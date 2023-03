Congresso Nacional

Jornada reduzida

Cumprimento o Estadão por desnudar mais uma vergonhosa e inqualificável mazela do Congresso Nacional: Senadores definem que vão trabalhar apenas três dias por semana e três semanas por mês em Brasília (1/3). Um absurdo como este não pode passar despercebido! É um abuso e um desrespeito ao povo deste país. Os brasileiros que não pertencem a essa casta trabalham 30 dias por mês, de 6 a 15 horas por dia, para receber seus salários, cheios de descontos de impostos para sustentar esses bon-vivants, playboys do dinheiro público, com salários astronômicos e ajudas de custo diversas. Vamos ficar calados? Vamos ser capachos mais uma vez? Com jornada reduzida, que os senadores tenham seus salários pagos proporcionalmente aos dias trabalhados.

Priscila de Aquino e Ferro

São Paulo

Boa vida

Enquanto o povo tem trabalhado mais para ganhar menos, os senhores senadores, que são remunerados com dinheiro do povo, decidiram trabalhar apenas 3 dias por semana e 3 semanas por mês. Só faltava os ilustres ganharem mais por esta mudança no ritmo de trabalho.

Marco Antonio Martignoni

São Paulo

Regra de três

A regra de três é um mecanismo matemático muito útil e eficiente. Sabedor disso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, implantou a regra de três para a carga horária de trabalho na Casa. Vejam como será: a semana só terá 3 dias e o mês só terá 3 semanas. Um gênio da Matemática! Com um salário de R$ 41,6 mil e esse tempo de trabalho, ele merecia um prêmio do Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa).

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Governo Lula

Ministro intocado

As denúncias apresentadas pelo Estadão, desde janeiro, sobre as condutas do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, demonstram ser o ministro um experto comunicador. Apresentou dados falsos ao TSE para justificar 23 viagens de helicóptero pagas com dinheiro público; usou avião da FAB para ir a um leilão de cavalos em São Paulo, mas disfarçou trabalhando duas horas em quatro dias. A ordem de Lula é para não comentar o assunto em público. Jaques Wagner, líder do governo no Senado, diz não ter posição pessoal e aguarda orientação do governo. Esse jogo de empurra internamente é para esfriar as denúncias, mas, por mais silêncio que se faça no governo, externamente o problema está posto. A imprensa denunciou, e agora? Se é difícil abrir mão dessa indicação, significa que mexer com Juscelino é mexer com Davi Alcolumbre? O Brasil, apesar de sua grandeza territorial, continua pobre e pequeno de bons representantes.

Izabel Avallone

São Paulo

Lula aguarda explicações do ministro Juscelino. Estrada asfaltada e pista de pouso em sua fazenda, cavalos de raça e viagens em jatinhos da FAB, etc. A explicação para tudo isso é muito simples: dinheiro público via orçamento secreto.

Marisa Bodenstorfer

Lenting, Alemanha

Tragédia no litoral de SP

Revelações da tragédia

O histórico que antecedeu à tragédia em São Sebastião (SP) teve o condão de revelar as mazelas do Estado brasileiro. Soube-se que o prefeito e vereadores do município aprovaram um plano diretor que, na contramão de atender os habitantes locais, se prestou a servir ao mercado imobiliário ao permitir a construção em 100% do terreno, impermeabilizando-o totalmente, entre outras aberrações. O Ministério Público (MP) da cidade firmou termos de ajustamento de conduta com a prefeitura tratando da necessária regularização fundiária. Na mesma trilha, ações judiciais transitaram em julgado, condenando ilícitos. Declaração do atual prefeito a este jornal sintetiza bem estes recorrentes descumprimentos legais: “Do Estado não se pode exigir tudo”. Essa pequena amostra de eventos exibe a malevolência do Estado brasileiro ao enfrentar políticos e poderosos. Pelo que foi noticiado, até agora o MP, fiscal da lei, não penalizou os compromissários omissos. Por sua vez, não se tem notícia de que o Judiciário tenha aplicado aos apenados as sentenças transitadas em julgado. O resultado foi a morte de dezenas de pessoas que estariam vivas, se devidamente protegidas pelo Estado.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portakl estadao.com.br

VITÓRIA DA IMPUNIDADE

Com a notícia publicada no Estadão (1/3, A11) CNJ abre processo disciplinar e afasta juiz Marcelo Bretas, pronto, as grandes bancas advocatícias do País podem festejar a “vitória da impunidade”. Como aconteceu com a Mani Pulite, na Itália, nunca mais qualquer político ou grande empresário neste país será punido pela prática de corrupção. Liberou geral. As grandes empreiteiras já podem reabrir os seus “setores de operações estruturadas” e voltar a atuar livremente. Pobre Brasil!

