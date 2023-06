Governo e Congresso

R$ 1,7 bi em emendas

A manchete na página A6 do Estadão de ontem (Lula abre o cofre e Câmara aprova MP que preserva ministérios do governo) está errada. O correto seria: “Governo compra aprovação da MP dos Ministérios por R$ 1,7 bilhão”.

Renato Maia

Prados (MG)

Subversão

A liberação de emendas para obter votações – prática adotada tanto por Bolsonaro como por Lula – é um mecanismo que distorce a essência da representatividade democrática. Ela subverte o propósito de um Congresso que defenda os interesses da Nação, convertendo-o num balcão de negócios. Ao condicionar o apoio político à liberação de verbas, todos os partidos (bolsonaristas inclusive) comprometem a tomada de decisão com base em interesses alheios aos interesses do País. Essa forma de corrupção enfraquece a legitimidade dos representantes eleitos, minando a confiança dos cidadãos na política. É imprescindível coibir essa prática e estabelecer regras mais rígidas para o uso de emendas, de modo a garantir a transparência, a ética e a verdadeira representação do povo.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

Democracia oportunista

No território da Presidência, Lula da Silva insiste em impor um governo de ideologia retrógrada, perdendo-se na nostalgia dos mandatos petistas anteriores, marcados pelo mensalão e pelo petrolão. Além disso, apequenando-se com sua demonstrada ira e comportamento disruptivo da realidade, esvazia a crença de outrora em suas habilidades como negociador. Externamente, Lula afronta seus pares na América do Sul, alegando que a tirania de Maduro na Venezuela é fruto de narrativas de opositores e mete-se a pretenso mediador de um conflito na Europa, contaminando a histórica neutralidade do Brasil em assuntos bélicos. No território do Legislativo está Arthur Lira, com seus asseclas, que, aproveitando-se da visível fragilidade política de Lula e montado na estrutura deixada por Bolsonaro, avisa descaradamente que seu grupo político no Congresso não funciona na lógica dos cargos, e sim na do pagamento de emendas. Desnecessário qualquer comentário sobre o balcão de negócios em que se transformou o Congresso. Deduz-se, pois, que presidente e legisladores da República, longe de representarem o interesse geral dos cidadãos, estão edificando uma democracia oportunista.

Honyldo Roberto Pereira Pinto

Ribeirão Preto

BNDES

Subsídios

A propósito do editorial A tentação do crédito subsidiado (Estado, 31/5, B9), o BNDES do futuro, liderado por Aloizio Mercadante, é verde, inclusivo, digital e reindustrializante. Esse foi o espírito das medidas anunciadas pelo banco no Dia da Indústria: R$ 20 bilhões para inovação à taxa TR em quatro anos, R$ 4 bilhões da linha em dólar e R$ 2 bilhões com spreads reduzidos para exportação. Nenhuma dessas medidas conta com subsídios. Caso ocorra, a adoção de eventuais subsídios, prática observada em diversos países desenvolvidos do mundo, será debatida de forma transparente com a sociedade e com o Congresso Nacional.

Danilo Molina, assessor da

presidência do BNDES

Rio de Janeiro

Educação

Alfabetização

Interessante a reportagem sobre as dificuldades atuais para alfabetizar as crianças em determinados prazos (Estado, 1.º/6, A14 e A15). Não sirvo nem quero servir de exemplo para ninguém, mas acho que falta motivação aos estudantes. No meu caso, a motivação era o desejo de ler gibis e as legendas dos bangue-bangues que passavam no velho Cine Eldorado da Vital Brasil. As professoras, a maioria formada no curso normal, usavam principalmente a Cartilha Sodré e o Caminho Suave, que eram eficientes para nos livrar do analfabetismo. Para interpretação, havia cartazes pendurados no quadro negro e que tínhamos de observar para fazer dois tipos de redação: descrição da gravura e composição à vista da gravura, que consistia em inventar uma historiazinha sobre o tema. E havia o sistema de gratificação, que premiava os alunos mais dedicados. Assim, depois de quatro anos no grupo escolar, já alfabetizado, parti para os subempregos e só lá pelos 17 anos prossegui nos estudos, cursando Contabilidade e Administração de Empresas.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

