MST

Invasão em Pernambuco

Quando a sociedade imaginava que a tática deletéria do MST já pertencesse ao passado, é tomada de apreensão pelas novas investidas realizadas pela organização, com as mesmas características de sempre. O grupo invadiu um importante centro de pesquisas da Embrapa dedicado à realização de experimentos de produção em ambientes com escassez de água – de indiscutível importância, posto que consideráveis regiões agrícolas do País operam neste regime climático e outras enfrentam periodicamente sérias estiagens. Ações semelhantes levadas a cabo anteriormente colocaram o Planalto em situação complicada e provocaram a instalação da CPI correspondente na Câmara dos Deputados. O que mais preocupa, no entanto, é que lideranças do movimento afirmaram que a presente iniciativa se dá em protesto ao governo Lula da Silva, por não ter destinado áreas para o assentamento de famílias acampadas na região, o que pressupõe a existência de ambiente de conivência oficial com os métodos adotados.

Paulo Roberto Gotaç

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Segurança pública

Câmeras corporais

Operação policial já tem 10 mortes, leva pânico ao Guarujá e deve durar um mês (Estado, 1/8, A16). A situação lamentável no Guarujá reforça uma coisa: as câmeras corporais na PM são importantíssimas. Numa realidade em que pessoas ouvidas pela imprensa, ouvidorias e organizações dão uma versão e o outro lado nega, relatando outra versão, caberia às bodycams indicar qual é a versão verdadeira. Logo, comprovando-se o excesso da força pelos policiais, caberá a punição devida. Do contrário, servirá para limpar os estereótipos e a imagem negativa das ações policiais nas comunidades.

Marcelo Melo Ramos

marcelomeloramos@outlook.com

Santa Cruz do Capibaribe (PE)

*

Relação de confiança

Não se pode admitir que o assassinato de policiais fique impune, assim como é responsabilidade da polícia reduzir a letalidade de suas operações. Numa sociedade democrática, a aplicação da lei deve ser pautada pela proteção da vida e dos direitos humanos. A utilização da força deve ser proporcional e estritamente necessária para enfrentar situações de risco iminente, inclusive morte dos honrados policiais. Para alcançar esse objetivo, é crucial investir em treinamento adequado para os policiais, enfatizando técnicas de abordagem não letais e manejo de conflitos. Além disso, é fundamental revisar e atualizar constantemente os protocolos de atuação, assegurando a conformidade com os padrões internacionais de direitos humanos. Reduzir a letalidade nas operações policiais não apenas preserva vidas, mas também fortalece a confiança entre a polícia e a comunidade, promovendo uma convivência mais harmoniosa e segura para todos os cidadãos.

Luciano de Oliveira e Silva

Luciano.os@adv.oabsp.org.br

São Paulo

*

Desprotegidos

Há cerca de três semanas eu e uma funcionária ficamos reféns, dentro de casa, de quatro jovens armados. Eles apontavam as armas para nossa cabeça ameaçando fazer roleta-russa. Momentos de puro terror. Ouvir, agora, os ministros dos Direitos Humanos e da Justiça saírem em defesa de criminosos não só produz em mim uma revolta difícil de expressar, mas, sobretudo, faz com que me sinta privada do direito de ser protegida por um Estado cujo governo prioriza a defesa de criminosos e deixa o restante da população à mercê deles.

Eliana M. D. de Almeida Prado

eliana.daros@gmail.com

São Paulo

*

Primeira infância

Pauta imprescindível

É com alegria que tenho acompanhado no Estadão a defesa de uma pauta imprescindível, mas pouco valorizada pela sociedade: as políticas públicas voltadas para a primeira infância (Crianças como protagonistas, 1/8, A3). Diferentemente do senso comum, crianças de zero a 6 anos têm acurada inteligência, são produtoras de cultura e afinadas cientistas. E é nos centros de educação infantil que elas têm o privilégio de expandir e compartilhar seus saberes com seus pares e educadores. A escola é como uma tessitura cerebral, onde as crianças fazem importantes conexões, gerando aprendizagens que servirão de base na formação da cidadania. Louvada a Lei nº 14.617/2023, que torna agosto o mês da Primeira Infância no Brasil.

Anderson Antonio Vidal,

professor da primeira infância

mesttrevidal@gmail.com

Suzano

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

OCUPAR PRIMEIRO E NEGOCIAR DEPOIS

A mais recente invasão da fazenda da Embrapa por parte de integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), em Petrolina (CE), sob a alegação de que o governo Lula da Silva não cumpriu a promessa de destinar áreas para assentar as famílias acampadas na região, tem um nome exato: terrorismo. Os líderes do movimento sabem muito bem que é impossível resolver essa questão complexa em pouco mais de três meses, quando promessas foram supostamente feitas durante o chamado “Abril Vermelho”. O modus operandi dos sem-terra – ocupar propriedades privadas primeiro e negociar depois –, ilegal e imoral, sempre foi a pedra no sapato de qualquer governo. Só que com Lula, paradoxalmente, é pior, pois o MST, sabendo que em nada interessa ao presidente confrontar o movimento, usa e abusa descaradamente da ameaça e da chantagem. Há momentos para a negociação e há momentos em que o combate se faz necessário. É preciso subir, e bem, o tom.

Luciano Harary

lharary@hotmail.com

São Paulo

*

‘EXÉRCITO DE STÉDILE’

Lula é acusado de descumprir acordos pelo MST, que invade pela segunda vez fazenda da Embrapa. O “exército de (João Pedro) Stédile” faz o que quer e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, finge que não vê. O governo Jair Bolsonaro foi uma droga, mas pelo menos conseguiu conter o MST.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PROTESTO

Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário, a invasão do MST foi apenas um protesto. Seguindo essa linha de raciocínio, quando um ladrão invadir sua casa é simplesmente um protesto.

Vital Romaneli Penha

vitalromaneli@gmail.com

Jacareí

*

PAÍS DE ALI BABÁ

Reportagem do Estadão mostra a roubalheira de prefeituras que recebem milhões em royalties, sem extrair nenhum petróleo em seu município, e ainda por cima sem comprovantes dos correspondentes gastos. É um assalto aos cofres públicos, que vence em desfaçatez até o escabroso “orçamento secreto”, extinto graças à presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, com o seu voto contundente como relatora. Essa maracutaia, como diria Lula, é de um roubo asqueroso. Esses criminosos não podem ficar impunes, enquanto faltam verbas para vários atendimentos à população, como a distribuição de medicamentos. O ministro da Justiça, com a Polícia Federal, tem por obrigação acabar com esse “esculacho” e colocar os envolvidos na cadeia, principalmente os prefeitos dessas cidades. É por essa e muitas outras, como as tramoias do centrão, que seremos eternamente o “país do futuro”. Fica até difícil manter a calma e a educação ao protestar contra essa nojeira. Paralelamente, se um cidadão, na declaração do Imposto de Renda, comete um erro, ou deixa o funcionário da Receita Federal em dúvida, ele é chamado e tem que explicar, bem explicado e documentado, mesmo que o valor seja de pequena monta, como já aconteceu comigo. E a Receita está certa quanto à convocação. Enquanto isso, no país de Ali Babá...

Gilberto Pacini

pacini0253@gmail.com

São Paulo

*

‘PRIVILEGIATURA’

Anatel pagou R$ 279 mil para conselheiro turbinar currículo com cursos e viagens ao exterior (Estado, 30/7). O tal conselheiro é o exemplo pronto e acabado de quem Fernão Lara Mesquita chama, genialmente, de “privilegiatura”, entranhada, institucionalizada no Estado brasileiro, conforme atesta o desbragamento da Anatel na defesa do indefensável.

Marcelo Melgaço

melgacocosta@gmail.com

Goiânia

*

NATUREZA POUCO INDEPENDENTE

Um dado muito relevante mostra o editorial Uma indústria ultrapassada (30/7, A3). Se em biocombustíveis, onde temos o exemplo de maior competitividade em relação ao mercado internacional, estão os equipamentos mais antigos, a perspectiva de ganho em produtividade em todo o setor industrial com a modernização é evidente. Porém, há que se continuar considerando a natureza pouco independente dos industriais brasileiros, que apenas fazem inovação e pesquisa tecnológica quando subsidiados pelo governo, ao contrário dos congêneres do Primeiro Mundo.

