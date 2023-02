Congresso Nacional

A cada eleição de um novo presidente e de um novo Congresso Nacional há sempre a esperança de novos tempos para o Brasil. Entretanto, esperança somente não resolve. A maior parte da população ainda entende que sua participação no destino da Nação começa e termina no voto. Equívoco. É fundamental que a opinião pública acompanhe de perto as ações tanto do Executivo quanto do Parlamento e, literalmente, “opine” em tudo o que acontecerá nesses Poderes nos próximos quatro anos. Veículos para isso é que não faltam. O envolvimento popular precisa ser mais ativo.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

Oposição

O comportamento de alguns parlamentares da oposição ontem, no dia da posse, beirou a mediocridade. Tudo indica que o gabinete do ódio deslocou-se do Palácio do Planalto para o Congresso Nacional. É preciso estar atento e forte contra qualquer atentado ao Estado Democrático de Direito. Não passarão!

Geraldo Tadeu Santos Almeida

gege.1952@yahoo.com.br

Itapeva

Ministério Público

A boiada passando

Quem não se lembra da famosa reunião ministerial de 22 de abril de 2020, em que ouvimos um ministro sugerir aproveitar a porteira aberta e “ir passando a boiada”? Pois bem, o tempo vai passando, e nada de tranca nessa porteira. O grande problema no Brasil é que vamos nos acostumando com as nossas mazelas e o que seria um absurdo passa a ser aceito e tolerado. Exemplos: só nesta semana soubemos de um atual ministro que usou dinheiro do orçamento secreto para construir uma pista de pouso e asfaltar uma rodovia que passa em frente à sua fazenda; e que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) aprovou, em um só minuto, um penduricalho salarial que vai beneficiar os procuradores com até R$ 11 mil, sob a alegação de excesso de trabalho. Posso citar aqui, também, o caso dos índios Yanomamis, em que todas as porteiras foram escancaradas, e deu no que deu. Há infinitos outros exemplos, mas sempre é tempo de corrigirmos os rumos, basta começarmos fechando de vez essas porteiras.

Paulo Henrique Andrade

phandrade1950@gmail.com

São Paulo

Escárnio

O sr. Augusto Aras, defensor-mor do refugiado Jair Bolsonaro, presidiu a sessão do Conselho Nacional do Ministério Público que se autoconcedeu um incremento de salário de R$ 11 mil mensais. Para não ficar tão feio, Aras se retirou da sessão antes da aprovação da resolução, como se o procurador-geral da República não soubesse do desfecho deste escárnio. Enquanto no Brasil não destinarmos recursos de uma maneira sensata para áreas como pesquisa e desenvolvimento e deixarmos os ratos tomando conta do queijo, infelizmente seremos brindados com essas estultices. Que alguém com juízo – se é que o temos em Brasília – possa revogar essa excrescência. Nós não merecemos tamanha baixaria. Em tempo: 1 minuto e 17 segundos para aprovar uma resolução. Quanta eficiência!

Renato Amaral Camargo

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

Excesso de trabalho

Que tal criar um Conselho Nacional do Ministério da Educação (CNME)? Será que os governos federal e estaduais têm noção da quantidade de provas e trabalhos que os professores de escolas públicas estaduais e municipais levam para casa todos os dias? Esta carga dos professores deveria ser remunerada, assim como o benefício criado para o Ministério Público Federal com a alegação de excesso de trabalho. Além de tudo, a remuneração dos professores é infinitamente menor que a destes procuradores, que só chegaram aonde estão por terem passado pelas mãos de professores da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio.

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

Imoral

Talvez se devesse enquadrar o acréscimo de R$ 11 mil mensais aos procuradores “por excesso de trabalho” como atentado antidemocrático, inconstitucional, terrorismo moral, etc. Se têm muito trabalho, por que se concede a eles uma folga a cada três dias trabalhados? Além de imoral e ofensivo aos ditos 30 milhões de brasileiros com fome, isso é, com toda certeza, ilegal.

Helton Perillo Ferreira Leite

heltonperillo@gmail.com

Lorena

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ANO JUDICIÁRIO DE 2023

Tal qual a presidente Rosa Weber, emocionei-me ao assistir ao vídeo que precedeu a sessão de abertura do Ano Judiciário de 2023, com chocantes passagens retratando os danos causados ao patrimônio do Supremo Tribunal Federal (STF), no triste episódio ocorrido em 8 de janeiro, em Brasília. Oportunos os recados e mensagens intercaladas nas imagens: “A Justiça segue resguardada. A democracia segue inabalada”. Belo e duro discurso da ministra, constitucional, recheado com elegantes citações, adequado, como todos os anos, à liturgia do cargo e ao protocolo que a solenidade requer. Compondo a mesa, Lula da Silva, presidente da República e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Não sei como se sentiram, bem como a distinta e seleta plateia, quando a ministra, relembrando antigo pronunciamento, disse: “Sem imprensa livre, não há democracia”. Que Lulas e Dinos, em nome do Executivo, Alexandres, Robertos, Edsons e Ricardos, entre outros, em nome do STF, Pachecos e Lyras, em nome do Congresso, e Aras, em nome do Ministério Público, tenham copiado o recado da chefe do Judiciário. Na mesma diligência, todos ouvidos, respeitosamente e sem a retórica e eloquência da ministra Rosa Weber e dos demais tribunos, dirijo a minha mensagem: palavras são palavras. O papel aceita tudo. Difícil é honrar o que nele se escreve. Que o diga a Constituição cidadã de 1988. Boa sorte, meu Brasil brasileiro. Que se punam rigorosa e indistintamente os responsáveis por qualquer violência patrimonial, constitucional e ideológica, ministra.

