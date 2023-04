Contas públicas

Novo arcabouço fiscal

Sem dar mais detalhes de como pretende aumentar a receita fiscal, ficando só em generalizações, principalmente em torno de corte de subsídios e isenções – o que encontrará resistências de toda ordem, lobbies, muito choro, desespero e ameaças –, fica muito difícil de assegurar o sucesso e o cumprimento da redução propalada da dívida pública. Em outras palavras, despesa primária tem crescimento garantido de 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB), independentemente de aumento de receitas, o que poderá aumentar a dívida pública, ao invés de mantê-la.

Ademir Valezi

valezi@uol.com.br

São Paulo

*

Difícil é fazer

O arcabouço fiscal é simples assim, difícil é fazer. Uma família que tem dívida menor que a renda a mantém estável se a diferença entre despesas e renda for igual aos juros, e, se for maior, consegue reduzi-la. No caso do País, o crescimento da renda e do PIB vem dos investimentos, que dependem das expectativas e do custo do dinheiro, que, assim como a dívida pública, depende da taxa de juros. Já a redução das despesas públicas depende da modernização da máquina, com revisão dos processos e eliminação das distorções, o que parece não despertar maior interesse das autoridades. E, finalmente, a inflação resistente ao remédio adotado, que mata o doente se a dose for excessiva.

Alberto Mac Dowell Figueiredo

amdfigueiredo@terra.com.br

São Carlos

*

Aumento de impostos

Somos um povo singular: vivemos de esperança, de previsões que, na maioria das vezes, não se concretizam. A nova regra fiscal é a bola da vez. Ela dá sustentação ao pagamento de dívidas e despesas acima de tetos ou amarras. Simples: aumentando impostos. É o máximo permitido pela criatividade. A narrativa oficial, logicamente, desmente essa premissa, dizendo que será cobrado imposto de quem não o paga. Eremildo, o idiota, acredita. Cortes de excessos, onde estão? Só o povo vê excessos. Então, o que cortar? Alvíssaras, o ministro ganhou. E a nós, cidadãos, qual a importância dada? Nenhuma nesta fase de aprovação. Mas, uma vez implementada a nova regra, ouse deixar de pagar!

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

*

O equilibrista

Fernando Haddad é um equilibrista, caminhando sobre o fio da navalha, entre a esquerda petista e a direita clientelista. Espero e desejo que o novo arcabouço fiscal devolva o equilíbrio entre maior receita e justa despesa, para uma boa saúde econômica do Brasil.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

Economia sustentável

De PIB para PVB

Concordando com a opinião de Jorge Caldeira, exposta em entrevista no Estadão de 31/3 (A14), que prega menos atenção ao Produto Interno Bruto e mais atenção às questões relacionadas ao sequestro de carbono e preservação do verde, proponho uma visão de PVB: Produto Verde Bruto. O Brasil tem um potencial enorme de gerar riqueza em bem-estar para os brasileiros por meio de uma política de preservação do seu verde e ampliação de foco na geração de energia alternativa e na obtenção dos devidos créditos de carbono. Que nossos governantes pensem mais no PVB do que no PIB.

Alexis Thuller Pagliarini

alexis@criativista.com.br

São Paulo

*

Marco do Saneamento

Por que mais prazo?

Não concordo com a proposta de prorrogar o prazo para que prefeituras se adaptem ao novo marco regulatório do saneamento. Vamos ser realistas: se os serviços oferecidos aos munícipes estão a desejar desde os tempos passados, ao tomar a decisão de prorrogar o prazo das prefeituras, estamos relegando brasileiros a permanecerem no limbo do saneamento básico por incompetência dos alcaides municipais. Não é justo com nossos irmãos brasileiros. É uma irresponsabilidade do governo de plantão.

Márcio Marcelo Pascholati

marcio.pascholati@gmail.com

São Paulo

*

Jair Bolsonaro

Presentes da Arábia

Jair e Michelle Bolsonaro, fervorosos cristãos, são regalados com joias em visitas amigáveis ao sanguinário ditador da Arábia Saudita, que criminaliza o cristianismo em seu país. Vai entender!

