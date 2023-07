Jair Bolsonaro inelegível

Grande oportunidade

Sem Bolsonaro na eleição presidencial de 2026, o Brasil poderá enfim eleger um moderado de centro-direita, já que não haverá a polarização Lula x Bolsonaro. Será a grande oportunidade de nos livrarmos de ambos de vez.

Alroger Luiz Gomes

alroger-gomes@uol.com.br

Cotia

‘Fé na democracia’

Fala do ministro Alexandre de Moraes ao proferir, na sexta-feira, o seu voto: “A resposta que o TSE dará, tenho absoluta certeza de que confirmará a fé na democracia, no Estado de Direito, em repulsa ao degradante populismo renascido a partir da chama dos discursos de ódio e antidemocrático, que programa infame desinformação produzida e divulgada por verdadeiras milícias digitais em todo o mundo”. Não sei vocês, mas eu fiquei em dúvida se ele estava julgando Jair Bolsonaro ou Lula.

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

Lula e a democracia

O que esperar?

Para empregar um mote popular, Lula da Silva “chutou o pau da barraca”. Seu exagerado protagonismo durante o 26º Foro de São Paulo causa inquietação na sociedade. Ao abrir o evento, homenageou os ditadores Fidel Castro e Hugo Chávez, responsáveis pela situação de atraso extremo e duradouro verificada hoje em seus países. Conclamou, ainda, os atuais companheiros latino-americanos à frente de partidos de esquerda há décadas no poder, sem a mínima chance de renovação, a debaterem seus erros e problemas em recinto fechado. E declarou, em alto e bom som, que se orgulha do rótulo de comunista. São posicionamentos surpreendentes e preocupantes, quando partem de dirigente que, ao longo dos seis primeiros meses de governo, explicitou tendência oportunista ao emitir conceitos no mínimo ambíguos sobre geopolítica internacional e internamente atacou instituição exemplar e fundamental para a economia, o Banco Central, visando a alinhá-la a seus projetos de poder. O que esperar daqui para a frente?

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

Princípios universais

Ao contrário do que disse o presidente Lula em entrevista a uma rádio na semana que passou, a democracia não é um conceito relativo. Ela é um conceito que se baseia em princípios universais, como a participação popular, a igualdade de direitos, a liberdade de expressão e a proteção dos direitos humanos. Embora as práticas democráticas possam variar de país para país e ao longo do tempo, os fundamentos democráticos são essenciais e não podem ser relativizados. A democracia busca garantir a voz e a representação de todos os cidadãos, independentemente de suas diferenças, e promover a tomada de decisões coletivas de maneira justa e inclusiva.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

Transparência

No segundo turno das eleições de 2022, diante da renitente polarização e do fracasso da terceira via, muitos eleitores votaram, como eu, no candidato da frente ampla democrática, cuja proposta parecia atender ao anseio de quem assinara o manifesto Estado Democrático de Direito Sempre. Aliviados e com a esperança de retomada dos valores de liberdade, igualdade e fraternidade, nós, democratas, respiramos, confiantes no discurso de que “o resultado destas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido, mas de uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo”. A propósito, muito se tem comentado nos últimos dias o artigo 37 da Constituição de 1988 – que os empossados em 1º de janeiro juraram cumprir – que explicita os princípios da administração pública: impessoalidade, legalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ao completar seis meses de governo da frente ampla, ocorre-me sugerir uma reflexão sobre uma passagem do Evangelho de Mateus (10, 26-27) que vem bem a calhar para este momento de reconstrução e transformação das instituições democráticas, que pressupõem compromisso com a verdade e a transparência: “Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia; o que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados”. Em tempos de fake news, orçamento secreto, toma lá dá cá e outras aberrações subterrâneas do submundo da política, ela pode trazer oxigênio e luz para o debate.

João Pedro da Fonseca

fonsecaj@usp.br

São Paulo

LULA E BOLSONARO

Na primeira página do Estadão de 30/6, a manchete informa que “Bolsonaro está a um passo de ficar inelegível”, tendo em vista seus ataques à democracia. Na chamada da notícia bem ao lado, somos informados de que Lula da Silva “disse que o conceito de democracia é relativo e defendeu o regime venezuelano”. Pelo visto, o melhor advogado para a defesa de Jair Bolsonaro junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seria Lula, se isso fosse possível.

Túllio Marco Soares Carvalho

tulliocarvalho.advocacia@gmail.com

Belo Horizonte

DEMOCRACIA RELATIVA

No momento em que o ex-presidente era julgado por práticas pouco democráticas, o atual presidente de perfil ideológico diametralmente oposto afirmava que entendia democracia como um conceito relativo. O cidadão que ouve um disparate desses não consegue entender por que para uns ditadores de fato são considerados companheiros e para outros militares insatisfeitos com cidadãos a quem não julgam merecer poder são classificados como golpistas. E possível haver golpe em democracia relativa, ou quem a exerce como tal deu um golpe à democracia?

Sergio Holl Lara

jrmholl.idt@terra.com.br

Indaiatuba

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

Chama a atenção que a tal reunião do grupo comunista chamado de Foro de São Paulo tenha ocorrido em Brasília. Lula, em seu discurso aos seus camaradas convidados, deixa claro quais são as posições desse grupo de extrema esquerda que agora comanda o País e que defende em sua maioria a democracia. Sem o menor pudor trai muitos dos que votaram nele na ilusão de que ele defendia a democracia. Ledo engano, não só Lula apoia claramente ditadores criminosos, genocidas, como afirma que a “democracia é relativa”. No momento temos um governo desnudado de democracia, que usa a Justiça para impor aos brasileiros banimento da liberdade de expressão e as leis são usadas com pesos diferentes de acordo com a posição política. Dois pesos e duas medidas rolam com o maior descaramento, a fim de acabar com a oposição ao governo para os ditadores gozarem da maior “liberdade” para nos transformar em um país comunista. Lula enganou a muitos dos que fizeram o “L” por acreditar nas fake news contra Bolsonaro.

Leila Elston

leilaelston@uol.com.br

São Paulo

ESTELIONATO ELEITORAL

Lula elogia Chávez e Fidel e diz se orgulhar do rótulo de comunista (30/6, A10). Isso quer dizer que o Brasil está sendo governado por um comunista assumido, que governa para a esquerda, que comparece a um evento de extrema esquerda na condição de presidente de um país democrático, que elogia ditaduras e que recebe ditadores com pompa e abraços efusivos. O que está faltando para o TSE, o Supremo Tribunal Federal (STF) e, em particular, o ministro Alexandre de Moraes enquadrarem Lula no crime de estelionato eleitoral?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

lgtsaraiva@gmail.com

Salvador

APOLOGIA DO COMUNISMO

Em pleno século 21 Lula segue fazendo apologia do comunismo, um sistema ideológico que fracassou miseravelmente e foi abandonado por todos ainda no século passado. Ninguém quer o comunismo no Brasil. Cada vez que Lula abre a boca para enaltecer o regime fracassado de Cuba e Venezuela ele está entregando votos para qualquer outro que se candidate com a bandeira anticomunista. Está na hora de Lula 3 tirar a cabeça do penico ideológico e parar de dar ouvidos aos radicais do PT, se ele não quiser voltar para a cadeia depois da derrota na próxima eleição.

Mário Barilá Filho

mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

TRANSPARÊNCIA, DEBATE E CRÍTICAS

Em entrevista à Rádio Gaúcha, Lula mais uma vez desfilou conceitos estapafúrdios dignos de um filme de terror. Questionado sobre o regime ditatorial venezuelano, o presidente afirmou: “O conceito de democracia é relativo... Eu gosto [de] democracia, porque a democracia [me] fez chegar à Presidência da República pela terceira vez”. Primeiramente caberia a pergunta: se Lula não tivesse saído vitorioso em nenhuma eleição, continuaria democrata ou teria virado outra coisa? Agora, relativizar a democracia é desrespeitar a nossa inteligência. Democracia é como gravidez: ou é ou não é, não existe democracia “mais ou menos”. Já na abertura do 26.º Foro de São Paulo Lula arrematou, referindo-se à mesma questão, que é preciso manter as críticas “entre amigos”. Errado, pois democracia pressupõe transparência pública, debate e críticas; não é brincadeira de segredo de amigos. Esperar que Lula e o PT abandonem o discurso demagógico é pedir muito. Mas poderiam pelo menos amenizá-lo.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

CORRELIGIONÁRIOS

Correligionários demonstram capachismo, servidão, subserviência e submissão após Lula falar em liberdade e felicidade na Venezuela e em Cuba.

Júlio Artur Gomes

julgomes1962@gmail.com

São Paulo

BOLA FORA

Como Lula não está com a bola toda em relação aos dirigentes europeus, resolveu voltar a seus amiguinhos comunistas, e se autoproclamar um deles. Aqui também tem dado várias bolas fora, pois também já não é uma unanimidade no Brasil. Vide só os 1,8% de diferença nas eleições de 2022. No fundo, no fundo, o que ele quer é ter aqui uma “democracia” à la Fidel e Chávez. Cruzes!

