas atuais obrigações, tais como: universidades federais, hospitais federais, FNDE/Fundeb, parte dos repasses do SUS e até alguns dos programas de assistência social. Essa transferência de responsabilidades, casada com um aumento da transferência de recursos do governo federal, num quadro de reestruturação da carga tributária nacional, atenderia o objetivo de descentralização do poder federal em áreas de governança local, na condição de reestruturar a administração dos municípios num novo esquema de administração regional, em 555 microrregiões socioeconômicas, como definidas pelo IBGE. Além das relevantes economias de custos administrativos aos três níveis de governo para lidar com 5.570 municípios, essa reestruturação da administração municipal impõe-se devido à incapacidade gerencial e administrativa daqueles com até 30 mil habitantes, que representam mais de 3/4 do universo de municípios, de viabilizar um programa bem-sucedido de descentralização de poder.

Elie R. Levy

EQUILÍBRIO TÉRMICO

Sem ignorar o fator importante da economia no setor, como aponta o ex-ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite em artigo no Estadão (O Meio Ambiente que você não viu, 30/12/22, A4), cabe lembrar que a principal e primordial importância do meio ambiente é manter o equilíbrio térmico do planeta Terra. Quem estudou termodinâmica sabe que a Terra é um sistema termodinâmico fechado, que troca calor com o exterior, mas não massa. Portanto, o planeta segue as suas quatro leis, e não as da economia e quaisquer outras. O equilíbrio térmico do planeta, efetuado pela camada dos gases do efeito estufa, na parte superior da atmosfera, controla a passagem da radiação solar e absorve grande quantidade do calor emitido pela sua superfície. Podemos apontar um parente muito conhecido do planeta como sistema termodinâmico fechado. É a panela de pressão, com a sua válvula que mantém o equilíbrio do sistema. Pois, no planeta, essa segurança é efetuada em grande parte pelos oceanos e as florestas. Nestes, o principal é o Oceano Pacifico e, nas florestas, a maior delas é a Floresta Amazônica. Segundo o pesquisador e cientista Antonio Nobre, em média, cada km² da Amazônia, há 55 mil árvores e, cada uma, em média, emite 500 litros de vapor d’água por dia, que formam os rios voadores. No governo Bolsonaro, a Amazônia perdeu em árvores uma área equivalente ao Estado de Alagoas, para se ter uma ideia da grandeza do estrago. Os rios voadores são responsáveis pelas chuvas nas três regiões ao sul do País, onde se encontram as maiores fazendas do agronegócio. O governo Bolsonaro prejudicou inclusive o combate ao aquecimento global e suas já desastrosas consequências.

Gilberto Pacini

DESERTOR

Bolsonaro deixa o País antes da posse de Lula, que ironiza o rival (31/12/22, primeira página). Enche o coração de tristeza a imagem do avião da FAB voando em direção a Orlando. Tristeza não pelo destino do desertor, mas pelo desprezo dos mais básicos valores éticos e morais que devem inspirar nossos atos, desde crianças. Do lado mais prático, espera-se que os custos dessa aventura aeronáutica sejam devidamente cobrados do viajante fujão.

Nelson Penteado de Castro

TITE E BOLSONARO

Tite saiu às pressas, após a derrota na Copa do Mundo, deixando todo o time ao completo abandono. Jair Bolsonaro saiu pela porta do fundo, sem ao menos dar uma satisfação aos fiéis “fãs do cercadinho”. É nessas oportunidades que se fica sabendo o verdadeiro caráter de quem dirigiu a seleção por seis anos e presidiu o País por quatro.

Guenji Yamazoe

AOS QUE NOS FIZERAM AVANÇAR

No fim de 2022, muitos se lembraram das figuras públicas que se foram ao longo do ano passado. Invariavelmente, a lembrança é daquelas pessoas que nos faziam nos sentir bem: cantores e cantoras, atores e atrizes, e Pelé. Poucos se lembram daqueles que nos fizeram avançar, como Enéas Salati, Luiz Pinguelli Rosa, Tadao Takahashi, Eunice Durham, Moysés Nussenzveig, Isaias Raw e, infelizmente, outros mais que trabalharam na ciência e na busca e divulgação do conhecimento.

Arnaldo Mandel

