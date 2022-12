Transição de governo

PEC do Estouro

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que permite ao novo governo federal gastar quase R$ 200 bilhões fora do teto de gastos precisa ser minuciosamente analisada por senadores e deputados. Ninguém é contra investimentos na área social, afinal é preciso e legítimo que o Estado ofereça amparo financeiro aos mais vulneráveis e, ao mesmo tempo, conceda condições de aperfeiçoamento profissional, com consequente ascensão social. Ocorre que promover um desajuste ainda maior nas contas públicas também não é a solução. Precisamos definir uma nova âncora fiscal, dando ao mercado financeiro o mínimo de segurança e previsibilidade. Não é uma questão de orgulho ou subserviência, mas de sobrevivência. Com o aumento da inflação, queda da Bolsa e alta do dólar, os mais pobres e a classe média serão duramente penalizados.

Willian Martins

Guararema

R$ 198 bi sem fundos

Que é isso, equipe de transição? Ajudando a quebrar o Brasil, como os desgovernos Bolsonaro e Dilma? Querem quatro anos no cheque sem fundo? O Brasil não pode ficar refém de populistas irresponsáveis. Governo sério deve propor reformas necessárias para evitar quebrar o País e o endividamento de fim do mundo. Onde estão as reformas administrativa e tributária? Com essa eterna gastança não haverá futuro.

Éllis A. Oliveira

Cunha

Orçamento secreto

Rasteira

O presidente da Câmara, Arthur Lira, levou uma rasteira do derrotado Jair Bolsonaro, que suspendeu R$ 7,8 bilhões do orçamento secreto, e nem por isso vai sofrer impeachment. Lembrando: rei morto, rei posto.

Tania Tavares

São Paulo

Forças Armadas

R$ 5 bi no lixo

A Ucrânia, na atual guerra, tornou-se um cemitério de milhares de blindados russos, transformados em ferro retorcido pela ação fulminante de drones, mísseis Javelin e Armas Antitanques Leves de Nova Geração (NLAWs, na sigla em inglês). Para alguns analistas militares, o futuro dos blindados nos combates, sem inovações tecnológicas, está ameaçado. O poderoso exército de Israel, já se antecipando a essa obsolescência, desenvolveu um sistema de proteção reativa denominado Trophy, conectado ao blindado, que neutraliza mísseis e drones antes que eles possam atingir o veículo, com uma rajada ultrarrápida de projéteis guiada por um radar portátil. A ameaça é pulverizada antes de se aproximar do blindado. Tendo em vista esse cenário bélico, o governo Bolsonaro, no apagar das luzes, vai jogar no lixo R$ 5 bilhões com a compra de 98 blindados italianos, obsoletos, que se tornarão sucata numa eventual batalha (já perdida).

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte

Poluição sonora

Questão de saúde

SP libera barulho de até 75 decibéis e ‘dark kitchens’ em áreas residenciais (Estado, 30/11, A17). Estamos caminhando na contramão da civilidade. Aumentar o nível de ruído em shows só pode ser para compensar a perda de qualidade das músicas. Já morei próximo de um salão de festas que não respeitava os limites legais. Chamar a polícia para exigir o cumprimento da lei era inútil. Mas pior que o volume do som, que pode ser parcialmente resolvido com janelas antirruído, é o uso abusivo de subwoofers. As vibrações produzidas por esses equipamentos passam pela estrutura das construções, tornando janelas antirruído inúteis e impossibilitando que pessoas durmam. O uso desses equipamentos deveria ser urgentemente regulamentado. É uma questão de saúde.

Mário Corrêa da Fonseca Filho

São Paulo

Copa no Catar

Churrasco dourado

Como explicar para 33 milhões de brasileiros que passam fome que os nossos jogadores de futebol foram comer churrasco feito de carne folheada a ouro 24 quilates, ao custo de R$ 3.051 (mais que dois salários mínimos no Brasil)? Parafraseando Alexander Soljenítsin no livro Um dia na vida de Ivan Denisovich: como você pode esperar que um homem muito bem alimentado entenda um outro que está passando fome? Triste e revoltante.