Tania Tavares

taniatma@hotmail.com

São Paulo

REFORMA POLÍTICA

Segundo o leitor do Estadão sr. Gustavo Chelles (Fórum dos Leitores, 7/6, A4), já passou da hora de uma reforma política. Nosso país está refém de um Congresso que pensa somente em seus interesses pessoais. Um escritor argentino escreveu: “O orçamento brasileiro é usado mais para pagar políticos do que para financiar políticas”.

Cleio Aidar

cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

FALTA DE CLASSE

Lula viajou à Europa na última semana e relatou a experiência gastronômica durante a sua live semanal. “Eu não vou em restaurantes. Eu como em hotel, e a comida de hotel também não é boa. Eu não tenho liberdade de ir em restaurantes e ficar escolhendo o que eu vou comer. Ou eu como em hotel, ou como onde sou convidado”, falou o presidente. Lula viaja, fica em hotéis caríssimos, é recebido com pompas e ainda reclama da comida! Não dá para acreditar na falta de classe de uma autoridade que representa o Brasil: quer comer buchada? Fique por aqui trabalhando e aproveitando a culinária local. Vergonha.

Roberto Solano

robertossolano@gmail.com

Rio de Janeiro

COERÊNCIA NA VIDA PÚBLICA

Uma das qualidades que mais prezo num homem público é sua coerência. Essa qualidade, infelizmente, nosso atual presidente não a possui. Vamos aos fatos: primeiro criticou (com razão) o ex-presidente Bolsonaro por indicar amigos sem a devida qualificação jurídica para o STF. O que fez em seguida? Indica seu advogado pessoal para ser ministro, com a maior cara de pau. Como temos um Congresso já conhecido pelo famoso “toma lá, dá cá”, a aprovação foi tranquila. Segundo: seu discurso populista a favor dos pobres, dos mais necessitados e do miserável povo brasileiro se mostra mais uma vez incoerente em suas viagens internacionais (algumas sem a menor necessidade, como a coroação do rei da Inglaterra), ao levar comitivas repletas de amigos e companheiros de partido, tudo às custas do nosso dinheiro, se hospedando em hotéis caríssimos e, como sabemos, gastando uma montanha de dinheiro em jantares, recepções, etc. Líderes de países mais ricos que o nosso sempre dão exemplo de cuidado com o dinheiro público, levando uma pequena e necessária comitiva, hospedando-se em suas próprias embaixadas e outras práticas tão comuns a países sérios. Não é o nosso caso, afinal de contas, “somos um país riquíssimo, com uma baixa taxa de desemprego, economia pujante, alta renda per capta e PIB de primeiro mundo”. Governar é também saber priorizar, ter coerência e bom senso, qualidades essas que continuam faltando ao presidente Lula e seu entorno.

Gastão Rondino

grondino@uol.com.br

São Paulo

POPULARIDADE DO GOVERNO

Como um carro que custa R$ 70 mil pode ser chamado de popular? Trata-se de popularidade junto às locadoras de veículos, as principais beneficiadas pelo plano do governo.

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

DINHEIRO NO LIXO

Alguém precisa avisar a Lula que ele está jogando dinheiro no lixo. Sua promiscuidade com as multinacionais montadoras de veículos vem desde a época em que ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Renato Maia

casaviaterra@hotmail.com

Prados (MG)

SEGURANÇA VIÁRIA

Consultei os dados disponibilizados pelo IBGE e o número de veículos em circulação em Minas Gerais e no Brasil dobraram em apenas 18 anos, porém as pistas continuam as mesmas e ainda mais desgastadas. É incompreensível que os governos tenham dobrado o valor da arrecadação com IPVA e demais impostos, mas não os invistam em melhorias na segurança viária. É imprescindível que haja contrapartida desses impostos, pois até o momento só usam para construir estradas e depois lucrarem com privatização ou multas.

Daniel Marques

danielmarquesvgp@gmail.com

Virginópolis (MG)

JAVANÊS

Colunistas fixos que não tratam de temas específicos como economia e política, por exemplo, fazem malabarismo para tirar da cartola assunto para escrever sua coluna semanal a fim de manter a atenção dos leitores. Leandro Karnal é pródigo em suas pesquisas e parece um Aladim viajando em seu tapete, sempre trazendo histórias curiosas e divertidas de reinos distantes para seus leitores fiéis. Ao comentar o conto de Lima Barreto O Homem que Falava Javanês, Karnal dá sua costumeira aula de erudição. Para refrescar a memória, a ilha de Java, onde a língua é falada, fica na Indonésia. E a curiosidade é que Karnal pesquisou e informa, ao fim de seu texto, que pangarep-arep é esperança em Javanês (Estado, 28/6, C8). Mas com o cuidado de confessar que não tem certeza.

Jane Araújo

janeandrade48@gmail.com

Brasília