Celso David de Oliveira

david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

DISCURSO DE ROSA WEBER

Ao discursar por ocasião da abertura do Ano Judiciário de 2023, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, como sempre tem brilhado, chamou a atenção público presente. Falou sobre o momento atual do País, mormente sobre o triste acontecimento do dia 8 de janeiro. A cópia da fala deveria ser distribuída em todas as repartições públicas e entidades sociais, para servir como modelo de comportamento do povo brasileiro e para que exemplos vergonhosos de quebra-quebra praticados pelos invasores criminosos não se repitam, pois o povo brasileiro não merece essa cena novamente. Aliás, a ministra deveria ter falado que, durante a triste e vergonhosa cena, os criminosos se cobriam com a bandeira brasileira como se fosse instrumento de proteção ou para mostrarem que eram “exemplos de patriotismo”.

Toshio Icizuca

toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

ADVOCACIA CRIMINAL

O artigo assinado por Nicolau da Rocha Cavalcanti incomoda, no sentido construtivo da palavra (A advocacia criminal incomoda, A4, 1/2). Abre nossos olhos para a necessidade de calçarmos as sandálias da humildade, seja em respeito a nós mesmos ou a princípios formadores do Estado Democrático de Direito. “O autor de um crime é muito mais parecido conosco do que gostaríamos de admitir.” Algo que remete também a um postulado cristão: “Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado”.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS CRIMINAIS

A defesa de direitos individuais e de suas garantias, inscritas em Constituições e Tratados Internacionais, é uma conquista da civilização moderna. Toda pessoa acusada da prática de crime tem direto à mais ampla defesa. Ocorre que, graças à rapidez da circulação de informações, é possível hoje acompanhar a tramitação de processos criminais envolvendo personalidades de destaque na sociedade, o que antes não era comum. E via de regra tais personalidades saem ilesos do sistema da Justiça Penal, e essa situação de vantagem é atribuída à performance do advogado, normalmente conhecido pelo elevado padrão de seus honorários. Em tempos dos 15 minutos de fama, esses advogados dão declarações, via de regra, desqualificando a pessoa do agente político encarregado pela acusação em nome do Estado, com linguajar pomposo acreditando assim justificar resultados chocantes expressos nas decisões dos tribunais. Só que, conhecidos os fatos, as decisões que isentam os acusados do andar de cima causam indignação no cidadão comum e honesto. É como se todos estivessem debochando dos que não podem usufruir desse sistema. É como estivessem a nos dizer: “Perdeu, mané!”.

Ana Lúcia Amaral

anamaral@uol.com.br

São Paulo

A LENTIDÃO DO JUDICIÁRIO

O Poder Judiciário brasileiro já é lento por natureza, agora resolveram dar um penduricalho de R$ 11 mil para quem tiver acúmulo de processos. Traduzindo: quem resolver menos processos, ganhará mais. Conclusão: a lentidão aumentará.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

PENDURICALHO DOS PROCURADORES

Novo penduricalho dos procuradores extrapola leis e foi aprovado em 1 min (Estado, 1/2, A10). A aprovação não foi em 60 segundos, e sim em 30. E eu estou com uma ação do Plano Verão do Banco do Brasil há nove anos aguardando a liberação. Vou ter paciência. Afinal, estou com “apenas” 90 anos.

Ariovaldo J. Geraissate

ari.bebidas@terra.com.br

São Paulo

DESGOSTO DE SER BRASILEIRO

Desgosto de ser brasileiro. Um recém-nomeado ministro das Comunicações de Lula tem se comprovado um escroque de primeira, e um Ministério Público que exige pagamento de horas extras para desempenhar mal e porcamente suas atribuições. E acham normal embolsar R$ 11 mil reais por isso, quase o salário de um ano dos aposentados. Só procurando um lugar mais decente para morar, mesmo.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

EXONERAÇÃO DE MINISTROS

Ao exonerar 13 ministros (5 senadores e 8 deputados) para que eles pudessem votar nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado, o presidente Lula teria dado mostras de não confiar nos suplentes.

Paulo T. J. Santos

ptjsantos@yahoo.com.br

São Paulo

INFLAÇÃO E POBREZA

A política de preços da Petrobras deveria ser o principal debate do País. Ela interfere diretamente nos custos de todas as empresas e, por conseguinte, causa inflação e pobreza.

