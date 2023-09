Educação em SP

Erros graves

Com relação à matéria Apostila do governo de SP possui erros graves (Estado, 1/9, A15), que informa sobre a nota divulgada pela Secretaria de Estado da Educação segundo a qual “afastou os servidores responsáveis pelos graves erros didáticos no material digital produzido pela pasta” de forma a reagir aos gravíssimos e patéticos erros observados no material apostilado, parece-me grossa inverdade atribuir a responsabilidade a servidores – ao menos se o titular da pasta quer se referir aos servidores públicos de carreira da área pedagógica da secretaria. Isso é, sim, resultado de empresa contratada pelo atual titular, Renato Feder, que já se revelou agente absolutamente incapaz de fazer frente a tão importante área, acreditando que ela seja uma extensão de seus negócios particulares. Que nossa imprensa e os deputados estaduais comprometidos com a educação verifiquem os contratos realizados pela secretaria e a execução orçamentária, para identificar de onde efetivamente partiram tais erros. O governador Tarcísio de Freitas vem fazendo um papelão em política pública tão sensível e importante para o futuro de nossa sociedade. E, por favor, que não se tente minimizar o problema alegando que medidas foram rapidamente tomadas para saná-lo, pois a conduta e as decisões do secretário em oito meses de governo são um claro indicador da ausência de discernimento do que é realmente importante para a educação paulista.

Rui Tavares Maluf

São Paulo

*

Nunca dá certo apostar em puxa-sacos, mentirosos e similares. O governo paulista quis empurrar na marra para as escolas um material didático digital, exigido pelo “excelente” secretário da Educação. Olhem o excelente nível: quem assinou a Lei Áurea foi dom Pedro II; e o sr. Jânio Quadros aboliu o uso de biquíni nas praias da capital paulista. Que me desculpem, mas até para não prestar precisa ter alguma qualidade, como afirmava o escritor Sebastião Arantes.

Sérgio Barbosa

Batatais

*

Trólebus em São Paulo

Manutenção cara

Ainda sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo de acabar com os trólebus na cidade (Estado, 30/8, A17), há aproximadamente 50 anos eu gerenciei uma equipe de consultores e impedimos o prefeito da época de acabar com os trólebus em São Paulo. Todo usuário gosta dos trólebus, não é poluente, sobe ladeiras com facilidade, mas não dá à Prefeitura o que ela quer. Inteligência tem limite; burrice, não.

Ronaldo José Neves de Carvalho

São Paulo

*

Na contramão ambiental

Saudades de quando os trólebus passavam pela Avenida Faria Lima e, na sequência, pela Gabriel Monteiro da Silva, Avenida Brasil e Rua Augusta. Não havia poluição, fumaça nem barulho dos motores a diesel, como é hoje. Enquanto milhares de cidades no mundo estão procurando se adequar às novas políticas e necessidades ambientais, nosso prefeito faz exatamente o contrário. Ao invés de incentivar e desenvolver a rede dos trólebus, ele quer acabar com eles. Provavelmente se trata de um pedido dos comandantes e políticos que dominam o sistema de transporte público da cidade de São Paulo.

Werner Sönksen

São Paulo

*

Juscelino Filho

Operação da PF

Dizer que o Brasil um dia vai ter orgulho de seus políticos é quase uma utopia. As tramoias políticas para blindar corruptos são escancaradas neste país. O ministro Luís Roberto Barroso vetar que a Polícia Federal faça buscas em endereços do ministro Juscelino Filho é um atestado de culpa. Como diz o ditado, “quem não deve não teme”.

Davi Dos Santos Oliveira Preto

São Paulo

*

CPMI do 8 de Janeiro

Justificativa infantil

Convenhamos, a justificativa do ministro da Justiça, Flávio Dino, sobre a estranha não apresentação das imagens de 181 das 185 câmaras em uso no fatídico dia 8 de janeiro de 2023 na invasão do Palácio da Justiça é demasiadamente infantil (“Ministro diz que o sistema de gravação do Palácio da Justiça tem capacidade de armazenamento limitada”, Estado, 1/9, A9). Em qualquer país sério, ele já seria ex-ministro.

Luiz Frid

São Paulo

*

EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO

Os erros nas apostilas são exemplo do buraco em que está a Educação de São Paulo (Apostila do governo de SP possui erros graves, 1/9, A15), revelando um método consolidado de deterioração do sistema, e não apenas uma questão pontual, iniciado pela abolição do livro didático e contratos suspeitos do secretário da pasta com o próprio governo. Aos poucos vai se consolidando o que de pior temos como herança local do bolsonarismo raiz.