Omar El Seoud

São Paulo

CIÊNCIA INCERTA

Para esta Copa do Mundo, a Fifa alterou regras que estão mudando o resultado de certas partidas. O que antes não era impedimento, agora é. O que não era pênalti, agora é. E vice-versa. Se até mesmo os jogadores, segundo os comentários nas transmissões, estão sendo pegos de surpresa, imagine nós, simples torcedores. Fora que a tecnologia do impedimento, com inúmeras câmeras e bola com “chip”, está achando pelo em ovo. Coisa de milímetros. Estão fazendo do futebol uma ciência certa e não tem nada mais incerto do que o esporte chamado futebol. Segundo o ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, a regra é clara. Será mesmo, Arnaldo?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

‘HANDBODY’

Esse é o nome proposto, mais adequado, para substituir o anacrônico football, criado no final do século 19 e que hoje está descaracterizado. Com o passar do tempo, surgiram praticantes muito habilidosos, entre eles os brasileiros, difíceis de marcá-los ou de impedir suas ações. Os defensores, menos habilidosos, começaram então a usar métodos físicos com os pés atingindo o corpo para dificultar as ações dos chamados craques, e parte desses meios era punida com fouls ou faltas. Os atacantes mais habilidosos (dou como exemplo Pelé e Garrincha) conseguiram, depois de algum tempo, evitar essas faltas, e os defensores começaram então a usar também as mãos para impedir as jogadas. Na Copa do Mundo que está em curso no Catar, com o desenvolvimento tecnológico das transmissões dos jogos pela televisão e o advento do VAR, podemos ver nos mínimos detalhes o uso abusivo e faltoso das mãos, na maioria das vezes tolerado pelos juízes. Durante o transcorrer das partidas acontecem dezenas, senão centenas desses lances em que são usadas as mãos e que transformaram o futebol numa espécie de UFC ou MMA. A meu ver, essa prática é absurda e deveria ser coibida com a marcação de falta, da mesma forma como o toque intencional da mão na bola é punido. E aquele que usar desse expediente teria que receber cartão amarelo na primeira vez e vermelho na reincidência. Isso tornaria os espetáculos futebolísticos muito mais bonitos e esse handbody, a que estamos assistindo, poderia voltar a se chamar football.

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

PENDRIVE

Todo mundo sabe que o que estava nos pendrives do deputado Eduardo Bolsonaro poderia perfeitamente ser mandado por e-mail, mas qual é o problema se ele prefere entregar os e-mails pessoalmente?

José Ricardo de Carvalho

Carapicuíba

LULA NOS EUA

Uma vez aceito o honroso convite do presidente americano Joe Biden para um encontro na Casa Branca, em Washington, antes mesmo da posse em 1.º de janeiro de 2023, resta saber como o presidente eleito, Lula da Silva, viajará aos Estados Unidos. Vai pegar carona no jato de qual amigo dessa vez?

J. S. Decol

São Paulo

FOME

Matar a fome da população significa resolver o básico para um ser humano carente. Questão que independe de viés ideológico. Invocar a fome para justificar a aprovação da famosa Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do estouro causa algumas reflexões. Estranho é que esse montante imensurável, seja ele qual for o aprovado, venha a ser administrado por um possível ministro que nunca se notabilizou por gestão financeira louvável (o indicado pode ser o senhor Fernando Haddad). Depreende-se dessa indicação, portanto, que o próximo presidente pretende ele mesmo gerir a “burra”. Como também ele não possui formação financeira, quem será então seu verdadeiro ghost influencer nessa questão? Existem reais motivos para acreditarmos que a grana será capaz de mitigar a fome, como alardeado propósito afirma? Ou a função real não será ter em caixa polpudo valor para prescindir de mensalões ou orçamentos secretos para impor, com auxílio de um Congresso mal avaliado, a verdadeira face do projeto político petista?

Sergio Holl Lara

Indaiatuba

REFÉM DA ‘POLITICALHA’

Não se pode dizer que o governo de Jair Bolsonaro compactuava por inteiro com o Congresso Nacional. Aliás, todos os governos passados e, certamente, os futuros foram ou serão reféns da “politicalha” brasileira. Na verdade, quando o presidente da República pretende a aprovação de seus projetos e propostas, tem que “comer nas mãos” dessa vergonhosa classe, sempre ávida pelo toma lá, dá cá. Afinal, os culpados são os próprios brasileiros que insistem em eleger políticos sem escrúpulos e descompromissados com o País. Assim, muitos “orçamentos secretos” ainda virão. Quem viver verá!

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

ATO DEMOCRÁTICO

Já não é hora de que o bom senso prevaleça, especialmente entre as pessoas que se dizem sensatas? Por que então o presidente Bolsonaro não experimenta um ato altamente democrático ao passar a faixa presidencial ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, democraticamente eleito pela maioria da população brasileira, praticando, assim, a verdadeira democracia constitucional, com base na lei maior, que é a nossa Constituição federal?

Bismael B. Moraes

Guarulhos

NO APAGAR DAS LUZES

Não satisfeito com sua incompetência na gestão na Presidência da República, Jair Bolsonaro quer, no apagar das luzes de seu governo, prejudicar o máximo possível seus desafetos políticos. Só esquece que são os brasileiros que pagarão a conta. Pelo menos, acabou.

Luiz Frid

São Paulo

OS INFERNOS

Os grupos bolsonaristas sectários, que não titubeiam em insultar cidadãos reconhecidos como promotores da cultura e da paz em nosso país, como Gilberto Gil, são os protagonistas incansáveis dos infernos, segundo a definição dessas grotões da tristeza que lhes deu Emanuel Swedenborg, gênio da Suécia: “Os infernos têm vários aspectos (...). São regiões pantanosas, regiões em que há cidades que parecem destruídas por incêndios; só que lá os réprobos se sentem felizes. Sentem-se felizes à sua maneira, ou seja, estão repletos de ódio e não há um monarca nesse reino; estão continuamente conspirando uns contra os outros. É um mundo de baixa política, de conspiração. O inferno é isso”. O gabinete do ódio expandido à socapa, jamais previsto pela maioria lúcida e morigerada de nosso povo.

Amadeu Roberto Garrido de Paula

São Paulo

MAGISTRATURA PAULISTA

Ex-desembargadores defendem golpe militar em audiência convocada por bolsonaristas no Senado (Estado, 30/11). Os senhores Sebastião Coelho e Ivan Sartori deveriam ser rigorosamente punidos por incentivarem um golpe de Estado. No momento delicado em que vivemos, é inconcebível que dois golpistas travestidos de magistrados usem seus títulos para mancharem a magistratura paulista. Chega de tolerância!

José Eduardo Bandeira de Mello

Itu

BRASILÂNDIA

Salário inicial do próximo governador de São Paulo: R$ 34,5 mil. Salário inicial dos professores do Estado de São Paulo: R$ 5 mil. Há algo muito desigual no reino da Brasilândia!

Tania Tavares

São Paulo

EXAME PARA PROFESSORES

Em se tratando de melhorar a educação no País, item essencial para a mobilidade social, aumento de produtividade e progresso geral, é preciso que se repense a figura do educador. Sem dúvida, ganha mal. Mas, sem dúvida também, a formação deixa a desejar. E precisamos não só garantir o acesso das crianças à escola, mas a uma escola de qualidade. Nesse sentido, sugiro pensarem num exame de excelência para os educadores, nos moldes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Temos de criar uma seletividade para uma das principais profissões, senão a principal, para o progresso de qualquer nação, a exemplo da Coreia do Sul e Islândia. Isso é para ontem. Basta de leviandade com a educação no Brasil.

Mônica Abate Guglielmi

São Paulo

BURACOS EM SÃO PAULO

Prefeito Ricardo Nunes, o senhor gostaria de ter meu voto e de milhões de paulistanos quando estiver disputando a reeleição em 2024? Então inicie uma ação vigorosa junto às subprefeituras visando tapar os buracos das ruas e avenidas de São Paulo. É impossível dirigir um carro em São Paulo em segurança, desvia-se de um buraco para cair em outros dois à frente. Além disso, implemente uma política ou procedimento para que os buracos sejam detectados, catalogados e tapados em curto espaço de tempo. Sugiro para isso o desenvolvimento de um aplicativo em que qualquer munícipe, ao detectar um novo buraco, possa informar o governo municipal a ocorrência.

José Joaquim Rosa

São Paulo

JOIAS DA CIDADE

Em conversa com funcionário da Fundação Oscar Niemeyer, descobri para meu espanto que a casa no Alto de Pinheiros, projetada por Oscar Niemeyer, está à venda sem ser tombada pelo Departamento do Patrimônio Histórico (DPH). Depois de o Museu Nacional ter virado cinzas, é simplesmente inacreditável que as joias de nosso patrimônio histórico não estejam minimamente protegidas. Por toda a São Paulo, a bem da verdade, por todo o Brasil, o número de construções históricas que vêm sendo demolidas em nome de um dito progresso incerto é assustador. A obra de Oscar Niemeyer é a mais conhecida, considerada patrimônio da humanidade, mas o Brasil teve uma geração de arquitetos geniais que são conhecidos, reconhecidos e respeitadíssimos mundo afora. Aqui, suas obras viram da noite para o dia entulho, como sempre na nossa história. Reconheço as inúmeras dificuldades de se preservar tudo, dificuldades que deveriam ser discutidas de forma mais aberta, mas o que vem acontecendo é um crime. Uma coisa é revitalizar a cidade, outra, completamente diferente, é não respeitar o espírito dos cidadãos, o carácter e a alma da cidade. Quem ganha quando se fecha os olhos para a selvageria? Só um grupo muito seleto.

Arturo Alcorta

São Paulo

PREMIAÇÃO

Orgulho de ser assinante do nosso melhor meio de comunicação do Brasil. Receber três prêmios simultaneamente, Prêmio IREE de Jornalismo com a série sobre pastores no Ministério da Educação, Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo e Prêmio Fernando Pini de Excelência Gráfica, demonstra que, com uma excelente administração e um corpo profissional identificado com o projeto Estadão, o resultado não poderia ser melhor. Os nossos maiores parabéns!

Werner Sönksen

São Paulo