Com a nomeação de Gleisi Hoffmann como ministra da Secretaria de Relações Institucionais, para comandar a articulação política do governo, fica decretada a continuação da queda da aprovação do presidente Lula. Parece que o PT não aprende.

Luiz Frid

São Paulo

Piora na aprovação

Reprovação de Lula dispara na Bahia e em Pernambuco, e ultrapassa 60% em 6 Estados (Estadão, 27/2, A10). Pelo andar da sua popularidade, Lula terá de trocar o refrão “nós contra eles” por “nós contra todos”.

Lincool Waldemar D’Andrea

São Paulo

Nada está perdido

Há um ditado que diz que, “quando a esmola é demais, o santo desconfia”. Lula da Silva promete “tudo de graça” a um eleitor que já não se deixa seduzir facilmente pelo seu falatório (Estadão, 26/2, A3). Serão necessários muito mais que os dois minutos do pronunciamento de Lula em rede nacional, na segunda-feira passada, com roteiro elaborado pelo marqueteiro Sidônio Palmeira. Na pauta, os programas Pé-de-Meia e Farmácia Popular. O primeiro esbarrou no Tribunal de Contas da União (TCU), que bloqueou R$ 6 bilhões dos recursos, mas, atendendo à Advocacia-Geral da União (AGU), voltou atrás, liberou o pagamento e ainda concedeu 120 dias ao governo para inserir o programa no Orçamento de 2025. Mais benevolente do que isso, só mesmo coração de mãe. Já o Farmácia Popular beneficiou 24,7 milhões de pessoas em 2024. Portanto, nada está perdido. Não à toa, como dito no excelente editorial deste jornal, a peça publicitária mirou no brasileiro pobre, que até pouco tempo atrás se deixava levar pela história da carochinha, mas hoje já não mete mais a mão em cumbuca. As pesquisas de aprovação do governo não deixam dúvidas.

Sergio Dafré

Jundiaí

Combate à inflação

Visão de curto prazo

A notícia de que o governo federal cogita reduzir o Imposto de Importação de produtos agropecuários (Estadão, 28/2, B14) é mais uma mostra da visão de curto prazo, que prejudica a indústria e a agricultura no longo prazo. Foram medidas como esta que levaram à desindustrialização do Brasil e que reduziram os empregos com melhor remuneração, o que incentiva a geração dos meus filhos a se mudar para outros países em busca de melhores oportunidades.

Martinho Isnard R. de Almeida

São Paulo

Formação médica

Exame de proficiência

O artigo Medicina de qualidade e exame de proficiência, do presidente do Conselho Federal de Medicina, José Hiran Gallo (Estadão, 28/2, A4), foi cirúrgico ao apontar a consequência da abertura de vários cursos de Medicina pelo Brasil: a falta de condições de cumprir as diretrizes curriculares apregoadas pelo MEC. Mas poderia ter sido igualmente cirúrgico para tratar da indústria de ensino médico paralela, os medcursos preparatórios para a residência médica – e, logo, para o exame de proficiência. Estes, que com certeza surgirão, tornarão mais complicada a situação dos acadêmicos e recém-formados, que, antes mesmo de terminar o seu muitas vezes insuficiente curso de Medicina, terão de já fazer parte destes caça-níqueis que não os ajudam a ser bons médicos, mas médicos em busca de macetes para passarem num exame. Para cozinhar bem, temos de conhecer os ingredientes, dizem os chefs renomados.

Carlos Ritter, professor de Medicina da UCS

Caxias do Sul (RS)

Covid-19

Ainda um perigo

Ainda estou internando pacientes com covid, diz David Uip, cinco anos após a doença chegar ao Brasil (Estadão, 26/2). Excelente e oportuna a entrevista com o renomado infectologista. Existem dois pontos fundamentais para esclarecimentos e a retomada da vacina contra covid: 1) está disseminada a desinformação de que “as doenças que não víamos”, como afirmou o médico, estão aparecendo por causa da vacina – dizem que quem tomou a vacina está tendo a mais variada gama de doenças; e 2) é necessária e urgente a notificação de casos atuais de covid-19, acompanhada da informação sobre se o paciente é vacinado ou não. Como essa informação não é amplamente divulgada, muitos dizem que “é por causa da vacina”, e não o contrário. Que a verdade seja exposta.

Cristina Cardoso

Carapicuíba

TÚNEL SANTOS-GUARUJÁ

Vão construir um túnel submerso ligando Santos e Guarujá. Custo previsto: R$ 6 bilhões. Deve estar sobrando dinheiro. Vejamos ao término qual foi o custo real. Quantos serão beneficiados? A aplicação desse dinheiro não seria melhor na segurança pública?