Adilson Roberto Gonçalves

Campinas

*

NOTA ZERO

Conforme a chocante revelação do portal UOL confirmada pelo Estadão, o material didático produzido pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), contém graves e inacreditáveis erros de informação histórica, geográfica e de matemática, entre os quais sobre a Lei Áurea (assinada pela princesa Isabel e não por d. Pedro II), Jânio Quadros (presidente do Brasil e não prefeito de São Paulo) e uma simples conta de aritmética (36 dividido por 9 resulta em 4 e não em 6). Diante da manifestação de ignorância explícita e da condenável falta cometida por quem redigiu e por quem não corrigiu os erros, melhor chamar a importante pasta de Secretaria da Deseducação, que merece uma redonda e vermelha nota zero.

J. S. Decol

São Paulo

*

DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS

Educação e racismo são temas com maior frequência na mídia nos últimos meses – um bom sinal, pois indicaria maior preocupação, ao lado da possibilidade de surgirem boas propostas. Há pesquisas que levantam manifestações de racismo veiculadas por práticas escolares, como em avaliações, notas ou punições aplicadas com maior ou menor severidade em associação com a cor da pele. Uma questão que cabe expor diz respeito à autoestima como fator de desenvolvimento de crianças ou adolescentes. O processo educacional não se restringe a aspectos cognitivos, relativos à aquisição de conhecimentos e habilidades, mas envolve elevado grau de emoção e afetividade. O desenvolvimento da autoconfiança mora na raiz de tudo que se faz, inclusive no impulso de aprender, interagir, seguir inclinações, desenvolver talentos. A escola pública no Brasil, tal como é, recalca o ego em vez de fortalecê-lo. Como faz isso? Oferecendo-lhe um ambiente descuidado, desorganizado, pobre, destituído de equipamentos e carente de equipe profissional compatível. Um conjunto que redunda em atividades desinteressantes e desestimulantes, de baixo rendimento, em que sobressai a pior mensagem possível para um jovem em desenvolvimento. Ou seja, o Estado não está interessado em você, não acredita no seu potencial, não acha que você valha um investimento sério. Triste exemplo objetivo foi o bloqueio de mais de R$ 300 milhões do orçamento federal para a educação básica, transporte e material escolar.

Patricia Porto da Silva

Rio de Janeiro

*

DÉFICIT CÍVICO

O artigo 205 da Constituição federal estabelece que a educação visa “ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. O que se constata na maior parte da população, entretanto, é desarticulação, passividade e alienação, o que resulta no que Milton Santos classificou como déficit cívico. Entre as medidas propostas para reduzir o desencanto e o desinteresse pela política está a inclusão da disciplina Educação Política e Direitos da Cidadania como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. Se não ocorrer manipulação ou doutrinação ideológica, a transformação do Projeto de Lei 1.108/2015 em lei pode trazer uma contribuição valiosa à formação crítica e cívica das novas gerações e estimular o conhecimento dos princípios da dignidade humana e da igualdade de todos perante a lei, das Constituições federal e estaduais e das leis orgânicas dos municípios. Serão bem-vindas também noções de destino nacional e de projeto nacional que incluam o estudo do funcionamento dos Poderes, o papel do Executivo, Legislativo e Judiciário e, principalmente, o valor do voto consciente, mais direito do que obrigação. A propósito, parece-me oportuna uma reforma política que introduza o voto facultativo e reformule o calendário eleitoral, com a separação das eleições executivas das eleições legislativas. É necessário que se dê ao eleitor condições para bem avaliar os candidatos ao Legislativo e assim melhorar a qualidade da representação.

João Pedro da Fonseca

São Paulo

*

DESIGUALDADE INTER-REGIONAL

No editorial O desenvolvimento virá da educação (24/7, A3), que cita a polêmica declaração do governador Romeu Zema – ele defendeu a união dos Estados do Sul e do Sudeste em busca de maior protagonismo político e em contraposição aos Estados do Nordeste –, o Estadão vê nessa mesma declaração uma luz sobre uma questão importantíssima, “como reduzir a incontestável desigualdade inter-regional no País”. E eu me atrevo a lançar uma outra luz: o que é que os Estados do Nordeste vêm ganhando votando maciçamente nos partidos de esquerda há pelo menos 20 anos, principalmente no PT? Os índices do Nordeste estão entre os piores do País. Com exceção à educação no Ceará, um oásis, mas que também agora está nas mãos de um governo petista – a ver como vão se comportar as boas experiências daqui para frente. Portanto, voltando ao proposto pelo governador Romeu Zema, entendo que há, sim, nas suas palavras um alerta ou uma luz, como diz no seu editorial, para que a população do Nordeste se faça o seguinte questionamento: o que é que o Nordeste vem ganhando nos últimos 20 anos ao votar, de olhos fechados e bem fechados, no PT e partidos aliados?