Etelvino J. Henriques Bechara

ejhbechara@gmail.com

São Paulo

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

FIM DA PRISÃO ESPECIAL

Cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal (STF) pela oportuna decisão que derrubou a descabida e discriminatória prisão especial para diplomados do ensino superior, em que me incluo, pondo fim a um injustificável viés seletivo do direito penal. Como bem disse o ex-chefe do Ministério Público Federal Rodrigo Janot, em 2015, com base em uma ação movida pela Procuradoria-Geral da República, ”a diferenciação entre presos comuns e presos especiais, em razão do grau de instrução acadêmica, atentaria contra a ideia de República, contra a dignidade humana, contra o princípio isonômico e contra os fundamentos e objetivos da Constituição”. Como se sabe, um dos pilares basilares do regime republicano é a igualdade de todos perante a lei, sem nenhuma exceção. Ao infringir a lei e ser julgada, culpada e condenada, qualquer pessoa vai parar atrás das grades sem privilégio algum. Depois dessa acertada medida, resta pôr fim ao igualmente descabido, injustificável e condenável foro privilegiado de políticos.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

DECISÃO HIPÓCRITA

Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal em derrubar a prisão especial para os possuidores de curso superior, é conveniente lembrar que, colateralmente, preserva-se a vergonhosa instituição do foro privilegiado para aproximadamente 55 mil brasileiros, descumprindo-se o preceito constitucional da igualdade. Abrigam-se nesse guarda-chuva alguns integrantes do Poder Executivo, a totalidade dos legisladores estaduais e federais, bem como todos os juízes, promotores, procuradores, desembargadores e ministros, inclusive os ministros julgadores da causa em tela. Diferentemente do restante da população, quando esses protegidos se vestem das condições de infratores ou criminosos, seus atos são apreciados e julgados por colegiados formados por seus semelhantes, retirando, inclusive, o direito da sociedade em julgá-los por juizado local ou tribunal do júri. Assim observado, assoma-se à hipocrisia a decisão do STF.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

honyldo@gmail.com

Ribeirão Preto

*

DEMAGOGIA

Um sistema jurídico que concede liberdade total a um criminoso condenado a mais de 400 anos de prisão por desvios de dinheiro público não é um sistema jurídico idôneo em um suposto regime democrático de direito. Uma Suprema Corte de Justiça composta por apadrinhados ideológicos de presidentes da República não é uma corte jurídica isenta e realmente democrática, pois o voto aqui é o voto do apadrinhamento político-ideológico, e não qualquer voto democrático. Um país no qual os legisladores compõem bancadas que mais não são que grupos de poder e interesses próprios não é um país de fato democrático, pois aí o voto é o famoso voto viciado, de um povo mais ignorante e conduzido que instruído e que se autoconduz, promove e aprimora. E todo o resto é demagogia e olhos que se vendam no palco do circo como se em berço esplêndido.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘EFEITO KASSIO’

O juiz do STF Kassio Nunes Marques, que só tomou decisões a favor de Jair Bolsonaro, passou a ser chamado por seus colegas de “efeito kassio”, em minúsculo mesmo. Suas atitudes levaram ao aperfeiçoamento do STF, que limitou os prazos de vista para 30 dias. Os ministros Gilmar Mendes e Luiz Fux passaram anos “vendo” julgamentos que não lhes interessaram, depositados no fundo de suas gavetas. Eu ficaria muito envergonhado se meus colegas de trabalho me chamassem “efeito aldo”, mas há pessoas que não ligam.

Aldo Bertolucci

aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

*

JAIR BOLSONARO

A cada virada do ponteiro, o sempre inescrupuloso Jair Bolsonaro tira um coelho da cartola, ou melhor, atualmente tira joias caríssimas de estojos que comprovam uma surpreendente “generosidade” dos príncipes sauditas em relação ao obscuro presidente do País que, felizmente, já é passado. Príncipes sauditas generosos? Assim, de graça? Com certeza, não. Ele, o agora ex-presidente, sabe bem disso. E tratou de se apossar dos mimos, sem mostrar para ninguém. Declarar para a Receita então, nem pensar. Acostumado a jogar sujo, fez com que as joias entrassem no País na mochila de um ex-assessor do então ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Havia, porém, uma pedra no meio do caminho, ou melhor, um certo oficial da Receita Federal que agiu como manda o dever, e barrou a entrada das joias em poder do ex-assessor, cujo nome não vem ao caso. Com essa, nem o espertalhão contava, e viu seu plano ir por água abaixo. Ou seja, ele deu com os burros nágua, como se diz em bom mineirês. Só que, para surpresa de todos, não para de brotar joias da cartola do ex-presidente. A cada hora aparece um novo conjunto de relógio de ouro cravejado de diamantes, abotoaduras, caneta e rosário islâmico. Um, dois, três coelhos da cartola, além de colar e brinco avaliados em R$ 16,5 milhões para madame. Quanta riqueza de mimos. Mas o que fez o “gentil” Bolsonaro para merecer tanto? O que ele deu aos sauditas para eles serem tão agradecidos? Na quinta-feira, 30/3, o verdadeiro “imperador” dos radicais que se apossaram do País retornou para comemorar a data do golpe de Estado que instaurou a ditadura militar por mais de 20 anos no Brasil em 1964.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília

*

CARGO DECORATIVO

Bom que Bolsonaro leve a sério que Valdemar Costa Neto realmente é o chefe dele. O ex-presidente ganhou o decorativo cargo de presidente de honra do PL. Não é nada, não é nada mesmo. Retornou com a manjada empáfia. Falando sandices pelos cotovelos. O Brasil segue a vida sem a ingerência de Bolsonaro. Não apita mais nada. Valdemar, por sua vez, dono irremovível do PL, há décadas sabe que a sigla dentro do Centrão tem imensas responsabilidades políticas com a governabilidade e com o crescimento da Nação. Por sua vez, Lula precisa cumprir as metas e promessas de campanha. Trabalhar, sem tréguas, para reconstruir o Brasil. Não dá cartaz nem palanque para o ex-presidente. Deixe que ministros respondam, se for o caso, desaforos, provocações e sopapos do adversário.

Vicente Limongi Netto

limonginetto@hotmail.com

Brasília

*

DONALD TRUMP

Ironicamente, Donald Trump foi indiciado por um crime eleitoral-sexual de ter comprado o silêncio de uma atriz pornô, por US$ 130 mil dólares, durante a campanha presidencial. Conspiração e incitação a golpe de Estado serão os próximos processos, realmente graves, que pesam sobre sua desastrosa atuação na presidência dos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, seu pupilo tupiniquim, está com as barbas de molho por tê-lo imitado em tudo, até na tentativa terrorista de golpe frustrado.

Paulo Sergio Arisi

paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

*

SITUAÇÃO DE ISRAEL

Sensível e complicada a situação que Israel vive. Por um lado, temos Benjamin Netanyahu tentando dobrar o sistema judiciário do país para esquivar-se de suas inúmeras acusações cabulosas de corrupção. Do outro lado, temos uma nação que carece de líderes fortes para a sustentação de sua existência e tornou-se refém do mesmo Netanyahu, cujo pulso firme é uma garantia contra os interesses nefastos do Irã, na região. No meio disso tudo, temos um homem fraco e incapaz na presidência dos EUA, abrindo terreno para nações com interesses sombrios, como China e Rússia.

