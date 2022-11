Publicidade





Ataque em Aracruz (ES)

Maioridade penal

Um menor armado invade uma escola no Espírito Santo e mata inocentes. Quando fizer 18 anos, pode ficar livre, leve e solto, com a ficha criminal limpa. Onde estão políticos, STF, Anistia Internacional, ONGs, entre outros, para buscarem mudança na maioridade penal e nas fracas e frouxas leis penais do País?

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

Continua após a publicidade

*

Interdição civil

Sobre o massacre em Aracruz (ES) e a despeito de políticos e ideólogos hipócritas de plantão, sugiro que os familiares das vítimas busquem a assistência do advogado Ari Friedenbach, pai da menina Liana, que foi assassinada em 2003 com o namorado, no famoso caso Champinha. Ele conseguiu, apesar de nossas leis anacrônicas, hipócritas e injustas, a prisão sem limites para Champinha, que era menor à época dos crimes, mas está até hoje em interdição civil na Unidade Experimental de Saúde. De resto, só nos resta lamentar estes políticos e ideólogos que insistem em seus sofismas, pois, se, como querem, o indivíduo deve prevalecer em face da sociedade, então que se legalize a vingança privada. Enquanto eles têm as proteções que o dinheiro público lhes pode conferir, o mesmo não se dá com quem trabalha para arcar com os impostos.

Marcelo Gomes Jorge Feres

marcelo.gomes.jorge.feres@gmail.com

Rio de Janeiro

*

Continua após a publicidade

Educação

Mapa da tragédia

Os pontos essenciais de uma almejada e urgente política pública são postos em Alfabetizar ajuda a matar a fome (Estado, 27/11, A3). É cediço que a educação pública brasileira é deficitária, fato reiterado por diversas avaliações nacionais e internacionais. Resta-nos, portanto, fiscalizar o próximo governo para que este cumpra as (muitas) promessas que, a despeito de necessárias, se mantiveram sobrestadas por anos a fio, condenando a Nação a uma verdadeira tragédia social.

Renan Zorzatto

renanzorzatto@gmail.com

Valinhos

*

Continua após a publicidade

Estudantes autistas

Muito boa a reportagem Escola para criança autista é um desafio para sistema educacional (Estadão, 27/11, A19). Como pai de uma filha portadora de necessidades especiais, sei da dificuldade em relação à escola, inclusiva ou exclusiva. O Estado (Estado ou município), com seus burocratas, se apega à necessidade de inclusão e se esquece de que, no que se refere a essas pessoas tão especiais, cada caso é um caso. Algumas se adaptam à inclusão, outras não. É, como em todas as situações da vida, extremamente necessário que se olhem as particularidades. E também é necessário que se respeitem os ditames da Lei Brasileira de Inclusão.

José Renato Nascimento

jrnasc@gmail.com

São Paulo

*

Indústria

Continua após a publicidade

O caminho

Com uma pontaria certeira, José Goldemberg indica o caminho para reindustrializar o Brasil: abrir a economia e incorporar tecnologias, como fez o agro com a ajuda da Embrapa e de outros institutos de pesquisa (Ciência, tecnologia e reindustrialização, Estado, 27/11, A4). Isso produz um grande impacto na expansão de empregos de boa qualidade. Ao se tornar mais sofisticadas, as indústrias demandam e estimulam a qualificação profissional, o que, por sua vez, eleva a produtividade, aumenta os salários e promove a ascensão social dos trabalhadores. Brilhante artigo. Reflete a magistral experiência de Goldemberg com os assuntos tratados.

José Pastore

j.pastore@uol.com.br

São Paulo

*

China

Continua após a publicidade

Covid, protesto e repressão

As medidas extremas de restrição de circulação de pessoas eram necessárias no início da pandemia, e, infelizmente, sacrificaram a economia de vários países em 2020. Mas, após a vacinação em massa de 2021, a continuidade do confinamento obrigatório como política de covid zero mostra-se, agora, decisão meramente ideológica do partido único da China. Não comprar imunizantes fabricados em outras regiões do mundo, não ser transparente nas informações sobre números de casos e mortes, reprimir manifestações de rua e prender pessoas só piorarão o problema interno de repressão política, principalmente na região de Xinjiang, onde predominam os uigures, muçulmanos – fato agravado pelo terceiro mandato concedido ao líder máximo do país.

Luiz Roberto da Costa Jr.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

*

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

Continua após a publicidade

GILBERTO GIL

Gilberto Gil foi xingado por torcedores ao acompanhar a primeira partida da seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar, em 24/11. Também escutei coisas estranhas ditas por Randolfe Rodrigues, senador pelo Amapá. A respeito dos torcedores, esse senador disse que “criminosos hostilizaram” Gil e que era “hora de essa gente ir para a cadeia”. Eu até concordaria com a opinião se o senador explicasse a seus eleitores seu entendimento sobre “criminosos e “cadeia”.

