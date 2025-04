França

Marine Le Pen condenada

Marine Le Pen, líder da direita radical na França, se torna inelegível por desvios públicos (Estadão, 31/3). Há quatro fatores essenciais a serem considerados no caso da condenação de Marine Le Pen por peculato, por um tribunal criminal de Paris. Primeiro, o Parlamento Europeu localiza-se na cidade de Estrasburgo e o eurodeputado eleito pode designar assessores parlamentares para atuar tanto lá como em sua base eleitoral, no caso em discussão a cidade de Calais. Segundo, a eventual análise sobre qualquer desvio de função para motorista, segurança ou outra atividade partidária é meramente administrativa sobre a gestão da verba parlamentar. Terceiro, o desvio de fundos europeus para cobrir o déficit do partido Reunião Nacional (RN) configuraria crime, passível de punição para a cúpula partidária envolvida na prestação de contas do partido. Quarto, a candidata líder em todas as pesquisas e favorita para ganhar as eleições presidenciais de abril de 2027 será afastada da disputada e não poderá disputar o pleito. Consequentemente, haverá uma grande reconfiguração da política da França nos próximos dois anos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

‘Perseguição política’

Políticos corruptos e patrimonialistas existem à direita e à esquerda e se distribuem generosamente pela geografia do mundo. Nos raros casos em que são alcançados pela Justiça, esperneiam reclamando de “perseguição política”. O caso presente de Marie Le Pen ocupa os jornais do mundo, mas estamos cansados de ver isso por aqui. O roteiro é manjado e a choradeira dos apoiadores já está precificada. Aqui, os “perseguidos” são até mais criativos, não é só pela corrupção do dia a dia.

Arnaldo Mandel

São Paulo

Educação

Bem além do Pé-de-Meia

A recente descoberta de irregularidades no programa Pé-de-Meia (Estadão, 31/3, A16 e A17) é um sinal da vulnerabilidade intrínseca a iniciativas que tentam resolver problemas estruturais com medidas tópicas. O incentivo eficaz ao estudo consistiria em viabilizar o acesso de crianças e jovens a um sistema de ensino público dotado de adequadas instalações e equipamentos, com professores atualizados e remunerados à altura de sua importante missão, programações focadas em formação integral e sistemas voltados a ajudar na superação de eventuais dificuldades nos planos nutricional e de assistência à saúde. Uma escola que proporcione oportunidades de desenvolvimento do potencial do estudante por meio de atividades esportivas, artísticas ou recreativas, e da preparação para a vida profissional seria um incentivo natural e infalível para o alcance do nível de escolaridade apropriado, sem incorrer em vieses ou em distorções como as que estão sendo notadas no programa Pé-de-Meia.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

Segurança pública

Metamorfose ambulante

Lula da Silva tenta desesperadamente ressuscitar a aprovação perdida do seu governo, a fim de impulsionar sua campanha à reeleição em 2026. Faz discursos sobre questões de ocasião e muda o tom de discursos feitos há pouco tempo, sem o menor compromisso com a coerência. A bola da vez é a segurança pública, cuja condução pelo Ministério da Justiça tem se mostrado incapaz de conter o crescente aumento do crime organizado, que já constitui séria ameaça à integridade do País como sistema organizado, com nítida perda de controle de grandes parcelas do seu território. Em discurso inflamado e em tom populista, há cerca de duas semanas, assegurou que não vai “permitir que a República de ladrões de celular comece a assustar as pessoas nas ruas deste país”. Uma clara mudança de tom em relação ao Lula anterior, leniente em relação ao roubo de celulares. Além disso, o presidente agora orientou seu ministro da Justiça a agilizar a tramitação da PEC da Segurança, que dormitava há meses em alguma gaveta do Planalto. Nada a estranhar, quando se trata de uma autodefinida metamorfose ambulante.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

Alagamentos em SP

Piscinões

Chamem o velho Maluf e seus piscinões que nunca foram levados a sério. Parece-me que essa seria a solução ao longo do Rio Tamanduateí, que corre no ABC e começa na Vila Prudente, onde foi feito um piscinão muito modesto para o volume de águas que aquela região tem recebido.