Adilson Roberto Gonçalves

prodomoarg@gmail.com

Campinas

*

BATERIA À BASE DE LÍTIO

Nós deveríamos avançar na pesquisa de uma bateria à base de sódio, que provavelmente vai substituir o lítio (Estado, 31/8, B1). Bem como avançarmos no desenvolvimento do hidrogênio verde.

Marcos Reis Longhi

mreislonghi@gmail.com

São Paulo

*

FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA

Poucos dias passados, comprei um pequeno aparelho eletrônico no valor de R$ 139,09, e a fiscalização aduaneira sediada em Curitiba taxou a aquisição em R$ 84,18. Estão aproveitando-se da lei recentemente posta em vigor para praticar excesso de exação de maneira irresponsável e desrespeitosa para com o cidadão. Os funcionários da Receita Federal devem saber que não podem fazer do contribuinte, um vassalo.

Jorge Harley Garcia Figueiredo

jhgarcia@terra.com.br

Salvador

*

OPERAÇÃO DESENROLA

Os bancos e a Serasa informaram que na operação Desenrola do governo federal limparam 1,2 milhões de CPFs dos brasileiros que estavam com dívidas até R$ 100, como se isso fosse uma grande operação para os donos do sistema financeiro e para o governo federal, que criou o programa, em que os juros da taxa Selic estão em 13,75% ao ano. Queria ver mesmo é outra operação do governo federal que agisse contra as operadoras de crédito, em que mais de 30 milhões estão enforcados pelas altas da taxa de juros que chegam a 27% ao mês. Estes dificilmente terão seus CPFs limpos, e continuarão na fila para o enforcamento, já que essas operadoras o governo não chega até elas para a redução dos juros, que nos EUA não passam de 3% ao ano. Pobre do povo brasileiro, atolado e enrolado até o pescoço.

José Pedro Naisser

jpnaisser@gmail.com

Curitiba

*

SANGUE TIPO O

O procurador-geral da República, Augusto Aras, perdoem a metáfora, parece sangue tipo O-, serve para todo mundo. Por todo seu histórico jamais deveria ser reeleito. Uma vergonha.

Luiz Frid

fridluiz@gmail.com

São Paulo

*

PARQUE IBIRAPUERA

Gostaria de comunicar a minha frustração sobre o fechamento em dias úteis do Portão 9A de acesso ao Parque do Ibirapuera pela Avenida República do Líbano, na altura do Jardim Paulista. Questionei aos seguranças que trabalham no parque e a própria administração do mesmo (concessionária Urbia Parques) e obtive como resposta que o fechamento se justifica por questões de segurança. Enquanto o parque era gerido pelo poder público, o mencionado Portão 9A sempre se manteve aberto nos horários de funcionamento. Quando a administração passa para o setor privado, a concessionária decide pelo fechamento de um dos portões do parque público. E como fica o acesso da população do entorno? A solução é caminhar mais de 400 metros, ao lado dos ônibus da Avenida República do Líbano, até o próximo portão. Uma das premissas da concessão do parque não é manter a plena acessibilidade à população? A concessionária não tem como uma de suas obrigações fornecer um esquema de segurança aos frequentadores do parque? Fornecer segurança através de fechamento de portões nos dias úteis me parece uma decisão esdrúxula.

Felipe Goes

felipe_goes@yahoo.com

São Paulo

*

PROGRAMA RUAS ABERTAS

Cumprimentos à oportuna e feliz decisão da Prefeitura de São Paulo de ampliar a ação do Programa Ruas Abertas para fechar ao tráfego de veículos um largo trecho da Avenida São João aos domingos, nos mesmos moldes da Avenida Paulista e do Elevado João Goulart, o Minhocão, com base em proposta da Associação Pró-Centro SP. A medida terá como consequência imediata a requalificação da região, atraindo novo dinamismo ao comércio e serviços numa área atualmente com ares de abandono e descaso.