Valerio Bronzeado

valeriocostabronzeado@gmail.com

João Pessoa

FOSSO DA DESIGUALDADE

Promessas, sendo elas de políticos em campanha, é mais confiável esperar que chova no semiárido do que vê-las cumpridas. Depois da midiática “PEC da Transição” em busca de recursos para um novo Bolsa Família, aumento real do salário mínimo, adicional de crianças até 6 anos, etc., etc., descobriu-se que não comporta alguns reais no cálculo do salário mínimo porque os beneficiários serão os trabalhadores de baixa remuneração (trabalhador não tem renda), aposentados e pensionistas e, principalmente, para não corrigir o valor de referência tais como tabela do Imposto de Renda (IR). E, falando em IR, acredito que não seja assunto para ser ou não aprovado pelo Congresso, mas assunto de deliberação do Executivo, do Ministério da Fazenda ou do Planejamento em aplicar o índice de inflação obtido em cálculos oficiais, como sugerido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em recente pronunciamento: “Vamos taxar os ricos, mas para corrigir a tabela do IR precisamos negociar”. Enquanto isso, no Congresso, nas Assembleias e nas Câmaras de Vereadores, como num conluio orquestrado, aumentam salários de presidente, governadores e prefeitos em índices acintosamente duplicados, triplicados até, já contando com o efeito “arrastão” de aumentos para si próprios, justificando que estão na lei votada na legislatura anterior. Assim, o povo continua pobre e miserável, manipulável com mesmas e surradas promessas de dinheiro fácil e “generoso”, mantendo as mesmas estruturas eleitorais carcomidas de velhas, corroídas e remendadas, ampliando, ainda mais, o fosso da desigualdade econômica e social.

Massafumi Araki

massafumi.araki@gmail.com

São Paulo

MORTE NO CAMPUS

Polícia apura estupro e morte de universitária no Piauí (Estado, 1/2, A14). Matam-se sonhos. Calam-se vozes. Violência no presente. Futuro interrompido. Antes, Marielle Franco. Agora, Janaína Bezerra. Mulheres negras periféricas. Transversalidade do crime. Entranhas da República carcomidas pelo ódio. Necessário extirpar a origem do mal antes que contamine todo o País.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

INSTITUIÇÃO DEMOCRÁTICA AMEAÇADA

O jogador Wallace, que apagou o comentário covarde sugerindo tiro no presidente da República, precisa ser chamado a dar explicações à Justiça, pois não importa quem seja o presidente, e sim a instituição que ele ameaçou.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

ATRIZ DESAMPARADA

Muito estranho e incompreensível o tuíte da atriz Regina Duarte: “A infância desamparada dos Yanonamis, uma gente criada à base de mandioca, feijão, verduras e peixe”. Frase solta, jogada ao léu. Para começar, se os Yanomamis estivessem se alimentando de fato com mandioca, feijão, verduras e peixe, não estariam nesse grau avançadíssimo de desnutrição. A questão é justamente essa: não há mais terra para plantio e os peixes estão entupidos de mercúrio. Sem terra nem comida não há infância que resista ao desamparo nem povo que sobreviva. A atriz, ela sim, precisa, com certeza, de amparo nas suas ideias e pensamentos.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

O NOSSO HOLODOMOR

Holodomor é um nome derivado das palavras ucranianas holod (fome), e mor (morte). Muito menos conhecido que o Holocausto, o termo caracteriza a tragédia de enormes proporções ocorrida na Ucrânia nos primeiros anos da década de 1930, época em que o país integrava o Império Russo. Naquela ocasião o fracassado plano de Josef Stalin em implementar a coletivização da produção agrícola causou a pior crise mundial de alimentos de que se tem notícia em tempos de paz. Em razão da grave escassez de grãos, o governo stalinista tomou de assalto as férteis terras de centenas de pequenos e médios agricultores da Ucrânia e passou a confiscar sua produção. Os que escondiam ou se recusavam a entregar sua colheita eram punidos com a morte, ou enviados aos gulags, os campos de concentração e trabalhos forçados localizados em regiões inóspitas da Rússia. Historiadores estimam que cerca de 4 milhões de ucranianos morreram de inanição entre 1932 e 1933. Exatos 90 anos após essa tragedia, sabe-se agora que o Brasil também tem o seu Holodomor. Na região de Serra Parima – coração do território Yanomami – 570 crianças morreram de fome nesses últimos quatro anos. E as mortes não param por aí. Resultado da omissão criminosa e cruel descaso de um Jair Bolsonaro genocida que felizmente teve barrado, ainda que tardiamente, seu delírio czarista. Lástima que não temos aqui o nosso gulag.

Rogerio Teperman

rogerioteperman@yahoo.com.br

São Paulo

CANABIDIOL NO SUS PAULISTA

Começa bem o governo paulista de Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) por ter sancionado lei que prevê a distribuição gratuita de medicamentos à base do polêmico canabidiol pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de São Paulo a pessoas com doenças como Parkinson, Alzheimer, epilepsia e autismo. Como se sabe, há comprovação científica de que o canabidiol (CDB), substância usada para fins medicinais, é um dos cem ingredientes ativos obtidos da planta de cannabis (maconha) que resolve de forma eficaz alguns problemas de síndromes raras que afligem milhares de pessoas e seus familiares, entre as quais um sobrinho do governador. Valeu!

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo