Empréstimo consignado

Juros baixos na marra

Decisão de Lupi no consignado reacende fogo amigo contra Campos Neto (Coluna do Estadão, 18/3, A2). Com esta confusão que o ministro da Previdência, Carlos Lupi, criou, invadindo a competência de outros ministérios envolvendo os empréstimos consignados, pergunto: alguém se lembra por que ele foi demitido pela ex-presidente Dilma Rousseff? Pergunto, ainda: o que o credencia a ser ministro, além de ser presidente do PDT? Assim ficaria mais fácil de avaliarmos por que ele é ministro. Não parece que ele tenha algo a oferecer ao País, a não ser criar confusão.

Antônio Dilson Pereira

Curitiba

Lei das Estatais

Ofensiva contra estatais

É triste e desanimador, mas o que afirma o editorial STF precisa respeitar a Lei das Estatais (Estado, 18/3, A3) é a pura realidade. Vale repetir: “Tem horas que o Supremo Tribunal Federal (STF) se esforça por ser parte do problema, e não da solução”. A decisão liminar do ministro Ricardo Lewandowski, de novamente abrir as estatais aos políticos e, em consequência, à corrupção institucionalizada precisa ser enfrentada pelo plenário da Corte. Não é possível que se repita em 2026 o triste espetáculo de 2018, quando um aventureiro do baixo clero do Congresso, desconhecido, sem conteúdo, se elegeu presidente da República apenas mostrando o que o PT fez nas estatais, nos fundos de pensão e nas agências reguladoras. Se não se pode confiar nem na sua Corte Suprema, como investir num país assim? Por isso a Bolsa despenca e o dólar sobe.

Nilson Otávio de Oliveira

São Paulo

Um ministro

Quer dizer que o ministro Lewandowski avilta a Lei das Estatais, suprimindo trechos da referida lei e desrespeitando seu colega André Mendonça, a fim de ajudar Lula na nomeação de políticos amigos? Pode isso? Um só ministro alterando uma lei?

Tania Tavares

São Paulo

Aposentadoria

Corretíssimo o editorial STF precisa respeitar a Lei das Estatais. Só faltou mencionar que, felizmente, a aposentadoria do ministro Lewandowski está próxima.

F. G. Salgado Cesar

Guarujá

Viagem à China

‘Trem da alegria’

Foi acirrada a disputa por um lugar na comitiva do presidente Lula na viagem à China, de 26 a 31 de março. Há de tudo no trem da alegria. Plena diversidade de parlamentares e amigos do rei. Pacheco e Lira estão dentro. Definido quem sentará nas janelas, as redes sociais estão a torcer pelo sucesso do modelito que a primeira-dama Janja usará no encontro oficial com o anfitrião. Resiliência, Janja! Boa sorte, Brasil!

Celso David de Oliveira

Rio de Janeiro

O abismo

Lula voltou ao poder sem perceber que está cavando um abismo a seus pés (agradeço a Cartola): com seu populismo barato, promete o que não vai cumprir; a economia ainda não tem definição do rumo que vai tomar; a violência explode no País; mas ele vai à China com uma comitiva imensa para aparecer na mídia internacional. Lula se esqueceu de que ganhou a eleição não por competência própria, e sim pelas mãos daqueles que não queriam a permanência de Bolsonaro na Presidência. A cada erro e a cada gesto indevido, ele cava o abismo a seus pés. Senhor presidente, ouça mais Cartola: “Em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és”.

Roberto Solano

Rio de Janeiro

Segurança pública

Presídios mais seguros

As penas aplicadas pelo mais caro Poder Judiciário do mundo são cumpridas em “masmorras medievais”, na definição dada aos nossos presídios por um ex-ministro da Justiça, como bem registrou o editorial Presídios, símbolos da falência do Estado (Estado, 17/3, A3). Algo está muito errado. Afinal, presídios civilizados custam bem mais que as migalhas de dinheiro público aí investidas, facilitando a exploração da população encarcerada pelo crime organizado, que nada no dinheiro do generalizado tráfico de drogas. Presídios mais civilizados e seguros são o que a sociedade espera.

José Elias Laier

São Carlos

SISTEMA FINANCEIRO EM ALERTA

Se bancos dos EUA – a mais rica economia do mundo – e da confiável e segura Suíça estão falindo ou à beira da insolvência, é sinal de que dias piores virão. Assim como há pessoas e governos irresponsáveis, que gastam mais do que ganham e arrecadam, há bancos mal administrados que acabam falindo, dando sumiço no dinheiro dos clientes e exigindo intervenção do Estado para cobrir o rombo. Por oportuno, cabe citar célebre frase de Bertold Brecht: “Que é roubar um banco em comparação com fundar um banco?”.

São Paulo

US$ 2 TRILHÕES

Em 2020, documentos secretos do governo dos Estados Unidos revelam que o JP Morgan Chase, o HSBC e outros grandes bancos desafiaram repressões contra a lavagem de dinheiro, transferindo quantias vultosas de origem ilícita para contas obscuras e redes criminosas totalizando US$ 2 trilhões. Em 2021, plano Biden pós-pandemia foi no valor de US$ 2 trilhões. Em 2022, o orçamento para enfrentar as mudanças climáticas era de US$ 2 trilhões. Em 2023, Fed deve injetar US$ 2 trilhões para conter a crise dos bancos. A piada do ano é que há quem acredite que fará isso sem usar dinheiro do contribuinte. O PIB do Brasil está em US$ 1,6 trilhão. Será que chegaremos a US$ 2 trilhões nos próximos anos? É bom Lula ir se conscientizando de que menos do que isso não é manchete.

São Paulo

ÂNCORA FISCAL

Para lançar a âncora fiscal Lula-Haddad, é necessária a corrente do Centrão, cujo alto preço é bom já constar do Orçamento 2023. Governo de coalizão implica orçamentos secretos e tetos de gastos com amplas claraboias para o infinito azul celeste bordado de estrelas mil.

Porto Alegre

NAS MÃOS DE LULA

Pergunto: e se o todo-poderoso chefe Lula não gostar do arcabouço fiscal apresentado pelo ministro Fernando Haddad, como fica?

Jacareí

AFRONTA

O retrocesso sob a liderança de Lula não se restringe somente a apoiar ditadores ou criticar de forma prejudicial ao País a independência do Banco Central. Como enfocou o editorial do Estadão (18/3, A3) com título STF precisa respeitar a Lei das Estatais, agora o Planalto também deseja deturpar a Lei das Estatais, que em boa hora foi aprovada na gestão Michel Temer. Para essa tarefa, o PT utiliza seu aliado histórico, o PCdoB, para provocar o Supremo Tribunal Federal (STF) na tentativa de derrubar a proibição de indicações políticas nestas empresas públicas. Então, infelizmente, o ministro Ricardo Lewandowski, que nunca escondeu sua simpatia pelo PT, suspendeu, por liminar, trechos da lei que certamente dificultavam as indicações políticas. É alto o risco de voltarmos à era petista anterior (2003 a 2016), quando foram acomodados dirigentes que mais preferiram nestes cargos desfigurar a administração das empresas e promover um nível de corrupção jamais visto no Brasil. Como bem disse o editorial, “se essa liminar concedida prevalecer, trata-se de afronta ao Congresso e à Constituição”. O que se espera é que no plenário do Supremo os outros ministros não sejam cúmplices desta afronta.

São Carlos

LEI DAS ESTATAIS

No editorial STF precisa respeitar a Lei das Estatais, o texto enfoca o tema e elucida com didatismo o histórico da lei que já vige há seis anos, e quem tem o poder constitucional de aperfeiçoá-la, se for o caso, salientado no parágrafo: “Pode-se discutir se o Congresso estabeleceu melhores critérios (...)”. A questão mais importante é: a quem interessa a lei?

São Paulo

‘SUPREMO’

Sobre o editorial STF precisa respeitar a Lei das Estatais, publicado em 18/3 (A3), qual o significado de “supremo”? Segundo o dicionário que consultei, “que está acima de qualquer coisa”. Ora, o juiz Ricardo Lewandowski é supremo, portanto, tudo pode, pois está acima de qualquer coisa. Muitas coisas têm de ser mudadas neste país, a começar pelo nome do tribunal constitucional.

São Paulo

POLÍTICA

No Brasil, tudo, absolutamente tudo são aparências. Inclusive a farsa da falsa separação dos Três Poderes da República. Pois, se os membros da Corte máxima de justiça, os membros do Supremo Tribunal Federal (STF), são indicados pelos presidentes da República da ocasião, e se mantêm sempre fiéis às ideologias dos partidos políticos desses respectivos presidentes, em todos, ou quase todos os seus julgados, como haver, realmente, a decantada separação dos Poderes? Não, o STF não é uma corte jurídica stricto sensu, é uma corte política lato sensu. Quem diz e afirma o contrário é parte atuante dessa farsa jurídica.

Rio de Janeiro

NADA A DECLARAR

Corre pelo noticiário que é intenção de Lula da Silva propor para o STF, na vaga de Ricardo Lewandowski, o nome de Cristiano Zanin, seu advogado particular em todo o processo da Operação Lava Jato e responsável, em 2021, pelo pedido de habeas corpus junto à Corte que resultou na anulação das acusações pelas quais o petista fora condenado e preso, fato que possibilitou a candidatura do petista à Presidência. A duradoura relação entre cliente e constituinte ao longo da maior iniciativa contra a grande corrupção no País criou, naturalmente, fortes laços de amizade entre os dois, o que levou ilustres representantes do mundo jurídico a considerar a pretendida nomeação como séria agressão ao princípio da impessoalidade, além de acrescentar mais um ingrediente negativo à credibilidade da Corte, que já é baixa perante a sociedade. O mais impactante, porém, é a recente declaração de Lula dando conta de que “todo mundo compreenderia que ele (Zanin) merecia”. Diante do cenário que está prestes a se armar, nada mais a declarar.

Rio de Janeiro

IMPUNIDADE

O presidente Lula afirmou que há muito inocente preso no Brasil, o que pode até ser real, mas tenho absoluta certeza de que há infinitamente muito mais criminosos soltos. No Brasil, a justiça tarda e a impunidade impera.

São Paulo

A FARSA DA SABATINA NO SENADO

Há muita especulação sobre quem será o próximo ministro do STF. Pelas manifestações do presidente e da ministra Cármen Lúcia, o nomeado será Cristiano Zanin. Só queria relembrar aqui: se fosse Jair Bolsonaro a indicar Sergio Moro, a esquerda incendiaria o País, pois, onde a balança deveria ser equilibrada, ela pende apenas para um lado. Mas o que todos sabemos é que a tal sabatina é um engodo. Nada é perguntado sobre o cargo, para o qual será designado, e sim as garantias que cada um que apoiar o indicado terá, pois a maioria tem o rabo preso e precisa ficar tranquila. Na verdade, é uma troca de favores escancarada. A classe política precisa ser pressionada para que os futuros ministros tenham mandato desde já, e não só no STF, e fiquem impedidos de exercer a advocacia após o término do encargo por igual tempo ao do cargo exercido. Mas a covardia é tamanha que, assim, os interesses sempre estarão acima da competência.

São Paulo

LAVA JATO, 9 ANOS

No aniversário de 9 anos da Operação Lava Jato, o presente veio do Reino Unido: o Escritório de Fraudes Graves do Reino Unido pode apreender mais de US$ 8 milhões em dinheiro ilícito vinculado ao escândalo de corrupção envolvendo ex-funcionário da Petrobras e revelado pela Operação Lava Jato. Por aqui, ao que se vê e se sabe, parece que todos estão se livrando, e até o escândalo nunca teria existido.

São Paulo

JOIAS PRECIOSAS E OUTROS BENS

Assim que devidamente entregues ao poder público, caberá ao Planalto divulgar onde e como serão guardadas as tais preciosidades. Trancadas num cofre, expostas em vitrine (blindada) do Palácio? De que modo, enfim, serão mantidas, a fim de que nenhum aventureiro lance mão? É o momento de sabermos também, por oportuno, quais são os itens que compõem hoje o acervo de presentes doados por governantes e outros representantes do Estado, ao longo da era republicana, assim como qual o órgão responsável por sua guarda e que medidas de segurança são adotadas em relação a esse patrimônio.

Rio de Janeiro

MAGISTRATURA

Juízes desafiam CNJ e ameaçam boicotar volta ao trabalho presencial (Estado, 16/3). Assim como o ChatGPT foi aprovado na primeira fase do exame da OAB, seria interessante também o ChatGPT fazer a prova na primeira fase da magistratura, para um teste, e quem sabe é uma ideia para desafogar o setor e permitir a substituição dos juízes que não desejam retornar à atividade presencialmente. Se a Inteligência Artificial veio para ficar, que fique, em todos os setores possíveis.

São Paulo

DILMA NO BANCO DOS BRICS

Como vai chefiar uma equipe de russos, indianos, chineses e sul-africanos, com um salário de US$ 50 mil mensais, sugiro que Dilma Rousseff aprimore a fluência do seu inglês, pense em inglês e não fale de improviso. Se for realmente necessário falar o que pensa, simplesmente desenhe.

São Paulo

MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA

Está em análise na Câmara dos Deputados a proposta do Projeto de Lei (PL) 373/23, de autoria do deputado Fausto Santos Jr. (União-AM), que proíbe a instalação de medidores de energia elétrica, por distribuidoras de todo o País, com sistema de medição centralizada ou tecnologia remota, ou de transferir os medidores para postes localizados nas vias públicas. Isso significa que o leiturista não precisa ir à casa do consumidor e, em alguns casos, o morador também não terá acesso ao medidor. Segundo a proposta do deputado federal, a instalação de medidores nos postes dependerá da anuência do consumidor. Em boa hora vem a proposta do deputado, e eu me prendo aos medidores instalados na parte externa dos muros da casa do consumidor. Antigamente, esses medidores ficavam na área interna da casa, antes do muro ou pela parte interna deste, o que obrigava o leiturista a entrar na casa para fazer a leitura. Mudaram por alguma razão, mas a mudança só é boa para a concessionária, pois a responsabilidade pelo medidor, agora instalado na parte externa do muro, é totalmente do consumidor. Ou seja, se algum vândalo a qualquer hora do dia passar e danificar o medidor, o responsável é o consumidor. Quer dizer, então, que o consumidor tem de colocar um vigilante 24 horas por dia ali para proteger seu medidor. Certo? Deveriam aproveitar este PL e dar uma melhor atenção aos medidores instalados na parte externa do muro residencial, permitindo sua instalação na parte interna, como era há alguns anos. Caso o leiturista não quisesse entrar na casa para fazer a medição, o consumidor, de comum acordo com a concessionária, enviaria uma foto do medidor para a concessionária via WhatsApp ou outro meio que fosse convencionado. Na foto aparece o n.º do medidor que identifica o consumidor, logo não teria problema. Se o consumidor não enviasse por 3 (três) meses seguidos a foto do medidor para a concessionária, esta poderia faturar por média e poderia fazer visita para vistoriar o medidor com prévia anuência do consumidor e na presença dele. Não é justo, como é hoje, o medidor do lado externo do muro da casa e o consumidor ser responsável por qualquer dano, ato de vandalismo, ligação clandestina, etc. Para o morador ser responsável pelo medidor, há que dar condições ao consumidor para tal. É válido o PL e fica a sugestão para o deputado.

Rio de Janeiro