Luiz Gonzaga Tressoldi Saraiva

Salvador

*

NO QUE O PAÍS É BOM

Mais uma vez o Brasil está investindo mal os seus recursos. A indústria brasileira tem que investir naquilo em que o País é bom: agropecuária, mineração e turismo. Não à toa que a indústria brasileira está em decadência. Investir em foguete, indústria automobilística, submarino nuclear, etc. não terá nenhum futuro.

Renato Maia

Prados (MG)

*

EXEMPLO DO AGRONEGÓCIO

Por um momento pensei que estivesse vendo a coluna do jornal que fala sobre cem anos atrás. Depois levei um susto ao constatar que o artigo Indústria é fundamental para o desenvolvimento (30/8, B2) fala sobre o tempo presente. O mundo atual mudou drasticamente nas últimas décadas, mas infelizmente a indústria brasileira persevera em continuar pedindo as mesmas políticas obsoletas e fracassadas de ajuda e incentivo ao governo, esperando que este aja como um pai generoso com os cada vez mais escassos recursos públicos. Até o momento, esses enormes incentivos não resultaram em uma indústria inovadora, produtiva e competitiva internacionalmente, muito pelo contrário. Alguém por acaso notou que o próprio governo tem a cada ano cada vez menos condições de atuar como salvador da indústria nacional e que o País está cada vez mais pobre e carente? De que adianta, portanto, esperar inutilmente um governo sebastianista que venha auxiliar e até resgatar setores industriais que muitas vezes são por natureza ineficientes, não inovadores e altamente dependentes de subsídios, benesses e crédito fácil simplesmente para continuar a existir? O que realmente impede a indústria nacional de seguir o exemplo do agronegócio e se tornar mais inovadora, eficiente, produtiva e competitiva internacionalmente?

Fernando T. H. F. Machado

São Paulo

*

DEMAGOGIA E POPULISMO

O renomado jornalista William Waack acerta quando diz que Lula quer se mostrar, sem qualificação para tal, o “dono das verdades” (Estado, 31/8, A10). O presidente propaga a todos os cantos do mundo e sem se ruborizar que deseja reconstruir (boa parte do que destruiu junto com a gestão de Dilma Rousseff) o Brasil, e que, sob seu delírio, quer mudar a ordem internacional. Diz o presidente estar enfrentando de forma positiva a luta de ricos contra pobres. É muito para a minha cabeça. Ora, quem aumentou a pobreza no Brasil foi o próprio Lula e seu poste Dilma, que, pelos desastres administrativos que promoveram, fizeram o País atravessar a maior recessão econômica da história. E com perda de emprego e renda foram vítimas dessa perversidade petista milhões de brasileiros. É muita pretensão cantar de galo de que vai reconstruir o Brasil e mudar a ordem mundial. Será que acredita que apoiando ditadores como Vladimir Putin, na insana guerra da Ucrânia, e sonhando com seu desprezível antiamericanismo pode afundar até importância do dólar? Lula, na realidade, vegeta no quesito diplomacia e política externa. E a luta contra a pobreza somente se resolve com economia alavancada e sustentável, papel que não é para o atual presidente, que com suas múltiplas ideias retrógradas e de gastar a rodo os recursos dos contribuintes jamais terá sucesso com sua demagogia e seu populismo.

Paulo Panossian

São Carlos

*

FALHAS E SOLUÇÕES

A última fala do sr. Willian Waack sobre o nosso presidente poderia não só mostrar falhas, mas quem sabe pontuar soluções que tenho certeza que poderiam ser muito proveitosas. O nosso presidente não é uma pessoa insensível, e tenho a absoluta certeza de que até agradeceria às sugestões. Particularmente, acho que o caminho por ele tomado ainda var trazer coisas boas para o País.

Mario Sobral de Abreu

São Paulo

*

PORTE DE MACONHA

Supremo avança na direção da descriminalização do porte de maconha para seu uso recreativo no Brasil. Trata-se de uma medida de grande impacto. Afinal, maconha é a segunda substância psicoativa mais consumida no mundo depois do álcool e antes da nicotina. Na Europa, seu consumo dobrou em uma década e, mesmo sendo ilegal, é a droga mais popular entre adolescentes e adultos jovens. A melhora de relações sexuais em decorrência da perda de inibições é um dos seus principais motivadores. Algo semelhante ao consumo do álcool com a mesma finalidade. A promessa de melhora do sexo lhes é irresistível. Assim, a possibilidade de comprometimento cognitivo de longo prazo, especialmente em jovens cujos cérebros ainda estão em desenvolvimento, tem passado ignorada pelo público em geral. O córtex pré-frontal costuma ser a região mais afetada. Trata-se da região do cérebro onde os impulsos são controlados, os problemas são resolvidos e as ações são planejadas. Ou seja: afeta as habilidades de tomada de decisão, a capacidade de suprimir reações inadequadas ou de aprender algo lendo e ouvindo, bem como o tempo necessário para completar uma tarefa mental. Adultos que consumiram muita maconha quando adolescentes costumam ter pior desempenho em testes de inteligência e tendem a ser menos bem-sucedidos na escola ou universidade. Quanto mais maconha consomem, mais pronunciados são os efeitos. Usos pesados podem desencadear psicoses, especialmente em adolescentes. Isso se o consumidor ficar somente na maconha, sendo que para muitos a mesma é apenas a porta de entrada para o consumo de outras drogas. Até porque os fornecedores e a rede de distribuição são os mesmos, e uma vez cliente... Já sobre os efeitos que esse consumo tem nas relações familiares, é tão óbvio que prefiro nem comentar. Voltando ao Supremo, a liberação do porte, se ocorrer, deveria, ao menos, vir atrelada à obrigação da droga em questão estar em uma embalagem alertando sobre os possíveis riscos que a mesma pode causar para a saúde de seus usuários. Semelhantemente ao que já ocorre com o cigarro. Senão pode parecer que o Ministério da Saúde não tem nada a advertir a respeito.

Jorge Alberto Nurkin

São Paulo

*

COFFESHOP

Ao que se vê, embora o Poder Legislativo não tenha definido em lei que o porte de 60 gramas de droga é permitido, os ministros do STF, a maioria oriunda da advocacia, assumiram para si a decisão, sem que o assunto passasse por debates na sociedade e por especialistas e lei efetiva. Uma contradição ficará logo evidente: de quem e onde comprar o produto cujo comércio é proibido. O passo seguinte poderá ser a liberação para instalar os coffeeshops, como na Holanda.

Paulo Tarso J. Santos

São Paulo

*

DOAÇÃO DE ÓRGÃOS

O Ministério da Saúde informa: “No Brasil, a retirada de órgãos só pode ser realizada após a autorização familiar. Assim, mesmo que uma pessoa tenha dito em vida que gostaria de ser doador, a doação só acontece se a família autorizar”. É preciso criar incentivos financeiros para a família do doador para que haja interesse na doação. O governo deveria estudar benefícios pós-morte do doador para se aumentar o números de órgãos. Os receptores merecem e agradecem.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

*

MÃE BERNADETE

Estou entre aqueles que tomaram conhecimento da Mãe Bernardete e de sua cidadania social positivamente atuante somente após sua morte. Na cobertura do seu féretro é que foi dado amplo conhecimento da sua atuação em prol dos ameaçados pelos sempre pretensos donos do mundo agrário. Mostrou-se, inclusive, um evento havido em sua homenagem em vida, com a presença da ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Penso que, houvesse maior e melhor espaço de divulgação da luta de bem-vindos agentes sociais como a líder quilombola Mãe Bernardete, seria um fator contrário aos criminosos exterminadores de lideranças pela justiça social.

Antonio Francisco da Silva

Rio de Janeiro

*

MOTO GP 1000

O automobilismo brasileiro ficou chocado com as mortes dos pilotos Érico Veríssimo e André Veríssimo na prova Moto GP 1000 no autódromo de Cascavel, no Paraná. Lamentavelmente, outra fatalidade já havia ocorrido, em 18 de março, com o piloto Leonardo Mascarello, que se chocou contra uma barreira de pneus durante as provas da 12.ª edição do Track Day de motovelocidade. Portanto, a segurança do circuito deve ser melhor avaliada, assim como verificar se a angulação das curvas e as áreas de escape são adequadas para motos.

Luiz Roberto da Costa Jr.

Campinas

*

ÁGUA POTÁVEL

Se o governador sancionar, bares e restaurantes ficarão obrigados a dar água potável gratuita em São Paulo. Só não ficou esclarecido se essa gratuidade só é direcionada quando os consumidores fazem suas refeições e estão sentados à mesa. Afinal, isso já existe em outros países, especialmente nos EUA. Só que lá até mesmo a água de torneira é potável, o que não acontece aqui. Será por isso que o próprio Estado não disponibiliza bebedouros pela cidade e nas repartições públicas?

Júlio Roberto Ayres Brisola

São Paulo