Ronaldo Rossi

São Paulo

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

PEQUENA DIFERENÇA

Há uma pequena diferença entre o valor oferecido pelo BTG Pactual e o preço pago pelo BRB por uma fatia do Banco Master. O banco privado ofereceu R$ 1, enquanto o banco estatal fechou acordo por R$ 2 bilhões.

Vital Romaneli Penha

Jacareí

CABEÇA FRESCA

O ministro Alexandre de Moraes autorizou o tenente-coronel Mauro Cid para viajar a SP para acompanhar uma competição de hipismo da filha. Será que agora ele vai lembrar de mais coisas para acrescentar à sua delação? Não estou insinuando nada, é que uma viagem sempre refresca a cabeça.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

LONGA DATA

Perfeitas as ponderações do editorial Para Bolsonaro, somos um país de néscios (Estadão, 1/4, A3). Já em 2016, em seu voto no impeachment de Dilma Rousseff, o ex-presidente proferia em rede nacional seu clamor pelos ecos da ditadura e da tortura atrelada. Há, ainda, que retroagir o desrespeito à lei desde seu tempo de militar, em que planejou atentados a quartéis. Ou seja, a índole criminosa e golpista vem de longa data.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

ANISTIA

Se o famigerado golpe militar de 1964 não merece perdão, por ter submetido o Brasil à longa e interminável noite dos anos de chumbo da ditadura militar, de triste e lamentável memória, por que razão a frustrada e patética tentativa do golpe de Estado do 8 de Janeiro, liderada pelo ex-presidente Bolsonaro, mereceria anistia?

J. S. Vogel Decol

São Paulo

ABERTURA DOS PORTOS

O presidente Lula poderia ser um pouco mais humilde – só um pouquinho – e seguir a história do Brasil abrindo os portos, a exemplo do príncipe regente Dom João VI, que quando chegou em Salvador, em 1808, promoveu a abertura dos portos. Hoje, nós somos o mercado mais fechado do planeta, e nossa economia poderia melhorar muito caso isso acontecesse.

Mário Negrão Borgonovi

Petrópolis (RJ)

PRÊMIO NOBEL

Lula vai ganhar o Nobel de Economia. Inventou um sistema que você empresta seu próprio dinheiro (FGTS) pra você mesmo, enquanto ele posa de bonzinho com os bancos sorrindo sobre os juros cobrados. Um golpe de gênio – do mal.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

REAJUSTE DOS REMÉDIOS

Se os remédios têm de ter aumento todos os anos, junto com muitas outras coisas, por que os salários dos trabalhadores, principalmente os dos funcionários públicos, não aumentam? Funcionários comuns, pois vereadores, deputados, senadores, governadores, prefeitos e assessores fazem seus aumentos, e o resto do funcionalismo fica sem nada. Olhem um pouco para os funcionários que realmente fazem a máquina funcionar.

José Claudio Canato

Porto Ferreira

POLÍTICA É POLÍTICA

A disputa pelo poder político ultrapassa qualquer limite estabelecido dentro dos campos de luta. O espaço desta luta vai do mais infinito ao menos infinito, tipo vale tudo. Nenhuma outra disputa, tais como esportivas e intelectuais, são tão violentas e insanas como a disputa pelo poder político. Nela vale qualquer tipo de arma convencional, tais como revólver, faca e bomba, e também as não convencionais, como armas psicológicas e a imprensa. Mentir, ludibriar, enganar e esconder são argumentos usados diariamente dentro do infindável campo de batalha político. Sabemos que não se faz nada sem política, assim como qualquer política pode ser argumento de disputa. Então, vamos ficar atentos.

Áureo Francisco Lantmann

Londrina (PR)

INELEGIBILIDADES

O sistema eleitoral vem encontrando meios de aplainar o terreno da corrida presidencial. Fato notado em distintos sistemas de governo. O tribunal eleitoral venezuelano proibiu a opositora María Corina Machado de concorrer. Já o Brasil adota similar procedimento em relação a potenciais concorrentes. A França, por seu lado, acaba de tornar inelegível a concorrente Marine Le Pen. Tais medidas estariam embasadas em provas de ilegalidades cometidas, as quais deslegitimariam referidos políticos ao exercício de mandatos. Tais fundamentos podem, no entanto, não ser transparentes ou aceitáveis para uma parte do eleitorado, podendo causar alijamento ou descrença no sistema eleitoral, algo arriscado para a continuidade democrática, visto se tratar de parcelas não desprezíveis, segundo pesquisas. Pertinente seria perscrutar razões ou expectativas do eleitorado que tende a se aliar ao discurso extremista, de modo a formular propostas ou concretizar projetos capazes de agregar adesão a plataformas identificadas com os princípios fundamentais da democracia participativa.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

VIRA-LATA

“Até aqui, as decisões na maior potência mundial são tomadas por uma única pessoa”, Não enfrentar a loucura de Trump é ‘viralatismo’? (Estadão, 1/4, A9). Até aqui, as decisões tomadas no Brasil, um País que está muito longe de uma potência, são tomadas por uma única pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Quem dera o País tivesse um rottweiler para reagir a Trump. O Brasil, na atual gestão, tem apenas um vira-lata que não impõe respeito a ninguém.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

IMPERADOR TRUMP

Donald Trump só precisa de um pouco de tempo para ser rejeitado pelos americanos. Ele quer mudanças nas políticas econômicas internacionais em semanas, mas são necessários vários anos para serem ajustadas. A expulsão de imigrantes vai encarecer a mão de obra do país, além de encarecer uma infinidade produtos. A recessão é inevitável. Não é isso que seus eleitores tinham como expectativa.

Luiz Frid

São Paulo

GUERRA COMERCIAL

Que tal o sr. Lula usar a mesma sugestão que deu para Zelenski e convidar Trump para uma cervejinha numa mesa de bar? Pimenta nos olhos dos outros não arde.

Tania Tavares

São Paulo

OLHO POR OLHO

A impressionante guerra tarifária olho por olho, que o presidente americano Trump está desenvolvendo, está afetando o mercado de ações dos Estados Unidos. As consequências de tal batalha também afetarão a economia internacional, impactada pela maior força econômica do planeta.

José de Anchieta Nobre de Almeida

Rio de Janeiro

PRETENSÕES DE TRUMP

As pretensões americanas são muito maiores que as da Rússia e da China, pois a Ucrânia já foi parte da Rússia e Taiwan já pertenceu a China, mas o Canadá e a Groenlândia jamais pertenceram aos Estados Unidos. A eleição de Donald Trump fez com que a América mudasse de lado na luta do bem contra o mal. Quando a China invadir Taiwan, os americanos ficarão de braços cruzados. Trump já diminuiu a ajuda para a Ucrânia, que deverá ser engolida pelas forças de Vladimir Putin. A única força capaz de mudar o desfecho dessa história são as instituições americanas, que precisam encontrar maneiras de conter as pretensões de Donald Trump usando as únicas armas de que dispõem: a poderosa Constituição americana e as suas leis.

Mário Barilá Filho

São Paulo

DISK RISADA

É o governo Lula agindo contra o crime. De maneira rigorosa. Assim, de agora em diante, o incauto comprador ou o malaco vendedor, um deles, receberá um aviso pra se apresentar na delegacia mais próxima para explicar o uso de celular suspeito de ilícito penal – ou roubo, ou furto, ou receptação. Primeiro, o ineditismo e a surpresa no recebimento do tal aviso. Depois, a reação de todos os envolvidos. Vão rir muito. E já começaram.

A.Fernandes

São Paulo