José Claudio Marmo Rizzo

São Paulo

EFEITO PECUNIÁRIO

Sobre a notícia da abertura de um processo disciplinar contra o juiz federal Marcelo Bretas, fica a dúvida: caso haja condenação, a pena máxima para esses casos seria a aposentadoria compulsória, sem prejuízo dos vencimentos integrais? Que me desculpem os legalistas, mas, se não houver o efeito pecuniário, não se alcança a finalidade da pena, qual seja, atingir a parte extremamente sensível, o bolso do servidor.

Jorge de Jesus Longato

Mogi Mirim

ESFERAS DA JUSTIÇA

Importante as considerações feitas no editorial Justiça Militar é só para crime militar (Estado, 1/3, A3), mas ainda resta a dúvida sobre o que seria essa esfera de prática criminosa (em relação ao autor, ao local, à hierarquia ou à abrangência), uma vez que o País não está em guerra e o serviço militar não deveria ser distinto de nenhum dos outros serviços do Estado brasileiro. Talvez fosse o momento de discutir a existência de tantas esferas da Justiça (comum, trabalhista, militar, eleitoral e até desportiva), que pouco ou nada acrescentam na consolidação da cidadania.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

ELOCUBRAÇÕES POPULISTAS DE LULA

O presidente Lula da Silva agora deu de fazer elucubrações populistas dizendo que os pobres não têm o que comer porque os ricos estão com sobrepeso. Que tal ele começar a dar o exemplo, já que se encaixa nesse perfil, e parar de fazer discursos cheios de idiotices?

Luiz Frid

São Paulo

DONO DE VEÍCULO

Sobre o argumento em favor dos impostos sobre combustível de que “quem tem carro é rico e deve pagar imposto”, o Brasil tem uma frota de 60 milhões de automóveis e emplacou 2 milhões de veículos novos em 2022. Tirando os donos dos novos e seminovos, quem tem carro está bem longe de ser rico e muitos estão pagando prestações de veículos com vários anos.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

GLEISI HOFFMANN

Eu não tenho hábito de elogiar o PT, por razões tão óbvias para quem raciocina, que me nego a explicar os 3 mil motivos, mas, por outro lado, a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, é uma pessoa boa para o partido. Ao ver os absurdos dos impostos e cobranças pelo hoje ministro Fernando Haddad, que sabe trabalhar apenas cobrando os contribuintes, graças a Deus conseguiu abaixar o preço dos combustíveis. Ela certamente não quer o povo pedindo a saída do PT por ser administrado por um alimentador de taxas e impostos. Portanto, enquanto tivermos Haddad nas finanças públicas do Brasil, precisamos de Gleisi para brecar o ímpeto desinteligente.

Roberto Moreira da Silva

São Paulo

REFORMA TRIBUTÁRIA

A reforma tributária prometida pelo governo Lula 3 é bem-vinda. Devido à má administração pública, com sua onerosa e ineficiente máquina, são péssimas e duvidosas as contrapartidas à elevada carga tributária. São 153 dias anuais do trabalhador tungados em impostos para sustentar a incompetente, ineficiente e dispendiosa elite de barnabés. Daí pouco sobrar para investir e reduzir o desnível social ao gerar igualdade de oportunidade a todos.

Humberto Schuwartz Soarestin

Vila Velha (ES)

TAXA DE DESEMPREGO

Ao acompanhar o noticiário sobre a taxa de desemprego para o ano de 2022, deparo-me com uma dúvida importante, qual seja, a taxa de desemprego para 2022 afinal foi de 9,3%, a qual se refere à média do ano de 2022, e que vem sendo enfatizada em todos os meios de comunicação, ou 7,9%, que é a taxa de desemprego calculada ao final do trimestre encerrado em dezembro de 2022? Parece-me que, do ponto de vista dos empregados, a taxa que importa é a do final de dezembro de 2022, afinal não eram 9,3% os desempregados ao final de 2022. Será que, se a taxa média de desemprego em 2022 fosse inferior à de dezembro de 2022, a mesma ênfase seria dada a tal média?

Carlos Ayrton Biasetto

São Paulo

REINDUSTRIALIZAÇÃO

Como proprietária de uma pequena empresa, li com bastante desânimo que o BNDES pretende dobrar o crédito a startups para reindustrializar o País. Como escreveu o leitor Fernando T. H. F Machado (Fórum dos Leitores, 28/2, A4), “o BNDES continua com a política ultrapassada de distribuir generosamente escassos recursos públicos a setores pouco produtivos e competitivos da economia nacional”.