ZANIN INDICADO

O cidadão mais honesto que já pisou na face da terra acaba de indicar para o Supremo Tribunal Federal (STF) seu amigo, seu confidente, seu conselheiro, seu companheiro de churrasco, seu ouvido na prisão em Curitiba e seu advogado particular. Outro dia o Estado fez um editorial com o título Lula ‘perdido’ da Silva (27/5, A3), talvez seja o caso de fazer outro, “Lula ‘amoral’ da Silva”. Que presidente é esse? Que democracia é essa? Que imoralidade é essa? Brasil, o país onde tudo pode. Inclusive o inadmissível.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

SUSPEIÇÃO DO STF

Quanto mais a imprensa informava que Lula da Silva iria nomear Cristiano Zanin, seu advogado de defesa desde sempre e também subordinado, quando membro de seu governo, menos posso acreditar na seriedade da Justiça brasileira. Não posso ser considerado pessimista nem acusador, pois mesmo que Lula nunca tenha roubado um centavo de qualquer período de governo durante toda a sua vida política e mandatos, sempre haverá a suspeição de um STF cujos ministros foram em sua maioria membros indicados pelo PT, o partido cujo dono é o próprio Lula. Seria simples a escolha e sem suspeição se o STF não fosse composto por membros que de forma alguma tivessem alguma ligação com aquele que indica.

Laércio Zanini

Garça

TROCA POR APOIO

O mensalão caracterizou-se pela mesada regular que o governo petista da época dava a parlamentares e partidos em troca de apoio no Congresso. Em outras palavras, propina. No dia 31/5, a poucos momentos da expiração da medida provisória que define os ministérios da gestão petista, o governo liberou nada menos que R$ 1,7 bilhão em emendas parlamentares e assim conseguiu, com folga, que a medida fosse aprovada na Câmara. A diferença entre as duas situações é que, enquanto a primeira era propina de fato, portanto ilegal, a segunda é propina disfarçada de legalidade. A ideia não é original. Surgiu durante o governo anterior de Jair Bolsonaro. Lula e o PT estão apendas dando continuidade. E assim caminha o Brasil.

Luciano Harary

São Paulo

VITÓRIA DE LULA

A módica quantia de R$ 1,7 bilhão foi o quanto o governo investiu na Câmara dos Deputados para aprovar a medida provisória que alterou o número de ministérios. Vitória de Lula da Silva com o seu novo mensalão.

J. A. Muller

Avaré

DESIGUALDADE SOCIAL

Três pessoas em situação de rua morreram em São Paulo por frio e fome enquanto Lula liberava milhões para conseguir aprovações para o seu projeto. Onde está a igualdade?

Maria do Carmo Zaffalon Leme Cardoso

Bauru

UM DIA APÓS O OUTRO

Os ministros da Suprema Corte condenaram o ex-presidente da República Fernando Collor de Mello a oito anos e dez meses de prisão, em regime fechado, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Além disso, atribuiu-se a Collor um ressarcimento de R$ 20 milhões aos cofres públicos. Collor comandou um esquema de corrupção que desviou R$ 29,5 milhões da BR Distribuidora. Ele presidiu o Brasil de 1990 a 1992 e foi senador por Alagoas de 2007 até 2023. No início de 1990, o governo Collor confiscou a poupança e bloqueou 80% do dinheiro aplicado nos bancos. Após ocupar os cargos de prefeito de Maceió e de deputado federal, Collor ficou conhecido como o “caçador de marajás”. Nada como um dia após o outro.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

POLÍTICA PENAL

Fiquem tranquilos. Collor, finalmente condenado por corrupção, não passará mais do que poucas semanas na cadeia (se tanto). Nossa política penal é patética.