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

ALEXANDRE DE MORAES

Que bom que o ministro Alexandre de Moraes estudou história. Tivesse estudado um pouco mais, saberia que tiranetes, com togas ou com uniformes, também não costumam terminar bem.

Paulo Boccato

São Paulo

DESABAFO

“Asco/nojo: sentimentos de aversão por tudo aquilo que é considerado repugnante, desprezo. Sentimento de repulsa que algo desperta num indivíduo, que o faz evitá-lo, não querer tocá-lo, repugnância...” (informações extraídas da internet). Sei que não é um sentimento cristão, mas por vezes é irrefreável. Em todas as vezes que esses sentimentos me invadem, tento afastá-los, mas são tão fortes e tão incontroláveis. Por exemplo, sinto nojo quando vejo altos escalões do Judiciário, sem o menor pudor, perdoarem criminosos confessos. É cancelamento de provas por aqui, é habeas corpus por ali, é uma total inversão de papéis. Nesse momento, o nojo aumenta ao constatar que seus pares permanecem calados, num obsequioso silêncio que os torna cúmplices voluntários. Fica uma pontinha de dúvida (com certeza estou errado) se há interesses pessoais envolvidos nessa sordidez. Esse sentimento também me invade quando integrantes do Legislativo (de todas as esferas) fazem as leis em benefício próprio, nada acontece e passam a desfrutar dessas indecências sem o menor rubor nas faces, afinal, é tudo legal (mas totalmente imorais). Luto contra, mas não consigo não sentir nojo quando a boa imprensa (acreditem, ainda há a imprensa isenta) informa a aprovação de penduricalhos totalmente indecentes, mas que são sobejamente utilizados, sob a esfarrapada desculpa, novamente, de que são previstos em lei – vide comentário acima sobre quem faz essas leis. Esse nojo também chega quando leio notícias sobre criminosos com quase 20 prisões, sempre pelo mesmo tipo de contravenção, soltos por ordem judicial e praticando o mesmo crime de sempre. E a população? Ora bolas, isso é um mero detalhe. O nojo incontrolável vem também quando vejo que nossos excelentíssimos legisladores buscam de todas as maneiras manter no anonimato, sem o mínimo de esclarecimento à população, o destino dado ao suado dinheirinho pago por todos na forma de impostos. Quem não deve, não teme (não é isso?). Se eu não confiasse nas instituições, diria até que há interesses escusos nisso tudo. Enfim, são tantos os fatos que me enojam (repito: não gosto desse sentimento). Me pergunto onde, afinal, escondem-se aqueles que deveriam (ou ao menos poderiam) buscar formas legais de impedi-los. O que se vê hoje, infelizmente, são alguns órgãos da imprensa (destaque para o Estadão) que, sem freios e contrapesos, se manifestam, mostram os fatos, igualmente se indignam. Mas estes são como cantos no deserto, não são ouvidos.

Dimas Gulin

Presidente Prudente

QUEM DEMITE LULA?

O título do editorial Mais um bode expiatório de Lula (Estadão, 27/2, A3), enfoca a demissão da ministra da Saúde, Nísia Trindade, que teve seus vacilos, principalmente, no combate à dengue. Mas, para surpresa de todos, Lula nomeia para a pasta o petista Alexandre Padilha, que como ministro das Relações Institucionais também era improdutivo. A conclusão que se chega é a que o jornal diz, que a demissão de Nísia é “mais um bode expiatório de Lula”. Para encobrir os efeitos maléficos da sua gestão desgovernada e sem rumo, vergonhosamente o presidente prefere jogar a culpa nos outros. Assim aconteceu com o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque elevava, com razão, a taxa Selic, enquanto Lula culpava os empresários pela alta dos alimentos. O presidente é o único e verdadeiro responsável pela excessivo aumento da dívida pública, pelo desprezo ao equilíbrio fiscal, pela alta da inflação, da Selic e etc. Quem demite Lula?