Cleo Aidar

São Paulo

REGULAÇÃO DAS REDES SOCIAIS

Tem-se discutido muito ultimamente sobre regulação das redes sociais e dos meios de comunicação. É importante salientar que essa é uma bandeira dos partidos de esquerda. E o sonho de consumo de Lula e do PT. Diz o ditado popular que com fogo não se brinca. Foi a pretexto de combater notícias falsas através do controle dos meios de comunicação que ditaduras se instalaram em Cuba, Venezuela e vários outros países do mundo. Obrigar plataforma digital a criar comitê de controle prévio para análise das notícias antes da divulgação não é factível e pode representar sua morte. Censura prévia é inconstitucional e representa ameaça à democracia.

Deri Lemos Maia

Araçatuba

JUSCELINO FILHO

O presidente Lula disse que aguardava o posicionamento da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) sobre os usos do dinheiro do orçamento secreto em prol da fazenda do ministro Juscelino Filho (Comunicações). A CCJ se fez de “morta” e não se posicionou. E agora, que esse mesmo ministro, sr. Juscelino, usou o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) para ir a leilões de cavalo, além de omitir ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) os R$ 2,2 milhões em cavalos de raça? Começa mal o governo Lula.

Tania Tavares

São Paulo

NUNCA APRENDE

Estamos bem arrumados (como dizia meu pai, com ironia) com Juscelino. Não é o ex-presidente criador de Brasília, mas o filhote de Lula que age com muito mais soltura. Agora utiliza os aviões da FAB e cobra diárias para participar de leilão de cavalos de raça. Tem tudo a ver com o PT, aquele partido que nunca aprende com nada.

Ademir Valezi

São Paulo

CARÊNCIA DE POLÍTICOS PROBOS

Cem anos sem Rui Barbosa. Ao ler o artigo do presidente do senado, Rodrigo Pacheco, enaltecendo esse brasileiro que tanto nos orgulhou (Estado, 1/3, A5), e ver como se comportam os homens públicos hoje, em que os valores que contam são dinheiro, poder e interesses, certamente a “Águia de Haia” se virou no caixão, pois seu legado não parece ter ensinado nada aos políticos atuais. Se vivo estivesse, estaria de costas a essa Casa. Estamos carentes de homens probos.

Izabel Avallone

São Paulo

OPERAÇÕES URBANAS

Li com interesse o artigo do sr. Rodrigo Luna, presidente do Secovi, sobre os benefícios das Operações Urbanas (Estado, 21/2, A4). Não mencionou, contudo, os malefícios causados por elas. Com efeito, exemplifico com a Operação Urbana Consorciada Água Espraiada, através da qual prejudicou sobremaneira o bairro do Campo Belo, antes tranquilo, ocupado por casas e quantidade rarefeita de edifícios com até 12 andares com cerca de 10 mil metros quadrados construídos ou menos, e agora com enormes edifícios na fralda dessa avenida, entre 25 e 30 andares com áreas entre 50 mil e 70 mil metros quadrados e quatro a cinco vagas de garagens por unidade a literalmente entupir o bairro, a ponto de grande dificuldade em deixá-lo no período da manhã ou acessá-lo no retorno do trabalho, com grandes filas em semáforos e enorme movimento de autos em suas ruas a produzir ruídos indesejáveis. Um verdadeiro inferno causado pela compra dos Cepacs, a anular o zoneamento original. Um direto de direita na cara do contribuinte. Se há ganhos sociais de um lado, existem perdas inestimáveis de outro, estas certamente não pensadas pelos iluminados que inventaram esse sistema.

Alcides Ferrari Neto

São Paulo

CICLOVIA DA MARGINAL PINHEIROS

Estive no último domingo, 26/3, bicicletando na ciclovia da Marginal Pinheiros, ao lado do Parque do Povo (margem leste), por sinal muito bem cuidada. Acredito que a ciclovia seja, prioritariamente, um espaço de lazer e passeio para quem gosta de andar de bicicletas. Fiquei espantado, assustado, horrorizado ao me deparar com vários grupos (pelotões) de ciclistas, amadores e profissionais, bicicletando de forma perigosa, agressiva, certamente a uma velocidade acima da permitida no local, que é de 20 km, e colocando em risco aqueles que estavam procurando um momento de lazer na ciclovia. Entendo que esses grupos merecem um lugar para fazer seu treinamento e até sugiro que seja reservado um espaço na ciclovia para que possam realizar seus exercícios (se é que não há outra alternativa), mas da forma como está certamente teremos (se é que já não aconteceram) acidentes. Afinal, o espaço é publico e não deveria estar destinado a esse tipo de exercício. Ou então interditem a ciclovia nos domingos (ou nos finais de semana) aos que querem apenas fazer um passeio e assumam que nesses dias a ciclovia fica destinada a esses grupos. Da forma como está não é possível, muito perigoso. Não pretendo voltar lá enquanto a situação não mudar.

Claudio Franken

São Paulo