Oscar Thompson

São Paulo

AGRESSÃO A JORNALISTA

A agressão sofrida pela jornalista Delis Ortiz no palácio do Itamaraty, durante entrevista do ditador Nicolás Maduro, se foi praticada por um de seus seguranças, ele deveria ter sido preso e responder por seu ato covarde. E depois aguardar que Maduro solicitasse a extradição de seu lacaio. Se foi um dos nossos, ele deve ser desligado sumariamente tanto pelo perigo a que submeteu a jornalista, com um soco violento no peito, como pela covardia. O primeiro-ministro, Arthur Lira, deve tomar providências, já que ninguém fez o que deveria ter sido feito.

Alvaro Salvi

Santo André

RECEPÇÃO COM POMPAS

Receber com pompas o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, até é possível dentro das relações internacionais, mas exaltar a figura desse ditador, cujos cidadãos estão fugindo para o Brasil, é novamente um erro, como faz ao defender a Rússia. Será que Lula gostaria de ser como ele?

Tania Tavares

São Paulo

REFERÊNCIA EM DEMOCRACIA

Lula não apenas nos envergonha, como com propriedade afirma o editorial de 31/5 (Estado, 31/5), mas nos atemoriza, pois pode agir para colocar o nosso país nos mesmos níveis de liberdade da Venezuela, país que tem para si como referência em democracia. Cabe ao Congresso Nacional tomar as providências cabíveis para resguardar preventivamente a nossa jovem democracia e demonstrar ao mundo desenvolvido que o Brasil cultua valores diferentes dos do PT e de Lula.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

NARRATIVA DE MADURO

Lula disse a Maduro que ele precisa criar sua narrativa para convencer as pessoas de que ele é o presidente certo para os venezuelanos. Lula é especialista em criar narrativas, a última, de que “o povo iria comer picanha”, lhe rendeu muitos votos. Agora ele faz churrasco no Planalto e come com seus amigos enquanto o povo olha para a picanha como aqueles fornos que assam frango e os cachorros só olham. A outra narrativa é “não tem picanha, comam abóbora”. Maduro tem todas as credenciais para criar a sua. Esta seria a narrativa: a Venezuela tem uma das maiores reservas de petróleo do mundo, tinha, na verdade, porque eu acabei com tudo, obriguei milhares de pessoas a sair do país, os ricos foram para Miami, os pobres, para o Brasil, e os miseráveis morrem de fome aqui, onde eu reino.

Izabel Avallone

São Paulo

CONSTRUÍMOS NARRATIVAS

Financeiras. Conjugais. Políticas. Aleatórias. Comerciais. Seja qual for a necessidade das senhoras e dos senhores contribuintes, temos para pronta-entrega narrativas condizentes, robustas e bem fundamentadas. Tratar, no horário comercial, no Palácio do Planalto. Satisfação garantida ou o seu voto de volta.

José Benedito de Souza Freitas

São Paulo

TEMAS DE IMPORTÂNCIA CAPITAL

A vitória do presidente Lula, nas últimas eleições, foi vital para a manutenção da democracia, do Estado de Direito. Entretanto, o presidente precisa voltar a ter pessoas de confiança e conhecimento sobre temas de importância capital, para depois emitir sua opinião. O povo venezuelano, em sua maioria, encontra-se em estado de penúria, devido à opressão do presidente Maduro. Miséria e desrespeito aos direitos humanos. Que a razoabilidade volte a guiar o presidente Lula.

Célio Cruz

Recife

QUEM FALA SEM REFLETIR

Conselhos para políticos que falam sem refletir, que acabam aumentando o ódio e a ira entre seu povo: “A pessoa que consegue guardar a boca preserva a própria vida, todavia quem fala sem refletir acaba arruinando” (Provérbios 13:3).

Valdir Ferraz de Oliveira

Santana de Parnaíba

PROVIDÊNCIAS DA DEMOCRACIA

“(...) Brotará o ciclo vicioso que vai nos escantear e, depois, nos extinguir. A menos que a democracia tome providências”, diz o artigo O inteligentíssimo fim do mundo (1/6, A5). Contamos com Lula, Maduro, Bolsonaro e Putin para isso.

Albino Bonomi

Ribeirão Preto