Paulo Panossian

São Carlos

JOGADA ENSAIADA

A data do Carnaval de 2025 já era de conhecimento há muito tempo, mas em jogada ensaiada, a burrocracia, já sabendo, empurrou a data de pagamento das aposentadorias do INSS em cinco dias, alocando alguns recebimentos para quase a segunda quinzena do mês. Aos 45 minutos do segundo tempo, o presidente Lula ordena que o pagamento seja efetuado até o dia 7/3. A ação é nitidamente pensada para levantar a bola para o presidente chutar. Estão apelando para tudo para reverter o índice de reprovação do governo.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

NÚMERO DE DEPUTADOS

O recém chegado presidente da Câmara dos Deputados, o afamado Hugo Motta, nem esquentou a cadeira presidencial e já quer sentar na janelinha. Seu objetivo é aumentar o número dos deputados, mui amigos e acima de qualquer suspeita, para vender seu peixe. Na verdade, o Brasil precisa urgentemente diminuir o número de congressistas, especialmente os de Estados menos populosos e distantes da geração de riqueza. Afinal, o que os brasileiros querem, além do enxugamento do Congresso Nacional, é que essa classe tenha interesse no crescimento do País, e não nas suas próprias contas bancárias. Não existe mais aquela máxima “roubou, mas fez”. Agora, só há “roubou e não fez”. Quem viver verá.

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo

BRASIL NA OPEP

Eu juro que acordei com a determinação de não criticar o presidente da República, mas é impossível. Mais uma vez, foi o Estadão que veio quebrar o meu jejum lulista com o editorial A inconveniente adesão à Opep (Estadão, 28/2, A3). É inacreditável ver Lula da Silva afirmar que a adesão do Brasil à Opep é para “convencer os países que produzem petróleo de que eles precisam se preparar para reduzir os combustíveis fósseis”. Opeperaí, Lula, assim é demais. Entrar para a Opep para convencer a Opep que a Opep deve ser menos Opep? Agora, o presidente enlouqueceu de vez.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

IMPOPULARIDADE

O problema do presidente Lula não é a sua atual impopularidade, mas, sim, o tempo que os brasileiros demoraram para descobrir quem é este político.

Luiz Frid

São Paulo

MEDICINA DE QUALIDADE

Vi com muita atenção o artigo do Prof. Dr. José Hiran Gallo, presidente do Conselho Federal de Medicina (intitulado Medicina de qualidade e exame de proficiência, Estadão, 28/2, A4). Como assinala o professor, temos hoje 390 escolas de Medicina no País, sendo 70% privadas. Nas escolas públicas, onde trabalho, é preciso um grande esforço para entrar na área e estudos para avançar na formação. Certamente, também existem várias escolas privadas altamente qualificadas, porém deve ser ressaltado que oferecem valores que podem estar acima de R$ 10 mil reais a cada mês. Também vale perguntar quem são os professores das escolas de Medicina, considerando que para ser um professor qualificado necessita de muito tempo, incluindo mestrado e doutorado. Possivelmente, muitas escolas de Medicina não tem hospitais adequados para observar o atendimento e formação qualificada. Reitero ainda que o tempo de formação de um médico exige seis anos de formação e pelo menos três anos de residência nas áreas dedicadas. Da mesma forma que temos escolas provavelmente inadequadas, provavelmente também não temos números suficientes para a qualificação das residências médicas oferecidas. No final da minha residência, era quase obrigatório se inscrever nas áreas para receber o título de especialista. No meu caso, Ginecologia e Obstetrícia certificado pelo presidente da AMB (Associação Médica Brasileira) e pela Febrasgo (Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia). A sugestão de exame de proficiência, como o professor assinala, me parece muito oportuna e próxima dos títulos de especialista. Esta discussão necessita ser debatida e precisa avançar. Como disse Nelson Rodrigues, “só os profetas enxergam o óbvio”. A título de reflexão, quando finalizamos o curso e recebemos nosso certificado, um dos colegas fazia em vós alta o juramento de Hipócrates, que em outras frases dizia: “Prometo que ao exercer a arte de curar, mostrar-me-ei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência”. Infelizmente, diante do que estamos observando, muitas escolas de Medicina significam realmente apenas um grande negócio.

Nelson Sass

São Paulo

IBAMA

Enquanto o Ibama veta a realização de pesquisas na Margem Equatorial, nada fala sobre os despropositados avanços do garimpo ilegal na Amazônia, principalmente em terras indígenas. O crime expõe a população local com a contaminação dos rios por mercúrio e com outras ações que alteram o modo de vida das comunidades tradicionais e sua relação com o meio ambiente.

Simão Korn

São Paulo

‘AINDA ESTOU AQUI’

O Oscar 2025 será o mais internacional e o mais favorável ao cinema brasileiro até hoje. Somos indicados nas categorias de melhor filme, melhor filme estrangeiro e melhor atriz, todas com o filme “Ainda estou aqui”. Meus cumprimentos a Walter Salles, Fernanda Torres e Marcelo Rubens Paiva, por sua história. A obra é um documento histórico para nos fazer lembrar dos perigos que as democracias sempre enfrentam diante de totalitários de todas as épocas.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre