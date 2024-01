Governo Lula

Refinaria Abreu e Lima

É impressionante o que aconteceu nos governos anteriores do PT, com inúmeros escândalos de corrupção, principalmente em obras faraônicas como a construção da Refinaria Abreu e Lima. Agora, novamente Lula da Silva ressuscita a refinaria com propósitos de gerar emprego e buscar independência no refino do diesel. Mas o que realmente interessa ao PT e ao governo nessas obras, como parte da estratégia, é gerar oportunidades de voltar à cena do crime, uma vez que, apesar das inúmeras provas de corrupção, inclusive reconhecidas por declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Lula jamais teve a dignidade de reconhecer seus erros. Essa é realmente uma das partes do Brasil que jamais deveriam ter voltado.

Carlos Sulzer

Santos

Relações com as Forças

Inquestionavelmente Lula perdeu, por “sua boca nervosa” e posturas inadequadas, boa parte do protagonismo e apoio que tinha por ocasião das últimas eleições (Em 2024, Lula colhe voto para seus candidatos em outubro e planta apoio para militares, 18/1). O quadro atual mostra que o presidente pode não ser um bom cabo eleitoral, e políticos que o colocarem em seus palanques poderão dar um “tiro no pé”. Para evitar uma virtual derrocada de seus apaniguados políticos nas próximas eleições, Lula não medirá esforços. Usará a máquina pública a seu favor, e praticará o abominável “toma lá dá cá”, marca registrada de seus governos. Prova disso é que já começou a “plantar, regar” e cuidar bem de suas relações com Exército, Marinha e Aeronáutica. Lamentavelmente, todos têm seu preço.

Maurílio Polizello Junior

Ribeirão Preto

Fim de isenção fiscal

Parabéns à Receita Federal, com destaque ao secretário especial Robinson Barreirinhas, pela abordagem profissional no estudo da realidade brasileira em que líderes religiosos eram tratados como “especiais” com isenção tributária sobre suas remunerações. Havia, sim, abuso, permitido por Jair Bolsonaro visando a colher benesses na terra, pensando num lugar permanente de governo como se estivesse no Céu. A manipulação da fé torna-se evidente na ostentação que os ditos “pastores de almas” apresentam na “vida social”. É muito diferente do recato necessário para a plenitude do ato religioso exigido de qualquer pastor, padre, rabino, ialorixá e tantos outros, que deveriam ter a mesma característica de agir de maneira decente, mantendo atos de honestidade, sensibilidade na pureza das intenções, pudor nas ações e modéstia, pois perante as leis humanas seremos sempre iguais.

Tibor Simcsik

São Paulo

Segurança Pública

Mário Sarrubbo

Mesmo sem tomar posse como ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski acerta ao acolher sugestão do ministro do STF Alexandre de Moraes e indicar para a Secretaria Nacional de Segurança Pública Mário Sarrubbo, procurador-geral da Justiça de São Paulo, muito experiente e implacável no combate ao crime organizado. Oxalá Sarrubbo tenha apoio também do Palácio do Planalto para suas futuras ações, até porque Lula e o PT jamais tiveram como prioridade a área da segurança pública.

Paulo Panossian

São Carlos

Câmeras corporais

O Congresso Nacional brasileiro deveria apreciar e aprovar uma lei que obrigasse todos Estados da Federação a usar câmeras nos uniformes das forças públicas, Polícias Militares principalmente. Essa lei com certeza diminuiria consideravelmente mortes em abordagens, nem sempre realizadas dentro da lei. Creio que são contra o uso desses equipamentos corporais somente os maus militares (milicianos), pois o uso de câmeras resguarda não somente vidas que poderiam ser poupadas, como também a defesa do próprio policial quando o uso de arma letal é de extrema necessidade. Aqui no Paraná, diferentemente de alguns Estados, o governador reluta em implantar o acessório nos uniformes da corporação da Polícia Militar, o que é questionável, já que mortes por supostos confrontos é algo constante nas periferias de nossa capital.

Célio Borba

Curitiba

CLÁUDIO CASTRO

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, precisa arrumar um hacker para chamar de seu, e se livrar das acusações do xadrez!

Tania Tavares

São Paulo

SAIDINHA TEMPORÁRIA

A respeito da polêmica criada pela articulação dos governadores de São Paulo,Tarcísio de Freitas, de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, para aprovar no Senado um projeto de lei que põe fim às saídas temporárias de presos, benefício concedido aos apenados de bom comportamento que cumprem o regime semi aberto, cabe dizer que não se deve confundir justiça com justiçamento. Por oportuno, cabe reproduzir o que bem disse o artigo Talião não é bom conselheiro (18/1, A3): “O fim das saídas temporárias não torna a sociedade mais segura e ainda pode aumentar o risco de violência a que estão expostos os cidadãos. Os beneficiados pela medida, lembremos, já saem dos presídios para trabalhar ou estudar hoje, retornando à prisão apenas para o pernoite. Ademais, cumprem suas penas em estabelecimentos despreparados para o regime semiaberto, convivendo com presos de altíssima periculosidade. Um caminho técnico para evitar que presos em liberdade temporária fujam ou cometam crimes durante as saídas, sem prejuízo de outras propostas, seria aprimorar os critérios para a liberação, negando o benefício, por exemplo, a membros de organizações criminosas. Tudo mais é aceno irresponsável para os sedentos de sangue, em particular nas redes sociais, essa espécie de Coliseu do século 21″. Com efeito,o fim da “saidinha” não é a melhor saída para resolver a questão dos milhares de detentos Brasil afora. Justiça e punição, sim, justiçamento e vingança, não.

J. S. Decol

São Paulo

NÃO HAVERÁ ESPERANÇA

Os políticos desta Terra Brasilis continuam fazendo do tema educação uma das plataformas preferidas para a respectiva ascensão ao poder. Já houve até mandatário máximo bradando com ênfase de populismo oco e demagogia hipócrita que iria construir a “pátria educadora”. E nada aconteceu. A verdade é que, enquanto o sistema educacional estiver à mercê dos vazios eleitorais e não fizer parte de um programa permanente de Estado, não haverá esperança de ele recuperar o nível – hoje abaixo do de várias nações do terceiro mundo – que já mereceu.

Paulo Roberto Gotaç

Rio de Janeiro

ISENÇÃO DE IMPOSTO

Está corretíssimo o governo quando suspende a absurda isenção de imposto de renda para pastores. Por que privilegiar tais pessoas que, em grande parte enriqueceram como os vendilhões do templo açoitados por Jesus? Como contribuinte, aplaudo a medida do governo suspendendo esse odioso privilégio.

Sylvio Belém

Recife

SOCIEDADE INCLUSIVA

A revogação da isenção tributária para os rendimentos de pastores evangélicos não configura perseguição religiosa, mas reflete uma abordagem justa e constitucional. Alinhada à equidade fiscal, essa medida assegura que os pastores, ao seguir verdadeiramente os ensinamentos de Cristo, contribuam de maneira justa para a sociedade, compartilhando a responsabilidade tributária com seus fiéis. Essa mudança não discrimina crenças, mas promove uma distribuição equitativa da carga fiscal, fortalecendo os princípios democráticos e a igualdade perante a lei. Nesse contexto, a tributação justa é um passo em direção a uma sociedade mais equitativa e inclusiva.

Luciano de Oliveira e Silva

São Paulo

OBRAS NA REFINARIA

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, iniciou as obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, em 2005. Naquela época, o custo previsto do empreendimento era de US$ 2,3 bilhões. As obras foram paralisadas em 2015, com a revisão de custo em torno de US$ 18,5 bilhões. A refinaria estava envolvida no esquema de corrupção e desvio de recursos, descoberto pela Operação Lava Jato. O Brasil importa óleo diesel, exatamente o principal produto a ser produzido pela Abreu e Lima. Contando apenas com a primeira fase concluída, a refinaria produziu no ano passado o equivalente a 5% da demanda brasileira. Como Lula não pretende vender nenhuma refinaria, essa planta industrial deverá consumir mais alguns bilhões dos cofres públicos.

José Carlos Saraiva da Costa

Belo Horizonte

INDICAÇÃO DE LULA

Com Guido Mantega lá, a Vale será um precipício...

A. Fernandes

São Paulo

CREDIBILIDADE

O País vive um tempo de estagnação, com poucos investimentos e com restritos projetos de realizações empresariais, mas com sensíveis gastos governamentais, a ponto de o tema ser eleito em diversos e amplos debates nacionais. O presidente do Itaú, Milton Maluhy, entende que o grande problema do País é o fiscal, o que, na realidade, é o mais sensível e que desponta quando se analisa os enormes gastos do governo. O resultado é que os investimentos ficam retraídos e na expectativa de solução do impasse, o que, sem dúvida, produz uma estagnação indesejável na economia. Os investidores nacionais e alienígenas pensam muito antes de aplicar seus capitais e os endereçam para berços seguros e onde a atuação dos governos não deixam dúvidas ou insegurança. Enfim, a credibilidade é o grande suporte dos investimentos.