Edison Ribeiro Pereira

edison66069@hotmail.com

São Paulo

*

ÓDIO NA POLÍTICA

Acho que quem mexeu com o petista Gil, nesta altura do campeonato, é no mínimo e imbecil. Mas, por outro lado, acho que Gil, sendo petista fanático e cego, deveria ser coerente e dizer que quem criou o ódio na política faz tempo foi o ídolo dele, o ser mais honesto do Brasil, com o famigerado “nós contra eles” e a herança maldita. Ser correto deveria ser o primeiro mandamento de todos no Brasil, famosos ou não. Sem isso estamos na roça. E unir o Brasil xingando Jair Bolsonaro é no mínimo estupidez de Lula da Silva. Afinal, do lado de Bolsonaro também temos fanáticos e cegos. Não voto mais, para mim são todos Gérsons metidos a Madre Teresa de Calcutá.

Antônio José G. Marques

ajgmescalhao@gmail.com

São Paulo

*

OBSCURANTISMO

Os ataques a Gilberto Gil não se tratam de liberdade de expressão, mas sim de um pensamento tacanho, obscurantista, contra o que de melhor se produziu intelectual e culturalmente no País. Tudo em nome do ignóbil e abjeto bolsonarismo.

Marcos Barbosa

micabarbosa@gmail.com

Casa Branca

*

PROVA GERAL

Depois de uma sentença em que se duvida da autoria da canção há décadas ouvida na voz de Chico Buarque, não seria oportuno fazer uma prova geral para todo juiz de nosso país perguntando quanto é 2+2? Em caso de erro, uma segunda chance perguntando quanto é 1+1.

Carlos Serafim Martinez

gymno@uol.com.br

Campinas

*

MEIO ARTÍSTICO

Eu me decepcionei com a maioria do pessoal do meio artístico. A atriz Cássia Kis, por exemplo, quis apoiar o outro candidato, que ia contra a maioria, e a crucificaram. E se dizem democráticos? Fala sério! São uma fraude, interesseiros e ditadores.

Roberto Moreira da Silva

rrobertomsilva@gmail.com

São Paulo

*

BRASIL DE AMOR

As manifestações de alegria pela lesão de Neymar Jr., claramente em função do seu declarado apoio a Bolsonaro, é só mais uma demonstração do Brasil de amor e paz prometido por Lula que podemos esperar nos próximos anos.

Oscar Thompson

oscarthompson@hotmail.com

São Paulo

*

PATRIOTISMO

Torcer pela seleção brasileira faz parte do patriotismo ou amor à pátria. Mas, infelizmente, muitos torcedores ficaram feliz pela lesão de Neymar. O que muitos deveriam entender é que todos nós podemos nos posicionar politicamente, e Neymar fez isso, pois fazem parte da democracia divergências de ideias/pensamentos. Eu votei contra Lula, não gosto dele, mas agora tenho que torcer para que ele faça um bom governo, afinal, estamos no mesmo campo ou jogo, não posso torcer contra. E outra coisa errada são as pessoas acreditarem que os militares vão derrubar o governo eleito democraticamente, protestando nos quartéis e pelo País. O comando militar já está se alinhando aos eleitos. Enfim, quem torce contra a seleção brasileira ou pela má gestão do futuro governo ainda tem muito para refletir. Podemos e devemos protestar/questionar em tudo, e eu faço e farei isso sempre que for necessário, mas torcer contra, jamais.

Alex Tanner

alextanner.sss@hotmail.com

Nova Odessa

*

OPOSIÇÃO INTELIGENTE

Copa do Mundo à parte, o governo que entra em janeiro de 2023 teria muitos desafios a resolver: contas públicas estouradas; Congresso que dominou o Executivo, que se rendeu totalmente na tentativa de ganhar as eleições; decisões urgentes nas áreas de saúde e social, pois as bolsas, independentemente da denominação, são uma porta de entrada sem a necessária saída através de criação de emprego. O que precisamos fazer, se tivermos o Brasil no coração, é exercer pressão constante e organizada para incentivar o governo a tomar posições firmes junto ao Legislativo, começando pela vergonha de “orçamento secreto”; apoiar o SUS que salvou o Brasil na época de pandemia; e implantar uma política consistente para aumentar a competitividade do Brasil, através das reformas, criando mais emprego no setor industrial. Não resolve nada fazer oposição pela oposição, tampouco conclamar por um golpe militar, pois os militares não têm solução para nada, basta lembrar os desempenhos de Eduardo Pazuello e Hamilton Mourão perante o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional da Amazônia Legal.