Sérgio Eckermann Passos

sepassos@yahoo.com.br

São Paulo

*

‘BRASIL CONTRA FAKE’

Lula acaba de lançar o Brasil contra Fake, também conhecido como Portal da Mentira, desculpe, Portal da Verdade de Lula. Vou aqui adiantar algumas manchetes que você vai ver no novo portal. Lula é a pessoa mais honesta que já pisou neste planeta. Lula nunca recebeu um centavo de empreiteiras. O impeachment de Dilma foi um golpe. O mensalão nunca existiu. O petrolão foi uma invenção da oposição e da mídia. Os Estados Unidos e a Lava Jato tinham um plano em comum para prejudicar a Petrobras. Os R$ 11 milhões que dona Marisa tinha em previdência privada foram fruto do seu trabalho como vendedora da Avon. Sergio Moro foi quem armou um plano com o PCC para assassinar a si próprio e a sua família. Celso Daniel morreu vítima de um assalto comum e mais de uma dezena de testemunhas morreram de causas naturais. Vai ser muito interessante acompanhar o Brasil contra Fake. Não perca.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

*

REGIME DEMOCRÁTICO-DITATORIAL

Com a criação do portal Brasil contra Fake, abordada com perfeição pelo editorial Lula e seu ‘portal da verdade’ (29/3, A3), fica claro “o grande mal” (Macunaíma) que o atual governo quer fazer ao País, desde que implantou o regime híbrido “democrático-ditatorial” em que estamos vivendo, graças a todos que fizeram o “L” nas últimas eleições. Democrático porque permite que todos os brasileiros expressem com “liberdade” suas opiniões através das redes sociais disponíveis. Ditatorial quando se atribui, como diz o editorial, “a tarefa de arbitrar o que é verdade ou mentira no debate público”, desde que isso agrade o Macunaíma que ocupa a Presidência. Como bem registra ainda o editorial, essa é “mais uma manifestação do velho cacoete autoritário dos governos lulopetistas” Ou seja, essa é a quintessência da censura.

José Claudio Marmo Rizzo

jcmrizzo@uol.com.br

São Paulo

*

INUNDAÇÕES NAS GRANDES CIDADES

A cada chuva mais forte, em qualquer grande cidade, veem-se as inundações, quedas de barreiras/barrancos, de pontes, asfalto que cede a abre uma cratera, quedas de árvores, danificando a fiação elétrica ou de transmissão de sinal de internet, etc. Sem falar em outras mazelas. E aí se pergunta: o que fazem com o dinheiro público arrecadado? Não precisa responder. Chega a eleição municipal ou estadual, os mesmos são reconduzidos. Talvez alguém diga “não adianta mudar, são todos iguais”. É? Então o que tem que ser feito? Sim, porque ante esse quadro algo há que ser feito. Vamos ficar igual à vaca de presépio dizendo amém presenciando esse desrespeito com o cidadão? Estão satisfeitos com o que presenciam?

Panayotis Poulis

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

‘BULLYING’, A TRAGÉDIA NA ESCOLA E FORA DELA

O assassinato da professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, por um aluno de 13, na escola estadual da Vila Sonia (zona oeste de São Paulo), é mais uma flagrante testemunha da insegurança na rede escolar e falta de controle sobre os jovens. Passados alguns dias, ou semanas, esse triste episódio, que também fez feridos, cairá na rotina dos acontecimentos e não será mais do que uma simples página da crônica ao lado de centenas de outras que relatam o sofrimento, de maior ou menor dimensão, vivido dentro da comunidade escolar. A pedagogia, através dos seus centros de saber, precisa encontrar fórmulas que salvem o alunado dessa nefasta rebeldia e os levem a priorizar a socialização. Pais e familiares ajudarão muito se conseguirem incutir a cultura de não agressão, deboche ou segregação dos diferentes; se informarem à sua criança que existem indivíduos problemáticos que, provocados, poderão chegar a extremos, destruir a vida de terceiros e até a própria. O cuidado partido do lar e potencializado pelas campanhas e nas ações dos grupos sociais poderá evitar muitos problemas e tornar menos penosa a espera até o dia em que a ciência social e educacional possa decifrar e neutralizar os códigos que levam ao bullying em suas múltiplas facetas. A prevenção aos distúrbios do gênero é um importante trabalho de governo e seus órgãos. Não há o que se falar sobre ação policial, pois esta só ocorre durante e depois do crime. O ideal é evitá-lo.

Dirceu Cardoso Gonçalves

aspomilpm@terra.com.br

São Paulo