José Carlos de Carvalho Carneiro

São Paulo

TAXA DE JUROS

A taxa de juros limitada a 100% vai melhorar a venda de carros? Quá quá quá. Santa ilusão. Para começar, os juros que já são cobrados nas vendas de automóveis são bem inferiores. Há a garantia do veículo. E quem pode comprar carros? Da classe média para cima. Então vejo com surpresa esta alegria dos fabricantes. Nada vai mudar a não ser a diminuição da venda. Enquanto o governo não baixar os impostos, nada muda. Então, menos carros é a lógica. E, menos empregos e mais recessão.

Iria de Sá Dodde

Rio de Janeiro

GOVERNO LULA

Meus parabéns ao Estadão por ser o único meio da grande mídia que não se rebaixou ao ridículo trabalho de servir de assessoria de imprensa ao governo do PT, como a maioria de seus concorrentes.

Nickolas Moura

São Paulo

CONTRACHEQUES ESCANDALOSOS

Contracheques escandalosos do nosso Judiciário têm deixado a sociedade perplexa. Agora chegou a vez do Tribunal de Justiça do Pará emitir holerites acusando espantosos R$ 856 mil. Há algo de muito errado nessa apropriação de montanhas de dinheiro público.

José Elias Laier

São Paulo

IMPRESSIONANTE

É sem dúvida impressionante a capacidade de funcionários públicos brasileiros, neste caso os do Tesouro, confirmarem sem pudor tudo o que a sociedade brasileira pensa deles. Trabalham pouco, são cheios de vantagens, vaidades e exigências descabidas. No Brasil, basta passar num concurso público para que o cidadão nunca mais passe por análises de mérito e de produtividade. Passam a fazer parte de uma casta, protegida de todos os perrengues, pelos quais nós simples mortais passamos. E punições, como é sabido, são raras, e as poucas aplicadas, em boa parte, retiram o cidadão com os proventos, bonificações e indenizatórias a que fazem jus os funcionários da ativa. É uma brincadeira cara e um desperdício de recursos determinando com isto a falta de força do País para tornar-se um verdadeiramente rico e não só potencialmente rico.

Joaquim Antônio Pereira Alves

São Paulo

CRISE EM ISRAEL E PALESTINA

A tragédia dos palestinos não é Israel e não são os judeus. A tragédia dos palestinos são as suas lideranças. Enquanto este povo sofre, vítima da ignorância, do fanatismo e da miséria, seus líderes vivem nababescamente no Catar e nos Emirados, e dividem os recursos que recebem para construir armas e túneis a fim de fazer uma guerra inglória contra um suposto inimigo mil vezes mais poderoso e que jamais conseguirão derrotar. Se um dia o destino dos palestinos cair em mãos de pessoas honestas e bem intencionadas, será o dia de sua libertação e de sua verdadeira emancipação. E Israel estará ao lado deles para ajudar, pois lá não haverá mais lugar para líderes extremistas e fanáticos.

Arnaldo Goltcher

São Paulo

CRISE CLIMÁTICA

Do “ano mais quente da história” ao mais gelado, no mesmo ano, em que também houve as maiores enchentes da história . O planeta Terra avisando aos terráqueos que a paciência chegou ao fim. O ultimato está dado. Nosso futuro está queimando, derretendo e afundando. A Hubris grega avisa que a arrogância humana foi longe demais. Oito bilhões de seres humanos precisam mudar de vida se quiserem continuar vivos. Ou mudamos ou morremos todos abraçados às nossas vãs e insanas ambições.

Paulo Sergio Arisi

Porto Alegre

CARNAVAL COM ALCIONE

Não tem como não reverenciar. Achei o máximo. Mangueirense e baluarte da Verde e Rosa, Alcione será tema do enredo no carnaval de 2024 da Estação Primeira de Mangueira. Minha admiração pelo samba só aumenta. Homenagem se faz em vida! Flores se dão em vida! Homenagem mais que merecida a nossa rainha Alcione, a Marrom. Parabéns pelo belo samba, maravilhoso, que venha a Mangueira como sempre abrilhantando a avenida. Homenagem como só a Mangueira sabe fazer! Alcione já foi homenageada outras vezes no carnaval, tendo sido enredo da Unidos da Ponte, em 1994, e da Mocidade Alegre, em São Paulo, em 2018, que foi vice-campeã. Emocionante! A Verde Rosa vem aí, pronta pra avenida, podem saber que a Estação Primeira de Mangueira vem forte para o carnaval de 2024. Viva a Mangueira! Viva a Marrom! Viva o Maranhão!

José Ribamar Pinheiro Filho

Brasília