Omar El Seoud

elseoud.usp@gmail.com

São Paulo

*

BRASIL X SUÍÇA

Dados do Banco Central da Suíça revelam que os brasileiros mantêm oficialmente US$ 6 bilhões em Genebra, Zurique e outras praças financeiras suíças. Bancos privados suíços consideram que o valor real deva ser pelo menos dez vezes maior. Será que com Lula no poder este dinheiro voltará para o Brasil? Ou será que o saldo ainda pode crescer e se multiplicar algumas vezes mais? Uma nova versão de “Lula lá”: Lula aqui e a grana lá. Brasil versus Suíça, eis a questão!

Jorge Alberto Nurkin

jorge.nurkin@gmail.com

São Paulo

*

SIMONE TEBET

Onde está Simone Tebet nessa fase de transição? Que não esfrie nela aquele ímpeto que a fez tomar uma posição que foi fundamental para a vitória do presidente eleito. Não se trata de apenas esperar que seja chamada para compor o governo. Isso não funciona nem interessa à Nação. Importa sim que ela – e os demais apoiadores no segundo turno – não se acomode e vá ativamente em busca de um espaço de atuação, colaborando na construção oxigenada de uma nova gestão para o País.

Francisco Eduardo Britto

britto@znnalinha.com.br

São Paulo

*

PAÍS DIVIDIDO

Um país dividido entre a esquerda, fortalecida por decisões favoráveis do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Supremo Tribunal Federal (STF), e a direita bolsonarista, apoiada por militantes que fazem vigília em frente aos quartéis e pelos Guardiões da Nação, grupo favorável à intervenção. O clima político conturbado vai atingir em cheio a classe assalariada caso a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do estouro seja aprovada. Para o PT, a Lei de Responsabilidade Fiscal existe para não ser respeitada, e o povo que tenha paciência.

J. A. Muller

josealcidesmuller@hotmail.com

Avaré

*

PRINCÍPIO UNO

O jornalista Carlos Alberto Di Franco aborda questão que tem causado perplexidade e preocupação junto à sociedade brasileira. O artigo Desconstrução da liberdade de expressão, (Estado, 28/11, A5) discute decisões de autoridades do Judiciário que soam contraditórias para com os objetivos que se propõem a alcançar. Realça-se desproporcionalidade de medidas, tais como a multa e bloqueio das contas do PL em função de litigância de má-fé. Sem entrar na discussão do relativo grau de subjetividade do conceito de má-fé, é admissível que a penalidade tenha o efeito de enfraquecer a atuação do partido. Estaria tal intenção embutida na decisão do presidente do TSE? Tal medida pode ser considerada um ato legítimo em favor da democracia? Afinal, democracia é um princípio uno, que deve prevalecer sobre as inclinações.

Patricia Porto da Silva

portodasilva@terra.com.br

Rio de Janeiro

*

LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Aventurando-se por seara em que não navega com suficiente nível de informação técnica, o jornalista Carlos Alberto Di Franco faz uma crítica sem qualquer sentido jurídico, e com a densidade técnica de um palpite de grupo de WhatsApp, sobre a atuação das Cortes Superiores brasileiras na defesa da garantia constitucional da liberdade de expressão. Em sentido totalmente contrário às recentes e bem lançadas opiniões dos próprios editoriais do Estadão, o jornalista cita um editorial da Gazeta do Povo para repercutir a opinião geral do populacho golpista no sentido de que essa incitação à quebra da regra democrática seria albergada pela liberdade de expressão. Nada mais equivocado do ponto de vista do direito constitucional.

Carlos Frederico Barbosa Bentivegna

carlosbentivegna@uol.com.br

São Paulo

*

‘QUEM INDICA’

Li neste Fórum dos Leitores (Estado, 28/11, A4) uma leitora dizer que Tarcísio de Freitas anda usando apenas o Q.I. como critério para indicar seus futuros secretários. Concordarei com ela se tal “Q.I.” for uma referência a “quem indica”, afinal, o Governo do Estado de São Paulo passará a ser ocupado por muitos bolsonaristas que perderão o emprego em 1/1/2023 e por aliados de Gilberto Kassab.

Luiz Rosa

luiz.fbr87@gmail.com

São Paulo

*

GRATUIDADE DA PASSAGEM

Rogo a Deus e ao prefeito de São Paulo que acelere a volta da gratuidade da passagem para os idosos. A suspensão draconiana, sem sentido prático algum, só piorou a vida daqueles que precisam optar entre comer um lanche ou pagar a passagem para ir a uma consulta.

João Camargo

inteligencianomundo@hotmail.com

Penha