J. S. Decol

decoljs@gmail.com

São Paulo

*

CAMPANHA EDUCATIVA

Há décadas se discute o que fazer com os drogados e a Cracolândia sob as óticas médica e policial. Por que nunca se fez campanha educativa mostrando como as drogas agem no cérebro daqueles que as usam? Campanhas desse tipo foram feitas e tiveram razoável sucesso quanto ao costume de fumar. Por que não repetir a técnica com as drogas, mostrando a destruição que elas causam?

Wilson Scarpelli

wiscar@terra.com.br

Cotia

*

FRAUDES NOS PLANOS DE SAÚDE

O Estadão publicou uma entrevista sob o título Fazer botox e pedir nota de consulta causa prejuízo a todos ( 30/7) com uma represente do setor, abordando de forma o tema das fraudes nos planos de saúde. Sob a perspectiva dos planos, o texto expôs a magnitude do problema, apontando o dedo da responsabilidade sobre o prestador e o paciente e suas graves consequências para o sistema de saúde, bem como o impacto na confiança dos beneficiários. Todavia, é importante salientar que a representante não destaca um outro ângulo muitas vezes negligenciado: o papel culposo das operadoras de planos de saúde nessas questões. É notável que esse aspecto nem sempre recebe a devida atenção, mas é crucial para uma compreensão completa do problema. A sub-remuneração dos prestadores estimula fraudes, afetando a motivação dos profissionais para serviços de qualidade e éticos. A pressão financeira pode levá-los a buscar compensação, recorrendo a atividades fraudulentas, como procedimentos desnecessários ou cobranças indevidas. A redução de opções e desistência de profissionais experientes e o descredenciamento recorrente de médicos e hospitais por questões de custos incentivam o uso de prestadores fora da rede, diminuindo o controle dos serviços. Beneficiários desinformados sobre sua cobertura são vulneráveis a serem enganados por prestadores desonestos. Processos complexos e burocráticos para aprovação de procedimentos também contribuem para a judicialização dos casos e perpetuação de abusos e desperdícios. Também a ausência de controles internos pode resultar em conluio entre profissionais de saúde e funcionários de operadoras, favorecendo práticas fraudulentas em troca de benefícios pessoais. Porém, é fundamental ressaltar que a maioria dos prestadores na área médica não reage à sub-remuneração recorrendo a práticas fraudulentas. Muitos profissionais da saúde permanecem comprometidos com seus princípios éticos e continuam a fornecer um cuidado de qualidade, mesmo diante de desafios financeiros. É essencial que o mercado de planos de saúde não espere perder dinheiro, como estão, para tomar as medidas necessárias. Uma análise honesta e autocrítica, reconhecendo falhas e buscando soluções, pode ajudar a enfrentar efetivamente os desperdícios nos planos de saúde e promover um sistema mais íntegro e confiável para a saúde da população.

Valter Hime

vhime@vh-consultoria.com

São Paulo

*

ENTREVISTA DE NATALIA PASTERNAK

Sou pediatra há 31 anos e no ano passado fiquei três meses com dor 24 horas na coluna e no membro superior direito. Não deixei nenhum dia de trabalhar, mas analgésicos, anti-inflamatórios, relaxantes musculares, adesivos, pomadas, compressas não diminuíram nem 1% a minha dor. Sem melhoras, procurei um colega de profissão, acupunturista. A partir da terceira sessão minha dor melhorou 85%. Os outros 15% foram paulatinamente se resolvendo por mais 10-12 sessões. A fisioterapia, pós-dor, ajudou a recuperar um pouco da força muscular que perdi no tríceps. Nunca precisei de acupuntura até então, mas sempre acreditei nessa especialidade de medicina tradicional chinesa, que é milenar. Quanto à homeopatia, não conheço nada dela, mas existem muitas pessoas que se beneficiam. Encaminho algumas crianças, principalmente com alergias e problemas comportamentais. Obviamente, algumas melhoram, outras não. Há coisas que não se consegue medir, mas têm fundamento. Quanto aos realistas e não realistas, até hoje tento convencer pais vacinados que ainda não fizeram a vacina de covid em seus filhos pequenos, por uma infinidade de lorotas que me deparo diariamente.

Márcio Roberto Lopes da Silva

marcioped.itu@gmail.com

Itu